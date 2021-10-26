Людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 с 8 ноября начнут выдавать справки, - Ляшко
Людям, которые имеют противопоказания к вакцинации, начнут выдавать справки с 8 ноября.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания... . ... Будут с 8 ноября. У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", - отметил Ляшко.
Министр сказал, что пока не знает, смогут ли граждане сгенерировать соответствующий документ в "Дії".
"Относительно "Дії" пока не скажу. В "Дії" можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тест. О вакцинации уже работает, о ПЦР-тесте и перенесенной болезни - на подходе", - добавил глава Минздрава.
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"Кабмін доручив відсторонити невакцинованих держслужбовців від роботи з 8 листопада, - постанова."
Джерело: https://biz.censor.net/n3295701
Тобто, нормальна влада мала би видати довідки про неможливість вакцинуватись з причин існуючих протипоказів ДО 8 листопада.
Як завжди - рукоблудять.
И куда их теперь?
а во все мире - НАОБОРОТ
поэтому мы частенько им и проигрываем, что у нас есть совесть и тормоза
Мы играем по правилам - а они без правил
Один з цих лікарів, доктор Йоав Єгекеллі, який був серед засновників зразків ізраїльської спалаху керівництва, на його сторінці Facebook він особисто ставив у своїй клініці 17-річного хлопчика, який постраждав від міокардиту через кілька днів після 3-й дози вакцини».
Второй, самый интересный момент, фактическое разрешение выливать по пол-флакона AstraZeneca в унитаз. Разрешили 10-дозовые флаконы использовать на 5 пациентов. Сейчас на 10-дозовые флаконы набирают по 10 человек и только тогда их распечатывают. Теперь можно по 5 доз утилизировать. Это связано с тем, что сроки годности партий AstraZeneca подходят к концу. По одной из партий он истек 30 сентября, по другой закончится 30 октября, на подходе также партия, годная до конца ноября. Поэтому их решили использовать хоть как-то, в срочном режиме", - пояснил нам глава Национальной медицинской палаты, исполнительный директор Института социальной эпидемиологии Сергей Кравченко
Это все что нужно знать о темпах вакцинации США в а...е от всего что у нас происходит, подделки сертификатов полбеды, но это вообще треш.
некоторые переболевшие врачи, (с наличием антител после болезни), не спешат делать прививку, а каждый месяц делают тест - когда начнут падать цифры - побегут галопом делать ( а пока, 6 - 15 мес после перенесенной болезни у них есть запас прочности, не хуже чем от прививки)
Они выбрали небольшой город в Италии - Во, где протестировали все население (около трех тысяч человек) на наличие вируса COVID-19 и антител к нему трижды в течение 2020 года - в феврале, мае и ноябре. Причем использовали три разных теста, выявляющие различные типы антител - для контроля результатов.
Выяснилось, что антитела сохранялись на высоком уровне как у переболевших в тяжелой форме, так и у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно или в легкой форме, в течение минимум девяти месяцев. Результаты исследования были опубликованы в издании https://www.nature.com/articles/s41467-021-24622-7 Nature Communications . 98,8 процента инфицированных в феврале людей имели высокий уровень антител в ноябре.
"У подавляющего большинства заразившихся коронавирусом нейтрализующие антитела в крови были и спустя более чем год после инфицирования", - говорится в https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-sairastetun-koronavirustaudin-tuottamia-vasta-aineita-loytyi-viela-vuoden-paasta сообщении на сайте института.
В исследовании приняли участие люди, которые перенесли коронавирус весной прошлого года. После этого они не заражались повторно. Ученые отмечают, что у некоторых количество антител спустя год было чуть ниже, чем через полгода.
Также уточняется, что у всех, кто переболел в тяжелой форме, антитела сохранились и через год, а в некоторых случаях их было даже больше, чем у тех, кто перенес инфекцию с легкими симптомами.
(оригинал текста)
https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-sairastetun-koronavirustaudin-tuottamia-vasta-aineita-loytyi-viela-vuoden-paasta
і я так і писав - здавати тести і слідкувати за цифрами - як почало падати - бігти чимдуш робити вакцинацію (ми про одне і те але різними словами))))
Анекдон в тему (рос)
"-Ах ти с--ка вакцинированная!
-Ну почему же вакцинированная? Это мои натуральные антитела."
Але бажано з купоном на знижку у бюро ритуальних послуг.