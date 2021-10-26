Попросил убрать ящики с тротуара: в Одессе торговец овощами молотком проломил голову прохожему, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали торговца овощного магазина, который нанес тяжелые телесные повреждения 56-летнему одесситу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.

По данным полиции, событие произошло средь бела дня на улице Александра Невского. Правонарушитель молотком ударил по голове прохожего, когда тот начал с ним ссору из-за оставленных на пешеходной зоне ящиков. Пострадавшему медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

"Фигуранта – 53-летнего выходца из Закавказья – правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений иностранцу объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", – сообщила следователь Одесского районного управления полиции №1 Анастасия Бурлака.

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Фото: сайт полиции