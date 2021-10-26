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Новости Борьба с коронавирусом
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На Хмельнитчине среди вакцинированных, заболевших COVID-19, только 0,1% были госпитализированы в больницы, - ОГА

В Хмельницкой области только 0,1% вакцинированных от COVID-19 пациентов были госпитализированы в больничные учреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Поділля" заявил первый заместитель главы Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"В области среди всех привитых первой или двумя дозами в общей сложности 8,9% повторно инфицировались. Из этих 8,9% только 0,1% попали в больницу, то есть с тяжелым течением болезни", - отметил он.

По словам замглавы ОГА, показатели вакцинации в области отсрочивают введение красной зоны эпиднебезопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с госпитализацией больных COVID-19 набирает угрожающие обороты. В двух регионах занято 80% коек с кислородом, - Ляшко

Автор: 

COVID-19 (18608) Хмельницкая область (962)


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Топ комментарии
+2
Антиваксеры во всех таких темах:

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26.10.2021 11:16 Ответить
+2
АНТИВАКСЫ - кацапозависимые, бо оттуда черпают гнилую инфу.
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26.10.2021 12:03 Ответить
+2
Антиваксеры - это тот же самый тип людей, что и "заряжатели тазиков" от чумака, вкладчики МММ, голосуны за зэбилов и ОПЗЖ и т.д. Одним словом - алени с отсутствующим критическим мышлением, инфантилы в острой форме.
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26.10.2021 12:06 Ответить
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Антиваксеры во всех таких темах:

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26.10.2021 11:16 Ответить
Ну так ведь это всё заговор! На самом деле 0.1% не вакцинированные, а больницы забиты мертвыми вакцинированными зомби ))
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26.10.2021 11:18 Ответить
Бг-ггг... еще один АНТИВАКСЕР...ХЕХ... ЗЫ... спаси-отведи и сохрани от таких. АМИНЬ !!!
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26.10.2021 12:05 Ответить
Где антиваксер? Смыйлов мало, надо вешать табличку "САРКАЗМ"??
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26.10.2021 12:07 Ответить
Тю, а я понял, шо вы злобный кацапо Мальчиш-плохишь, с вашими ухмылками, итить их в дупу... ЗЫ... СПАСИ-ОТВЕДИ И СОХРАНИ от таких... АМИНЬ!!!
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26.10.2021 12:12 Ответить
Вы ошиблись ) Я как раз кацапских антиваксов терпеть не могу.
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26.10.2021 15:24 Ответить
АНТИВАКСЫ - кацапозависимые, бо оттуда черпают гнилую инфу.
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26.10.2021 12:03 Ответить
Антиваксеры - это тот же самый тип людей, что и "заряжатели тазиков" от чумака, вкладчики МММ, голосуны за зэбилов и ОПЗЖ и т.д. Одним словом - алени с отсутствующим критическим мышлением, инфантилы в острой форме.
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26.10.2021 12:06 Ответить
ОДНИМ СЛОВОМ аалени, проголосовавшие за зебуина, теперь от него пилюются и охаивают с ног до головы.
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26.10.2021 12:09 Ответить
Они ж не сознательно голосовали за зэбуина. Олени вообще ничего не делают сознательно. Их люди гоняют стадом по тундре, а они жмутся в толпу и бегут от палки и к еде. Рефлексируют.
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26.10.2021 12:12 Ответить
Не такие они и наивно-безобидные... Донбасс с Крымом - в пример(секель TV им так нашептал, а ща оставшимся, как Ленин об увеличении производства табака, умалчивает о вреде ковида-19 - шельмует желающих вакцинироваться, бо как товариСЧ выше съязвил - это заговор комитета-300 (старых ополоумевших кремлевских коммуно--фашистов)...
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26.10.2021 12:18 Ответить
А я и не писал, что они наивные и безобидные. Это относительно легко управляемая толпа, не думающая о последствиях своих действий. В умелых руках - довольно опасный инструмент. Точно таким инструментом кацапы занесли Трампа в белый дом.
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26.10.2021 12:20 Ответить
Тобто, эти легко управляемые циники , ведущиеся на манок.
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26.10.2021 12:24 Ответить
Всё же инфантилы.
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26.10.2021 12:30 Ответить
Пане, я с вами согласен. Но инфантилами больше зову тех, кто мог, но не пришел голосовать. Зебуина выбрали всего лишь 73% от пришедших проголосовать 35% УКРАИНЦЕВ.
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26.10.2021 12:34 Ответить
Ну правильно - инфантилы не способны принимать ответственные решения, значит приняли безответственное (то, что им надули в уши). Их подняли со дна, как муть в озере, они помутили и осели назад, где им и место. Мои друзья и знакомые из США точно так же удивлялись, сколько хилых и убогих пришло на выборы, которых отродясь на выборах не видели. Технология.
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26.10.2021 12:39 Ответить
К слову, с некоторыми разговаривал по поводу неудачного выбора. Дык они еще и гоношатся - сначала трындят , мол, а кто ж знал ,шо так будет. Затем уверенней становятся в позу, бо я их упрекал во время выборов за их тупой выбор, а ща упрекаю за то, шо они поменяли шило на мыло, переметнулись топить за Бойко. Такие говорят, мол, да, я гоолосовал за зебуина, а ща буду голосовать за Бойко, бо толковый, не то , шо зебик. Вот Такому небезобидному ушлепку хоть кол теши на лбу...
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26.10.2021 12:31 Ответить
Так всё по сценарию, как и было задумано изначально. зэбилы - это ледокол контрреволюции, который должен посеять хаос, потом на их плечах должно зайти ОПЗЖ, или как оно к тому времени будет называться...
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26.10.2021 12:35 Ответить
ЗЫ... Не такие они и наивно-безобидные, бо когда перед ними нарисовалась зеленка(ЯГЕЛЕК) , ВЫБОР ДЕЛАЮТ В СВОЮ ПОЛЬЗУ. ПО ЖИЗНИ ТАКИМИ БРЕЗГУЕТ ДАЖЕ ПЫНЯ , ВОН, МЕСТО РЕЗЕРВАЦИИ ОПРЕДЕЛИЛ ИМ В СИМБИРСКО-ЧУКОТСКИХ ЕПЕНЯХ.
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26.10.2021 12:21 Ответить
 
 