"Запомните эту мразь": бывшие украинские силовики братья Шамбазовы предали Украину и перешли на сторону российских оккупантов, - Чубаров. ФОТО

Бывший сотрудник ГУ МВД Украины в АРК Шамбазов Руслан Ринатович вместе с братом Артуром, бывшим сотрудником ГУ СБУ Украины в АРК, в феврале 2014 года предали Украину и перешли на сторону российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Запомните и эту мразь – Шамбазов Руслан Ринатович, 1984 года, бывший сотрудник Главного управления МВД Украины в АРК, ныне – подполковник российской полиции, сотрудник оккупационного "центра по противодействию экстремизму"", - написал политик.

По словам Чубарова, Шамбазов вместе с родным братом Артуром, 1985 года, бывшим сотрудником Главного управления СБУ Украины в АРК, а ныне сотрудником ФСБ РФ, в феврале 2014 года предали Украину и перешли на сторону российских оккупантов.

"Обоих братьев отличает яростная ненависть к крымским татарам, которую они пытаются удовлетворить в ходе преследований российскими оккупантами крымских татар", - рассказал глава Меджлиса.

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Фото: Чубаров/Facebook