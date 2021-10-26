Если бы в Украине был хотя бы один доказанный случай смерти человека от COVID-прививки, мне бы доложили, - Ляшко
119 серьезных неблагоприятных событий после иммунизации, в частности, летальные случаи, зафиксировали в Украине среди вакцинированных против коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".
"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи", - сообщил Ляшко.
В то же время министр подчеркнул, что "эта цифра ни о чем". Он объяснил, что, например, от инсульта каждые 6 минут умирает человек. По словам Ляшко, инсульт может произойти у пожилого человека, который пришел на прививку, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после нее.
Он также затруднился ответить на вопрос, есть ли в Украине хотя бы один случай доказанной связи между прививкой и смертью человека.
Ляшко отметил, что не возглавляет национальную комиссию по расследованию, но, если бы такой случай был, то ему бы доложили.
С начала вакцинальной кампании и до середины сентября в Украине было 95 смертей среди вакцинированных. 77 из них не были связаны с вакцинацией, по остальным 18 по состоянию на конец сентября продолжались исследования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Об этом https://life.liga.net/poyasnennya/article/smert-sredi-privityh-ot-covid-skolko-sluchaev-bylo-v-ukraine-i-v-vaktsine-li-prichina?fbclid=IwAR1UhzUkMNol4cIRmRdJmEIOru-mjysIMPwOBC1Dno5C-FIbUgLZrxaJoqs сообщает Liga.net со ссылкой на ответ, данный изданию в Государственном экспертном центре Минздрава на запрос.
В сообщении говорится, что связь 77 смертей с вакцинацией не доказана полностью - это случайное событие, которое по временным рамкам (до 3 суток после вакцинации) совпало с проведенной прививкой от коронавируса.
Связь еще 18 смертей с вакцинацией исследуется, никаких выводов по ним пока нет. По данному поводу ведется следствие.
Напомним, в Украине зафиксирована еще одна смерть, предварительно связанная с вакцинацией. Так 13 сентября во Львовской области умер 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало. Он скончался через несколько часов после того, как вакцинировался от коронавируса. Окончательную причину смерти установят медицинские экспертизы.
На воре и шапка гори... - министр сам себя сдал... и всю контору по манипуляции !
ИТОГО: 8640 чел в месяц только от инсульта.
Вы офонарели. Это коллапс!
А другие сердечно сосудистые, а онкология и др. заболевания?
Вы умышленно нагнетаете ситуацию с ковидом, (смертность от которого в районе 3%), что бы все это скрыть?
Вообще, эта эпидемия какая то странная. То, нарушая все санитарные нормы слуги слетаются на шабаш в Трускавце, То ждут результатов выборов в https://times.kharkiv.ua/2021/10/23/sluga-naroda-budet-razbiratsya-s-mustafaevoj-posle-vyborov-fesenko/ Харькове
,а там решить, обьявлять область красной зоной или нет...