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Новости Коронавирус и карантин
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В отличие от цивилизованного мира Украина - страна хронических эпидемий. Нельзя перегибать палку в одну сторону, - врач-инфекционист Голубовская

В отличие от цивилизованного мира Украина - страна хронических эпидемий. Нельзя перегибать палку в одну сторону, - врач-инфекционист Голубовская

В Украине недостаточно уделяют внимание противодействию инфекционных болезней, из-за этого, очевидно, не всегда есть возможность приобрести экспресс-тест на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на телеканале "Украина 24" заявила доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

"Такие тесты надо иметь. И при гриппе у нас есть экспресс-тесты, и при ковиде, они есть, просто, видимо, их недостаточное количество. Потому что противодействуя инфекционным болезням, нельзя перегибать палку в одну сторону, понимаете? Нужно всеобъемлющим делать такой спектр мероприятий. Вы говорите - а кто их будет делать, этот спектр мероприятий по профилактике, по дезинфекции? Нашу санитарно-эпидемиологическую станцию ликвидировали, ее функции противодействия инфекционным болезням не передали никому. И до сих пор эта ситуация. Да, сейчас, конечно, слава Богу...уже даже есть такое "страшное слово", как главные государственные санитарные врачи. Уже перестали инфекционные стационары (закрывать. - Ред.). Ну, как перестали? Летом тоже самое было, когда был спад (эпидемии коронавируса. - Ред.), закрывали (стационары. - Ред.), не платили зарплату и так далее. А мы страна, я повторяю, я уже 5 лет об этом говорю, мы страна хронических эпидемий в отличие от цивилизованного мира. И наши эти системы, стационары и специалистов, их уничтожать нельзя, потому что вы же завтра останетесь заложниками этой ситуации, вы же пострадаете, вам подсказать некому будет", — сказала инфекционист.

Ранее отмечалось, что вакцинация населения в Украине от коронавируса продвигается не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, подавляющее количество людей, которые получили вакцину, не относятся к группам риска, сообщила Ольга Голубовская.

"Что значит "тотальная вакцинация"? Я сегодня смотрела заявление генерального директора ВОЗ, и он говорит: "Мы должны хотя бы через год дойти до 40% вакцинированных в каждой стране". Понятно, что чем больше, тем лучше. Конечно, нужно говорить не о количестве вакцинированных, хотя это важно, а о количестве иммунных людей. Это разные вещи. Вакцинироваться, конечно, надо. Но идеально было бы вакцинировать группы риска", — отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несколько другое заболевание, - Голубовская рассказала, что отличает "Дельта"-штамм от "дикого" COVID-19

Напомним, по состоянию на утро 26 октября в Украине зафиксированы 19 120 новых случаев заражения COVID-19. Также за минувшие сутки зафиксированы 734 летальных случая - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 22 октября - 614 летальных случаев.

инфекции (154) карантин (16729) эпидемия (789) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+12
Погоджуюсь на рахунок того, що вакцинація потрібна людям, які знаходяться в групі ризику. Я, наприклад, хворів взимку, робив потім тест на антитіла в травні, і робив тест на антитіла минулого тижня. Саме цікаво, що кількість антитіл абсолютно не знизилась, навіть трохи стала вищою. Показую це сімейній лікарці, питаю чого в мене після 6 місяців кількість антитіл та сама, а вона мені каже, що антитіла після щеплення, і після хвороби відрізняються. Тобто, йди на вакцинацію і не кіпішуй тут. Після цього я остаточно зрозумів, що в нас тепер немає медицини, кожен сам за себе.
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26.10.2021 09:36 Ответить
+10
Конечно, нужно говорить не о количестве вакцинированных, хотя это важно, а о количестве иммунных людей. Это разные вещи.

Ну, слава Богу, Хотя бы у кого-то начали появляться здравые мысли.
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26.10.2021 09:20 Ответить
+7
Да уж точно, страна хронических д......в-избирателей властей.
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26.10.2021 09:19 Ответить
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ви себе також зараховуєте до них?
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26.10.2021 11:13 Ответить
Ахаха)))
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26.10.2021 13:23 Ответить
Нет. Я вакцинировался в первых рядах.😀
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26.10.2021 18:07 Ответить
Обиделись? На себяпримерили?😀😀😀
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26.10.2021 18:13 Ответить
Чому ж тільки на себе? На вас також. Людина вакцинувалася однією з перших, а її паплюжать)))
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01.11.2021 14:37 Ответить
Да уж точно, страна хронических д......в-избирателей властей.
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26.10.2021 09:19 Ответить
Конечно, нужно говорить не о количестве вакцинированных, хотя это важно, а о количестве иммунных людей. Это разные вещи.

Ну, слава Богу, Хотя бы у кого-то начали появляться здравые мысли.
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26.10.2021 09:20 Ответить
Та ні. "Боротьбу" ведуть інші персонажі.

https://www.vesty.co.il/main/article/bkamdzh8y

Отказ от теста на коронавирус в Израиле будет признан уголовным преступлением

Правительство готовит новую редакцию закона об особых полномочиях в борьбе с коронавирусом. Один из пунктов устанавливает ответственность за отказ от прохождения анализа на коронавирус
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26.10.2021 09:42 Ответить
Шото богоизбранный народ совсем кукухой поехал. Хотя казалось бы чего им волноваться. Они уже по вакцинации на третий круг пошли. Уже обкололись вдоль и поперек. Такое впечатление, что дети Израилевы решили самовыпилиться.
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26.10.2021 09:46 Ответить
Коли я читаю новини про цю "боротьбу" і "чемпіонство" =богоізбранних=, зразу згадую, хто влаштував Голодомор в Україні.

Цього разу вони вже не вищатимуть на весь світ і нікого не звинувачуватимуть: все своїми руцями.
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26.10.2021 09:49 Ответить
Ну схоже зараз вони самі собі вакциногеноцид вирішили влаштувати.
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26.10.2021 09:52 Ответить
https://www.vesty.co.il/main/article/byhrul4lt#autoplay

Проф. Галия Рахав: "Без вакцинации детей не будет коллективного иммунитета"

Ведущий израильский врач считает необходимым распространить действие зеленого стандарта на детей в возрасте от 5 до 11 лет - даже при снижающейся заболеваемости. Интервью

Мета - обколоти всіх. Але не вірять ...
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26.10.2021 09:58 Ответить
Таки решили сынов Израилевых извести до третьего колена, как я понимаю, Ну да их Моисей по пустыне 40 лет водил тоже для того, чтобы выбрать землю обетованную именно там где нет ни газа ни невти. Хотя в том регионе такое место ну очень сложно найти. Но Моисей таки смог.
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26.10.2021 10:02 Ответить
Доречі, я завжди чомусь вважав євреїв досить обережною та поміркованою нацією. Досить помірковану з здоровим глуздом та життевою обачністю. А тут така істерично нелогічна поведінка. Так шо їхні дії щодо вакцинації в мене викликають деякий когнетивний дисонанс. Якась нездорова жага.
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26.10.2021 10:17 Ответить
Якщо порівняти середню добову кількість смертей від ковіда за 7 останніх днів в Україні (485) та Ізраїлі (7) то буде ясно видно, хто обережна та поміркована нація. Різниця у 80 разів, при різниці в кількості населення в 4 рази. І це при тому, що Ізраїль зробив тестів кількістю вдвічі більше, ніж його населення, а Україна - 20% від кількості населення.
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26.10.2021 10:48 Ответить
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26.10.2021 09:20 Ответить
і хто ж це усе ліквідовувати почав? хто цей уредітєль?
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26.10.2021 09:21 Ответить
Чесно кажучи..і це сумно...почалося все з Незалежністю.
Хоча коріння звісно у 80х.
Не змогли ми вдало використати спадок совка
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26.10.2021 09:25 Ответить
є таке. а останній цвях був від патлатої.
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26.10.2021 09:28 Ответить
Санстанции ликвидировал Зеленский в 2019 году.
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26.10.2021 12:25 Ответить
29 березня 2017 р. урядом було прийнято рішення про ліквідацію Держсанепідслужби, оскільки її функції виконують https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%97 МОЗ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 Держпраці та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 Держпродспоживслужба https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-4 [4] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-5 [5] .
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26.10.2021 12:59 Ответить
с прозрением.
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26.10.2021 09:27 Ответить
Доктор Борменталь,не читайте с утра Мавзолейных газет...в Топку...

Филипп Филиппыч,газета Голубовская хорошее издание,она Дохтар околовсяческих медицинских наук,почти Раиса Богатырева с Трамадолом...
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26.10.2021 09:27 Ответить
дохтур галубовская еще круче. она мнение нобелевского лауреата по медицине считает никчемным.
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26.10.2021 09:29 Ответить
А можно поинтересоваться какого кандидата и какое мнение? Кстати, за полгода вакханалии под названием вакцинация я впервые от людей близких к власти слышу здравое суждение.
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26.10.2021 09:36 Ответить
Точнее - какого лауреата нобелевки и какое мнение?
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26.10.2021 09:37 Ответить
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26.10.2021 09:28 Ответить
Напомню ...министр здравоохрания Украины Раиса Богатырева и ее сын стали миллиардерами на продаже ТРАМАДОЛА...стадо баранов жрало эту дрянь тоннами..
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26.10.2021 09:31 Ответить
Мерзавке заплатили за рекламу очередного средства от поноса...
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26.10.2021 09:33 Ответить
Богатырева не виновата,это все придумала американка Уляна Супрун...
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26.10.2021 09:36 Ответить
Погоджуюсь на рахунок того, що вакцинація потрібна людям, які знаходяться в групі ризику. Я, наприклад, хворів взимку, робив потім тест на антитіла в травні, і робив тест на антитіла минулого тижня. Саме цікаво, що кількість антитіл абсолютно не знизилась, навіть трохи стала вищою. Показую це сімейній лікарці, питаю чого в мене після 6 місяців кількість антитіл та сама, а вона мені каже, що антитіла після щеплення, і після хвороби відрізняються. Тобто, йди на вакцинацію і не кіпішуй тут. Після цього я остаточно зрозумів, що в нас тепер немає медицини, кожен сам за себе.
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26.10.2021 09:36 Ответить
Антитела не тієї системи.
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26.10.2021 09:39 Ответить
При вірусній інфекції рівень антитіл не точно відображає стан протиінфекційного захисту, бо тут грає роль клітинна ланка імунної системи. Можлива ситуація, коли антитіл багато, а ризик захворіти великий. І навпаки. Отже, вакцинуйтесь, якщо хочете отримати шанс вижити.
А те, що у нас кожен сам за себе, на жаль так.
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26.10.2021 10:55 Ответить
Ксения Собчак на одном из РАБссиянских телеканалов сообщила о неизвестной болезни еще в Марте 2018 года,задолго до так называемой Пандемии...,дохляков на РАБссии не считают...бабы еще нарожают...
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26.10.2021 09:40 Ответить
Хватит унижать Украину и прививать нам комплекс меншовартости!
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26.10.2021 09:48 Ответить
Никакого унижения я лично не вижу. По социальному положению вещей, экономическому, политическому, по главенству права мы таки банановая республика. И не признавать это значит вводить себя в заблуждение. Человек только тогда начинает что-то делать когда полностью осознает, что он реально сидит по уши в дерьме. Вы хотя бы к примеру на того же Ляшка посмотрите. Мне он вообще упоротого лиса из известного мема напоминает. Даже выражение морды-лица одинаковое. Ему б еще бусы на шею и вообще видок зачетный был бы.
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26.10.2021 09:58 Ответить
На сайте Наші без Раші чувак спел песню "Москва палає" голосом Славка Вакарчука... Ольга ********* выразила глубокий Возмущам-сс... а чего возмущатся? эту песню но с другими словами спел когда то Шнуров из группы"чЛенинград" с убойным видео пожара на Мацковии
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26.10.2021 09:48 Ответить
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26.10.2021 09:51 Ответить
https://youtu.be/OekMMN4yYLY%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C https://youtu.be/OekMMN4yYLYвидео песни тут..смотреть с 3минуты...
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26.10.2021 09:55 Ответить
Серед вченого бомонду стало модно говорити про "вдумливу вакцинацію".
Це в той час, коли вакциновано всього 15% населення (якщо це дійсно так).
Компанія вакцинації провалена, епідемія набирає обертів і поширюється без перепон (для чого було пускати дітей у школи!?).
Ситуація така - є багаття, в якому лише 15% дров мокрі, решта - сухі.
І тут починають думати - якою водою краще гасити - ставковою, озерною, річковою, морською.
Пізно вибирати.
Пізно вакцинуватись.
Без локдауну смерть пожне рекордний урожай.
Катафалкам нові дороги не дуже потрібні, вони їдуть тихенько.
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26.10.2021 10:50 Ответить
страна чєтвьортого сорта, страна д--бов.... нікчемні експерти, розкажіть про себе краще
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26.10.2021 11:35 Ответить
чей Крым?
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26.10.2021 11:43 Ответить
 
 