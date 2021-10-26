734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине
В Украине зафиксированы 19 120 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 26 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 734 летальных случая - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 22 октября - 614 летальных случаев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 7 млн. украинцев получили 2 дозы вакцины от COVID-19! В общей сложности проведены более 16 млн прививок!
За сутки 25 октября в Украине:
зафиксированы 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 414, медработников – 338);
254 920 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 185 786 человек, полностью иммунизированы – 69 134 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 2 939 человек;
летальных случаев – 734;
выздоровели – 9 738 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 2 803 159 человек;
выздоровели – 2 390 112 человек;
летальных случаев – 64 936;
проведено ПЦР-тестирований – 14 082 277.
С начала вакцинальной кампании привиты 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 16 210 280 прививок.
94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.
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С чего вы взяли что не ищут? роют как сумасшедшие - это огромные деньги.
по этим дорогам можно очень быстро умерших к крематорию довести
Зе-поддонки устоили армагедон
и вострубил третий ангел и имя ему сатана ковид 19))
Так что ковид сегодня на втором месте. Пока во всяком случае.
Трагічні / сумні цифри, як приклад.
Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) включив Україну до списку країн з 4-м «найвищим рівнем небезпеки» через ситуацію з поширенням COVID-19. Про це повідомляє CNN.
Стидоба...
Якщо 7 млн повністю привиті, а всього зроблено прививок 16 млн, то тих, хто привитий лише одною дозою буде 16 - 7*2 = 2 млн, а не 9 млн. В школу нафіг, в 5 клас...
Предыдущий президент заботился о своем народе, да, не без изьянов, но такого лютого треша, как сейчас во всей вертикали власти и структуре медсистемы я не помню.
Врут с экранов все, что все хорошо, что цены не растут, что газа хватает, что кислорода достаточно, что все под контролем. А по факту, каждое утро, новый рекорд!
Царство небесное!
Рівень вакцинації як у африканських країн
в больнице есть всё. за деньги.
гомо советикус во-первых верят, что с ними ничего не случится, если они не привьются и не будут носить маску, мыть руки, чистить зубы, стричь ногти. а во-вторых верят, что их должны лечить за счет налогоплательщиков.
Нам ЗЕ-лечка светит!
Нам хлеба не надо
Больнички долой !
Дороги давай !
Что б трупы удобнее было возить...
Абсолютно не была проведена работа по пропаганде прививок. Завезли, но не объяснили людям как это важно...
А сейчас студенты маски понатягивали в маршрутках, мои вы заи...
радуйтесь, что у ковида такая низкая смертность, а то все совки бы вымерли
давайте лошары73%, смейтесь с чемпионства