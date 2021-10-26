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Новости Отопительный сезон
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Менее 10% бюджетных учреждений смогли заключить с "Нафтогаз Трейдингом" договоры на закупку газа по льготным ценам, - журналист Винничук

Менее 10% бюджетных учреждений смогли заключить с

Бюджетные и коммунальные учреждения не могут подписать договоры с "Нафтогазом" на поставку газа. Отклонены 90% заявок.

Об этом сообщил журналист Юрий Винничук, передает Цензор.НЕТ.

"Меньше 10% бюджетных учреждений и организаций смогли заключить с "Нафтогаз Трейдингом" договоры на закупку газа по льготным ценам, которые им в меморандуме гарантировал Офис Президента", - отметил он.

Журналист напомнил, что 30 сентября под председательством Президента Владимира Зеленского был подписан меморандум о неповышении тарифов на отопление и газ для населения и бюджетных учреждений.

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"Согласно подписанному меморандуму, цена газа от "Нафтогаз Трейдинг" для бюджетных организаций и учреждений составила 16,55 тыс. грн за тыс. кубометров (с учетом НДС и транспортировкой). Действует она до декабря 2022 года", - пояснил он.

"Прошел почти месяц и заявки на заключение договоров на закупку природного газа у "Нафтогаз Трейдинга" подали почти 2,5 тыс. бюджетных учреждений. Но только 225 пакетов документов были взяты в работу. Остальные заявки были отклонены по причине якобы проблем с документами или неполных данных в документах. Это при том, что договоры на поставку газа с "Нафтогаз Трейдингом" планируют подписать 12,5 тысяч бюджетников", - сообщил Винничук.

"С такими темпами у большинства бюджетных организаций, использующих автономное отопление, отопительный сезон начнется не скоро. А речь идет о больницах, школах, детских садах, воинских частях и т.д. В октябре многие учебные заведения решили начать каникулы раньше или продлить их на несколько недель не только из-за роста заболеваемости Covid-19, но и из-за ситуации с газом. Однако больницы или воинские части на каникулы уйти не могут. Кроме проблем с заключением договоров с "Нафтогазом", бюджетники столкнулись с еще одной – действующие поставщики газа, которые не могут поставить газ по льготной цене – 16,5 тыс. грн за тыс. куб. м, а предлагают поставку по 30-45 тыс. грн, умышленно затягивают процедуру расторжение действующих договоров. Они преследуют свои бизнес-интересы, ведь если сейчас разорвут текущие договоры и клиенты (бюджетные и коммунальные организации) пойдут в "Нафтогаз", то вернуть их после снижения цен на газ будет невозможно", - резюмировал журналист.

Автор: 

Газ (10237) Нафтогаз (3114) уголь (1001) Юрий Винничук (41) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91)


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Топ комментарии
+7
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26.10.2021 10:41 Ответить
+5
Вот оно интересное решение от Зеленского, 16,5 уже льготная цена.Зеленая победа.
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26.10.2021 10:32 Ответить
+3
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26.10.2021 10:20 Ответить
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26.10.2021 10:20 Ответить
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26.10.2021 10:29 Ответить
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26.10.2021 10:30 Ответить
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26.10.2021 10:30 Ответить
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26.10.2021 10:31 Ответить
Вот оно интересное решение от Зеленского, 16,5 уже льготная цена.Зеленая победа.
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26.10.2021 10:32 Ответить
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26.10.2021 10:41 Ответить
зато паржем
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26.10.2021 10:43 Ответить
Стандартная ситуация с зеленой падалю, выходит "добрый царь" и всех якобы "спасает", потом выходят "злые бояре" и мешают царю спасать лохторат, которому в очередной раз доказали, что они лохи!
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26.10.2021 10:45 Ответить
Для прийняття зваженого рішення Нафтогазом, до пакунку документів ще треба додавати відсоток ЗЕ!виборців. А далі хай - ржуть/мажуть на хліб/аби не Порошенко.
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26.10.2021 10:47 Ответить
Украинский газ забрать у Ахметова, Злочевского, Коломойского, Хомутынника, Пинчука и Новинского, национализировать и отдать народу, иначе мы никогда не слезем с кремлевской газовой иглы, это бандиты олигархи родные братья ***** и его лобисты в Украине.
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26.10.2021 10:53 Ответить
А як гарно вчора на каналі "Наш"журналізди Мураєва підмахували Гетьманцеву.Навіть забули запитати про ціни на ліки і продукти.І як завжди у всьому винна Ю.Тимошенко.І кожного дня соратники Януковича від Порошенко так лагідно спілкуються з"соратниками"ОПЗЖ".Щоб це могло означати?
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26.10.2021 11:03 Ответить
я думаю после платёжки за ноябрь майдан неизбежен, дно пробито в октябре.
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26.10.2021 11:46 Ответить
 
 