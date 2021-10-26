РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7642 посетителя онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
1 054 31

Личный врач Саакашвили о состоянии здоровья политика: Госпитализация пока не требуется, но ситуация в любую минуту может измениться

Личный врач Саакашвили о состоянии здоровья политика: Госпитализация пока не требуется, но ситуация в любую минуту может измениться

Здоровье Михеила Саакашвили на данный час относительно удовлетворительное и не требует госпитализации, но из-за продолжающейся голодовки ситуация может стать критической в любую минуту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал журналистам в ночь на вторник личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе.

"Состояние здоровья такое же, как и вчера. У Саакашвили наблюдаются скачки артериального давления. Тесты анализов относительно в норме, но ситуация может измениться в любую минуту", - сказал Кипшидзе.

Он сообщил, что на территории Руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили, уже несколько дней круглосуточно дежурит реанимобиль.

"Саакашвили намерен продолжать голодовку пока сможет, но он категорически против, чтобы его перевезли в тюремную больницу", - сказал личный врач.

В понедельник сообщалось, что министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе поручила регулирующему агентству повторно изучить материальную базу тюремной больницы и дать свое заключение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Он обманщик и симулянт, - премьер Грузии Гарибашвили заявил, что "театр Саакашвили" скоро закончится

"Если эта больница не удовлетворяет требованиям Михеила Саакашвили, то под риском находятся и другие пациенты, находящиеся в заключении. Для нас важно, чтобы интересы всех пациентов этой больницы были равно защищены", - сказала она журналистам Тикарадзе.

Она сообщила, что совершенно безосновательны утверждения адвокатов Саакашвили об отсутствии в тюремной больнице необходимого оборудования для проведения квалифицированных исследований состояния здоровья Саакашвили.

"В больнице есть все условия для приема на госпитализацию Саакашвили, в частности, есть компьютерная томография, аппарат Доплера, и пациенту Саакашвили в Руставской тюрьме будут проведены исследования этим мобильным аппаратом", - сказала Тикарадзе.

Ранее в понедельник адвокат Георгий Гелхаури сообщил, что врачам из бригады реанимобиля в ночь на понедельник второй раз за выходные пришлось оказать медикаментозную помощь бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который находится в Руставской тюрьме и продолжает голодовку уже 25-й день.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ясько о состоянии Саакашвили в тюрьме: Много дезинформации, людей пытаются успокоить... Вообще в Грузии сейчас страшная ситуация

Вместе с тем адвокаты настаивают на переводе Саакашвили на госпитализацию в городскую клинику высокого класса.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в одной из бесед с журналистами категорично заявил, что "заключенный Саакашвили будет помещен на госпитализацию только лишь в тюремную больницу, и для него никаких привилегий не будет".

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия (4504) здоровье (1388) Саакашвили Михеил (3307)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
так можно сказать почти про каждого здорового человека - "Пока все в норме, но ситуация может измениться в любую минуту"
Врач Миши жжет..
показать весь комментарий
26.10.2021 08:12 Ответить
+4
нам все равно.
показать весь комментарий
26.10.2021 08:15 Ответить
+3
В Набережных Челнам взорвался дом,разрушены верхние этажи и не подлежат ремонту...Бедный газ Путлера...Отравили Новичком...
показать весь комментарий
26.10.2021 08:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что еще может сморозить - личный врач Саакашвили.
показать весь комментарий
26.10.2021 08:12 Ответить
так можно сказать почти про каждого здорового человека - "Пока все в норме, но ситуация может измениться в любую минуту"
Врач Миши жжет..
показать весь комментарий
26.10.2021 08:12 Ответить
В Набережных Челнам взорвался дом,разрушены верхние этажи и не подлежат ремонту...Бедный газ Путлера...Отравили Новичком...
показать весь комментарий
26.10.2021 08:13 Ответить
ты уже с работы пишешь?


Мне вас не жаль...

Удачи,поехал я работу работать..тошнит от вас...

показать весь комментарий
26.10.2021 08:16 Ответить
Мой Самсунг может все...и вход в инет даже из машины...не ПАРЬСЯ
показать весь комментарий
26.10.2021 08:17 Ответить
так ты за рулем пишешь?
показать весь комментарий
26.10.2021 08:18 Ответить
у них там каждый день что-то или падает или взрывается.
показать весь комментарий
26.10.2021 08:16 Ответить
Срочно освободить Михо и отправить в Набережные Челны...Михо рехВОРмирует все в этой жизни для братского рюсскага народа...
показать весь комментарий
26.10.2021 08:15 Ответить
нам все равно.
показать весь комментарий
26.10.2021 08:15 Ответить
вот плюсую каким он вобще боком к новостям Украины?
показать весь комментарий
26.10.2021 08:17 Ответить
Нам взагалі фіолетово. Тут своїх проблем до біса
показать весь комментарий
26.10.2021 08:24 Ответить
Вы там определитеcь нужно или не нужно?
показать весь комментарий
26.10.2021 08:25 Ответить
каждому зеку по личному врачу!
показать весь комментарий
26.10.2021 08:26 Ответить
Говорят, что Михо уже 🐔 и ему практолог нужен для осмотра и лечения.. Пострадал он, и урки загнали его под шконку. Карлсон просил своего адвоката, чтобы тот принес ему болшуууую банку вазелина. Зачем ему такая большая банка?
показать весь комментарий
26.10.2021 08:45 Ответить
а про кого это
показать весь комментарий
26.10.2021 08:30 Ответить
у и где-же те лошары, которые до сих пор дрочат на портрет Михо, а сами палец о палец на ударили, что-бы помочь своему жирному мессие?
Почему до сих пор не скинулись по 10 копеек и не купили Карлсону клетчатое одеяло? Говорят, сильно помогает таким, как он.
показать весь комментарий
26.10.2021 08:38 Ответить
"у и где-же те лошары,"
которые привезли Михо в Украину попиарились на нём, покрасовались с ним в обнимочку???
показать весь комментарий
26.10.2021 11:06 Ответить
Даже эти лошары поняли, что Михо грош цена в базарний день и не скинулись по 10 копеек. И теперь Карлсоном пользуются его сокамерники.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:38 Ответить
як там наші бійці в шпиталях і лікарнях? Як наші Герої, яких влада запроторила в тюрми по сфабрикованих справах? Вони всим забезпечені? У Міхо є дві жінки і 5% придурків в Україні разом з посадовими особами і ціле міністрество простих реформ і вони за нього самі потурбуються.
показать весь комментарий
26.10.2021 08:38 Ответить
тю...а шо,в грузии клетчатые одеяла не используют?
показать весь комментарий
26.10.2021 08:39 Ответить
А Дівуля і Впанько Садовий не поїхали витягувати корифана з кічі? Чи тільки фраєра тут, в Україні, там стрьомно?
показать весь комментарий
26.10.2021 08:53 Ответить
А почему не дежурит санитарный вертолет? В реанимобиле может укачать.
показать весь комментарий
26.10.2021 08:55 Ответить
ааа, карслон-крыша-кокаин-хинкали-галстук-ненавижу-караульчик.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:02 Ответить
У ***** методичку спёр?
показать весь комментарий
26.10.2021 11:07 Ответить
Интересно, кто за Михо будет следующим голодать в тюрьме? Наш Вова, или кто-то другой?
показать весь комментарий
26.10.2021 09:16 Ответить
ваш вова-хуйло після Гааги на єлектро-стільці мабуть посидить.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:10 Ответить
а вчера говорили что у него один показатель как у трупа. не прокатило?
показать весь комментарий
26.10.2021 09:19 Ответить
Дайошь почасовой отчет о здоровье михо. Мало,очень мало новостей на Цензоре.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:22 Ответить
Враження таке,що Міхо поїхав туди пройти курс лікування голодом і трохи схуднути...Іншої причини не бачу...
показать весь комментарий
26.10.2021 09:47 Ответить
 
 