Медиков не обязали вакцинироваться от коронавируса из-за рисков нехватки медперсонала, - Ляшко
В Украине медицинские работники не попали в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Так, отстранение их от работы, в случае отказа от прививки, гарантирует риски нехватки медперсонала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью "УП".
Он пояснил, что любой документ принимается правительством с учетом рисков, а риск недопуска медработника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования.
"Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи", - отметил Ляшко.
Глава Минздрава подчеркнул, что отсутствие у медиков в списке еще не означает, что их не внесут в него вообще.
"Мы более детально проанализируем категории медицинских работников (которые отказываются делать прививки. - Ред.) - это медсестра, врач, врач какого профиля, которых больниц. Чтобы после выпуска приказа мы на 100% были уверены, что он не повлияет на универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения", - резюмировал министр.
Он также добавил, что сейчас в Украине вакцинировано более 50% медиков.
"Я не знаю даже, как здесь можно особенно работать. В Украине медиков учат на принципах доказательной медицины. Во всех университетах, на всех специальностях, во всех учебных материалах говорится, что вакцинация – это доказанный метод профилактики. Доказанный. Он не оговаривается. Если человек с дипломом может обсуждать доказанный метод профилактики, можно начинать дискутировать над уровнем диплома. Потому что человек не научился, не почерпнул знания в медицинском университете", - прокомментировал Ляшко вопрос врачей-антивакцинаторов.
Напомним, Кабинет министров утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной прививке от СOVID-19. В частности, с 8 ноября невакцинированных чиновников и учителей будут отстранять от работы.
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а еще неделю назад их было больше 80%...
Они еще с прошлой волны все поголовно знакомы с короной (работа такая) и имеют естественный имунитет + у многих еще и прививка.
Второй вариант это ориентировочно 500 тыс трупов при условии, что мед-система устоит. Если не устоит, тогда трупов будет раза в 2 больше.
Я где-то слышал оценку в 25%. Ну и естественно самая активная часть населения знакомы с вирусом почти все. Среди старшего поколения там еще и конь не валялся. Именно их щас и косит.
и твой второй вариант тоже хромает на обе ноги: если медикам не обязательно вакцинироваться, мало того, вакцинирована едва половина, то они все вымереть должны и медсистема не устоит по одной простой причине: врачи не вакцинированы. но почему-то отстранение врача от работы гораздо страшнее, чем отказ этого же врача от вакцинации. где-то что-то не стыкуется.
Сразу видно кто нужен в государстве. Именно поэтому чиновников обязали вакцинироваться. Их отсутствие никто не заметит, а возможно и ситуация в стране улучшиться.
А ознакомились с ним почти все медики в силу специфики их работы.
Главное - башлять минздравовских тролей!
А то, что ты излагаешь - твоя фантазия
Купили ему диплом, потом непыльную должность в минздраве и пошло-поехало.
это сюр какой то
Так, отстранение их от работы, в случае отказа от прививки, гарантирует риски нехватки медперсонала. Источник:
Те и сами не вакцинировались и матери запретили.
От таки дила, малята!
Власть не обязали вакцинироваться от коронавируса из-за рисков нехватки персонала власти,
ой заговоривается ляшка.... не вдумываясь даже в то что блеет ))))
Ребят. Вы понимаете, что он сказал? Помните "Звездный Десант"?
ОНО - БОИТСЯ.
А если бы он был министром здравоохранения, то он бы озвучил четкий план действий по решению этой задачи.