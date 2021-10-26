Омбудсмен Денисова посетит Саакашвили в тюрьме: Проверит соблюдение прав и условия содержания

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в среду, 27 октября, посетит находящегося под стражей Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 грузинского города Рустави.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

Омбудсмен планирует проверить соблюдение прав, условия содержания и качество медицинской помощи Саакашвили, который является гражданином Украины.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

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