Гонтарева о возможной причастности НБУ к "угольному делу" Медведчука: Нацбанк мешал всем, кто хотел производить расчеты на оккупированных территориях

Национальный банк Украины запрещал расчеты на временно оккупированных территориях Украины и только в этом контексте народный депутат Виктор Медведчук мог говорить об НБУ.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, передает Цензор.НЕТ.

"Я пыталась послушать эти пленки, пыталась со своими коллегами из НБУ поговорить о чем вообще идет речь. И все мы пришли к выводу, что НБУ он там упоминал только потому, что НБУ запрещал расчеты на оккупированных территориях, НБУ мешал всем, кто хотел производить эти расчеты. Вот почему он мог упоминать НБУ. Так как НБУ закрыл все банковские и небанковские учреждения, у всех забрал лицензии. Я ни разу Медведчука не видела и не слышала", – сказала Валерия Гонтарева.

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По мнению Гонтаревой, она заслуживает "награды", а не обвинений в котексте событий 2014 года.

"И вместо того, чтобы нам всем работникам НБУ того времени выдать медаль "Герой Украины", потому что в первый день, когда я вышла на работу, люди с оружием захватили донецкое отделение НБУ, а на следующий день захватили луганское отделение. И как мы там сражались... Я помню одну из первых своих встреч в МВФ в 2014 году, я тогда попросила встречу с главой центробанка Молдовы, чтобы понять, как они вели расчеты с оккупированным Приднестровьем, но после этого мы решили наоборот перекрыть все эти расчеты, а компании перерегистрировались в Киеве, чтобы продолжить работу. Вот и вся история с моей стороны. И при этом генпрокурор, глава СБУ выходят и говорят о вошедшем в сговор НБУ", – отметила экс-глава НБУ.

8 октября глава СБУ Иван Баканов заявил, что в спецслужбе проверяют версию о якобы причастности пятого президента Петра Порошенко и бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой к новому делу, возбужденному против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Перед этим генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила об объявлении нового подозрения депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку – это подозрение касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

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