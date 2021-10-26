Медиков не обязали вакцинироваться от коронавируса из-за рисков нехватки медперсонала, - Ляшко

В Украине медицинские работники не попали в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Так, отстранение их от работы, в случае отказа от прививки, гарантирует риски нехватки медперсонала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью "УП".

Он пояснил, что любой документ принимается правительством с учетом рисков, а риск недопуска медработника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования.

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"Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи", - отметил Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что отсутствие у медиков в списке еще не означает, что их не внесут в него вообще.

"Мы более детально проанализируем категории медицинских работников (которые отказываются делать прививки. - Ред.) - это медсестра, врач, врач какого профиля, которых больниц. Чтобы после выпуска приказа мы на 100% были уверены, что он не повлияет на универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения", - резюмировал министр.

Он также добавил, что сейчас в Украине вакцинировано более 50% медиков.

"Я не знаю даже, как здесь можно особенно работать. В Украине медиков учат на принципах доказательной медицины. Во всех университетах, на всех специальностях, во всех учебных материалах говорится, что вакцинация – это доказанный метод профилактики. Доказанный. Он не оговаривается. Если человек с дипломом может обсуждать доказанный метод профилактики, можно начинать дискутировать над уровнем диплома. Потому что человек не научился, не почерпнул знания в медицинском университете", - прокомментировал Ляшко вопрос врачей-антивакцинаторов.

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Напомним, Кабинет министров утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной прививке от СOVID-19. В частности, с 8 ноября невакцинированных чиновников и учителей будут отстранять от работы.