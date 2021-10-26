Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 26 октября в мире зарегистрировали 335 244 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 296 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 244 838 122 случая инфицирования, из них 335 244 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 970 301 человек, из них 5 296 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 221,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 4-ю и 2-ю позицию соответственно.
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- если опубликовать сегодняшние цифры то начнется паника
- даже Цензор не решился..
по суточной смертности от COVID-19
если бы в асфальт закатать не ковидные деньги
а партию приСлуг олигархов вместе с Беней,мервечуком,Ахметкой..