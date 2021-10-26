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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 октября в мире зарегистрировали 335 244 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 296 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 244 838 122 случая инфицирования, из них 335 244 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 970 301 человек, из них 5 296 за минувшие сутки.

Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 221,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 734 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 4-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Этого не случилось бы
если бы в асфальт закатать не ковидные деньги
а партию приСлуг олигархов вместе с Беней,мервечуком,Ахметкой..
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26.10.2021 08:57 Ответить
+6
Украина пасет задних из-за антивакцинальной пропаганды всепропальщиков,из-за сопротивления семейных врачей.Старики,да и врачи толком не умеют пользоваться электронными кабинетами.А ведь старшее поколение -самое слабое звено.И оно вымирает неестественной смертью из-за Бюрократии и неправильного алгоритма вакцинации именно стариков.У каждого семейного врача есть на руках договоры с телефонами несчастных стариков.Неужели медсестре семейного врача трудно обзвонить их ,назначить вакцинацию,либо в медзакладе,либо на дому?На выборах,я извиняюсь ,к каждому с урной подъедут,только разреши, а тут -неразрешимая проблема?Подключить волонтеров с транспортом,студентов медвузов? Ради спасения дедушек и бабушек?
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26.10.2021 09:18 Ответить
+5
Стадо немедленно надо загонять на прививки! Как в Италии, как в Испании и во всех цивилизованных странах Дуракам, куда ни глянь, все вредит и свобода в том числе! Не зря говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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26.10.2021 09:46 Ответить
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По состоянию на утро 23 октября

???
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26.10.2021 08:34 Ответить
ага
- если опубликовать сегодняшние цифры то начнется паника
- даже Цензор не решился..
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26.10.2021 08:38 Ответить
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26.10.2021 10:41 Ответить
Старые данные, сегодня все вдвое хуже.
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26.10.2021 08:42 Ответить
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/
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26.10.2021 08:43 Ответить
Украина на 6 месте.
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26.10.2021 08:47 Ответить
Украина - на втором месте в Европе
по суточной смертности от COVID-19
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26.10.2021 08:56 Ответить
Так треба ще враховувати те що смертність по іншим хворобам розкидуюють
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26.10.2021 08:43 Ответить
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26.10.2021 08:45 Ответить
Якщо враховувати підтасовку статистики, то ми точно вже давно на першому. А хто в нас барига і мародер та наживався на ковіднім фонді? Де там нацсуки і різні борцуни "партіоти"?
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26.10.2021 08:45 Ответить
«чемпіонами» з коронавірусу тепер займеться НАБУ, шукатиме зниклі мільярди гривень
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26.10.2021 08:51 Ответить
А ти для чого? По яких справах в Україні? Чекаєш?
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26.10.2021 09:42 Ответить
Этого не случилось бы
если бы в асфальт закатать не ковидные деньги
а партию приСлуг олигархов вместе с Беней,мервечуком,Ахметкой..
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26.10.2021 08:57 Ответить
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26.10.2021 09:12 Ответить
Тре локдаун для всіх
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26.10.2021 09:06 Ответить
Украина пасет задних из-за антивакцинальной пропаганды всепропальщиков,из-за сопротивления семейных врачей.Старики,да и врачи толком не умеют пользоваться электронными кабинетами.А ведь старшее поколение -самое слабое звено.И оно вымирает неестественной смертью из-за Бюрократии и неправильного алгоритма вакцинации именно стариков.У каждого семейного врача есть на руках договоры с телефонами несчастных стариков.Неужели медсестре семейного врача трудно обзвонить их ,назначить вакцинацию,либо в медзакладе,либо на дому?На выборах,я извиняюсь ,к каждому с урной подъедут,только разреши, а тут -неразрешимая проблема?Подключить волонтеров с транспортом,студентов медвузов? Ради спасения дедушек и бабушек?
показать весь комментарий
26.10.2021 09:18 Ответить
Стадо немедленно надо загонять на прививки! Как в Италии, как в Испании и во всех цивилизованных странах Дуракам, куда ни глянь, все вредит и свобода в том числе! Не зря говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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26.10.2021 09:46 Ответить
Дебілоїди ширануті, хтось чув щось про масштабні захворювання українських заробітчан у тій же Польщі, яка навіть і не думає, вносити нас у червоний список, от вам і вся правда, від нашої влади, мізки включіте, зараз не перший день (коронобесія) хоча, до кого я звертаюся...
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26.10.2021 10:37 Ответить
 
 