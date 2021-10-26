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Новости Коронавирус и карантин
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После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19, - мэр Ильницкий

После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19, - мэр Ильницкий

В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. – Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.

Городской голова делится, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по его словам, во время предыдущей волны коронавируса, которая была в марте, в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Моршине, где от коронавируса полностью вакцинированы 66% населения, нет ни одного больного COVID-19, - Минздрав

"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - добавил Ильницкий.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+42
В этом нет никакой новости, так как прививки успешно работают уже сто лет. Проблема украинцев в слабости ума, некомпетентности, когда каждый с липовым высшим образованием считает себя умнее науки, области в которой тысячи учёных десятками лет что-то изучали, проводили эксперименты и работали на полную. И тут какая нибудь тетя Варя вдруг все это перечёркивает и говорит: это все херня, прививки зло. Нет, это так не работает. Доказательная медицина это тебе не хер собачий, и чтобы ее опровергнуть нужны такие же доказательства, а не просто " у меня есть свое мнение".
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26.10.2021 10:46 Ответить
+31
Сейчас можно подключить шланги к антиваксерам - у них будет значительный выброс сероводорода!
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26.10.2021 10:37 Ответить
+30
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26.10.2021 10:44 Ответить
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Моршин становится центром мировой цивилизации....по словам мера О.Бендера.
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26.10.2021 10:49 Ответить
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26.10.2021 10:50 Ответить
Не разрывайте остатки мосха антиваксерам. Они и так уже на выдохе. Еще чуть-чуть и они остануться без работы, без общественного транспорта и без возможности купить хлеба в магазине. Зачем вы так жестко троллите людей, которые сами себя умеют троллить лучше, чем кто-либо?
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26.10.2021 10:51 Ответить
Шел 2022 год ..выжил один вакцинированый.С сертификатом.Показаным на цензор.нет
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26.10.2021 10:54 Ответить
От ты завистливый...
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26.10.2021 10:57 Ответить
меня такой расклад в принципе устраивает Даже если передохнет вся россия, и ее украинские совкодрочеры!
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26.10.2021 11:28 Ответить
Мені не дає спокою одне питання: скільки серед противників вакцинації є прихильників теорії пласкої землі?
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26.10.2021 11:58 Ответить
Чудове запитання!
Не знаю, скільки прихильників пласкої замлі взагалі, але переконаний, що вони всі до останнього - противники вакцинації. Мракобєси!
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26.10.2021 12:22 Ответить
"Эксперимент"?! "По массовой вакцинации"?!
Т.е. в цивилизованных странах must have, а у нас "эксперимент"?
... ... .... .... .... (ну это чтобы не забанили за мат)
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26.10.2021 10:52 Ответить
ходять тепер з модіфікованим РНК і без навушників слухають музику по 5G
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26.10.2021 10:53 Ответить
у меня еще блютуз появился
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26.10.2021 11:04 Ответить
не, ну а почему бы и нет ? должны же быть какие плюшки? правда непонятно как на чипах систему переставлять.. если это Билл Гей-тс - то определенно виндовс 11 стоит - неплохо! Непонятно как решили вопрос с тепловыделением от чипов, которые обычно непременно греются - но зимой будет в любом случае теплее, кроме того в метро можно проходить приложившись плечем с уколом к автомату, да и в подьезд ключ носить необязательно! (разумеется перечислены все фейки антиваксеров-рашаботов, некоторые даже неодимовые магниты прикладывают, чтоб посмотреть как чипы под кожей топорщатся)
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26.10.2021 11:08 Ответить
а музику можна лише по 5G слухати, чи через 4G також?
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26.10.2021 11:11 Ответить
Нинішні тисячі смертей на совісті антиваксерної пропаганди і її адептів
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26.10.2021 11:09 Ответить
По сути это та же гибридная война, которая имеет цель любыми способами максимально ослабить Украину.
Кстати, установлено что от 80 до 90%% камментов от антиваксеров на различных интернет ресурсах США и Великобритании были сделаны с IP-адресов.
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26.10.2021 11:20 Ответить
Главная причина смерти - жизнь.
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26.10.2021 23:33 Ответить
нe тiльки. На совiсiт Дарвiна тeж.
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27.10.2021 14:30 Ответить
Цікаво, прихильники вакцинації цією новиною хочуть зассати очі всім людям, це такий же дебілізм як і слова одного псевдолікаря з олександрівської лікарні про "коври з трубів", що сказати ідіоти!
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26.10.2021 11:20 Ответить
Есть ли очередь из катафалков в киевском крематории?
https://dnk.video/w/kh97MKwGsFMJmBomkec2v7
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26.10.2021 23:37 Ответить
а вiрусу пофiг!
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27.10.2021 14:32 Ответить
дeнь на дeнь нe приходиться так чули?
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27.10.2021 14:33 Ответить
придурки. ви ж знiмали пiд кiнeць дня. тiнi видно. то вжe ****** для похорону.
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27.10.2021 14:41 Ответить
а госпадi. малоразiвтий пакистанєц для них цiнность!
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27.10.2021 14:42 Ответить
Указ сверху- все мрут от короны. Указ сверху - смертей нет
И в каком месте это спам, правда в глаза колет
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26.10.2021 11:30 Ответить
Малокогнитивные высказывания тоже идут в спам. (
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26.10.2021 16:54 Ответить
"экономически пандемический кризис" - лолшто?
а по факту - город пятитысячник без высоток с низкой плотностью - так себе показатель.
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26.10.2021 11:44 Ответить
Єто показатель что китайская вакцина рабочая полностью . На пхизер большинством не получено ещё второй дозы.
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26.10.2021 11:49 Ответить
Двоє близьких мені людей старшого віку (дуже таки старшого) після вакцинації Короноваком підхопили вірус. Одна особа не потребує госпіталізації і лікується в дома "традиційними" засобами , другу особу в зв'язку з хронічними хворобами та високою температурою забрали до лікарні але нічого особливого не застосовували, почувається задовільно.
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26.10.2021 12:14 Ответить
ЗІ: нікого, ні до чого не закликаю, всі люди дорослі і мають вирішувати самі. Просто наводжу приклад.
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26.10.2021 12:18 Ответить
да и такое бывает, 100% гарантии нет
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26.10.2021 12:48 Ответить
так вакцини нe дeкларують 100% захист вiд заражeння! лишe вiд лeталу i тяжкого пeрeбiгу
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27.10.2021 11:48 Ответить
Короновак лучше для молодых по исследованиям. Для людей в возрасте лучше Астрозенека.
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26.10.2021 14:08 Ответить
короновак Eвропа нe исслeдовала. зeнeка викликала 2 важких захворювання у молодих у 0.01%
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27.10.2021 11:50 Ответить
а что Европа? Чего вы все на нее молитесь .Они во многом слабее нас и в научном плане тоже. Только баблом берут.
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27.10.2021 13:56 Ответить
а дe мольбу ти побачило 73%нику? а що у старцiв украiнських є своi лабки такi аналiзи проводити? Зe пукало що свою вакцину вироблятимe i дe? краща мeдицина нiж у Явроп i дe вона? кисню i того нeмає!
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27.10.2021 14:22 Ответить
Давно делали прививку от чумы
/в порт где жил Ейск привезли моряки 6 человек город вакцинировали/
Переносил очень тяжело три дня лежал пластом
Прививку от короны перенес довольно легко
Полдня температура37,5c на следующий день температура 36,2c
Каждый знает особенности своего организма
.олно и то же заболевание /один почихает и все другой лежит пластом /
Прививки почти искоренили чуму полимелит оспу тиф дифтерию
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26.10.2021 12:52 Ответить
Сразу в тот же день поднялась температура , или на следующий?
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26.10.2021 14:08 Ответить
у меня после второй прививки комирнати, чуть слабость была. поспал днем часа 3, мож и температура была - проснулся как огурчик (зеленый и в пупырышку. Шутка)
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26.10.2021 16:09 Ответить
После второго Пфайзера около 37.5 почти сутки, а первый прошел без последствий
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29.10.2021 22:28 Ответить
Антивакцинацию разгоняют с одной стороны кокошники - с другой трамписты, баптисты, свидетели плоской земли и рептилоидов. Совпадение?
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26.10.2021 13:19 Ответить
Свідок і 50ник ( мої співробітники ) недавно вакцинувались , коли постала загроза звільнення з роботи . 50ник пробував впиратись , але люди стали на бік шефа , сказали що не хочуть ризикувати і працювати з невакцинованим . Головне - мотивація .
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26.10.2021 13:27 Ответить
на жаль, вакцинація не зменшує кількість вірусу в природі, ба навіть більше - кожен укол збільшує його кількість. Єдине благо -це зменшення навантаження на лікарні, та й то в теорії

В період єпідемій проводити вакцинацію недоречно, спитайте у медиків з досвідом
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26.10.2021 15:13 Ответить
Вчора бачив , як двох таких "розумних" вивезли в целофанових кульках і віддали родичам .
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26.10.2021 15:27 Ответить
Теперь курят между делом
https://www.youtube.com/watch?v=pdG0yz3xIgc&ab_channel=Pchelavo%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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26.10.2021 23:28 Ответить
ти пропонуєш нe колоти бо є так правило "пiд чaс панeдмii нe колять". можe ти плутаєш з тим "коли вiрус в органiзмi. щeплeння нe роблять"?
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27.10.2021 11:55 Ответить
Вот оно как - исследования, статистика, мат. моделирование, факты - все в говно, потому как Вася Неверующий заявляет "прививки фигня, корона вечна!" Парадокс что многие верят Васе а не ученым. Почему Вася в авторитете? Это украинский феномен, тема будущих докторских диссертаций, сенсаций и премий. Правда не все поклонники васьдоживут до этого, но то такое...
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29.10.2021 23:05 Ответить
Я ж кажу . Якщо перестати надавати медичні послуги не вакцинованим - 100% населення добровільно прийме правильне рішення провакцинуватись негайно .
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26.10.2021 13:21 Ответить
а если запретить не вакцинированным продавать спиртные напитки, то охват вакцинацией будет 99%
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26.10.2021 13:43 Ответить
Не, не примет решение вакцинироваться. Тупо переболеет или вымрет. Сделать вакцину заставляет невозможность доехать на работу, пойти в ресторан, отдохнуть в Египте. У большинства забота о здоровье на последнем месте, или ее вообще нет. Парадоксально но факт!
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29.10.2021 23:09 Ответить
Из статьи: 22 чела заболели, из них 8 вакцинированных, ни одного госпитализированного
И где здесь массовая вакцинация?

Не госпитализировали никого, ни вакцинированных, ни невакцинированных - и где здесь видна эффективность вакцины?

Я не то чтобы против вакцинации, но эта статистика никак не отображает заголовок этой новости
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26.10.2021 13:41 Ответить
Вау а мiзки включити не намагались? Масовам вакцинацiя означає, що бiльшiсть населення вакциновано. I якщо з 10 вiдсоткiв невацинованих захворiло 14 чоловiк, а з 90 вiдсоткiв вакцинованих - тiльки 8, то якi вам ще потрiбнi докази?
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26.10.2021 14:21 Ответить
заголовок почитайте - ключевое слово Госпитализация
Я кажу не про захворюванність
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26.10.2021 15:05 Ответить
"У курортному Моршині на Львівщині, який навесні взяв участь в експерименті МОЗ щодо масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації. " - а де хто бачив щоб небіжчиків возили з цвинтаря на госпіталізацію?
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26.10.2021 13:56 Ответить
Можно пояснить глубину мысли? Намек что все больные умерли?
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29.10.2021 23:13 Ответить
Люди ,які ви плоскі ! Хто хоче вмирає від ковіду або наслідків . хто хоче- від вакцини. знаю кілька випадків.Перестаньте собачитись .Замість тарифів - підкинули вам тему вакцин і всі хамите один одному. Заткніться і думайте про хліб насущний. бо як виживете після ковіду а лікування дороге . чим платитимете комуналку . яка росте не по дням ...
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26.10.2021 14:24 Ответить
нічогеньки собі, які у вас там у штатах проблеми з комуналкою!
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26.10.2021 16:07 Ответить
В Штатах сдохни но оплати коммуналку? Ну да, свободная страна, каждый выбирает сдохнуть или за коммуналку заплатить. Причем большинство свободных граждан видимо выберет сдохнуть. Потому как заплатит коммуналку, а на лечение ковида бабла не будет. Свободные люди..
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29.10.2021 23:16 Ответить
Смотрим на Израиль и видим план для Украины
https://dnk.video/w/aQe2WXgDkrnDMs5qFqb1g8
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26.10.2021 23:17 Ответить
Меня умиляет и озадачивает восхваление Голубовской вакцины Короновак. По эффективности хреновенькая, и Германия, Израиль, Британия, ЕС в целом Пфайзером колят. То что Короновак Китай использует понятно. Про китайскую эффективность достоверно не узнаем, китайцы все секретят или безбожно врут.

"Согласно данным производителя, эффективность вакцины CoronaVac против симптоматического течения заболевания составляет 51%. Также отмечено, что эта вакцина предупреждает госпитализацию и тяжелое течение инфекции в 100% случаев"
Эффективность. Китай еще летом разрешил использовать эту вакцину для людей из групп риска. Сейчас доступны предварительные данные третьей фазы клинических исследований из разных стран, и они заметно отличаются. В частности, в Турции ее эффективность была на уровне 91%, а в Индонезии - 65%. А в Бразилии она оказалась на уровне лишь немногим выше 50%. Такой низкий показатель и заметное расхождение результатов в разных странах вызвали немало критики и сомнений в ее надежности.


Согласно данным производителей, компаний Pfizer и BioNTech, продолжающиеся крупномасштабные клинические испытания показывают, что эффективность их вакцины BNT162b2 составляет 95%.
FDA разрешило использование вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 на основании обновленных данных клинических исследований и технологических данных, показывающих 91%-ную эффективность вакцины в предотвращении развития инфекции, госпитализации и смерти от COVID-19.
Какие страны используют. Это самая первая вакцина, которую начали применять в США в рамках так называемого разрешения на экстренное использования (Emergency Use Authorization, EUA). Это означает, что, учитывая серьезность ситуации с эпидемией, ей дали «зеленый свет» по ускоренной процедуре. Она также уже применяется в ЕС и Великобритании, в том числе Израиле, Германии. Всего в 2021 году Pfizer может изготовить 1,3 миллиарда доз вакцины.
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30.10.2021 14:45 Ответить
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