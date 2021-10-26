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Новости Коронавирус и карантин
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США внесли Украину в список стран с "высоким уровнем опасности" из-за ситуации с COVID-19

США внесли Украину в список стран с

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым "высшим уровнем опасности" из-за ситуации с распространением COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщает CNN.

Согласно критериям CDC, за последние 28 дней в пунктах назначения, подпадающих под 4-ю категорию, было более 500 случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей.

К странам с высоким уровнем COVID-опасности США также относят, в частности, Австрию, Великобританию, Грецию, Ирландию и Швейцарию. Всего же в списке находятся 77 стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит оборудование для транспортировки и эффективного хранения вакцин от COVID-19, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) США (27145) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Опоздали
Украина стала страной с высоким уровнем опасности
с приходом поцЗЕдента
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26.10.2021 09:25 Ответить
+4
Заслуга зе-власти и рептилоидов-антивакеров
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26.10.2021 09:25 Ответить
+2
Интересно, а себя внесли в список стран с "высшим уровнем опасности" из-за ситуации с распространением COVID-19.?
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26.10.2021 09:28 Ответить
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Опоздали
Украина стала страной с высоким уровнем опасности
с приходом поцЗЕдента
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26.10.2021 09:25 Ответить
Интересно, как сложилось бы, если бы Петя остался у власти ?
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26.10.2021 10:21 Ответить
Заслуга зе-власти и рептилоидов-антивакеров
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26.10.2021 09:25 Ответить
Интересно, а себя внесли в список стран с "высшим уровнем опасности" из-за ситуации с распространением COVID-19.?
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26.10.2021 09:28 Ответить
Каким боком ситуация в их стране должна влиять на ту дичь, что творится сейчас у нас?
От людей выбирающих такую власть надо бетонным забором отгараживаться даже без ковида.
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26.10.2021 09:33 Ответить
Украина чемпион Мира по смертности от ковид.
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26.10.2021 09:31 Ответить
Америка первое место занимает.
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26.10.2021 09:32 Ответить
В пересчете % от населения? Что-то я сомневаюсь.
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26.10.2021 09:34 Ответить
Чемпион по суточной смертности в пересчёте на численность населения
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26.10.2021 09:35 Ответить
 
 