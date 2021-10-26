В отличие от цивилизованного мира Украина - страна хронических эпидемий. Нельзя перегибать палку в одну сторону, - врач-инфекционист Голубовская
В Украине недостаточно уделяют внимание противодействию инфекционных болезней, из-за этого, очевидно, не всегда есть возможность приобрести экспресс-тест на коронавирус.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на телеканале "Украина 24" заявила доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.
"Такие тесты надо иметь. И при гриппе у нас есть экспресс-тесты, и при ковиде, они есть, просто, видимо, их недостаточное количество. Потому что противодействуя инфекционным болезням, нельзя перегибать палку в одну сторону, понимаете? Нужно всеобъемлющим делать такой спектр мероприятий. Вы говорите - а кто их будет делать, этот спектр мероприятий по профилактике, по дезинфекции? Нашу санитарно-эпидемиологическую станцию ликвидировали, ее функции противодействия инфекционным болезням не передали никому. И до сих пор эта ситуация. Да, сейчас, конечно, слава Богу...уже даже есть такое "страшное слово", как главные государственные санитарные врачи. Уже перестали инфекционные стационары (закрывать. - Ред.). Ну, как перестали? Летом тоже самое было, когда был спад (эпидемии коронавируса. - Ред.), закрывали (стационары. - Ред.), не платили зарплату и так далее. А мы страна, я повторяю, я уже 5 лет об этом говорю, мы страна хронических эпидемий в отличие от цивилизованного мира. И наши эти системы, стационары и специалистов, их уничтожать нельзя, потому что вы же завтра останетесь заложниками этой ситуации, вы же пострадаете, вам подсказать некому будет", — сказала инфекционист.
Ранее отмечалось, что вакцинация населения в Украине от коронавируса продвигается не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, подавляющее количество людей, которые получили вакцину, не относятся к группам риска, сообщила Ольга Голубовская.
"Что значит "тотальная вакцинация"? Я сегодня смотрела заявление генерального директора ВОЗ, и он говорит: "Мы должны хотя бы через год дойти до 40% вакцинированных в каждой стране". Понятно, что чем больше, тем лучше. Конечно, нужно говорить не о количестве вакцинированных, хотя это важно, а о количестве иммунных людей. Это разные вещи. Вакцинироваться, конечно, надо. Но идеально было бы вакцинировать группы риска", — отметила она.
Напомним, по состоянию на утро 26 октября в Украине зафиксированы 19 120 новых случаев заражения COVID-19. Также за минувшие сутки зафиксированы 734 летальных случая - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 22 октября - 614 летальных случаев.
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А те, що у нас кожен сам за себе, на жаль так.
Це в той час, коли вакциновано всього 15% населення (якщо це дійсно так).
Компанія вакцинації провалена, епідемія набирає обертів і поширюється без перепон (для чого було пускати дітей у школи!?).
Ситуація така - є багаття, в якому лише 15% дров мокрі, решта - сухі.
І тут починають думати - якою водою краще гасити - ставковою, озерною, річковою, морською.
Пізно вибирати.
Пізно вакцинуватись.
Без локдауну смерть пожне рекордний урожай.
Катафалкам нові дороги не дуже потрібні, вони їдуть тихенько.