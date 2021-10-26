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Новости
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Ряд фигурантов санкционных списков СНБО успели "скрыть" свои активы до подписания указов Зеленским, - СМИ. ВИДЕО

Фигуранты "контрабандных" санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций, что может свидетельствовать об утечке информации в пользу этих фигурантов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Смена учредителей и бенефициаров компаний, связанных с подсанкционными лицами, могут свидетельствовать о том, что они были предупреждены о применении к ним санкций или о том, что им умышленно дали время и возможность защитить свои активы. К примеру, по решению СНБО от 15 апреля под санкции попал Александр Черепинский. Эти санкции Владимир Зеленский ввел в действие своим Указом 21 апреля. Но до этого Александр Черепинский успел выйти из состава учредителей или бенефициаров не менее шести предприятий. На 5 из 6 этих предприятий санкции не наложили. Интересно, что во многих случаях Александр Черепинский выходил из состава своих предприятий даже за несколько дней до решения СНБО - 12 и 13 апреля", - отметили журналисты.

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"Подобных случаев много. Так, по решению СНБО от 2 апреля под санкции должны были попасть Валерий Пересоляк и Виктор Шерман. Однако до того, как Владимир Зеленский на следующий день, 3 апреля, ввел это решение в действие, Виктор Шерман успел выйти из учредителей своего предприятия ООО "Мира", а Валерий Пересоляк в государственном реестре исчез из перечня учредителей двух строительных предприятий в Ужгороде. Причем в случае Пересоляка соответствующие изменения в государственный реестр внесены нотариусом в нерабочее время - около 23:00. Ни одно из этих предприятий под санкции не попало", - говорится в расследовании.

Ряд фигурантов санкционных списков СНБО успели скрыть свои активы до подписания указов Зеленским, - СМИ 01

"Кроме упомянутого выше Черепинско, среди фигурантов санкционного списка контрабандистов, утвержденного СНБО 15 апреля и введенного в действие Зеленским 21 апреля, в этот промежуток времени успел выйти из трех предприятий Эдуард Кукоба. Из этих трех предприятий в санкционный список внесли только одно - ООО "Вилла Дель Ре", - выяснили журналисты.

"В начале периода "штамповки" санкций временной промежуток между решением СНБО и указом президента составлял менее суток. 2 февраля решение, 2 февраля указ президента. Последний такой короткий промежуток был 19 февраля. А дальше он начал расти. И летом уже между решением Совета нацбезопасности и обороны и соответствующим указом президента проходило шесть дней. А однажды указа ждали, представьте себе, два месяца", - констатируют журналисты.

"Особенно долгим оказался промежуток времени между решением СНБО и Указом Президента для третьего списка контрабандистов. Выездное заседание СНБО состоялось 30 июня в Краматорске и в тот же день на брифинге секретарь Совета Алексей Данилов сообщил, что санкции будут применены в отношении трех лиц: иностранца Александра Акста и двух граждан Украины - Валерия Фальковского и Владислава Студенца. Однако еще за несколько часов до брифинга секретаря СНБО Валерий Фальковский вышел из состава учредителей своего предприятия "Навитайм". Указ же о введении этих санкций Владимир Зеленский подписал только через 68 дней. Предприятия "Навитайм" среди пидсанкционных - нет", - добавили журналисты.

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"Похожая, но по-своему дикая история произошла и со списком воров в законе. Указ о введении списка санкций в действие появился через неделю. И оказывается, что в этот список в течение 7 дней вносили изменения. Итак, то за что голосовал СНБО и то, что подписал Зеленский — разные документы. Мало того, что с десяток людей оттуда просто исчезли. Так некоторые, как, например братьев Джамбулатовых, "склеили" в единую личность. Как? Очень просто — в финальном списке, который подписал президент Зеленский, был человек с ФИО старшего Джамбулатова, а с датой рождения младшего. То есть — несуществующий в природе человек. И это не говоря о том, что люди из списка быстренько, пока "готовился" указ президента, лишились бизнеса", - отмечают журналисты.

Журналисты обратились с просьбами о комментариях в Офис Президента и Совет нацбезопасности и обороны, однако не получили на эти запросы никакого ответа, а секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал обратиться в СНБО с официальным письмом.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20867) контрабанда (2410) санкции (11469) СНБО (4440) Акст Александр (4)


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Топ комментарии
+9
" Ну і? Ще хтось хоче сказати що зелена влада не працює? Хм,а результати є з обох сторін.🥴
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26.10.2021 09:25 Ответить
+9
Не трогайте Бубочку - пианист играет, как умеет!
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26.10.2021 09:32 Ответить
+8
Опять кто-то из окружения Зели инфу слил Вагнергейт - часть 2
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26.10.2021 09:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
" Ну і? Ще хтось хоче сказати що зелена влада не працює? Хм,а результати є з обох сторін.🥴
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26.10.2021 09:25 Ответить
МамаРіма читала засранцю Вовочці книгу про Робін Гуда. Але читала неправильно, справа наліво. Саме тому бубочка, підрісши, забирає гроші у бідних і віддає їх багатим.
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26.10.2021 12:20 Ответить
Опять кто-то из окружения Зели инфу слил Вагнергейт - часть 2
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26.10.2021 09:28 Ответить
этого просто не может быть
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26.10.2021 09:31 Ответить
Да там вообще мутная история, составили списки, затем более сотни человек проплатили кому надо и их из списков исключили.
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26.10.2021 09:31 Ответить
Не трогайте Бубочку - пианист играет, как умеет!
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26.10.2021 09:32 Ответить
поцЗедентторгует не только вагнеровцами
но и " санкциями"....
Что ж-это у него в крови
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26.10.2021 09:32 Ответить
"Выездное заседание СНБО состоялось 30 июня в Краматорске и в тот же день на брифинге секретарь Совета Алексей Данилов сообщил, что санкции будут применены в отношении трех лиц: иностранца Александра Акста и двух граждан Украины - Валерия Фальковского и Владислава Студенца.
Однако еще за несколько часов до брифинга секретаря СНБО Валерий Фальковский вышел из состава учредителей своего предприятия "Навитайм".

Указ же о введении этих санкций Владимир Зеленский подписал только через 68 дней. Предприятия "Навитайм" среди пидсанкционных - нет", - добавили журналисты."

Источник:

Що з цього приводу пишуть позитивні блохєри Іванови, Наумовичі, Шнайдери, СерЛєщі, Наєми?
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26.10.2021 09:33 Ответить
Смена бенефициаров в пред период не избавляет от санкций на отчужденные активы и покупателей этих активов.Они должны стать токсичными для любого контингента.
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26.10.2021 09:35 Ответить
В ЗЕкраїні так не працює. Читайте статтю або мій коментар над вашим.
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26.10.2021 09:42 Ответить
Але повинно працювати!!!!
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26.10.2021 09:45 Ответить
преЗедент вважає, що він нікому нічого не винен.
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26.10.2021 09:49 Ответить
А можно уточнить, в чем конкретно выражаются "санкции на активы"? Тем более, когда они уже принадлежат другим собственникам? Вот по пунктам, пожалуйста.
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26.10.2021 09:56 Ответить
да потому что это все цирк с конями..., дешевый и бездарный спектакль в расчете на то, что пипл схавает...
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26.10.2021 10:41 Ответить
Ахахах))) Зебилам рассказывают, как "ани" борются с бандитами и олигархами, а на самом деле играют в наперстки с этими зебилами.
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26.10.2021 10:44 Ответить
Ну, какие с самого начала могли быть сомнения у любого думающего человека,
у будь-якої розумної людини? Все эти игры с СНБО, вся эта шумиха, все эти широковещательные заявления, речи Данилова у Шустера - это только пиар для Зеленского, пустые потуги, очередной обман. Ещё и источник наживы, несомненно, ОП их челядь и "слуги" предупреждают "воров в законе", "контрабандистов", "олигархов" не за бесплатно.
И я, и другие комментаторы писали, что всё это противоречит Конституции, что непонятно, будет ли банк, тем более зарубежный, выполнять решение СНБО, а не суда об "аресте активов". Не будет.
И совершенно не важно, верит ли сам Данилов и Арахамия при нём в эти фейковые решения.
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26.10.2021 10:51 Ответить
Черепинский /Своим всё. Черепинский занимается контрабандой мяса и оружия, требовал земли у завода ХТЗ. С помощью СБУ он руководит сетью наркоторговли, контрабанды, торговли людьми, оружием, проституцией, потоками нелегальных мигрантов. Еврейскому мальчику было трудно воровать деньги в Германии .Становиться понятным его нежелание поддерживать Евроинтерграцию, он придумывает схему поставки контрабандных товаров для анти-майдана: Газовые пистолеты, свето-шумовые гранаты, обувь, гвозди чтобы начинать гранаты, бронежилеты, каски. -Контрабандист Черепинский Александр Ефимович под крышей политиков-«патриотов» или из ДНР с приветом.23 марта 2018 г.
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26.10.2021 11:04 Ответить
1. И что?
Можно после развода продать машину и имущество, но их всё равно по суду надо будет разделить.
2. Такого ещё никогда не было. Рыги Януковича-Порошенко до Зеленского гуляли в Украине, как по своей поляне - без опаски, были хозяевами жизни

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26.10.2021 11:10 Ответить
Из-за Зензорнета самым большим алигатором по мнению Зели окажется Бутусов, а потом Порошенко.
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26.10.2021 11:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SqPrraFmBeA&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Батько наш Валера
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26.10.2021 13:31 Ответить
Для лохов главное видосики...
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26.10.2021 13:50 Ответить
так їх попередили , шоб вони прийшли на засідання з певною сумою
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26.10.2021 19:29 Ответить
 
 