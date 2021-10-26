Если бы в Украине был хотя бы один доказанный случай смерти человека от COVID-прививки, мне бы доложили, - Ляшко

119 серьезных неблагоприятных событий после иммунизации, в частности, летальные случаи, зафиксировали в Украине среди вакцинированных против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".

"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи", - сообщил Ляшко.

В то же время министр подчеркнул, что "эта цифра ни о чем". Он объяснил, что, например, от инсульта каждые 6 минут умирает человек. По словам Ляшко, инсульт может произойти у пожилого человека, который пришел на прививку, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после нее.

Он также затруднился ответить на вопрос, есть ли в Украине хотя бы один случай доказанной связи между прививкой и смертью человека.

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Ляшко отметил, что не возглавляет национальную комиссию по расследованию, но, если бы такой случай был, то ему бы доложили.

С начала вакцинальной кампании и до середины сентября в Украине было 95 смертей среди вакцинированных. 77 из них не были связаны с вакцинацией, по остальным 18 по состоянию на конец сентября продолжались исследования.