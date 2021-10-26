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США внесли Украину в список стран с "высоким уровнем опасности" из-за ситуации с COVID-19
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым "высшим уровнем опасности" из-за ситуации с распространением COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщает CNN.
Согласно критериям CDC, за последние 28 дней в пунктах назначения, подпадающих под 4-ю категорию, было более 500 случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей.
К странам с высоким уровнем COVID-опасности США также относят, в частности, Австрию, Великобританию, Грецию, Ирландию и Швейцарию. Всего же в списке находятся 77 стран.
Топ комментарии
+8 Eugen Konovalenko #487671
показать весь комментарий26.10.2021 09:25 Ответить Ссылка
+4 Frol Fedoroff
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+2 Antton Pappayev #491292
показать весь комментарий26.10.2021 09:28 Ответить Ссылка
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Украина стала страной с высоким уровнем опасности
с приходом поцЗЕдента
От людей выбирающих такую власть надо бетонным забором отгараживаться даже без ковида.