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Арахамия о заявлении Данилова о "жесткой президентской республике": Это личная позиция секретаря СНБО, запроса общества нет

Арахамия о заявлении Данилова о

Идея превращения Украины из парламентско-президентской республики в жесткую президентскую – личная инициатива секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Такие вопросы должны обсуждаться на референдуме, если будет запрос общества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире одного из украинских каналов.

"Это – личная позиция Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовывал. Это его личное мнение", – прокомментировал Арахамия идею Данилова о президентской республике.

Глава "СН" считает, что вопросы о форме правления должны решаться исключительно на референдуме.

"Теоретически, если у общества есть такая потребность, то это можно решать на референдуме. Но, насколько мне известно, такой потребности нет, даже большой дискуссии в обществе нет. Это просто слова Данилова, которые не имеют никакой компании", – добавил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я за жесткую президентскую республику, когда есть ответственный человек, - Данилов

Напомним, 25 октября Данилов заявил, что выступает за жесткую президентскую республику, в которой глава государства возглавляет исполнительную ветвь власти. По его мнению, при такой форме правления "есть ответственный человек, который понимает, на что он идет".

Данилов Алексей (1066) СНБО (4440) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+14
Это я имею право, на собственную точку зрения, а чиновник занимающий гос. должность (особенно если это не выборная должность) должен молча выполнять свою работу, а собственную точку зрения может засунуть себе в задницу!
Ибо должность у секретаря СНБО не выборная, а НАЗНАЧАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ Украины, соответственно президент назначил на эту должность человека с АНАЛОГИЧНОЙ своей, точкой зрения! И если Данилов, что-то перднет, то это означает, что де-факто, он высказал точку зрения Зеленского!!!!!!
А теперь попробуйте рассказать, что это не так!
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26.10.2021 09:07 Ответить
+12
Запрос общества сейчас - подержать за горло мелкого кокаинщика.
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26.10.2021 08:48 Ответить
+10
Зато у нас по факту есть президент, подмявший под себя все ветви власти.
То есть - узурпатор.
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26.10.2021 08:44 Ответить
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Данилов имеет право на собственную точку зрения..,отличную от точки зрения тандема Порошенко и Медведчука.
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26.10.2021 08:44 Ответить
Зедебил,к какой теме ты это написал?
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26.10.2021 08:46 Ответить
Потому, что Иван Кравченко конченный дебил, ему Порошенко будет сниться еще сто лет, как кацапам Бандера.
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26.10.2021 08:53 Ответить
Это я имею право, на собственную точку зрения, а чиновник занимающий гос. должность (особенно если это не выборная должность) должен молча выполнять свою работу, а собственную точку зрения может засунуть себе в задницу!
Ибо должность у секретаря СНБО не выборная, а НАЗНАЧАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ Украины, соответственно президент назначил на эту должность человека с АНАЛОГИЧНОЙ своей, точкой зрения! И если Данилов, что-то перднет, то это означает, что де-факто, он высказал точку зрения Зеленского!!!!!!
А теперь попробуйте рассказать, что это не так!
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26.10.2021 09:07 Ответить
чего-изволите-электорат
Невмирущi вы наши
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26.10.2021 09:38 Ответить
Структуры Коломойского и Медведчука вместе зарабатывают в трех облэнерго, двух металлургических заводах, трех телеканалах и четырех логистических компаниях
Доли в компании "Синтез Ойл", которая после смены власти в 2019 году начала зарабатывать на поставках угля на ГП "Центрэнерго" с наценкой, имеют не только структуры бизнесмена Игоря Коломойского, но и жена председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
"Схемы" установили, что эта компания поставила каждую четвертую тонну угля на "Центрэнерго": за полгода работы с госкомпанией - с октября 2019-го до марта 2020 года - доля "Синтез Ойл" в поставках сырья составила более 25%. Общая сумма контрактов превысила 1,6 млрд грн.
При этом, цены на уголь от этого поставщика иногда отличались от среднерыночных. Например, в январе 2020-го "Центрэнерго" покупало у "Синтез Ойл" тонну угля марки "Г" и "Т" за 2,2 тысячи грн, в то время, как на рынке можно было приобрести за 1,85 тысячи грн, то есть, дешевле на 20%.
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26.10.2021 10:46 Ответить
Зато у нас по факту есть президент, подмявший под себя все ветви власти.
То есть - узурпатор.
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26.10.2021 08:44 Ответить
Арахамии и прочие ублюдки не успеют убежать, настанет время и я тоже, на 7-8 лет старше, пойду снова, с шинами
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26.10.2021 08:44 Ответить
дожились
- даже идиот Арахамия вынужден нивелировать слова полного кретина, секретаря СНБО Данилова
- в Украине никогда не было царей - а на родине Данилова всегда..
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26.10.2021 08:46 Ответить
Послушайте, вы вообще смотрите не туда! Личная точка зрения, может быть только у чиновника с избираемой должностью!!! Именно за эту точку зрения он собственно и получает должность от избирателей. Все остальные чиновники - назначаются и назначаются, так же за свою точку зрения, которая должна совпасть с точкой зрения по ключевым вопросам, того кто его назначает!
Соответственно, у нас есть Данилов, которого назначил на должность Клоун и назначил потому, что его точка зрения совпала с его собственной.... А значит, что вся срань, которую вещает Данилов, совпадает с точкой зрения Клоуна!!!!! В противном случае, сам Клоун должен был выйти и сказать, что вот тут я с Даниловым не согласен или даже снять с должности если он сказал уж слишком зашкварное.
НО Клоун как всегда прячется и они продолжают играть в игру, в которую играли на выборах, когда обещания раздавал не Клоун, а члены его команды, что давало возможность наобещать прямо противоположное, а потом заявить "Я этого не обещал, они просто высказывали свое мнение...". Сейчас происходит та же хрень - все "высказывают свое мнение", а по факту прощупывают почву, прокатило/непрокатило...

Поэтому назначаемый чиновник, или молчит в тряпочку или говорит, но все что он сказал = тому что это сказал тот кто его назначил! Это аксиома, все остальное - лапша на уши!!!
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26.10.2021 09:21 Ответить
PS Вон Разумкова сняли с должности якобы из за того, что он якобы перестал нести идеи Зе-команды.... Но ни Арахамию, ни Тищенко, ни Данилова.... никто снимать не спешит, а значит то что они делают и вещают, полностью удовлетворяют Зе-команду!
Они как бы в спарке работают (а-ля "Хороший полицейски, Плохой полицейский"): Выскочил один - ляпнул зашквар, вышел другой и заявляет, что то мол его личное мнение... (Раньше Арахамчик по зашкварам специализировался, но видимо решили, что с него хватит и дали ему роль "хорошего полицейского")
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26.10.2021 09:30 Ответить
Любой человек имеет право на свою, личную точку зрения.
Имеет или не имеет он права озвучивать ее публично, зависит от очень многих факторов и условностей. Например должностных инструкций или кодекса этики (я работал в компании, где топы подписывали такой документ)
Как, почему и зачем назначили именно Данилова на должность секретаря СНБО - мы не знаем. Именно это и есть одна из главных проблем Украины - мутные, договорные назначения непонятных личностей. А что они потом говорят ... , то уже такое. Адекватные судят по поступкам, а не по словам.
Вещает ли Данилов идеи Зеленского? Это не важно. Думаю уже всем адекватным понятно, что Зеленский - это не тот человек в котором нуждается Украина. История в очередной раз показывает нам, что кухарка клоун не может управлять государством. Поэтому весь словесный понос его назначенцев - не более чем белый шум.
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26.10.2021 09:49 Ответить
"Вещает ли Данилов идеи Зеленского? Это не важно"
 Как это не важно?! Еще скажите "Какая разница"!! Важно и очень! Поскольку до сих пор есть идиоты полагающие что "царь хороший, то бояре плохие", забывая, что "бояре" прямо выполняют волю "царя".
И вот пока будут все эти "не важно", "какая разница", "это его личное мнение", мы будем иметь все это дерьмо, неразбериху и отсутствие ответственности в политике - "белый шум" как вы говорите. Кроме того этот ваш "белый шум" иногда оказывается "прощупыванием почвы". И эта хрень не прекратится, пока они, на начнут получать за это "по ушам", причем сильно и больно!
И не надо сравнивать компанию и этику в ней и госуправлением и доступам к миллиардным ресурсам - так где миллиарды, про этику можете забыть - там останавливающим фактором является только перспектива сильной боли в заднице!!!!
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26.10.2021 10:35 Ответить
Вы, Дмитрий, за деревьями леса не видите. Цепляетесь к словам, упуская главное. Второй раз повторяю: Зеленский - это не тот человек в котором нуждается Украина! Именно поэтому выссеры всех его назначенцев - белый шум.
"Эта хрень" прекратится тогда, когда украинцы поймут ГЛАВНОЕ.
Не совсем понял вашу мысль на счет "останавливающего фактора" и "сильной боли в заднице". Что вы имеете в виду? Статью в УК "20 лет за коррупцию"?
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26.10.2021 10:48 Ответить
Запрос общества сейчас - подержать за горло мелкого кокаинщика.
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26.10.2021 08:48 Ответить
Идеологи кодлана Коомойского рассуждают как им удобнее сделать из Украины Новую Палестину.
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26.10.2021 08:51 Ответить
В Украине уже есть все для этого, осталось на площади Святой Софии построить Стену плача.
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26.10.2021 08:56 Ответить
По рівню вакцинації уже зробили
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26.10.2021 10:17 Ответить
Мы без Арахимии и не знали бы, что запроса общества в Украине на акую туфту не существует.
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26.10.2021 08:53 Ответить
Данилов просто лизнул Зе
- в ОП все это вынуждены делать время от времени , а то злобный карлик может уволить..
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26.10.2021 08:56 Ответить
Общество хочет так сделать.
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26.10.2021 08:55 Ответить
Твое общество сейчас за сараем бояру глушит, беги а то будешь целый день трезвым ходить как порохобот какой то
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26.10.2021 09:08 Ответить
Смешно читать полярные точки зрения.
И там и там за всё общество пишут от своего лица.
Общество - многообразно.
Не нужно своё личное мнение выражать от имени всего общества.
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26.10.2021 09:02 Ответить
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26.10.2021 09:41 Ответить
Мнение представителя "сообщества зелёных", как уже заведено, сводится к "приевшимся" формулировкам - "личное мнение", "вырвано из контекста"
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26.10.2021 09:07 Ответить
гы!!понравилось ,,даниле"беспредельничать на пару с ,,бубочкой" интересы ,,арахамчика"не учёл вот и последовала реакция яко бы придворного ,,бунтаря"
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26.10.2021 09:10 Ответить
"Это - личная позиция Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовывал. Это его личное мнение", - прокомментировал Арахамия идею Данилова о президентской республике.

Тупая хламидия. У секретаря Совета нацбезопасности и обороны по таким вопросам не может быть "личного мнения" или он немедленно должен быть послан на буй. Видно идиот Лёха луганский поторопился озвучить мечты шмаркли стать императором всея Украины
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26.10.2021 09:10 Ответить
Ну Данілов! "Проговорився"! P.S.
А в данному випадку Арахамія бреше.Тому що вже більшість народу,включно з якимось % від 73%проценьних,розуміють до чого все йде. P.p.S.s. Я вже писав тільки ніхто поки не звертає уваги.Наслідки Оману.Там ЗЕеееленський получив методічку від пУтіна.І якщо не аналізувати, А!,просто подивитися на ці роки правління зеленських і путінських,коли він приходив до влади,то щось виходить що Ну Дууууже Похоже!👀
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26.10.2021 09:13 Ответить
Ага то Данилова з кониексту вирвало
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26.10.2021 09:15 Ответить
запрос общества для вашей власти выглядит примерно так
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26.10.2021 09:17 Ответить
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26.10.2021 09:28 Ответить
Бг-ггг... Один приспособленец ставит палки в колеса другому....ХЕХ...
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26.10.2021 09:55 Ответить
ЗЫ... А в итоге , оба зебика несут по жизни галиматию, на уши не натянешь.
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26.10.2021 09:57 Ответить
І знову брехня. У вашому кагалі всі дотримуються "лінії партії".
Тому, це не особиста думка, а звичний вкид, для прощупування реакції українців на узурпацію.
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26.10.2021 10:19 Ответить
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26.10.2021 10:38 Ответить
Зелені хунвейбіни кидають пробний камінь... Дзузьки вам! Диктатурі в Україні не бувати. Україна - не Росія. Зарубайте собі на носі, зелепукіни...
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26.10.2021 11:19 Ответить
пробный кинули, не зашло, откатили
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26.10.2021 16:17 Ответить
 
 