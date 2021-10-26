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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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"Запомните эту мразь": бывшие украинские силовики братья Шамбазовы предали Украину и перешли на сторону российских оккупантов, - Чубаров. ФОТО

Бывший сотрудник ГУ МВД Украины в АРК Шамбазов Руслан Ринатович вместе с братом Артуром, бывшим сотрудником ГУ СБУ Украины в АРК, в феврале 2014 года предали Украину и перешли на сторону российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Запомните и эту мразь – Шамбазов Руслан Ринатович, 1984 года, бывший сотрудник Главного управления МВД Украины в АРК, ныне – подполковник российской полиции, сотрудник оккупационного "центра по противодействию экстремизму"", - написал политик.

По словам Чубарова, Шамбазов вместе с родным братом Артуром, 1985 года, бывшим сотрудником Главного управления СБУ Украины в АРК, а ныне сотрудником ФСБ РФ, в феврале 2014 года предали Украину и перешли на сторону российских оккупантов.

"Обоих братьев отличает яростная ненависть к крымским татарам, которую они пытаются удовлетворить в ходе преследований российскими оккупантами крымских татар", - рассказал глава Меджлиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время "суда" по делу "Красногвардейской группы" Хизб ут-Тахрир. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Запомните эту мразь: бывшие украинские силовики братья Шамбазовы предали Украину и перешли на сторону российских оккупантов, - Чубаров 01
Фото: Чубаров/Facebook

Запомните эту мразь: бывшие украинские силовики братья Шамбазовы предали Украину и перешли на сторону российских оккупантов, - Чубаров 02

Меджлис (811) Чубаров Рефат (943) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+84
таких шамбазовых и в центральном аппарате мвд пруд пруди...
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26.10.2021 09:37 Ответить
+58
Таких шамбазовых у нас полная Банковая и Грушевского. Сидят по кабинетам и сессионным залам яйца мнут и о кацапских рублях мечтают. А мы сидит и сопли жуем, ждем, чем эти твари успеют нам нагадить. Вопрос возникает: мы занадто терпеливые или просто идиоты?
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26.10.2021 09:45 Ответить
+49
Так там почти все менты и безопасники перешли.
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26.10.2021 09:40 Ответить
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таких шамбазовых и в центральном аппарате мвд пруд пруди...
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26.10.2021 09:37 Ответить
В судах ещё больше.
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26.10.2021 10:12 Ответить
В Крыму таких шамбазовых было около 15 000 штук
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26.10.2021 13:37 Ответить
Так там почти все менты и безопасники перешли.
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26.10.2021 09:40 Ответить
Розкижи це СБУшникам, що ще донедавна у гуртожитку в Козині із сім'ями проживали після переїзду з Криму.
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26.10.2021 09:45 Ответить
проживали 10%, що виїхали. а їнші - непотріб. зараз таких відсотків 50
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26.10.2021 09:48 Ответить
10%, это в смысле те, у кого в Крыму своего жилья не было?
Я не слышал ни про единого силовика, у кого в Крыму была своя недвижимость и он бы остался верен присяге, все бросил (или продал) и уехал на материк.
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26.10.2021 11:30 Ответить
а чего в Козине а не в Пятихатках, например?
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26.10.2021 09:58 Ответить
Де дали гуртожиток, там і жили.
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26.10.2021 10:55 Ответить
ОН же ясно написал - почти ....
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26.10.2021 14:53 Ответить
Казав Ававков, що тільки по Донецьку, до Путіна перекинулися 20 000 ментів.
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26.10.2021 11:32 Ответить
Реально, 20 000?! А скільки їх всього в Україні?
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26.10.2021 14:04 Ответить
Як у собаки блох. А яке озброення їм дав Собаков, ВСУ таке і не снилося. У них тільки винищувачів нема, а так е все, навіть танки.
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26.10.2021 15:14 Ответить
Люба влада, навіть демократична, боіться в першу чергу свого народу, тому головним приоритетом для влади є не армія, а поліція, тому ім і танки і вертольоти в першу чергу. Ворогу можна здати все і до нього перебігти а народ може і кусок палки в задницю запхати.
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26.10.2021 17:27 Ответить
Ржунимагу с этих экспердов. 20 тыс ментов в Донецке? Рили? Их всего по Украине, вместе с курсантами 112 тыс было.
По вооружению тоже поржать. Лучше, чем у ВСУ? Ядерного оружия хоть нет?
А, если серьезно, то нравится кому-то, или нет, но за украинский флаг весной 14-го бились только бывший мент Владимир Рыбак (отдал жизнь), а так же действующие на тот момент менты Крищенко и Приступа. Все остальные силовики позволили эти флаги спустить сепарам.
А теперь, чисто ради интереса: а что ты дела весной 14-го?
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27.10.2021 00:41 Ответить
... написал бутылкосиделец ,стыдящийся своей власовской тряпки . Эй ,свинособака кацапская ,ты почему не под своим вонючим триколором сюда заходишь ? Диды твои разве для того Гитлеру зиговали ?
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29.10.2021 22:56 Ответить
Таких тогда было очень много.Да и сейчас трапляються.Я лично знаю подполковника ВВ,уроженца Краснокутска,Харьковской,который изменил Украине в Крыму.Несчастные родители.Теперешнюю его судьбу не знаю.
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26.10.2021 09:41 Ответить
Как сказал один из родителей такого хитренького: "Задушу падлу". Ему , конечно не верят, но я родителя знаю, точно задушит. Пусть сын наслаждается жизнью в рашке, а к родителю ни-ни.
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26.10.2021 10:04 Ответить
Лежав у госпіталі в палаті з майором з Перевального Той розказував про одного черкащанина - співслужбовця: пожалів квартирку в Сімферополі і перейшов на бік окупантів А його через рік загнали кудись в Забайкалля Спробував звільниться в запас а йому "дулю з маком" - "Отслужи пять лет в России!" Мати вмерла так сусіди хоронили бо він побоявся приїхать на похорон!
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26.10.2021 10:58 Ответить
Не важно, что им пофиг - их нужно поименно и с фото показывать.
Таким образом, общество демонстрирует своё отношение к предательству
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26.10.2021 09:43 Ответить
Таких шамбазовых у нас полная Банковая и Грушевского. Сидят по кабинетам и сессионным залам яйца мнут и о кацапских рублях мечтают. А мы сидит и сопли жуем, ждем, чем эти твари успеют нам нагадить. Вопрос возникает: мы занадто терпеливые или просто идиоты?
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26.10.2021 09:45 Ответить
Выбор Зеленского и его зебильных слуг , антиваксерский шабаш пророссийских ботов как индикатор показывает, что эта страна , пока люди не прозреют или тупой электорат не вымрет - обречена!
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26.10.2021 10:09 Ответить
Ха! Стоит вменяемому человеку оказаться у руля и прижать к ногтю всю зе-шоблу, бОльшая часть зелебобиков взвизгнет в восторге и будет себя копытом в грудь колотить, доказывая, что они всегда были против зеленского.
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26.10.2021 10:17 Ответить
За "зелену" шмарклю голосувала молодь "по-приколу",особливо вся студентська!Ректорати примушували голосувати в кабінці під Айфони!Я ніколи в житті не бачив на виборчих дільницях товпи молодих виборців!А коли ми брали відкріпні талони в відділах реєстрації виборців,нас всіх загнали в актовий зал райвиконкомів,то молоді в переповненому залі було 99%.Ажіотаж!Був сговір олігархів та можновладців та вказівка з Кремля: "Аби не Порошенко"!!!
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02.11.2021 09:40 Ответить
По ненавести шамбазов = иванцу.
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26.10.2021 10:34 Ответить
Ну и что? Ты по чмошности почти равен зеленскому. Я же не тыкаю в тебя палкой, как в кучку собачьего дерьма.
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26.10.2021 13:21 Ответить
Кстати, обрати внимание, сколько людей согласны со мной, а сколько разделяют твое убогое мнение
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26.10.2021 13:22 Ответить
скушай рошенку и успокойся
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27.10.2021 10:25 Ответить
Кто ты, млять, такое, что советы раздаешь? Сиди на жопе ровно, голобородька смотри. Ты уже на выборах свое вякнул, идиот.
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27.10.2021 16:11 Ответить
видно не скушал....колбасит
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27.10.2021 17:17 Ответить
Второе!
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26.10.2021 11:29 Ответить
и то и другое...
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26.10.2021 13:12 Ответить
Тут надто все занедбане. І є речі, які під силу кожному, хто хоче позитивних змін. Треба просто пам'ятати, - що менше маасковск' язика, то більше України. І навпаки. Ми настільки скурвлені, наскільки окакцаплені. Саме москвоязичниє жлоби в криму і на домбасі здали ворогу Україну за умовну ковбасу. Варто подумати.
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26.10.2021 14:08 Ответить
мова...це лише інструмент спілкування
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27.10.2021 10:28 Ответить
А Ви марксист. Зараз лівацькі виверти в моді.
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27.10.2021 14:26 Ответить
правильно, так і є..
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26.10.2021 14:45 Ответить
Так, ці Шамбазові зрадники, та хоть відкрито перейшли в табір ворога, а на Банковій і Грушевського прокидуються патріотами, а душонки набагато брудніші і ворожі за тих Шамбазових.
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27.10.2021 09:39 Ответить
скушай рошенку....упагойся..))
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27.10.2021 10:29 Ответить
Их не тронут, бо ани в ютубе падписались на 95 квартал.
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26.10.2021 09:45 Ответить
а если бы наше любимое СБУ про них писало то и фотку замазали бы и фамилию не показали . типа . да . есть предатели не отрицаем . а кто такие сами гадайте дорогие граждане
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26.10.2021 09:50 Ответить
Фамилия Баканов -ото то и оно. "Свий до свого по свое ", "Ворон ворону глаз не выклюет".
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26.10.2021 17:31 Ответить
а почему такая честь именно этому, одному из тысяч? упомянули и фотку показали. а толпу остальных мусоров и гебнявых мразей, переметнувшихся к кацапам все, забыли?
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26.10.2021 09:56 Ответить
Вони кримскі татари... Тому Чубаров їх і згадав!
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26.10.2021 13:48 Ответить
Таких і зараз в фсбу і мусарні більшість. У судах і прокурватурі майже усі.
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26.10.2021 10:01 Ответить
Не мразь, а МЕРЗОТА!!!
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26.10.2021 10:03 Ответить
он что вчера нас предал или сегодня ?
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26.10.2021 10:06 Ответить
не рано ли спохватились люстрировать предательство ?
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26.10.2021 10:08 Ответить
Татары в отличии от украинцев ,называют вещи своими именами. Они не запуганы и знают чего хотят. В отличии от украинцев с промытыми мозгами..
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26.10.2021 10:12 Ответить
мусора одним словом..., Крым просрали, потому что отдали его с самого начала на откуп бандюкам, а где бандюки, там и силовики, которые в основной своей массе такие же бандюки, только в погонах (справедливости ради, за редким исключением)...., а рашка в своей деятельности по отъему чужого всегда опиралась на криминальные элементы и предателей, другими словами, на всякие отбросы общества...
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26.10.2021 10:36 Ответить
Крім сдал Кучма........ бандитам с коммунистами
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27.10.2021 10:31 Ответить
мрази эти и им подобные не предавали страну в которой жили они работали против нее
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26.10.2021 10:59 Ответить
Санкции?
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26.10.2021 12:16 Ответить
на сухій гиляці
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26.10.2021 19:21 Ответить
Есть у меня знакомый силовик, который до 2014-го служил в Крыму. Теперь переехал на материк и продолжает служить. Не буду распространяться в каких подразделениях силовиков но не с Министерства обороны. Говорит, что из силовиков в Крыму, у которых небыло жилья на материке остались почти все. У кого была квартира на материке то все вернулись.
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26.10.2021 12:44 Ответить
По-идее, отдел кадров, принявший на работу в столь важное ведомство неєтнических Украинцев, полным составом должен быть направлен, для прохождения службы, на линию разграничения, с лишением званий до рядового... И это самый лучший из правильных решений, для набирателей на работу...
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26.10.2021 13:32 Ответить
Єтнических там полно остались служить Ху...лу!
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26.10.2021 13:51 Ответить
Эти ответили и ответят. Но должен нести ответственность отдел кадров. Кадры решают всё!
Нищета отупляет. Плебс не подлежит порицанию.
А Тупые поступки небедных чиновников - неспособность подбирать кадры под задачу. Или злой умысел. В любом случае вина отдела кадров.
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26.10.2021 18:58 Ответить
неєтнических Украинцев

крымское СБУ состояло минимум на 50% из єтнических украинцев, которые перешли на сторону рашки

украинцы в Крыму это 300 тыс. кырымлы и ... несколько украинцев

уж можете мне поверить
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26.10.2021 19:28 Ответить
90 відсотків і зараз зрадять, достатньо прикладів з міста Донецьк, Луганськ, Сімферополь ітд іті...

Мусора то перщі хто зрадив країну...
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26.10.2021 13:59 Ответить
Бо їм і не тільки, "какая разніца". Офшорій давно це пояснив.
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26.10.2021 16:38 Ответить
Так наші такі ж мусора. Іх на Донбас посилали не в окопах стояти, а на блокпостах не ближче 10км. від фронту. Згадаймо і "героів"- батальйону міліціі з Івано франківська, що в повному складі втекли з -під Іловайська, оголивши лінію виходу добробатів з оточення.
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26.10.2021 17:39 Ответить
Да ну? То есть, это не батальон "Прикарпаття" позорно бежал из-под Илловайска так, что его с Альфой останавливали, а Ивано-Франковские милиционеры? А ты готов родителям https://memorybook.org.ua/units/berkut.htm этих погибших ребят сказать, что их сыновья, оказывается, не погибли, а бежали?
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27.10.2021 00:48 Ответить
Особенно предал бывший мент Владимир Рыбак, убитый за украинский флаг. Вот эти люди предали: https://memorybook.org.ua/units/mvs.htm книга памяти АТО: МВС

Но хорошо, что есть такие герои, как ты, которые будут воевать за Украину до последней капли крови. В комментах.
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27.10.2021 00:45 Ответить
Пристрелить и дело с концом.
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26.10.2021 14:02 Ответить
Ну как и 75 процентов "украинских" силовиков, которые в целом в Крыму перешли на сторону РФ.
Однако при этом находятся товарищи, которые считают, что с такими товарищами можно было удержать Крым. Ага... щас.
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26.10.2021 14:11 Ответить
Возможно, я не в теме, но меня всегда волновал такой вопрос. Весной 14, когда наша пресса в какой-то момент начала выдавать перлы, что российская техника замечена на дорогах Херсонской области, т.к. живу недалеко от тех мест, решил семью отправить на Западную, а сам начал готовиться к длительной и очень активной жизни в лесу. Т.е. тогда вопрос выбора - как бороться с окупантами у меня не стоял. Неужели ни у одного из крымских татар никогда не возникала мысль с оружием в руках защищать СВОЮ РОДИНУ? Понятно, что гражданин Украины должен ждать от государства защиты территории, т.к. он платит налоги. Но случилось как случилось. И что, на этом все? Реально не понимаю.
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26.10.2021 14:23 Ответить
Так и было, что ни меджлис ни какая-нибудь отдельная группа и не мявкнула в период захвата Крыма...
Но я до сих пор не могу понять - назачем нужно было демонстративно аннексировать Крым? Де факто он и так был в сфере абсолютного влияния РФ...
Вот кто из Вас отберёт у соседа автомобиль, которым пользуется как хочет, за копеечную плату, а сосед ещё и содержит авто в порядке....?
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26.10.2021 16:53 Ответить
после Революции присутствие рашки, в Крыму, в первую очередь флота в Севастополе, было вопросом одного-двух лет
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26.10.2021 19:32 Ответить
На чём обосновано такое мнение?
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26.10.2021 19:35 Ответить
у холопов в расее рейтинг царька поднялся до небес .
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26.10.2021 21:43 Ответить
С таким же успехом можно было просто раздать холопам от барина "серебряный рупь" на водку, каждому... Затрат меньше, обожания/рейтинга больше...
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26.10.2021 22:57 Ответить
Потрібно внести до Конституції зміни і дозволити таких ліквідувати, незалежно від місця перебування.
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26.10.2021 14:58 Ответить
Нужно создать тайный вариант Моссада и уничтожать, не трогая Конституцию.
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26.10.2021 16:37 Ответить
А нащо аж в Конституцію вносити? В Украіні зараз мають діяти закони війни - ворог має бути знищений. Проблема лиш в тім, що починати треба з ОП, Кабміну, МО, МВС, СБУ, Генпрокуратури, КСУ.
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26.10.2021 17:42 Ответить
таких шлемазловых тут дохиба и больше
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26.10.2021 16:30 Ответить
татары вместо того чтобы вести себя как набутыленная российская либерасня, могли бы и треакт хоть какой нибудь устроить, как то показать свою силу. Иначе их и дальше будут давить по одиночке. А Шабмазов кстати сам судя по отчеству татарин как минимум наполовину
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26.10.2021 16:42 Ответить
Террористическая деятельность ничего, в лучшую сторону, не изменит...
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26.10.2021 16:56 Ответить
Шимбазовы - эта мразь какой национальности?
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26.10.2021 17:03 Ответить
панове, прошу мiнусувати

шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !

https://youtu.be/odw7wn9AdCY

https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
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26.10.2021 18:04 Ответить
с такойнаглой хари ноги мыть и воду не пить
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26.10.2021 18:06 Ответить
Запомнили...
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26.10.2021 18:07 Ответить
верю, что придёт время и эти мрази будут бежать через крыССкий мост друг перед другом,
а кто не успеет- будет жрать двуглавых куриц вместе с паспортами !
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26.10.2021 21:53 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти шимбазови, добкіни, медведчуки з мураєвими, шуфричі з бойками та трухиновими...і....і...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.10.2021 22:28 Ответить
Крым откусить от Украины- давняя мечта кацапов
удобный момент и шанс им выдался только в 2014 году
Крым был обречён не только потому, что был политически подготовлен, в моральном плане разложен, в военном плане слаб, но ещё и потому что это полуостров,
все попытки сопротивления ВСУ в Крыму, все, были абсолютно бесполезны и привели бы к полному уничтожению сопротивляющихся и дальнейшему продвижению вглубь страны,
кроме того ситуация тогда была очень опасной и могла бы закончиться захватом большей части Украины,
надеюсь сейчас все поняли , что кроме глубокой озабоченности никто бы нам не то что помог, но и не стал бы вмешиваться вообще ,
Западу тогда ещё проще было бы сделать во всём виноватой саму Украину и умыть руки
меня удивляет как все эти медведчуки, бойки и прочая предательская мразь, поддержавшая в 2014 году вооруженный захват Крыма - до сих пор жирует и при власти
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26.10.2021 23:14 Ответить
На самом деле, предатели были среди всех силовиков. Вообще, если брать структуры, то в Крыму самый низкий процент был среди внутренних войск МВД. Но лишь потому, что там большинство были срочники, у которых в Крыму не было ни кола, ни двора.
А так - на материк, увы, на 99% возвращались те, кто просто был родом не из Крыма и был туда послан служить в порядке распределения. Ну и еще один нюанс, почему среди именно ментов был высокий процент - потому что никто из них не знал, оставят ли его вообще служить после майдана. Если бы такая же ситуация была у других силовиков, то процент предателей был бы намного выше 75%.
Ну и работа пророссийских организаций, куда ж без нее. Они учли опыт 94-го, когда основные силы, которые не дали тогда отжать Крым, были, как раз МВД и нацгвардия: с тех пор проводилась активная работа, чтобы привлечь их на свою сторону. Со стороны же украинских националистов и крымских татар, кроме как хейта, нападений ничего не было. За 20 лет такой работы кого угодно можно привлечь на свою сторону.
И, если не сделать вывод, а именно - проводить среди ВСЕХ силовиков работу, то результат будет такой же.
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27.10.2021 00:56 Ответить
надо бы их к мотороллеру послать... ну и шоб кобзоняра им напела за упокой.
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29.10.2021 09:04 Ответить
 
 