США внесли Украину в список стран с "высоким уровнем опасности" из-за ситуации с COVID-19

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым "высшим уровнем опасности" из-за ситуации с распространением COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщает CNN.

Согласно критериям CDC, за последние 28 дней в пунктах назначения, подпадающих под 4-ю категорию, было более 500 случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей.

К странам с высоким уровнем COVID-опасности США также относят, в частности, Австрию, Великобританию, Грецию, Ирландию и Швейцарию. Всего же в списке находятся 77 стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит оборудование для транспортировки и эффективного хранения вакцин от COVID-19, - Минздрав. ФОТОрепортаж