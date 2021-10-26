После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19, - мэр Ильницкий

В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. – Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.

Городской голова делится, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по его словам, во время предыдущей волны коронавируса, которая была в марте, в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

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"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - добавил Ильницкий.