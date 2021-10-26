Попросил убрать ящики с тротуара: в Одессе торговец овощами молотком проломил голову прохожему, - полиция. ФОТОрепортаж
Полицейские задержали торговца овощного магазина, который нанес тяжелые телесные повреждения 56-летнему одесситу
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.
По данным полиции, событие произошло средь бела дня на улице Александра Невского. Правонарушитель молотком ударил по голове прохожего, когда тот начал с ним ссору из-за оставленных на пешеходной зоне ящиков. Пострадавшему медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
"Фигуранта – 53-летнего выходца из Закавказья – правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений иностранцу объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", – сообщила следователь Одесского районного управления полиции №1 Анастасия Бурлака.
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Агресивними переважно є вірмени, історично вони ремісники і через це зверхньо ставилися до сусідів. Грузини здебільшого історично також більш агресивні, тому що ********* займатися шахрайством та грабунком у середні віки.
1 Во время ссоры?
2 Когда взял в руки молоток?
3 Когда замахнулся?
4 После того как ударил?
"Пристрелили бы прохожие" - шедевр! Так и представляю: Идет прохожий. Видит ссора какая-то. На повышенных да еще и с молотком один. Гм ... В кого бы шмальнуть? А шмальну-ка в того, кто с молотком ... Блин, не в того попал. Не беда, ща получше прицелюсь. Блин, в бабку какую-то угодил. Эй ты с молотком, можешь спокойно постоять пару секунд.
Ты это, таблеточки не забывай во-время принимать.
"Доставать сразу" - это в какой момент?
1 Как только подошел к овощнику
2 Как только начал разговаривать
3 Как только почувствовал агрессию с его стороны (так и представляю себе эту формулировку в законе "почувствовал агрессию" )
4 Как только он взял молоток
5 Как только он замахнулся
Спорим, сольешься? Т.к. вопросики очень неудобные.
И что бы окончательно загнать тебя под лавку, сообщаю: Согласно ЛЮБЫМ законам в ЛЮБОЙ стране мира, ствол направленный на тебя считается угрозой жизни, а молоток в руке - нет. Поэтому в тюрьму поедешь ты, а не ******* на всю голову торговец. Это в лучшем случае. А в худшем случае, если он успеет проломить тебе голову, то ему за это ничего не будет.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Вот тогда у тебя будет 36 ст. ККУ
Успеешь? Без подготовки и тренировок? Ню, ню ... Вот тебе и весь закон про ношение, применение и т.д.
2. Проблема намного глубже и серьезнее, чем кажется на первый взгляд. По-правильному должно было происходить так:
Не равнодушный гражданин, увидев явное нарушение торговца, должен был вызвать полицию. Полиция должна была приехать в течение 10-15 мин. Убрать торговца с тротуара и оштрафовать за нарушение.
А теперь давайте с вами вместе посмеемся над КАЖДЫМ словом в этой "правильности" в условиях Украины. В стране, гниющей от коррупции, где не работает НЕ ОДИН государственный институт, вы предлагаете дать людям оружие? А вы понимаете, что тогда не адекват торговец вытащил бы не молоток, а легальный ствол? И учитывая его возможности (и особенно диаспоры) в тюрьму не сел бы.
3. Идем дальше и глубже. Конституция Украины: ст.3 "... высшей ценность является жизнь и здоровье человека..." А на практике? Читаем УК: легкие телесные - штраф 850 грн, а за мошенничество - до 12 лет на зоне.
Вы же понимаете, что это нападение с молотком - это не просто "горячая кавказская кровь". Это полное понимание безнаказанности и понимание Украины. Видел я этих "горячих" в цивилизованных странах - тише воды, ниже травы.
4. Закон об оружии нужен. Только закон, а не его имитация - таковой уже есть. А глядя на нынешних законотворцев ... я понимаю, что лучше уж без закона пока.
5. Что делать? Увы, но рецепт банально-стандартный: изучать, анализировать и думать перед тем как голосовать.
А вы понимаете, что тогда не адекват торговец вытащил бы не молоток, а легальный ствол?
це не релевантно. по-перше, ви не можете цього знати, по-друге, яка різниця, що він дістане, якщо вам нічим захищатись в будь-якому випадку? він і зараз міг би травмат дістати із не ліцензійними набоями і почати стріляти і всіх повбивати. молоток спрацював теж на ура
Вы же понимаете, что это нападение с молотком - это не просто "горячая кавказская кровь". Это полное понимание безнаказанности и понимание Украины. Видел я этих "горячих" в цивилизованных странах - тише воды, ниже травы.
не розумію, до чого тут Україна. ви у нього особисто питали, чому він не боявся? може він не боявся, тому що знає, що у людей в Україні немає засобів для самооборони (пістолетів)? А ось вам цивілізована Європа, де поліція всіх захищає і люди так само не мають право захищатись. поліція не захистила їх від таких самих "гарячих" ісламістів, це задокументовано:
Nov 2020: Two men and two women killed by gunmen in busy streets in central Vienna - police shoot and kill one attacker, previously jailed
Oct 2020: Three people fatally stabbed in cathedral in Nice, France - Tunisian assailant shot and wounded by police
Oct 2020: French teacher Samuel Paty beheaded by a Chechen teenager outside a school in a Paris suburb
Oct 2019: Radicalised police computer operator Mickaël Harpon is shot dead after stabbing to death three officers and a civilian worker at Paris police HQ
Mar 2019: Four people killed and two seriously wounded by gunman on a tram in the Dutch city of Utrecht
Aug 2017: A van attack is launched on pedestrians in Barcelona, and another attack in the Catalan coastal town of Cambrils. Sixteen people killed, more than 130 injured
May 2017: A bombing at a pop concert in Manchester, England, kills 22. Weeks later, eight people are killed and dozens injured in a van and knife attack in central London
Jul 2016: A gunman drives a large lorry into a crowd celebrating Bastille Day in Nice, killing 86 people - attack claimed by IS.
А потом сам же пишешь: "Да, законы у них несколько другие ..." Открою тебе "тайну": У них ВСЕ другое. США - это страна закона, а Украина - это гниющая от коррупции, страна беззакония.
Принятие любых законов не меняет ровным счетом ничего, т.к. они не выполняются.
"Если какая то чурка молотком бьет другого по голове, то я бы с удовольствием этому козлу прострелил ногу или руку"
Серьезно?
А если это рекетир требует деньги с торговца, угрожая жизни жены и детей?
А если после твоего выстрела, из ларька выйдет пара его друзей и шмальнут в тебя уже боевыми? Ты на том свете. Жена - вдова, дети сироты. Но зато "ты с удовольствием прострелил ..."
И т.д. и т.п.
А если это рекетир требует деньги с торговца, угрожая жизни жены и детей?
Это ты прочитав статью понимаешь кто зло, а кто нет. А на месте? Будешь разбираться, выступая в роли судьи? И уже по итогам разбора будешь решать кому шмальнуть в ногу? Ты эту картину себе представляешь?
P.S.
Никто и не спорит, что "тварей надо наказывать". Только вот вопрос: КТО должен решать тварь или не тварь? КТО должен решать: как и когда наказывать?
Только "маленький" нюансик: Что бы у нас так было, нам надо стать Америкой.
С некоторых пор не люблю русские поговорки, но они очень точные: Со свинным рылом в калашный ряд. Эта поговорка очень четко характеризует все разговоры об оружии в условиях сегодняшней Украины.
Якщо вони за це втратять бізнес, право торгувати і взагалі чарівним пєндєлєм вилетять з України - вони тричі подумають - "А, може краще самім, тихенько, щоб не знали, наваляти свойому уроду, щоб не підставляв"?
додик он и в Африке додик...
Ну хоть стали писать откуда выходец, а то раньше просто писали размыто - "выходец из зарубежья" или "иностранец". Я все голову ломал, кто ж это мог быть: может чех, эстонец или немец.
люди в метро не от хорошей жизни торгуют - на пропитание себе еле зарабатывают! а ты их "запретить" и "не пущать"
70 ул. Александра Невского
https://maps.app.goo.gl/2bbG1uqXg11qEBAi7
Потому и выгребают, живя на своей земле.
И от властей, и от торговцев овощами.