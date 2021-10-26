На Хмельнитчине среди вакцинированных, заболевших COVID-19, только 0,1% были госпитализированы в больницы, - ОГА

В Хмельницкой области только 0,1% вакцинированных от COVID-19 пациентов были госпитализированы в больничные учреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Поділля" заявил первый заместитель главы Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"В области среди всех привитых первой или двумя дозами в общей сложности 8,9% повторно инфицировались. Из этих 8,9% только 0,1% попали в больницу, то есть с тяжелым течением болезни", - отметил он.

По словам замглавы ОГА, показатели вакцинации в области отсрочивают введение красной зоны эпиднебезопасности.

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