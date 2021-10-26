РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9489 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 084 63

Медиков не обязали вакцинироваться от коронавируса из-за рисков нехватки медперсонала, - Ляшко

Медиков не обязали вакцинироваться от коронавируса из-за рисков нехватки медперсонала, - Ляшко

В Украине медицинские работники не попали в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Так, отстранение их от работы, в случае отказа от прививки, гарантирует риски нехватки медперсонала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью "УП".

Он пояснил, что любой документ принимается правительством с учетом рисков, а риск недопуска медработника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19, - мэр Ильницкий

"Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи", - отметил Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что отсутствие у медиков в списке еще не означает, что их не внесут в него вообще.

"Мы более детально проанализируем категории медицинских работников (которые отказываются делать прививки. - Ред.) - это медсестра, врач, врач какого профиля, которых больниц. Чтобы после выпуска приказа мы на 100% были уверены, что он не повлияет на универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения", - резюмировал министр.

Он также добавил, что сейчас в Украине вакцинировано более 50% медиков.

"Я не знаю даже, как здесь можно особенно работать. В Украине медиков учат на принципах доказательной медицины. Во всех университетах, на всех специальностях, во всех учебных материалах говорится, что вакцинация – это доказанный метод профилактики. Доказанный. Он не оговаривается. Если человек с дипломом может обсуждать доказанный метод профилактики, можно начинать дискутировать над уровнем диплома. Потому что человек не научился, не почерпнул знания в медицинском университете", - прокомментировал Ляшко вопрос врачей-антивакцинаторов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В ближайшее время в "красную" зону карантина переведут еще пять областей, - Ляшко. ВИДЕО

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной прививке от СOVID-19. В частности, с 8 ноября невакцинированных чиновников и учителей будут отстранять от работы.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) медицина (2527) врачи (1518) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
это сюр какой-то. слов нет.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:03 Ответить
+9
И я переболел,а мне для чего вакцина,тем более в принудительном порядке?!
показать весь комментарий
26.10.2021 11:07 Ответить
+8
а сколько из тех, кого насильно сейчас загоняют на вакцинацию переболело? кто-то проверяет? у кого есть иммунитет и кому не нужно это ширево никто даже не пытается выяснять. и даже если человек говорит, что болел, никого не интересует, колись давай "добровольно", не выеживайся. все в стойло.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это сюр какой-то. слов нет.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:03 Ответить
он также добавил, что сейчас в Украине вакцинировано более 50% медиков.
а еще неделю назад их было больше 80%...
показать весь комментарий
26.10.2021 11:04 Ответить
Та не. Медиков по-сути нет смысла вакцинировать.

Они еще с прошлой волны все поголовно знакомы с короной (работа такая) и имеют естественный имунитет + у многих еще и прививка.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:09 Ответить
а сколько из тех, кого насильно сейчас загоняют на вакцинацию переболело? кто-то проверяет? у кого есть иммунитет и кому не нужно это ширево никто даже не пытается выяснять. и даже если человек говорит, что болел, никого не интересует, колись давай "добровольно", не выеживайся. все в стойло.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:16 Ответить
Нет достоверного метода проверки. В большинстве случаев неизвестно чем конкретно человек переболел. Поэтому метод решить проблему по-сути один - поголовная вакцинация или все переболеют ковидом.

Второй вариант это ориентировочно 500 тыс трупов при условии, что мед-система устоит. Если не устоит, тогда трупов будет раза в 2 больше.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:26 Ответить
Почти все уже переболели, какая-то часть бессимптомно
показать весь комментарий
26.10.2021 11:35 Ответить
Судя по-всему далеко не все. Раз 700 трупов в день и больницы полностью завалены больными.

Я где-то слышал оценку в 25%. Ну и естественно самая активная часть населения знакомы с вирусом почти все. Среди старшего поколения там еще и конь не валялся. Именно их щас и косит.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:44 Ответить
Дядя, ты -дурак? Или других такими считаешь?
показать весь комментарий
26.10.2021 13:33 Ответить
с чего ты тогда утверждаешь, что переболели все медики, если, с твоих слов, нет достоверного метода проверки.
и твой второй вариант тоже хромает на обе ноги: если медикам не обязательно вакцинироваться, мало того, вакцинирована едва половина, то они все вымереть должны и медсистема не устоит по одной простой причине: врачи не вакцинированы. но почему-то отстранение врача от работы гораздо страшнее, чем отказ этого же врача от вакцинации. где-то что-то не стыкуется.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:39 Ответить
Это предположение. Медики постоянно контактируют с больными! которые прут в больницы/поликлиники без разбору. В таких условиях вероятность ознакомиться с вирусом очень высокая.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:47 Ответить
тот же работник соцзащиты контактирует с неменьшим количеством, а скорее всего с большим, чем любой врач. тогда логично предположить, что они тоже переболели и имеют иммунитет. но их почему-то принуждают насильно вакцинироватья.
показать весь комментарий
26.10.2021 12:46 Ответить
кстати, в марте меня лечил доктор, который не вакцинировался на тот момент но в день контактировал с минимум 5 ковидниками в одной только маске - и ничего - вытащил с того света в домашних условиях и соседку, которую госпитализировать отказались и даже скотчем дверь соседи по перимерту заклеяли - тоже он вытянул, за что ему огромная благодарность!
показать весь комментарий
26.10.2021 11:41 Ответить
Знакомый вирус не угроза для имунной системы. Она его распознаёт и разбирает прямо на входе. Настоящий доктор об этом конечно же знает.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:59 Ответить
_Знакомый вирус не угроза - поэтому насильно, де-факто, колоть переболевших! Что-то сдесь кто-то водит за нос и манипулирует...
показать весь комментарий
26.10.2021 20:26 Ответить
"это сюр какой-то. слов нет." - ну почему же?

Сразу видно кто нужен в государстве. Именно поэтому чиновников обязали вакцинироваться. Их отсутствие никто не заметит, а возможно и ситуация в стране улучшиться.
показать весь комментарий
26.10.2021 12:14 Ответить
Что оно несёт?Шариков с цепи сорвался сегодня?
показать весь комментарий
26.10.2021 11:03 Ответить
Да они уже все переболели! Для чего им вакцина?
показать весь комментарий
26.10.2021 11:03 Ответить
Так это ж только на полгода, потом опять могут заражать окружающих
показать весь комментарий
26.10.2021 11:06 Ответить
Вакцинированные не перестают быть переносчиками вируса
показать весь комментарий
26.10.2021 11:10 Ответить
Ну значит увеличивают число разносчиков.
показать весь комментарий
26.10.2021 12:18 Ответить
И я переболел,а мне для чего вакцина,тем более в принудительном порядке?!
показать весь комментарий
26.10.2021 11:07 Ответить
Разносить вирус нужно. Нужно поработать)
показать весь комментарий
26.10.2021 12:19 Ответить
Что же ты бл ь несешь
показать весь комментарий
26.10.2021 11:05 Ответить
Медики щось знають?
показать весь комментарий
26.10.2021 11:06 Ответить
Они знают, что знакомый вирус не представляет серьезной угрозы.

А ознакомились с ним почти все медики в силу специфики их работы.
показать весь комментарий
26.10.2021 12:04 Ответить
О, весело!
Главное - башлять минздравовских тролей!
показать весь комментарий
26.10.2021 11:07 Ответить
Во как! А говядину на Бессарабке можно даже по 50 грн найти. И даже по 20. Я не против вакцинации, но врать не надо.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:07 Ответить
"В Украине медиков учат на принципах доказательной медицины. Во всех университетах, на всех специальностях, во всех учебных материалах говорится, что вакцинация - это доказанный метод профилактики"... может, отдельные образованные медики ожидают каких-то доказательств от производителей вакцин и их мерчендайзеров?...
показать весь комментарий
26.10.2021 11:07 Ответить
В Украине медиков учат за шмат сала.
А то, что ты излагаешь - твоя фантазия
показать весь комментарий
26.10.2021 11:10 Ответить
всех поголовно? и министра здравоохренения - тоже?...
показать весь комментарий
26.10.2021 11:17 Ответить
А он чем лучше?
Купили ему диплом, потом непыльную должность в минздраве и пошло-поехало.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:27 Ответить
депилоид... нет слов!
показать весь комментарий
26.10.2021 11:08 Ответить
медики не хотят вакцинироваться тем что колют своим согражданам
это сюр какой то

Так, отстранение их от работы, в случае отказа от прививки, гарантирует риски нехватки медперсонала. Источник:
показать весь комментарий
26.10.2021 11:09 Ответить
Именно, вчера общался с матерью двух врачих.
Те и сами не вакцинировались и матери запретили.
От таки дила, малята!
показать весь комментарий
26.10.2021 11:12 Ответить
От их матери и самих врачих надо держаться подальше! Иначе - коронавирус!
показать весь комментарий
26.10.2021 13:36 Ответить
подвійні стандарти, називається
показать весь комментарий
26.10.2021 11:12 Ответить
Какие не просвещенные у нас медики, интересно какой процент из них антиваксеров? Или может они что-то знают чего не говорят по телевизору
показать весь комментарий
26.10.2021 11:14 Ответить
имею знакомых медиков (даже кумась))) - кто переболел - не вакцинируются от слова вообще - сдают каждый месяц тесты и контролируют уровень антител (начнут падать - побегут на вакцинацию)... пара-тройка не переболевших спокойно пошли на вакцинацию (не буду брехать чем, не помню) но... но никто и никогда не агитирует ни за ни против...
показать весь комментарий
26.10.2021 11:23 Ответить
У меня тоже есть знакомые медики, их мнения разделились, одни за прививки от ковида другие категорически против
показать весь комментарий
26.10.2021 11:33 Ответить
более того, есть еще профильные доктора наук - один вакцинировался, вторая не видит смысла.
показать весь комментарий
26.10.2021 12:55 Ответить
То что я точно знаю от своих знакомых врачей это то что болеют все и вакцинированные и невакцинированые примерно в равных частях
показать весь комментарий
26.10.2021 13:15 Ответить
Звучит как...
Власть не обязали вакцинироваться от коронавируса из-за рисков нехватки персонала власти,
показать весь комментарий
26.10.2021 11:15 Ответить
Это всё от коррупции ,которая разъедает государство Украину
показать весь комментарий
26.10.2021 11:17 Ответить
все правильно! ))))) хто ж вас козлов лечить то будет? ))))
ой заговоривается ляшка.... не вдумываясь даже в то что блеет ))))
показать весь комментарий
26.10.2021 11:20 Ответить
а ежели завтра наступит нехватка учителей, перевозчиков, хлебопекарей?...
показать весь комментарий
26.10.2021 11:20 Ответить
А они Ляшке не нужны
показать весь комментарий
26.10.2021 11:28 Ответить
Во Франции первыми в списке на обязательную вакцинацию записали медицинских работников. ( и это не вызвало коллапса мед системы), а педагогов не обязывали это делать, но тех на данный момент уже самостоятельно без принуждения, привито до 75%. Наверное потому что доверяют своей медицинской системе.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:45 Ответить
То есть, например, учителей у нас перебор. Работников на заводах тоже. Сантехников. Перевозчиков.

Ребят. Вы понимаете, что он сказал? Помните "Звездный Десант"?

ОНО - БОИТСЯ.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:35 Ответить
Да уж.. Патологический идиЕт, разве можно " разглашать" такую информацию когда вы сами ведете активную агитацию за вакцинацию. Хотя с другой стороны сказал правду, хоть и такую.. Одно но то говорил что 80% медиков привита, теперь уже 50%.. Думаю что вторая версия ближе к истине.. Но обманувший раз, обманет еще и еще.., а это окончательно лишает доверия. Скандинавский специалист так объяснил удачно проведенную вакцинация в Норвегии, Дании, Швеции и назвал первым условием это доверие к медицинской системе внутри стран и вообще доверие к институтам власти в принципе. Построенное на правде, какой бы она не была.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:41 Ответить
Если бы назначенец Ляшко вытащил свой язык из жопы Зе, то он бы не нес всякую ахинею, а сказал бы, что штатом медиков и обслуживающего медперсонала в Украине ПОЛНАЯ КАТАСТРОФА! И это сейчас является приоритетом и задачей № 1!
А если бы он был министром здравоохранения, то он бы озвучил четкий план действий по решению этой задачи.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:44 Ответить
Интересно! А кто наших детей будет учить в Вузах, колледжах и т.д.???
показать весь комментарий
26.10.2021 12:11 Ответить
Все що потрібно знати по темі - медики проти цієї "вакцинації".
показать весь комментарий
26.10.2021 12:51 Ответить
По уровню 3-х летней истерии первыми вакценироваными должны были быть как раз "всеми уважаемые" наши "драгоценные" белохалатники, и без всякого принуждения и очередя мы должны были наблюдать сугубо белоснежных оттенков.А раз этого нет, то существует только два варианта происходящего: либо наши врачи- не врачи,а быдло но только в белых халатах, либо мы - скот, с которым можно делать все что угодно скотоводам, третьему варианту нет места. Делайте ставки,господа(а точней, товарищи).😎
показать весь комментарий
26.10.2021 13:11 Ответить
еще никогда штрилиц так не был к провалу
показать весь комментарий
26.10.2021 13:11 Ответить
тобто шановний міністр прямим текстом сказав, що мед працівники не довіряють цій вакцині, тому і не ширяються, а вчителі- то значить скот, який можна гнати на убій, що вівців, якщо їх відсторонять від роботи, то ніякого лиха, в цій країні знання таким ,як зелений квартал , не потрібні!!!! повний абзац
показать весь комментарий
26.10.2021 14:13 Ответить
 
 