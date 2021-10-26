Людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 с 8 ноября начнут выдавать справки, - Ляшко

Людям, которые имеют противопоказания к вакцинации, начнут выдавать справки с 8 ноября.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания... . ... Будут с 8 ноября. У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", - отметил Ляшко.

Министр сказал, что пока не знает, смогут ли граждане сгенерировать соответствующий документ в "Дії".

"Относительно "Дії" пока не скажу. В "Дії" можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тест. О вакцинации уже работает, о ПЦР-тесте и перенесенной болезни - на подходе", - добавил глава Минздрава.

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