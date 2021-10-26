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Новости Будни полиции
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Попросил убрать ящики с тротуара: в Одессе торговец овощами молотком проломил голову прохожему, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали торговца овощного магазина, который нанес тяжелые телесные повреждения 56-летнему одесситу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.

По данным полиции, событие произошло средь бела дня на улице Александра Невского. Правонарушитель молотком ударил по голове прохожего, когда тот начал с ним ссору из-за оставленных на пешеходной зоне ящиков. Пострадавшему медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

"Фигуранта – 53-летнего выходца из Закавказья – правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений иностранцу объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", – сообщила следователь Одесского районного управления полиции №1 Анастасия Бурлака.

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Попросил убрать ящики с тротуара: в Одессе торговец овощами молотком проломил голову прохожему, - полиция 01
Попросил убрать ящики с тротуара: в Одессе торговец овощами молотком проломил голову прохожему, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Одесса (7921) Нацполиция (16562)


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Топ комментарии
+51
Наглеют чурки.
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26.10.2021 10:09 Ответить
+27
Не люди. Написано ж - виходець із Закавказзя. А вони завжди такими і були. Просто раніше тихіше себе поводили в Україні.
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26.10.2021 10:39 Ответить
+21
жаль, короткостволы в запрете... а так бы или этот чел, или прохожие, пристрелили бы эту обезьяну с молотком!!!
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26.10.2021 10:14 Ответить
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Наглеют чурки.
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26.10.2021 10:09 Ответить
В Одессе торговцы раскладывают ящики для торговли не только на тротуарах, но и на проезжей части дороги. На пос. Котовского к Сильпо на Бочарова подъехать нельзя. Торговцы сделали из ящиков прилавки прямо на дороге. Интересно, делится ли участковый с кем-то "прибылью"за торговые места? Там же процветает торговля продуктами, прямо с асфальта. Особенно много молочки.
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26.10.2021 12:12 Ответить
Вообще люди озвирели …
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26.10.2021 10:09 Ответить
Не люди. Написано ж - виходець із Закавказзя. А вони завжди такими і були. Просто раніше тихіше себе поводили в Україні.
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26.10.2021 10:39 Ответить
А деякі перед ними ще вибачаються...
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26.10.2021 10:42 Ответить
Просто коррупция проела всю власть, суды ,полицию ,деньги решают всё, кавказец оплатит неудобства потерпевшему и одесское коррупционное колесо продолжит крутится до следующей смазки
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26.10.2021 11:07 Ответить
Там теж є різні народи. Азербайджанці наприклад, переважно дуже помірковані та чемні.
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26.10.2021 11:59 Ответить
Ш Вам з Німеччини це видно?
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26.10.2021 16:15 Ответить
Німецька поліція їх добряче дубасить...
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26.10.2021 20:08 Ответить
Без молотка як без рук.
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26.10.2021 10:10 Ответить
запретят? или будут продавать по разрешениям?
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26.10.2021 11:36 Ответить
Цензор сегодня в 12:00 по КСК суд в Амстердаме , будет стрим или репортаж ?
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26.10.2021 10:10 Ответить
Теперь в овощные магазины ни ногой!
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26.10.2021 10:11 Ответить
Азиры увы увы люди неадекватные именно они азербайджанцы ШАМХОРСКИЙ РАЙОН-Родина торговцев.... торговцы на базарах а не грузины как считали раньше с времен СССР все рынки Одесса Москва Ленинград Урал областные региональные города оккупировались ими я в теме так как пришлось с мамой в 80 годах держать квартирантов именно азербайджанцев с Привоза они за бабки продвигали своих в вузы в милицию платя по 10-15-20-40 тысяч рублей взяток..да да именно так но интеллектом умом они не отличались примитив гроши складывали в столбик 80 рублей по 1 рублю и в столбик + 1 +1...также и 3 рубля и так далее...агрессивные мы им в силу ментальности веры враги ударить молотком или ножом православного -европейца- как плюнуть...
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26.10.2021 10:12 Ответить
Той, хто займається торгівлею не може бути агресивним. У тебе з логікою не дуже. Інша справа хабарі -- це вони **********, саме так вирішувати справи.
Агресивними переважно є вірмени, історично вони ремісники і через це зверхньо ставилися до сусідів. Грузини здебільшого історично також більш агресивні, тому що ********* займатися шахрайством та грабунком у середні віки.
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26.10.2021 12:06 Ответить
Як кажуть в Одесі , у нашому місті бував навіть Мішико Саакашвілі Смотрящім
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26.10.2021 10:12 Ответить
можно даже не сомневаться , шо ослочпокер нелегально находится в Украине ..
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26.10.2021 10:13 Ответить
жаль, короткостволы в запрете... а так бы или этот чел, или прохожие, пристрелили бы эту обезьяну с молотком!!!
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26.10.2021 10:14 Ответить
Ща вам тут напишут, что если бы короткостволы были разрешены, то абизяна 100% забрала короткоствол и расстреляла вообще всех прохожих на улице, а так только молотком проломила одному голову...
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26.10.2021 10:41 Ответить
"Пристрелили бы" в какой момент времени:
1 Во время ссоры?
2 Когда взял в руки молоток?
3 Когда замахнулся?
4 После того как ударил?

"Пристрелили бы прохожие" - шедевр! Так и представляю: Идет прохожий. Видит ссора какая-то. На повышенных да еще и с молотком один. Гм ... В кого бы шмальнуть? А шмальну-ка в того, кто с молотком ... Блин, не в того попал. Не беда, ща получше прицелюсь. Блин, в бабку какую-то угодил. Эй ты с молотком, можешь спокойно постоять пару секунд.
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26.10.2021 11:00 Ответить
Судя по потоку сознания ты набутылочный кацап
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26.10.2021 11:30 Ответить
Блин, ты меня раскусил. Что же мне теперь делать-то ...
Ты это, таблеточки не забывай во-время принимать.
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26.10.2021 11:36 Ответить
Не пиши чушь,и не будут тебя раскусывать.Пистолет надо доставать сразу,и это на 99% процентов резко охладит пыл восточного товарища. А стрелять-не-стрелять,это уже по ситуации,в том оставшемся проценте.
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26.10.2021 11:53 Ответить
О, еще один "умный" любитель пострелять
"Доставать сразу" - это в какой момент?
1 Как только подошел к овощнику
2 Как только начал разговаривать
3 Как только почувствовал агрессию с его стороны (так и представляю себе эту формулировку в законе "почувствовал агрессию" )
4 Как только он взял молоток
5 Как только он замахнулся

Спорим, сольешься? Т.к. вопросики очень неудобные.
И что бы окончательно загнать тебя под лавку, сообщаю: Согласно ЛЮБЫМ законам в ЛЮБОЙ стране мира, ствол направленный на тебя считается угрозой жизни, а молоток в руке - нет. Поэтому в тюрьму поедешь ты, а не ******* на всю голову торговец. Это в лучшем случае. А в худшем случае, если он успеет проломить тебе голову, то ему за это ничего не будет.
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26.10.2021 12:13 Ответить
Була би чиста 36 стаття ККУ. Нападник зі зброєю.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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26.10.2021 12:04 Ответить
Верно. Только "маленький" нюансик: Пока он замахивается на тебя молотком, тебе надо успеть отскочить, вытащить пистолет, снять с предохранителя и выстрелить.
Вот тогда у тебя будет 36 ст. ККУ
Успеешь? Без подготовки и тренировок? Ню, ню ... Вот тебе и весь закон про ношение, применение и т.д.
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26.10.2021 12:19 Ответить
у глоків немає запобіжника. для таких ситуацій існують тренування. хто хоче мати можливість застосувати зброю, повинен з нею тренуватись. навіщо ви це пишете? що ви намагаєтесь довести? що людям не потрібні інструменти для самооборони?
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26.10.2021 12:55 Ответить
1. Пишу я этого для того, что бы показать всем, что агрессивная упоротость "вытащил ствол и всех бах-бах" - это уровень мышления подростков в тубертатном периоде.
2. Проблема намного глубже и серьезнее, чем кажется на первый взгляд. По-правильному должно было происходить так:
Не равнодушный гражданин, увидев явное нарушение торговца, должен был вызвать полицию. Полиция должна была приехать в течение 10-15 мин. Убрать торговца с тротуара и оштрафовать за нарушение.
А теперь давайте с вами вместе посмеемся над КАЖДЫМ словом в этой "правильности" в условиях Украины. В стране, гниющей от коррупции, где не работает НЕ ОДИН государственный институт, вы предлагаете дать людям оружие? А вы понимаете, что тогда не адекват торговец вытащил бы не молоток, а легальный ствол? И учитывая его возможности (и особенно диаспоры) в тюрьму не сел бы.
3. Идем дальше и глубже. Конституция Украины: ст.3 "... высшей ценность является жизнь и здоровье человека..." А на практике? Читаем УК: легкие телесные - штраф 850 грн, а за мошенничество - до 12 лет на зоне.
Вы же понимаете, что это нападение с молотком - это не просто "горячая кавказская кровь". Это полное понимание безнаказанности и понимание Украины. Видел я этих "горячих" в цивилизованных странах - тише воды, ниже травы.
4. Закон об оружии нужен. Только закон, а не его имитация - таковой уже есть. А глядя на нынешних законотворцев ... я понимаю, что лучше уж без закона пока.
5. Что делать? Увы, но рецепт банально-стандартный: изучать, анализировать и думать перед тем как голосовать.
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26.10.2021 13:46 Ответить
ніхто не пропонує "дати" людям зброю. людям вже і так МВС вільно роздає зброю. почитайте скільки пістолетів нагородних видали тільки цього року. люди вимагають дозволити звичайним людям (а не тільки мусорам, охоронцям депутатів і тд) мати право на володіння пістолетами/револьверами. це означає, що будь-який громадянин повинен бути пройти ту саму процедуру, яка дійсна зараз, і купити за свої гроші пістолет. це дорого і довго. карабіни і дробовики вже дозволені і чомусь масовий апокаліпсис ніяк не починається, а вони набагато "страшніші" за пістолети.

А вы понимаете, что тогда не адекват торговец вытащил бы не молоток, а легальный ствол?

це не релевантно. по-перше, ви не можете цього знати, по-друге, яка різниця, що він дістане, якщо вам нічим захищатись в будь-якому випадку? він і зараз міг би травмат дістати із не ліцензійними набоями і почати стріляти і всіх повбивати. молоток спрацював теж на ура

Вы же понимаете, что это нападение с молотком - это не просто "горячая кавказская кровь". Это полное понимание безнаказанности и понимание Украины. Видел я этих "горячих" в цивилизованных странах - тише воды, ниже травы.

не розумію, до чого тут Україна. ви у нього особисто питали, чому він не боявся? може він не боявся, тому що знає, що у людей в Україні немає засобів для самооборони (пістолетів)? А ось вам цивілізована Європа, де поліція всіх захищає і люди так само не мають право захищатись. поліція не захистила їх від таких самих "гарячих" ісламістів, це задокументовано:

Nov 2020: Two men and two women killed by gunmen in busy streets in central Vienna - police shoot and kill one attacker, previously jailed

Oct 2020: Three people fatally stabbed in cathedral in Nice, France - Tunisian assailant shot and wounded by police

Oct 2020: French teacher Samuel Paty beheaded by a Chechen teenager outside a school in a Paris suburb

Oct 2019: Radicalised police computer operator Mickaël Harpon is shot dead after stabbing to death three officers and a civilian worker at Paris police HQ

Mar 2019: Four people killed and two seriously wounded by gunman on a tram in the Dutch city of Utrecht

Aug 2017: A van attack is launched on pedestrians in Barcelona, and another attack in the Catalan coastal town of Cambrils. Sixteen people killed, more than 130 injured

May 2017: A bombing at a pop concert in Manchester, England, kills 22. Weeks later, eight people are killed and dozens injured in a van and knife attack in central London

Jul 2016: A gunman drives a large lorry into a crowd celebrating Bastille Day in Nice, killing 86 people - attack claimed by IS.
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26.10.2021 15:17 Ответить
Оружие может достать другой человек) а вообще то понятие разрешения огнестрела не означает, что все будут всегда носить с собой оружие) в этом и соль, нападающий никогда не знает у кого есть оружие, и кто его против него применит! Это и есть психологический фактор, который остановит много быдла и бычья
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26.10.2021 16:37 Ответить
Друг мой, в США это нормальная практика, если есть угроза жизни или здоровью другого человека, то гражданин применит оружие! Да, законы у них несколько другие и защитят правозащитника с оружием. Но факт есть такой, и это есть правильно! Если какая то чурка молотком бьет другого по голове, то я бы с удовольствием этому козлу прострелил ногу или руку
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26.10.2021 16:29 Ответить
Прикольно ты сравнил США с Украиной. Удобненько.
А потом сам же пишешь: "Да, законы у них несколько другие ..." Открою тебе "тайну": У них ВСЕ другое. США - это страна закона, а Украина - это гниющая от коррупции, страна беззакония.
Принятие любых законов не меняет ровным счетом ничего, т.к. они не выполняются.
"Если какая то чурка молотком бьет другого по голове, то я бы с удовольствием этому козлу прострелил ногу или руку"
 Серьезно?
А если это рекетир требует деньги с торговца, угрожая жизни жены и детей?
А если после твоего выстрела, из ларька выйдет пара его друзей и шмальнут в тебя уже боевыми? Ты на том свете. Жена - вдова, дети сироты. Но зато "ты с удовольствием прострелил ..."
И т.д. и т.п.
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27.10.2021 09:50 Ответить
вот если так размышлять, что ты накажешь зло, а тебе в ответ прилетит - мы зло никогда не искореним! если ты этого не понимаешь... нас больше, чем тех, что творят зло! дело в нас самих тоже! у меня были ситуации в жизни - решал по совести, а не обходил стороной! тварей надо наказывать!
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27.10.2021 10:15 Ответить
Попытка съезда с темы не зачетная. Я же конкретно спросил:
А если это рекетир требует деньги с торговца, угрожая жизни жены и детей?
Это ты прочитав статью понимаешь кто зло, а кто нет. А на месте? Будешь разбираться, выступая в роли судьи? И уже по итогам разбора будешь решать кому шмальнуть в ногу? Ты эту картину себе представляешь?
P.S.
Никто и не спорит, что "тварей надо наказывать". Только вот вопрос: КТО должен решать тварь или не тварь? КТО должен решать: как и когда наказывать?
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27.10.2021 10:48 Ответить
стоп, ты передергиваешь! на счет рекетира не было разговора! а если чел бьет другого молотком по голове, или трубой, или кастетом, или наставил оружие на безоружного - имеешь право применить свое на поражение! один в воздух или пару выстрелов
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27.10.2021 10:52 Ответить
есть забавный ролик в ютубе: очередь на кассе супермаркета в США, стоит чел перед кассиром, по роже латинос, и достает огромный кухонный нож... а чел сзади быстро достал пистолет и пристрелил его! вот и весь рассказ
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27.10.2021 10:54 Ответить
Поддерживаю. Так и должно быть.
Только "маленький" нюансик: Что бы у нас так было, нам надо стать Америкой.
С некоторых пор не люблю русские поговорки, но они очень точные: Со свинным рылом в калашный ряд. Эта поговорка очень четко характеризует все разговоры об оружии в условиях сегодняшней Украины.
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27.10.2021 11:15 Ответить
После того, как ударил! А если у тебя такие вопросы по п.п. 1-4, то я в принципе сомневаюсь, что тебе можно оружие давать, так как ты не особо адекватен! В Молодове давно оружие разрешено, и никто никого там просто так не перестрелял, как нас пугаю
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26.10.2021 16:31 Ответить
а потом бы набежали другие обезьяны с короткостволами и устроили бы священный джихад, класс!
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26.10.2021 11:32 Ответить
Інші набіжуть коли знають, що ним за це нічого не буде. Що відмажуть, куплять, відпустять.
Якщо вони за це втратять бізнес, право торгувати і взагалі чарівним пєндєлєм вилетять з України - вони тричі подумають - "А, може краще самім, тихенько, щоб не знали, наваляти свойому уроду, щоб не підставляв"?
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26.10.2021 14:46 Ответить
Думаю, патронов хватило бы на всех чурок! При нормальной сплоченности местных жителей чебуреки получили бы достойный отпор и больше бы не высовывались
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26.10.2021 16:33 Ответить
Ты "мудрый"? Опупеть.
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26.10.2021 15:46 Ответить
А ты чурка похоже? За своих вступился? Ну ну, черноЖопый
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26.10.2021 16:34 Ответить
Если бы каждый с гарячей кровью знал,что за горячесть пришлось бы расплачиваться - то сидели бы ниже травы. А так...Может думает забашлять ментам.И может пройти...
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26.10.2021 10:15 Ответить
не думает, он уже им башляет... они все под кем то работают! вы не знали? у нас на рынках ходят менты и с продавцов вина или самарика поборы берут... это просто трындец! реХформа полиции!!!
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26.10.2021 10:23 Ответить
додик, ты думаешь что тебя под ником не видно?
додик он и в Африке додик...
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26.10.2021 10:54 Ответить
ник, а ты думаешь что тебя под додиком не видно?
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26.10.2021 11:31 Ответить
Ну і як тут не станеш ксенофобом. Таке враження що чурки гамузом скупили владу одеської області. Якийсь відстійник (жомова яма) чурок всіх мастей як ближнього так і дальнього зарубіжжя. Ну і звичайно що не за красиві карі очі вони себе почувають краще як на своїй родінє. А як чурки взагалі у нас працюють ? Майже всі не мають документів на проживання, на роботу, ідентифікаційні коди не отримали, податки не платять, але користуються суспільними благами.
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26.10.2021 10:20 Ответить
Дело было во время Перестройки кажись конец 1989 года...,стоят 2 хмыря пьяные пивас глушат,подходит деваха просит закурить...чувак достает пачку дает сигареты,девка берет сразу три...,чувак орет...ты че бикса берега попутала? она каже...мои друзья вон стоят напротив,им надо, я не курю...,чуваки смотрят...стоят 3 мента и машут рукой...типа все путьом... идем к тебе...чуваки сдрыснули быстрее оленя... моя ментура меня бережет...
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26.10.2021 10:20 Ответить
От этих чернож-х мразей только вред. Выгнать их нужно из Украины , только не могут это сделать те , кто куплен этими негодяями ... Чистить , чистить и чистить Украину и все-равно не получится вычистить ...
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26.10.2021 10:23 Ответить
Фигуранта - 53-летнего выходца из Закавказья - правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания. Источник:

Ну хоть стали писать откуда выходец, а то раньше просто писали размыто - "выходец из зарубежья" или "иностранец". Я все голову ломал, кто ж это мог быть: может чех, эстонец или немец.
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26.10.2021 10:26 Ответить
лицо другойзской национальности.
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26.10.2021 10:31 Ответить
Скорее всего с вероятностью 73% его назвали чёрным в контексте комфортного места у гомо-эректус, душа горца не выдержала оскорблений.
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26.10.2021 10:34 Ответить
А ви помітили, що всі чюркі російськомовні? бо коли людина з подібною зовнішністю говорить українською, то нікому не спаде на думку назвати його чюркою.
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26.10.2021 10:39 Ответить
капец суки что творят эти ****....е торгаши ...притом и наши тоже в метро которые скоты стоят на проходах и сидят со своими долбанными сувенирами... прессой, стоят с трусами и очками столиками прямо суки заняли свои места по договору... так мрази повылазили в метро уже и на проход разширились самовольно...в случае пожара или каких то чрезвычайных действий все сгорят и задохнутся заживо, ****** метрополитеновские понастроили этих долбанных киосков .менты крышуют там бабок с овощами и пирожками и хлебом понаставили лотков... жуть...(( обходи всех..двери киоски пооткрывали...понавешали хлама своего на них...а проходы сузились до минимуму для прохода пассажиров в двух направлениях...
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26.10.2021 10:41 Ответить
Виталик, а кем ты работаешь? Просто интересно
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26.10.2021 11:33 Ответить
пенсионер! на минималке....нет секрета! просто в метро в проходе невозможно пройти...обходишь эти табуретки .столики, завленные их хламом. в случае эвакуации все погибнут.я ментам дежурным не раз там говорил что огни берут бабки у них и разрешают стоять...идите говорю выгоните их...и при чём кто кем работает.метро за эти киоски зарабатывает денежку . кто арендовал его в рядах.... пусть закроют свои двери и сидят смирно, а не наставляют своих вешалок с товаром и табуреток что не так?))
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26.10.2021 12:04 Ответить
я так и понял что совковый пенс с синдромом вахтера

люди в метро не от хорошей жизни торгуют - на пропитание себе еле зарабатывают! а ты их "запретить" и "не пущать"
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26.10.2021 12:40 Ответить
слушай...я с совка родом. но я им никогда не был, и косомольцем тоже не был я дядька продвинутый... я забыл то что ты знаешь, когда ты входил! Я УЖЕ ВЫХОДИЛ ОТТУДА... да и сам при торговле был всю свою жизнь, когда ты под стол пешком думаю ходил... как то так...* к тому же я же не пишу что против торговли и киосков .а пишу что сидите в киоске за место которое оплатили и самовольно за пределы киоска тела свои не высовывайте нагло, не лепите на проходах свои барикады, там люди ходят ровно также как и на пешеходные тротуары, тоесть получается ты не против что это животное мужику молотком голову провалило....( ты не думай что любой из нас и ты можешь попасть также под раздачу случайную... жизнь такая штука....
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26.10.2021 15:24 Ответить
Он ведь прав! В случае массового пожара может быть большая беда! Потом СК решит, что да, нужно было БЫ… но будет поздно! Это как не пристегиваться в самолете и не прятать большие сумки в ящики для багажа… все может сыграть роль, пострадают многие, даже невиновны
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26.10.2021 16:50 Ответить
Поліграф поліграфович що не так находять гроші на гнидники і харчі це не вирощене на своїй ділянкі і не зроблене своїми руками це товар одного торгаша який для уникнення податку розбива на дрібну торговлю тторговкам копійки платить %ВІД ПРОДАЖУ а само підприкриттямпркормлених мусорів торгує з порушенням всіх норм
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12.04.2025 14:16 Ответить
Хай цей чурка відсидить термін, виплатить компенсацію потерпілому, а потім йому так само проломити череп і депортувати в країну походження.
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26.10.2021 10:58 Ответить
Не покупать у зверей ничего.В Киеве у чурок почти никто ничего не покупает.И в рестораны не ходить зверячие.В Киеве деда на рынке избили,им бойкот.Пора их вышвырнуть из Украины.
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26.10.2021 11:11 Ответить
Для этого надо знать, какие торговые точки принадлежат чуркобесам. Ты заходишь в магазин и видишь наших девочек-продавщиц. Спрашивать у них, кто хозяин?
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26.10.2021 11:18 Ответить
Сжечь нахер его гадючник и всех делов. Будет пускать пену - сжечь вместе с ним. Знаю, что пост удалят, но молчать не буду.
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26.10.2021 11:19 Ответить
Не удалили.вперед,
70 ул. Александра Невского
https://maps.app.goo.gl/2bbG1uqXg11qEBAi7
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26.10.2021 15:29 Ответить
У каждой диаспоры есть землячество с кассой, старейшинами и боевиками. И только украинцы каждый сам по себе.
Потому и выгребают, живя на своей земле.
И от властей, и от торговцев овощами.
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26.10.2021 11:37 Ответить
Проблема в Портновском криминальном кодексе. У судьи есть выбор посадить его на 8 лет, дать условный или под личное обязательство. Просто нужно оставить только одну норму (8 лет) все остальное убрать и тогда будет меньше коррупции в судах.
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26.10.2021 11:44 Ответить
тогда просто будут освобождать за отсутствием состава преступления
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26.10.2021 12:42 Ответить
Будут, но только при заносе соответствующего количества бабла.
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26.10.2021 13:28 Ответить
я твой мама кишьлак ***** хурма клянусь шаурма мине врот
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26.10.2021 13:38 Ответить
У чурок принципово нічого не купую
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26.10.2021 14:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ixhQ7ynKaZ4 https://www.youtube.com/watch?v=ixhQ7ynKaZ4

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26.10.2021 15:04 Ответить
Цікаво ,к ця чурка потрапила в Україну чому не в горах з вівцями
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12.04.2025 14:04 Ответить
 
 