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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с госпитализацией больных COVID-19 набирает угрожающие обороты. В двух регионах занято 80% коек с кислородом, - Ляшко

Ситуация с госпитализацией больных COVID-19 набирает угрожающие обороты. В двух регионах занято 80% коек с кислородом, - Ляшко

В Украине ситуация с госпитализацией COVID-больных становится все более критической. Так, уже в двух областях страны койки с кислородом в больницах заполнены на 80%.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация с количеством госпитализированных набирает угрожающие обороты. В некоторых областях показатель заполненности коек, которые позволяют проводить кислородную терапию, достигает уже 80% - это Донецкая и Запорожская области", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что в целом по стране показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для COVID-больных, составляет 66%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время в "красную" зону карантина переведут еще пять областей, - Ляшко. СПИСОК

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
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26.10.2021 10:58 Ответить
+6
Як так? Зеля ж казав що ми чемпіони.
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26.10.2021 10:55 Ответить
+5
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26.10.2021 10:54 Ответить
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26.10.2021 10:54 Ответить
Як так? Зеля ж казав що ми чемпіони.
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26.10.2021 10:55 Ответить
То вони з єрмаком чемпіони. А ми лохи, що їх терпимо й слухаємо.
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26.10.2021 10:59 Ответить
Все вірно, він тільки переплутав "призові" місця.
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26.10.2021 11:00 Ответить
А шо там бубочка кукарекал о том, что мы - чемпионы по прививкам? Сбрехал говнокомандующий в очередной раз. Да и как по другому, если оманский вислючок всего лишь кучка испражнений Бени КАЛ.помойского.
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26.10.2021 10:58 Ответить
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26.10.2021 10:58 Ответить
дайошь дороги, ОНУР, велике крадівництво!!!
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26.10.2021 10:59 Ответить
Норм цифра.Из пяти коек заполнено четыре,вот и страшная цифра 80%.А как страшно звучит . Ляшко селёдки объелся и на цензор его бенефис?Шариков все не уймется.
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26.10.2021 10:59 Ответить
Недоумок?
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26.10.2021 11:34 Ответить
Хвастається чи шо?!
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26.10.2021 11:05 Ответить
Та фу..е там, мы "чемпийоны по борьбе с Ковидом", просто Ляшко не помнит..
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26.10.2021 11:12 Ответить
Дурачек кислородом людей травит. Иммунодепрессанты дают, как год-полтора назад?
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26.10.2021 11:37 Ответить
До лампочки!! Пусть сгинут все антиваксеры!

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26.10.2021 11:37 Ответить
Люди, ляжку вже пора вже назад у палату №6 , санітари зачекалися, як і решту пацієнтам з кварталу.
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26.10.2021 11:44 Ответить
Може це тому що хтось гроші з ковідного фонду направив на "Велике крадівництво"?
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26.10.2021 11:51 Ответить
В мене з моїх знайомих 9 з 10 антивацинаторів це лохторат ЗЕбіла)))
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26.10.2021 12:47 Ответить
Звиздеть не мешки ворочать!
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26.10.2021 12:50 Ответить
 
 