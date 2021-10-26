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Ситуация с госпитализацией больных COVID-19 набирает угрожающие обороты. В двух регионах занято 80% коек с кислородом, - Ляшко
В Украине ситуация с госпитализацией COVID-больных становится все более критической. Так, уже в двух областях страны койки с кислородом в больницах заполнены на 80%.
Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Ситуация с количеством госпитализированных набирает угрожающие обороты. В некоторых областях показатель заполненности коек, которые позволяют проводить кислородную терапию, достигает уже 80% - это Донецкая и Запорожская области", - рассказал Ляшко.
Он отметил, что в целом по стране показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для COVID-больных, составляет 66%.
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