Экс-посол в Австрии Щерба будет работать в "Нафтогазе". Нам нужно усиление на международной арене, - Витренко
Александр Щерба, который ранее работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Австрия, перешел на работу в НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил глава правления компании Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Один из лучших украинских дипломатов согласился помочь национальной компании на международной арене. Перед "Нафтогазом" стоят сложные геополитические вызовы в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах мира. Если проще, на нашем фронте нужно усиление", - написал Витренко.
"Принял приглашение Юрия Витренко присоединиться к команде "Нафтогаза". Была дипломатия классическая – стала дипломатия энергетическая. Впереди – жизнь по маршруту Киев-Брюссель-Вашингтон-Вена. С ударением на Брюсселе.", - в свою очередь написал Щерба.
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