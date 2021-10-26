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Новости
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Гонтарева о возможной причастности НБУ к "угольному делу" Медведчука: Нацбанк мешал всем, кто хотел производить расчеты на оккупированных территориях

Гонтарева о возможной причастности НБУ к

Национальный банк Украины запрещал расчеты на временно оккупированных территориях Украины и только в этом контексте народный депутат Виктор Медведчук мог говорить об НБУ.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, передает Цензор.НЕТ.

"Я пыталась послушать эти пленки, пыталась со своими коллегами из НБУ поговорить о чем вообще идет речь. И все мы пришли к выводу, что НБУ он там упоминал только потому, что НБУ запрещал расчеты на оккупированных территориях, НБУ мешал всем, кто хотел производить эти расчеты. Вот почему он мог упоминать НБУ. Так как НБУ закрыл все банковские и небанковские учреждения, у всех забрал лицензии. Я ни разу Медведчука не видела и не слышала", – сказала Валерия Гонтарева.

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По мнению Гонтаревой, она заслуживает "награды", а не обвинений в котексте событий 2014 года.

"И вместо того, чтобы нам всем работникам НБУ того времени выдать медаль "Герой Украины", потому что в первый день, когда я вышла на работу, люди с оружием захватили донецкое отделение НБУ, а на следующий день захватили луганское отделение. И как мы там сражались... Я помню одну из первых своих встреч в МВФ в 2014 году, я тогда попросила встречу с главой центробанка Молдовы, чтобы понять, как они вели расчеты с оккупированным Приднестровьем, но после этого мы решили наоборот перекрыть все эти расчеты, а компании перерегистрировались в Киеве, чтобы продолжить работу. Вот и вся история с моей стороны. И при этом генпрокурор, глава СБУ выходят и говорят о вошедшем в сговор НБУ", – отметила экс-глава НБУ.

8 октября глава СБУ Иван Баканов заявил, что в спецслужбе проверяют версию о якобы причастности пятого президента Петра Порошенко и бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой к новому делу, возбужденному против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Перед этим генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила об объявлении нового подозрения депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку – это подозрение касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

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Автор: 

Медведчук Виктор (1791) НБУ (4836) Порошенко Петр (19618) Гонтарева Валерия (816) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+10
иванушка квартальный
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26.10.2021 11:24 Ответить
+8
О, проклюнулась. Жареным запахло.
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26.10.2021 11:29 Ответить
+8
Закупался он у госпредприятий зарегистрированных на не окупированных территориях, ни один банк платеж в ОРДЛО не осуществил бы, Зебизяна безмозглая.
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26.10.2021 11:42 Ответить
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иванушка квартальный
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26.10.2021 11:24 Ответить
Ройте. Найдете. Только не ради своих выгод.
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26.10.2021 11:25 Ответить
Заговорила...
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26.10.2021 11:26 Ответить
О, проклюнулась. Жареным запахло.
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26.10.2021 11:29 Ответить
Ага, гауном зеленым в очередной раз завоняло
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26.10.2021 11:40 Ответить
Пойди помойся, зебил-засранец.
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26.10.2021 12:02 Ответить
омерзительный зебил, ты уже понялО что зеленский поимел тебя, но продолжаешь повторять методички, на которых этот зелох пришел к власти)
а потом что, продолжишь скиглыть: "хотели новые лица, а стало ПОЧЕМУ-ТО все хуже"..

Не "почему-то", а потому что ты, долбоящер - продолжаешь повторять методички своего зеЛоха офшорного, в которые верил и ВЕРИШЬ сейчас, и на которых ты привел к власти зеленского
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26.10.2021 12:52 Ответить
Угомонись, зебил. Все помнят, как они с петьманом гривну обвалили. И это - факт.
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26.10.2021 12:57 Ответить
зебил, не истери) все помнят как твой зеленский и коломойский обвалили гривну, выведя из Украины 5.5 млрд.долл за 2 месяца.. при том что в ЗВР Украины было всего-то 1.5..2 млрд.долл валюты)
Так что продолжай прославлять своего зеленского - ведь именно он и коломойша обвалили гривну и поимели тебя)
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26.10.2021 13:00 Ответить
Ну понятно, шо "невістка всралася". Чисто зебильная отмазка.
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26.10.2021 13:02 Ответить
а ты сделай предъяву судам в США) или агентству Кролл.. слабо?
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26.10.2021 13:05 Ответить
Опять чисто зебильный высер. Проходи дальше.
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26.10.2021 13:07 Ответить
так в чем проблема, зебил)
агенство Кролл утверждает что клоломойша вывел осенью 2014 из Приватбанка 5.5 млрд.долл.. И это при ЗВР Украины на тот момент 1.3..2.0 млрд.долл..
Или ты "не знаешь" как осенью 2014 париватбанк и другие банки СКУПАЛИ валюту по всей Украине?
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26.10.2021 13:12 Ответить
и еще, для особо упоротого омерзительного зебила:
https://biz.censor.net/resonance/3026503/v_chem_genprokuratura_obvinyaet_byvshee_rukovodstvo_privatbanka
Подконтрольные "Привату" фирмы полученные от Приватбанка кредиты, под видом импортных контрактов в качестве 100-процентной предоплаты, вывели на счета нескольких иностранных компаний, которые были открыты в кипрском PrivatBank.
Получив кредиты в валюте, фирмы заключили договора на поставку товаров с шестью компаниями-нерезидентами, перечислив полученные в качестве 100-процентной предоплаты деньги.
Валютные кредиты Приватбанк выдавал под залог имущественных прав на товар, который эти компании-нерезиденты должны были поставить.
Но поставка товаров так и не была осуществлена, а валюта не была возвращена в страну. По подсчетам БизнесЦензор, речь идет минимум о $1,6 млрд.
Отметим, что валюта выводилась из страны в период начала сильной девальвации. Таким образом, можно сделать вывод, что эта операция играла не последнюю роль в обвале гривны.
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26.10.2021 13:16 Ответить
Если ты считаешь, что вывод 5,5 млрд. мог обвалить гривну в три раза, то ты зебильнее всякого зебила.
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26.10.2021 13:26 Ответить
*******, еще раз для ОСОБО тупых:

ЗВР в валюте - 1.5..2 млрд.долл..
а скупил беня 5.5 млрд.долл..
Даже до такого как ты долбоящера должно было дойти - а ГДЕ взять еще 4 млрд.долл??
Это если бы ВЕСЬ ЗВР потратили на поддержание гривны. А фактически - максимум только 0.5 млрд.долл.
Вот эта НЕХВАТКА 5 млрд.долл и обвалила курс с 12 до 40..
после чего Гонтарева за неск.месяцев вернула курс в 20..22..

И это еще нормально, что с 12 до 40 упали, потому что в 2020-21 гг нехватка(уменьшение потоков долл изза границы) в 1-2 млрд.долл опустила гривну (при ЗВР в 29 млрд.дол) с 23 до 27 за год..

Хотя откуда вам, лахтинским зебилам об этом знать
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26.10.2021 13:32 Ответить
******* - твой папа.

https://vecherniy.kharkov.ua/news/114182/ Сколько денег незаконно выводится из Украины каждый год
Не обьяснишь: почему такого проседания гривны не было на фоне вывода валюты из Украины?
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26.10.2021 13:36 Ответить
и тут ты обосралось, забыв что курс при януковоще держали за счет КРЕДИТОВ

видать реально твой папаша - *******, раз такого идиота родил))

Еще раз, для особо тупого сынка долпо**** под ником "омерзительный зебил" повторю:
- курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40...

- нехватка валюты (вывод 5.5 млрд.долл коломойским) осенью 2014 составляла более 5 млрд.долл, что на фоне активной фазы войны с кацапами и кризисом в экономике Украины (изза войны и развала экономики при януковоще) привело к обвалу с 12 до 40 грн.

- курс гривны упал с 23 до 27 грн (при ЗВР в 29!) на фоне уменьшения поступления (на 1-2 млрд.долл) валюты в страну
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26.10.2021 13:46 Ответить
Ок. Давай посмотрим после овоща.

https://www.dsnews.ua/economics/22-mlrd-za-tri-goda-mnogo-ili-malo-iz-ukrainy-vyvodyat-deneg-uvazhaemye-lyudi-21102020-403255 $22 млрд за три года. Много или мало из Украины выводят денег "уважаемые люди"
И чего-то гривна не падает. Передай своему папе - ******** привет.
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26.10.2021 13:56 Ответить
правильно, и "курс не падает".. а почему - ты " не понимаешь"?
а все потому что тупЭньке ты, от рождения))

Когда в нормальной ситуации курс соблюдает баланс - он стабилен..
Но стоит резко вырасти спросу на валюту - курс ОБВАЛИВАЕТСЯ..
как это произошло в 2014.

А уж если вспомнить что ЗВР в валюте были на порядок ниже чем скупил коломойша и вывел - то обвал с 21 до 40 - это цветочки.. курс мог и до 100 упасть.

Ведь в 2020 году, при ЗВР в 29 млрд.долл и перекосе в сторону СПРОСА всего в 1+ млрд.долл - курс упал на 4 грн.. Причем перекос был плавный и растянут на полгода.. и СКУПКИ массовой по всей Украине - не было.
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26.10.2021 14:04 Ответить
еще раз, для особо тупых зебилов:

курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним даже в августе-сентябре 2014.. в самый пик горячей фазы фойны с кацапами.

А в октябре 2014 коломойша начал скупать ВСЮ валюту по Украине: с октября 2014 до января 2015 Приватбанк вообще НЕ продавал валюту, а лишь скупал ее..

И похожая ситуация была по ВСЕМ банкам.. никто не продавал валюту, а лишь скупали..

На руках у нелегальных обменников купить валюту было нереально сложно.. они сами в основном скупали.
Это знают все, живщие в то время в Украине.. ну, кроме долпо*епов-зебилов из ботофермы подоляка/лахты))
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26.10.2021 14:05 Ответить
и в качестве привета твоему папаше-долпо***** и его сынку омерзительному идиоту, напомню, что именно при Порошенко у украинцев появилась возможность не пахать за 3 тыс грн на коломойшу и ахметова, а поехать зарубеж и зарабатывать в 5-10 раз больше..

Чем и объясняется приток в 11-13 млрд.долл в год от заробитчан.
Это и есть один из ОСНОВНЫХ факторов, поддерживающий гривну..

Но стоило в 2020 году уменьшится притоку валюту на 1+ млрд.долл - как курс УПАЛ на 4 грн - с 23 до 27..

И это при ЗВР (спасибо Гонтаревой и Порошенко!) выросшей с 1.5 млрд.долл до 29 млрд.долл)
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26.10.2021 14:09 Ответить
п.с. т.е. ты подтверждаешь, что считаешь с**я тупее агентства Кролл и международных экспертов, которые утверждают что действия коломойского по выводу 5.5 млрд.долл осенью 2014 паривели к обвалу гривны с 12 до 40 грн?

А то что-то не видно твоего спора с этим агентством.. да и коломойша в суд на них не подаёт
только какой-то долбо*** под ником "омерзительный" шастает по Цензору и истерит против ФАКТОВ))

Но это у него врожденное, скрепная и семейная черта - отрицать очевидное и доказанное фактами расследований и судами по всему миру))
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26.10.2021 13:50 Ответить
и да, факт в том, что коломойшу дрючат за эти 5.5 млрд.долл, которые он с зеленским вывел из Приветбанка. Дрючат в США, Британии, Кипре, Израиле и Швейцарии, наглядно показывая какой-ты упоротый лошара. И это - факт
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26.10.2021 13:01 Ответить
И когда он вывел эти 5,5 млрд?
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26.10.2021 13:03 Ответить
а то ты не знаешь, или просто идиота из себя строишь)
коломойша нчал вывод 5.5 млрд.долл осенью 2014.. и продолжал до февраля 2015)

Согласно данным агенства Кролл..

или у тебя есть предъявы к Кроллу?
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26.10.2021 13:06 Ответить
Коломойский скупает валюту по всей Украине, а Гонтарева ничего об эом не знает. Да и вообще о выводе денег Коломойским в 2014-15 гг она узнала только сейчас.
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26.10.2021 16:12 Ответить
Слышь, ублюдочек, а что, война с Расией должна была гринвну укрепить?
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26.10.2021 13:06 Ответить
Война с Россией уже давно шла. А когда пришли эти двое - гривна рухнула. Забыл? Ну ладно. Бывает.
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26.10.2021 13:08 Ответить
ты реально идиот))
курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40...
За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 5 млрд.долл.
Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа", навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..
И да, напомню зебилам что ЗВР Украины осенью 2014 был около 5 млрд.долл. из которых 1,3...1.5 млрд.долл - в виде валюты. .Но для тупых зебилов - это за гранью понимания
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26.10.2021 13:13 Ответить
Верните мне десятку зелени на которую меня Гонтарева кинула и пусть она будет хорошей.
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26.10.2021 17:51 Ответить
Зебіл, де воно їй може "зхапахнути", тим смаженим?
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26.10.2021 12:16 Ответить
Зебил, скоро узнаешь.
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26.10.2021 12:26 Ответить
Продовжуй "ківити", не зупиняйся.
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26.10.2021 12:29 Ответить
Как скажешь, зебил.
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26.10.2021 12:41 Ответить
Если Сатановская заслуживает награды, так пора передислоцироваться в Украину.
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26.10.2021 11:31 Ответить
Награда её ждёт в Московии. а пока она будет в Лондоне учить украинских и российских мажоров как уклоняться от налогов.
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26.10.2021 11:37 Ответить
Уголь шел с окупированных територий? шел. Отправляли его за красивые глаза Гонтаревой? нет. Вопрос, как тогда оплачивали? Вот и весь вопрос и ответ сразу.
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26.10.2021 11:34 Ответить
Закупался он у госпредприятий зарегистрированных на не окупированных территориях, ни один банк платеж в ОРДЛО не осуществил бы, Зебизяна безмозглая.
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26.10.2021 11:42 Ответить
Ага.. а с завода так звонят туда в Луганск, ну отправте там пару составов. И они такие, хорошо, щагрузим и отправляем. Ты хоть сам себе веришь, чтоб "гопники захватившие окупированные територии" вот так взяли и отправили уголь без "звонкой монеты" ?
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26.10.2021 11:47 Ответить
Зебилятко безмозглое, речь в статье идет о финансировании через НБУ оккупировпных территорий, так вот бабло туда через НЬУ не могло идти априори, а то что предприятие зарегистрированное тут как то расчитывалось с кем то там, это не вопрос НБУ. Если что, тот же Алчевский металлургический комбинат сразу же перерегистрировался в Северодонецке после оккупации платил тут налоги, хотя само производство было в оккупированном Алчевске. Ты в школе хоть училось?
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26.10.2021 12:11 Ответить
зеленский и коломойский СЕЙЧАС покупают уголь из ордло.. который идет через рашку.

А заодно и э/э из рашки.. Это факт, оторый никто даже не пытается отрицать.
А кум и друг зеленского - Мецгер - дает кредиты из госбанка - в ордло, на сотни млн.долл.. финансируя т.о. терроризм.
Когда там СБУ заведет дела на зеленского и мецгера за финансирование терроризма?
кстати, у мецгера - родной дядя в этой самой Горловке. и прочая родня))
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26.10.2021 13:04 Ответить
Но российские банки при Гонтаревой щедро рефинансировали и не закрывали.
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26.10.2021 11:36 Ответить
Да что ты, сколько было банков российских было в 2014 и сколько осталось в 2019?
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26.10.2021 11:44 Ответить
Краще щоб банк збанкрутів, а потім вкладникам відшкодовувати втрачені вклади?
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26.10.2021 12:01 Ответить
а недавно ты орало и лайкало постам типа "при Гонтаревой закрыли более 90 банков"
Так вот эти 90 банков - и были - фикситивными и расейскими))
или методичка у тебя заглючила?)
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26.10.2021 13:20 Ответить
Гонтарева ещё и получала взятки от владельцев "обанкротившихся" банков. А пострадали вкладчики суммы которых превышали 200 000 гривен. А тех кого вы называее вкладчиками можно сказать ими и не были и потому получили свои мизерные суммы. Но и то не в той валюте в которой они держали в банке, а украинской гривной.
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26.10.2021 15:54 Ответить
лера всплыла... засуетилась жаба?! а вот мне интересно ГДЕ брало петино сбу "наличку" при расчетах с боевиками????
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26.10.2021 11:44 Ответить
О лаптеногие под проксей пожаловали. Ты прям видел как расплачивались?))))
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26.10.2021 11:45 Ответить
Это зебеняботы так засуетились , увидев Гонтареву в новостях, так как она злейший враг Коломойши и маленького зелёного штырька !😡
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26.10.2021 12:03 Ответить
https://www.google.pl/amp/s/graty.me/news/v-2014-godu-sbu-soprovozhdala-peredachu-avansa-za-ugol-kotoryj-ukraina-zakupala-v-ordlo-cherez-firmu-svyazannuyu-s-viktorom-medvedchukom-rassledovanie-bihus-info/amp/?espv=1
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26.10.2021 12:39 Ответить
В 2014 году СБУ сопровождала передачу аванса за уголь, который Украина закупала в ОРДЛО через фирму, связанную с Виктором Медведчуком - расследование Bihus.Info
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26.10.2021 12:38 Ответить
только вот потом бигус признало что лоханулось и расследовало слухи))
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26.10.2021 13:24 Ответить
Этой стерве давно пора фуфайки шить в Качановской колонии..
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26.10.2021 12:04 Ответить
фуфайки будет шить твой хУзяин Беня , вместе из зелёным наркошей !
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26.10.2021 12:16 Ответить
Точно. Така су.а, не дала бабломойському грабувати Україну.
Та нічого, сьогодні пощастить, можливо, на 9 млрд доларів.

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26.10.2021 12:21 Ответить
прикинь, а в Лондоне плевать на твое "мнение" хотели и она работает в Лондонской школе экономики))
Зацени сам факт: ты, как последняя лошара - батрачишь за 11.80 на подоляка, повторяя его тупые фейки, а Гонтарева - в ЛШЭ, которая считается круче Гарварда))
Ну, той самой что одна з структурних підрозділів Лондонського університету, занимает 2-е место в мире (после Гарвардского университета) в области общественных наук, 15 из 20 дисциплин входят в топ-10 лучших в мире, в том числе политология (3 место), экономика (5 место), журналистика (3 место), социальная политика (3 место), география (3 место) и социология (4 место).
ЛШЭ на протяжении многих лет относится к тройке самых престижных университетов Великобритании. Согласно URAP Centre Ranking, проводящему рейтинги с 2010 года по каждому предмету из области социальных наук, в отдельности по международным отношениям Лондонская школа экономики и политических наук традиционно занимает первое место в мире, опережая со значительным отрывом Гарвардский и Оксфордский университеты.

Просто так, для подгорания пердаков зебилов напомню, что:
1 жовтня 2018 року Валерія Гонтарева стала співробітником Institute of Global Affairs, який входить до складу Лондонської школи економіки. В якості співробітника Інституту Гонтарєва консультуватиме центробанки різних країн світу з теми монетарної політики.

Как ты думаешь - взяли бы её туда с плохой репутацией или подозрениями?)) то то же))
просто вам, зебилы, зомбоящик кастрировал мозги, заменив их ватой..)
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26.10.2021 13:27 Ответить
Ну,а фактически, это сдача Чма.

Да в Украине Зеленскай не закупил газ и уголь.

Украину ждут веерные отключения.
А не специально ли Зеленскай срывал закупки, чтобы потом финансировать Мацковию?
Мацковская фабрика Зеленскага😏
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26.10.2021 12:17 Ответить
Знак питання можете не ставити. Очевидно, що знищення енергетичної незалежності було умисним.
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26.10.2021 12:31 Ответить
Нда....
Зилёным жабам мозг удалили ещё в стадии головастиков.
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26.10.2021 13:08 Ответить
Главное что ни к Гонтаревой ни к Порошенко ни у кого нет никаких вопросов по поводу того, каким образом курс гривны провалился с 10 грив. за доллар до 28 гривен за доллар.
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26.10.2021 16:08 Ответить
 
 