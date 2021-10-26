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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Омбудсмен Денисова посетит Саакашвили в тюрьме: Проверит соблюдение прав и условия содержания

Омбудсмен Денисова посетит Саакашвили в тюрьме: Проверит соблюдение прав и условия содержания

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в среду, 27 октября, посетит находящегося под стражей Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 грузинского города Рустави.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

Омбудсмен планирует проверить соблюдение прав, условия содержания и качество медицинской помощи Саакашвили, который является гражданином Украины.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Также читайте: Один из жизненных показателей Саакашвили упал до критического уровня, - адвокат

Автор: 

Грузия (4504) Денисова Людмила (996) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+6
Людмила, посети в донецкой изоляции наших защитников.
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26.10.2021 10:48 Ответить
+6
Не, милости просим, только коммандировочные со своего кармана!
Сколько я могу еще тратить на содержание этого борова?
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26.10.2021 10:49 Ответить
+3

"Только в моём присутствии!"

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26.10.2021 10:52 Ответить
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Людмила, посети в донецкой изоляции наших защитников.
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26.10.2021 10:48 Ответить
Не, милости просим, только коммандировочные со своего кармана!
Сколько я могу еще тратить на содержание этого борова?
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26.10.2021 10:49 Ответить
А зарплатня йому так і нараховується. 600 000 щомісяця. Як Ясько.
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26.10.2021 11:54 Ответить
денисова просто поехала отянуцца на курортах аджарии за народный счёт
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26.10.2021 12:14 Ответить

"Только в моём присутствии!"

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26.10.2021 10:52 Ответить
"
Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да, только вошла... Хулиганка!"

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26.10.2021 11:00 Ответить
Денисовой , что не хрен делать? Лучше бы занялась проблемой лечения населения от ковида , а не этим грузинским симулянтом и провокатором Саакашвили!!
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26.10.2021 12:09 Ответить
"Вот кто-то с крыши к нам спустился
- Наверно, Миша ******* .
Зачем ты в фуре к нам приехал,
Зачем нарушил нам покой?
Теперь в тюряге ты кукуеш
И нету галстук на груди !
Зачем, ты Яське повстречался
На ейном жизненном пути?
Зачем,зачем ты ей попался?
Зачем нет щасья в житии?
Зачем,зачем ?
Зачем,зачем ?"

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26.10.2021 13:00 Ответить
Да пошлите его уже на хер !! Что оно сделало для Украины, что б о нем сожалеть!
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26.10.2021 14:46 Ответить
 
 