734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

В Украине зафиксированы 19 120 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 26 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 734 летальных случая - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 22 октября - 614 летальных случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 7 млн. украинцев получили 2 дозы вакцины от COVID-19! В общей сложности проведены более 16 млн прививок!

За сутки 25 октября в Украине:

зафиксированы 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 414, медработников – 338);

254 920 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 185 786 человек, полностью иммунизированы – 69 134 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 939 человек;

летальных случаев – 734;

выздоровели – 9 738 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 803 159 человек;

выздоровели – 2 390 112 человек;

летальных случаев – 64 936;

проведено ПЦР-тестирований – 14 082 277.

С начала вакцинальной кампании привиты 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 16 210 280 прививок.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.





