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Новости Коронавирус и карантин
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734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

В Украине зафиксированы 19 120 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 26 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 734 летальных случая - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 22 октября - 614 летальных случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 7 млн. украинцев получили 2 дозы вакцины от COVID-19! В общей сложности проведены более 16 млн прививок!

За сутки 25 октября в Украине:

734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 01 зафиксированы 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 414, медработников – 338);

734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 01254 920 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 185 786 человек, полностью иммунизированы – 69 134 человека.

Также за минувшие сутки:

734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 01 госпитализированы – 2 939 человек;

734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 01 летальных случаев – 734;

734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 01 выздоровели – 9 738 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина начала закупать кислород в Польше, - Ляшко.

За все время пандемии в Украине:

734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 01 заболели – 2 803 159 человек;

734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 01 выздоровели – 2 390 112 человек;

734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 01 летальных случаев – 64 936;

734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 01 проведено ПЦР-тестирований – 14 082 277.

С начала вакцинальной кампании привиты 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 16 210 280 прививок.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 10
734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 11
734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 12

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+45
Ковид -фонд был расстрачен на дороги. В стране уже нехватает коек, кислорода и т.д.
Зеленского нужно судить!
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26.10.2021 08:17 Ответить
+32
Такими темпами и гидрант скоро без лохтората останется, а порохоботы то они такие еще в сентябре все вакцинировались.
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26.10.2021 08:24 Ответить
+28
Чемпионы по борьбе с коронавирусом походу взяли таки сегодня первое место в Европе
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26.10.2021 08:20 Ответить
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Страница 2 из 2
В умах людей победила идея прививок как единственного средства против Ковида. Лекарства можно сказать даже не ищут. Я с этим не согласен.
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26.10.2021 08:41 Ответить
Так іщі, якшо ти такий розумний. Хто тобі не дає?)
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26.10.2021 08:46 Ответить
Вы не в курсе. Над созданием лекарств от ковид фарма работает. Но это процесс не кофэ по утру сварганить. Да и противникам вакцин это принципиально не подходит. Та же фарма, что и вакцины создавала. Им доверять нельзя. Барыги.
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26.10.2021 08:47 Ответить
Стадо на скотобойню загоняют плетью. Вирус - плеть, цифровой контроль - скотобойня.
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26.10.2021 09:04 Ответить
А ты пропагандон *****.
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26.10.2021 09:09 Ответить
А ты просто пропитый рубль на гандон.
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26.10.2021 09:17 Ответить
Бояра и беспорядочеые половые связи до добра не доводят.
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26.10.2021 09:23 Ответить
Заметно.
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26.10.2021 09:28 Ответить
Который даже не сообразит, что цифровой контроль - мечта кремлядина, и который варится в информационном пузыре, не подозревая, что в Москве цифровой контроль продвинули намного дальше.
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26.10.2021 09:26 Ответить
Тебе видней. Из за паребрика.
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26.10.2021 09:42 Ответить
Это у тебя лоб уперся в паребрик. Антиглобократы описывают надпоребриковый элитаризм.
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26.10.2021 09:54 Ответить
вчера началась процедура признания ВОЗ первого лекарства от Ковида.
С чего вы взяли что не ищут? роют как сумасшедшие - это огромные деньги.
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26.10.2021 10:29 Ответить
Лекарства от вирусов пока в принципе не существует. Есть пара препаратов, которые вроде как доказали небольшую эффективность и всё. С вирусами всё дюже сложно, ковид - просто один из них.
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26.10.2021 10:30 Ответить
В живых останутся только Шариковы и Швондеры,а Шаондер пойдет по квартирам профессора Преображенского... забирать комнаты в фонд профессора Зеленского
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26.10.2021 08:42 Ответить
Жесть, такими темпами мы и на первое место в мире выйдем.
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26.10.2021 08:44 Ответить
Погибло 12 ч - по всей стране объявили траур. Погибло 750 - никакого траура . Где логика.?7
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26.10.2021 08:45 Ответить
это был их сознательный выбор! поднимите мои посты за месяц- 2- 3 назад. Я предупреждал о таком повороте событий и что же выбрал наш высокообразованный, высокоинтеллектуальный нарид? Бубочку и сплетни русо-фашистских ботов? ну то и какой им траур?
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26.10.2021 09:08 Ответить
Когда цифровая система, на которую ты подписался вместе с вакциной, тебе выдаст ноль, то же самое скажут и о тебе. Поддался трансгуманистической пропаганде. Вирус убъет 200 000, цифровой концлагерь убъет много миллионов и многим миллионам не позволит родиться.
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26.10.2021 10:03 Ответить
А что там с Землей? Упал кто-то с ее плоского края? Уже должны были?
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26.10.2021 14:23 Ответить
На твоем лбу можно хоть парад ********** проводить, хоть глобальное потепление коронавирусом лечить. Нельзя только статистику показывать. Дергает черта от святой воды.
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26.10.2021 14:59 Ответить
В спам животнає
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26.10.2021 15:21 Ответить
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26.10.2021 08:45 Ответить
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26.10.2021 08:46 Ответить
Где-то они правы. Антиваксов все меньше и меньше во всех смыслах.
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26.10.2021 09:21 Ответить
Як казав колись Степан Андрійович Бандера,....у страху Очі великі...,а нам робить своє....
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26.10.2021 08:49 Ответить
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26.10.2021 08:50 Ответить
То-то зе и Ко такие сильные! мыслей у них никаких нет, только инстинкты: хватать, жрать, гадить.
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26.10.2021 19:12 Ответить
Когда ковидные деньги тратят на дороги а не медицину
по этим дорогам можно очень быстро умерших к крематорию довести
Зе-поддонки устоили армагедон
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26.10.2021 08:51 Ответить
Просто на дорогах их проще разворовать, там годами наработанные схемы.
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26.10.2021 08:53 Ответить
Если верить ВОЗ и ее прогнозам,выходит что Ковидов мутирующих уже больше 4 десятков...вопрос простой...вакцины успевают делать за Мутантами,типа Пффайзер и прочий Шмурдяк,и мутанты дохнут быстрее нового мутанта?
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26.10.2021 08:56 Ответить
Треба щоб після кожного кілометра тих доріг Великого крадівництва стояла вартість цього кілометр в грошах, і кількість померлих від ковіду за час будівництва цього кілометра
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26.10.2021 10:22 Ответить
почему в окне и в магазах люди и нет трупов..и пробег у киеве и сборище дураков в одессе антиковидови зомбаки
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26.10.2021 08:53 Ответить
в основном трупы в магазинах пока не валяются - удел антиковидников - морг или ивл в реанимации ... а скорые - каждые 5 минут мотаются - это да, есть - по этому армагеддец отслеживается!
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26.10.2021 09:11 Ответить
люди в секонде и в маркете как всегда-- нема тут морга и ковидовых зомбаков..пиар фейк сми скорее всего если б не инет ни кто б и не знал об нем..
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26.10.2021 13:44 Ответить
у меня окна выходят на одну из центральных дорог Киева. Скорых больше чем обычно, это режет глаз.
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26.10.2021 10:22 Ответить
пруф...отгорожывай киев тогда..нам ваши трупы зомби не нужны.......
и вострубил третий ангел и имя ему сатана ковид 19))
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26.10.2021 13:42 Ответить
Ты сколько раз видел в окно трупов умерших от сердечно-сосудистых заболеваний?
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26.10.2021 10:54 Ответить
значит фейк постановка..жидомассонов
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26.10.2021 13:41 Ответить
Иди, закрывай аптеки, жуй подорожник и лечись уринотерапией.
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26.10.2021 14:00 Ответить
А сколько всего умерших и сколько из них ковидных. Или у нас только от ковида умирают?!
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26.10.2021 08:54 Ответить
Американські дослідники виявили, зокрема для України скільки насправді помирає від ковіду. Виявилося, що офіційна статистика занижена приблизно у 3 рази
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26.10.2021 10:26 Ответить
В 2019 за день в среднем умирало 1592 человека, из них 1100 от сердечно-сосудистых заболеваний, 240-250 от всех видов онкологии.
Так что ковид сегодня на втором месте. Пока во всяком случае.
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26.10.2021 14:02 Ответить
Невже крім слова =рекорд=, яке вже і в борщі і в каші, не здатні написати нормально ?

Трагічні / сумні цифри, як приклад.
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26.10.2021 08:57 Ответить
що пані антивакцеру не подобають такі "файні" РЕКОРДИ КМСів по боротьбі з Короною ?
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26.10.2021 10:08 Ответить
Можна написати "Очікуваний результат зусиль антиваксерів." Так краще?
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26.10.2021 11:55 Ответить
США віднесли Україну до країн з «найвищим рівнем небезпеки» через ситуацію з COVID-19.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) включив Україну до списку країн з 4-м «найвищим рівнем небезпеки» через ситуацію з поширенням COVID-19. Про це повідомляє CNN.
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26.10.2021 08:58 Ответить
Армейский Защитный комбинезон по ОМП поможет любому из вас...Зуб даю...Если защищал в Ссре дохлом от ядерного пепла Димки Сикелева,защитит и от Ковида...
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26.10.2021 09:01 Ответить
"ковид - это выдумка!" кричали они... "вакцинация нарушает мои конституционные права!" кричали они...
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26.10.2021 09:04 Ответить
А взагалі і люди самі винуваті. Я наведу приклад за моїм спостереженням із життя в одному продуктовому маркету дуже всім знайомому люди не дотримуються дистанції біля каси. Так про що казати про інше. Одна справа коли знаходиться на повітрі а коли знаходиться в будівлі де є масове скупчення людей
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26.10.2021 09:08 Ответить
Грамотеї
Стидоба...
Якщо 7 млн повністю привиті, а всього зроблено прививок 16 млн, то тих, хто привитий лише одною дозою буде 16 - 7*2 = 2 млн, а не 9 млн. В школу нафіг, в 5 клас...
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26.10.2021 09:11 Ответить
Хоч щось треба робити! Самий простий спосіб - перевести учнів та студентів на дистанційне навчання. Діти дуже швидко переносять вірус з тісних класів до дому: до батьків та бабусів і дідусів. Також в транспорті повно молоді, здебільшого без масок. Як канікули закінчились - одразу пішов спалах.
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26.10.2021 09:48 Ответить
уже не дети быстро переносят вирус а вакцинированные со своими бумажками
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26.10.2021 10:19 Ответить
Цифирьки правильные, интерпретация корявая: 9 151 478 - 7 058 802 = 2 млн
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26.10.2021 09:53 Ответить
Не, не то. Они просто написали капитан очевидную вещь, что 9 млн людей привито, и 9 млн из них привито первой дозой. Ну это логично. Даже те, у кого две дозы, первая доза тоже была. Но тупо, это и так понятно.
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26.10.2021 12:24 Ответить
Вони написали не "ПЕРШУ дозу", а "ОДНУ дозу", чим і ввели в оману пильного українського читача, якого вже давно привчили скрізь шукати підступ і намагання вішати локшину на вуха
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26.10.2021 14:30 Ответить
Я вмію читати між рядків)
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26.10.2021 14:34 Ответить
Мы никогда не узнаем, какая была бы ситуация, оставив бы украинцы Порошенко у руля. Но, то, что сейчас происходит, просто уничтожение народа.
Предыдущий президент заботился о своем народе, да, не без изьянов, но такого лютого треша, как сейчас во всей вертикали власти и структуре медсистемы я не помню.

Врут с экранов все, что все хорошо, что цены не растут, что газа хватает, что кислорода достаточно, что все под контролем. А по факту, каждое утро, новый рекорд!

Царство небесное!
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26.10.2021 09:12 Ответить
Угу.. "Гражданских отсечь" вот его забота.
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26.10.2021 09:15 Ответить
І все? Тю..., а де барига, де мародер? Що так, іссякло?
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26.10.2021 10:29 Ответить
Что ты хочешь тем сказать ? что Петро не говорил таких слов "отсечь гражданских" ?
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26.10.2021 11:36 Ответить
Я не проте чи казав, чи не казав. Я про твій репертуар. Оскуднів, притух, іссяк, одним словом...
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26.10.2021 13:30 Ответить
З пысны слов не викенеш. А особливо тих які дуже чітко розкривають суть того ригівського, медведчуковського поплічника.
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26.10.2021 13:54 Ответить
Це коли ваші кричали ;Рукі прочь ат Шарія!;?
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26.10.2021 12:07 Ответить
Шарій це той "штемп" якому Петро та його кум Юрчик шили державну справу ? тому Петру і кричали те що ти запитуєш?
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26.10.2021 12:24 Ответить
Я знав що ти любитель ;шаріков;.
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26.10.2021 12:26 Ответить
Ну так що Петро зробив "шарику", що йому кричали? Відкрив справу за зраду, за *********** чи що там Порошенко зробив? Пальчиком так грізно посварив "ну ну ну" ?
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26.10.2021 12:29 Ответить
Нагадую, що скорочення місць у лікарнях, скорочення персоналу у лікарнях, скорочення самих лікарень відбулось саме при ****** Потроху - цілеспрямовано і системно, задля скорочення витрат на медицину під ярликом "оптимізації". Зелень, звісно, нічого не стала міняти - бо така сама жадна до крадіжки бюджетних грошей і до того ж тупа, нездатна порахувати наслідки. До речі, найгірший чинник високої смертності зараз - це відсутність кваліфікованої первісної діагностики. Двоє знаймомих потрапили у палату для важких ковідників лише тому, що "сімейні"лікарі не дали направлення на госпіталізацію, бо побачили у хворих "просте ОРВІ", і час було втрачено. Нагадати, хто у першу ланку медичної допомоги, де діагностика принципово надважлива, засунув колишніх цехових терапевтів, які ніц не знають, і виключив лікарів зі складу екіпажів "швидкої допомоги"? Це ж робилось не з дурі, а цілком свідомо.
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26.10.2021 09:25 Ответить
Ах, а хто дільничими терапевтами працював до сімейників?
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26.10.2021 12:27 Ответить
С Супрун у руля МОЗ было бы еще хуже
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26.10.2021 09:28 Ответить
согласен, она не умела принимать жестких решений, слишком либеральная для нашей страны.
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26.10.2021 10:24 Ответить
Гірше не має куди. Те, що зараз у нас - це дно
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26.10.2021 10:33 Ответить
Порошенко не смог убедить проглосовать за него во 2 туре, с чего бы он смог убедить антиваксов?
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26.10.2021 10:23 Ответить
Саме так. Усе пізнається у порівнянні. От https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita?tab=map&time=latest&country=~OWID_WRL карта світу вакцинації

Рівень вакцинації як у африканських країн

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26.10.2021 10:30 Ответить
Я не бачу інших винних у трагедії, ніж владу. Можна, звичайно, обвинувачувати саме населення, але люди мруть не стільки від хвороби, скільки від нестачи ефективних ліків, також надважливого кисню, нестачі персоналу, поганої організації роботи лікарень. Вина влади незаперечна.
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26.10.2021 09:14 Ответить
ты уже придумал лекарство от ковида? вообще с луны свалился?
в больнице есть всё. за деньги.

гомо советикус во-первых верят, что с ними ничего не случится, если они не привьются и не будут носить маску, мыть руки, чистить зубы, стричь ногти. а во-вторых верят, что их должны лечить за счет налогоплательщиков.
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26.10.2021 09:39 Ответить
Тут многие принципиально не приемлют восстановление и строительство дорого. А зря. Тот кто хотябы раз ехал в нашей скорой в больницу по плохой, убитой дороге, меня поймут. Тут есть два момента на мой взгляд. Воровство на строительстве, это плохо. А вот новые и отремонтированные дороги, это хорошо.
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26.10.2021 09:15 Ответить
Нам солнца не надо !
Нам ЗЕ-лечка светит!
Нам хлеба не надо
Больнички долой !
Дороги давай !
Что б трупы удобнее было возить...
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26.10.2021 13:58 Ответить
Помнишь старый анекдот про дураков и дороги? Так вот. Заставь еще дурака и молиться. Так он себе весь лоб расшибет.
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26.10.2021 14:05 Ответить
Это кошмар и в голове не укладывается...
Абсолютно не была проведена работа по пропаганде прививок. Завезли, но не объяснили людям как это важно...
А сейчас студенты маски понатягивали в маршрутках, мои вы заи...
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26.10.2021 09:27 Ответить
Ну да, ну Да , а владу , кто избрал ,или она с Марса
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26.10.2021 09:35 Ответить
Хто б владу не вибрав, влада несе ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за країну. Інакше вона НЕ влада, і її існування і утримання коштом платників податків не має сенсу.
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26.10.2021 09:39 Ответить
Маски носить не хотим, вакцинироваться не хотим, и это нормально. Ведь это выбор людей. К сожалению лекарство против хронической тупости еще не изобретено.
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26.10.2021 09:37 Ответить
карма она такая.
радуйтесь, что у ковида такая низкая смертность, а то все совки бы вымерли
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26.10.2021 09:38 Ответить
Из личного опыта общения--самые антиваксеры избиратели зеленского. По всей видимости слабоумие непосредственно влияет на действия и решения. А теперь ,,порохоботы,, оплачивают спасение и лечение этих имбицилов. Все имхо.
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26.10.2021 10:29 Ответить
Надо в кацапской теме енота запостить. Может поможет.
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26.10.2021 10:30 Ответить
А что это не видно антиваксеров в комментариях? Наверное, бухают на радостях...
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26.10.2021 10:32 Ответить
зеленский - это доктор смерть!
давайте лошары73%, смейтесь с чемпионства
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26.10.2021 11:45 Ответить
синьор КОВИДОМОР
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26.10.2021 13:58 Ответить
Привитые сейчас дадут прирост заболеваемости и скомпрометируют идею вакцинации.Иммунитет,хоть какой то будет через 21 день и 21 после второй прививки наберет проектную силу.Но многие зацепят ковид в очередях.Добавляет также новая традиция обмывать успешную прививку тут же всей бригадой,что убивает прививку почти сразу.
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26.10.2021 18:55 Ответить
Ужас еще в том,что как любая инфекция защита - дистанция,маски,изоляция.Это уменьшает постепенно передачу вирусов и эпидемия затухает.Но такие меры требуют либо палки,либо мозгов.Ни того ни другого у нас нет.
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26.10.2021 19:00 Ответить
Ну ось і відгукнулася антивакцинна пропаганда, яку підхопили наші любителі теорії плоскої Землі...
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26.10.2021 20:55 Ответить
Антивакцинаторы виноваты в том, что сейчас происходит! Не сложно пойти и вакцинироватся. Даже если заболеете - перенесете на ногах!
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26.10.2021 23:04 Ответить
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