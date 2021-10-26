Личный врач Саакашвили о состоянии здоровья политика: Госпитализация пока не требуется, но ситуация в любую минуту может измениться

Здоровье Михеила Саакашвили на данный час относительно удовлетворительное и не требует госпитализации, но из-за продолжающейся голодовки ситуация может стать критической в любую минуту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал журналистам в ночь на вторник личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе.

"Состояние здоровья такое же, как и вчера. У Саакашвили наблюдаются скачки артериального давления. Тесты анализов относительно в норме, но ситуация может измениться в любую минуту", - сказал Кипшидзе.

Он сообщил, что на территории Руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили, уже несколько дней круглосуточно дежурит реанимобиль.

"Саакашвили намерен продолжать голодовку пока сможет, но он категорически против, чтобы его перевезли в тюремную больницу", - сказал личный врач.

В понедельник сообщалось, что министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе поручила регулирующему агентству повторно изучить материальную базу тюремной больницы и дать свое заключение.

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"Если эта больница не удовлетворяет требованиям Михеила Саакашвили, то под риском находятся и другие пациенты, находящиеся в заключении. Для нас важно, чтобы интересы всех пациентов этой больницы были равно защищены", - сказала она журналистам Тикарадзе.

Она сообщила, что совершенно безосновательны утверждения адвокатов Саакашвили об отсутствии в тюремной больнице необходимого оборудования для проведения квалифицированных исследований состояния здоровья Саакашвили.

"В больнице есть все условия для приема на госпитализацию Саакашвили, в частности, есть компьютерная томография, аппарат Доплера, и пациенту Саакашвили в Руставской тюрьме будут проведены исследования этим мобильным аппаратом", - сказала Тикарадзе.

Ранее в понедельник адвокат Георгий Гелхаури сообщил, что врачам из бригады реанимобиля в ночь на понедельник второй раз за выходные пришлось оказать медикаментозную помощь бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который находится в Руставской тюрьме и продолжает голодовку уже 25-й день.

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Вместе с тем адвокаты настаивают на переводе Саакашвили на госпитализацию в городскую клинику высокого класса.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в одной из бесед с журналистами категорично заявил, что "заключенный Саакашвили будет помещен на госпитализацию только лишь в тюремную больницу, и для него никаких привилегий не будет".

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.