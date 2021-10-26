После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19, - мэр Ильницкий
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.
Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. – Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.
Городской голова делится, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по его словам, во время предыдущей волны коронавируса, которая была в марте, в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.
"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - добавил Ильницкий.
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Не знаю, скільки прихильників пласкої замлі взагалі, але переконаний, що вони всі до останнього - противники вакцинації. Мракобєси!
Т.е. в цивилизованных странах must have, а у нас "эксперимент"?
... ... .... .... .... (ну это чтобы не забанили за мат)
Кстати, установлено что от 80 до 90%% камментов от антиваксеров на различных интернет ресурсах США и Великобритании были сделаны с IP-адресов.
https://dnk.video/w/kh97MKwGsFMJmBomkec2v7
И в каком месте это спам, правда в глаза колет
а по факту - город пятитысячник без высоток с низкой плотностью - так себе показатель.
/в порт где жил Ейск привезли моряки 6 человек город вакцинировали/
Переносил очень тяжело три дня лежал пластом
Прививку от короны перенес довольно легко
Полдня температура37,5c на следующий день температура 36,2c
Каждый знает особенности своего организма
.олно и то же заболевание /один почихает и все другой лежит пластом /
Прививки почти искоренили чуму полимелит оспу тиф дифтерию
В період єпідемій проводити вакцинацію недоречно, спитайте у медиків з досвідом
https://www.youtube.com/watch?v=pdG0yz3xIgc&ab_channel=Pchelavo%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
И где здесь массовая вакцинация?
Не госпитализировали никого, ни вакцинированных, ни невакцинированных - и где здесь видна эффективность вакцины?
Я не то чтобы против вакцинации, но эта статистика никак не отображает заголовок этой новости
Я кажу не про захворюванність
https://dnk.video/w/aQe2WXgDkrnDMs5qFqb1g8
"Согласно данным производителя, эффективность вакцины CoronaVac против симптоматического течения заболевания составляет 51%. Также отмечено, что эта вакцина предупреждает госпитализацию и тяжелое течение инфекции в 100% случаев"
Эффективность. Китай еще летом разрешил использовать эту вакцину для людей из групп риска. Сейчас доступны предварительные данные третьей фазы клинических исследований из разных стран, и они заметно отличаются. В частности, в Турции ее эффективность была на уровне 91%, а в Индонезии - 65%. А в Бразилии она оказалась на уровне лишь немногим выше 50%. Такой низкий показатель и заметное расхождение результатов в разных странах вызвали немало критики и сомнений в ее надежности.
Согласно данным производителей, компаний Pfizer и BioNTech, продолжающиеся крупномасштабные клинические испытания показывают, что эффективность их вакцины BNT162b2 составляет 95%.
FDA разрешило использование вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 на основании обновленных данных клинических исследований и технологических данных, показывающих 91%-ную эффективность вакцины в предотвращении развития инфекции, госпитализации и смерти от COVID-19.
Какие страны используют. Это самая первая вакцина, которую начали применять в США в рамках так называемого разрешения на экстренное использования (Emergency Use Authorization, EUA). Это означает, что, учитывая серьезность ситуации с эпидемией, ей дали «зеленый свет» по ускоренной процедуре. Она также уже применяется в ЕС и Великобритании, в том числе Израиле, Германии. Всего в 2021 году Pfizer может изготовить 1,3 миллиарда доз вакцины.