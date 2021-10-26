Экс-посол в Австрии Щерба будет работать в "Нафтогазе". Нам нужно усиление на международной арене, - Витренко

Александр Щерба, который ранее работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Австрия, перешел на работу в НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил глава правления компании Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из лучших украинских дипломатов согласился помочь национальной компании на международной арене. Перед "Нафтогазом" стоят сложные геополитические вызовы в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах мира. Если проще, на нашем фронте нужно усиление", - написал Витренко.

"Принял приглашение Юрия Витренко присоединиться к команде "Нафтогаза". Была дипломатия классическая – стала дипломатия энергетическая. Впереди – жизнь по маршруту Киев-Брюссель-Вашингтон-Вена. С ударением на Брюсселе.", - в свою очередь написал Щерба.

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