Ряд фигурантов санкционных списков СНБО успели "скрыть" свои активы до подписания указов Зеленским, - СМИ. ВИДЕО

Фигуранты "контрабандных" санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций, что может свидетельствовать об утечке информации в пользу этих фигурантов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Смена учредителей и бенефициаров компаний, связанных с подсанкционными лицами, могут свидетельствовать о том, что они были предупреждены о применении к ним санкций или о том, что им умышленно дали время и возможность защитить свои активы. К примеру, по решению СНБО от 15 апреля под санкции попал Александр Черепинский. Эти санкции Владимир Зеленский ввел в действие своим Указом 21 апреля. Но до этого Александр Черепинский успел выйти из состава учредителей или бенефициаров не менее шести предприятий. На 5 из 6 этих предприятий санкции не наложили. Интересно, что во многих случаях Александр Черепинский выходил из состава своих предприятий даже за несколько дней до решения СНБО - 12 и 13 апреля", - отметили журналисты.

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"Подобных случаев много. Так, по решению СНБО от 2 апреля под санкции должны были попасть Валерий Пересоляк и Виктор Шерман. Однако до того, как Владимир Зеленский на следующий день, 3 апреля, ввел это решение в действие, Виктор Шерман успел выйти из учредителей своего предприятия ООО "Мира", а Валерий Пересоляк в государственном реестре исчез из перечня учредителей двух строительных предприятий в Ужгороде. Причем в случае Пересоляка соответствующие изменения в государственный реестр внесены нотариусом в нерабочее время - около 23:00. Ни одно из этих предприятий под санкции не попало", - говорится в расследовании.

"Кроме упомянутого выше Черепинско, среди фигурантов санкционного списка контрабандистов, утвержденного СНБО 15 апреля и введенного в действие Зеленским 21 апреля, в этот промежуток времени успел выйти из трех предприятий Эдуард Кукоба. Из этих трех предприятий в санкционный список внесли только одно - ООО "Вилла Дель Ре", - выяснили журналисты.

"В начале периода "штамповки" санкций временной промежуток между решением СНБО и указом президента составлял менее суток. 2 февраля решение, 2 февраля указ президента. Последний такой короткий промежуток был 19 февраля. А дальше он начал расти. И летом уже между решением Совета нацбезопасности и обороны и соответствующим указом президента проходило шесть дней. А однажды указа ждали, представьте себе, два месяца", - констатируют журналисты.

"Особенно долгим оказался промежуток времени между решением СНБО и Указом Президента для третьего списка контрабандистов. Выездное заседание СНБО состоялось 30 июня в Краматорске и в тот же день на брифинге секретарь Совета Алексей Данилов сообщил, что санкции будут применены в отношении трех лиц: иностранца Александра Акста и двух граждан Украины - Валерия Фальковского и Владислава Студенца. Однако еще за несколько часов до брифинга секретаря СНБО Валерий Фальковский вышел из состава учредителей своего предприятия "Навитайм". Указ же о введении этих санкций Владимир Зеленский подписал только через 68 дней. Предприятия "Навитайм" среди пидсанкционных - нет", - добавили журналисты.

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"Похожая, но по-своему дикая история произошла и со списком воров в законе. Указ о введении списка санкций в действие появился через неделю. И оказывается, что в этот список в течение 7 дней вносили изменения. Итак, то за что голосовал СНБО и то, что подписал Зеленский — разные документы. Мало того, что с десяток людей оттуда просто исчезли. Так некоторые, как, например братьев Джамбулатовых, "склеили" в единую личность. Как? Очень просто — в финальном списке, который подписал президент Зеленский, был человек с ФИО старшего Джамбулатова, а с датой рождения младшего. То есть — несуществующий в природе человек. И это не говоря о том, что люди из списка быстренько, пока "готовился" указ президента, лишились бизнеса", - отмечают журналисты.

Журналисты обратились с просьбами о комментариях в Офис Президента и Совет нацбезопасности и обороны, однако не получили на эти запросы никакого ответа, а секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал обратиться в СНБО с официальным письмом.