Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 октября в мире зарегистрировали 335 244 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 296 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 244 838 122 случая инфицирования, из них 335 244 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 970 301 человек, из них 5 296 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 221,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 4-ю и 2-ю позицию соответственно.



