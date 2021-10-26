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Экс-посол в Австрии Щерба будет работать в "Нафтогазе". Нам нужно усиление на международной арене, - Витренко

Экс-посол в Австрии Щерба будет работать в

Александр Щерба, который ранее работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Австрия, перешел на работу в НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил глава правления компании Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из лучших украинских дипломатов согласился помочь национальной компании на международной арене. Перед "Нафтогазом" стоят сложные геополитические вызовы в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах мира. Если проще, на нашем фронте нужно усиление", - написал Витренко.

"Принял приглашение Юрия Витренко присоединиться к команде "Нафтогаза". Была дипломатия классическая – стала дипломатия энергетическая. Впереди – жизнь по маршруту Киев-Брюссель-Вашингтон-Вена. С ударением на Брюсселе.", - в свою очередь написал Щерба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил посла Украины в Австрии Щербу - указ

Экс-посол в Австрии Щерба будет работать в Нафтогазе. Нам нужно усиление на международной арене, - Витренко 01

Автор: 

Нафтогаз (3114) Щерба (69) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+3
Щерба Олександр Васильович: український посол в Австрії та колишній радник опального віцепрем'єра Арбузова - все что нужно знать про величайшего дипломата всех времен
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26.10.2021 10:16 Ответить
+3
Я еще удивляюсь как это Винтренка еще свою маман в Нафтогаз не пристроил в наблюдательный совет
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26.10.2021 10:22 Ответить
+2
Куди поділись ті дегенерати, які верещали про мільйонні зарплати і так раділи тому, що іноземці звільняються з наглядової ради?
Чи вам, ідіотам, не казали, що їх планують замінити на зручних бені та його провладним холуям, на ті ж, а то ще й більші мільйони?
Різниця в тому, що попередні, не давали красти, а ці будуть мовчати, за доплату.
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26.10.2021 10:59 Ответить
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Глянул я на его рожу: усиление на лицо

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26.10.2021 10:13 Ответить
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26.10.2021 10:19 Ответить
норм пристроился на халявнную работу)
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26.10.2021 10:14 Ответить
Я еще удивляюсь как это Винтренка еще свою маман в Нафтогаз не пристроил в наблюдательный совет
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26.10.2021 10:22 Ответить
Щерба Олександр Васильович: український посол в Австрії та колишній радник опального віцепрем'єра Арбузова - все что нужно знать про величайшего дипломата всех времен
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26.10.2021 10:16 Ответить
кругом одни советники, даже у вице-завхоза Андрея Елдака советников целая торба
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26.10.2021 10:21 Ответить
Пригласите в Нафтогаз фрау Меркель после её дембеля.
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26.10.2021 10:22 Ответить
Слабо! Надо Меркель или Макрона в совет директоров - пример "Газпрома" вам в помощь.
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26.10.2021 10:24 Ответить
С сыночком Натальи Витренко вы будете в глубоком ЖО...
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26.10.2021 10:27 Ответить
Серп и молот,смерть и голод...Это дремучая РАБссия чуваки...,спасайтесь тушонкой Рузвельта и ножками Буша... а сверху на уши повесьте Лапшу краснопузую...
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26.10.2021 10:29 Ответить
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26.10.2021 10:31 Ответить
пристроили, ибиамать
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26.10.2021 10:32 Ответить
"Один из лучших украинских дипломатов ..." В Австрии! Это там где россияки как у себя дома, а об Украине никто не слышал.
Стесняюсь спросить: И каких же успехов в Австрии добился этот "Один из лучших украинских дипломатов"?
Очередной подковерный договорняк на тепленькое место. Разницу в з/п для ясности замяли?
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26.10.2021 10:35 Ответить
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26.10.2021 10:39 Ответить
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26.10.2021 10:40 Ответить
Фишка круче не придумаешь...американский миллиардер Арманд Гаммер в 1921 году когда бушевала на РАБссии голодуха повальнаявыписал именной чек на сумму 1 миллиард доляров курсу...на имя чЛенина...,знаете куда пошло бабло? На закупку винтовок патронов пулеметов в братской Германии...нафиг хлеб молоко мясо...оружие давай для борьбы с американскими империалистами...
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26.10.2021 10:47 Ответить
Куди поділись ті дегенерати, які верещали про мільйонні зарплати і так раділи тому, що іноземці звільняються з наглядової ради?
Чи вам, ідіотам, не казали, що їх планують замінити на зручних бені та його провладним холуям, на ті ж, а то ще й більші мільйони?
Різниця в тому, що попередні, не давали красти, а ці будуть мовчати, за доплату.
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26.10.2021 10:59 Ответить
Дивився його інтерв'ю на Прямому напередодні, непогане склав враження, але як і всі дипломати нещирий. А як же радник з міжнародних питань Олена Зеркаль ?
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26.10.2021 11:08 Ответить
Опять всякое безграмотное шобло -**** с миллионными зарплатами , будет рабатать в надзирателях в Навтогазе!! Какой Позор!!...
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26.10.2021 12:12 Ответить
 
 