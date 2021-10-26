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"Никто не забыт и ничто не забыто": Венедиктова уверяет, что дела против Степанова "в разработке"

Уголовные производства против бывшего главы Минздрава Максима Степанова не отложены в долгий ящик, а продолжают расследоваться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Лигу, об этом генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала в эфире ICTV.

Отвечая на вопрос, будет ли Степанов привлечен к ответственности "за саботаж поставок медикаментов и оборудования" и "в связи с последствиями его борьбы с COVID-19", она ответила, что "эти дела в разработке".

Генпрокурор добавила, что таких дел "очень много", а прокуратура "давным-давно" начала расследование против Степанова.

"Когда мы будем готовы привлекать людей к ответственности, будут подписаны подозрения", – заверила она.

При этом Венедиктова уточнила, что сейчас подозрения не могут быть предъявлены, а следствие собирает доказательства.

"В нашем случае никто не забыт и ничто не забыто", – добавила генпрокурор.

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Степанов занимал пост главы Минздрава с марта 2020 года. Его отправили в отставку 18 мая 2021-го: причина – проваленная кампанию по вакцинации от коронавируса.

В феврале 2021-го НАБУ и СПА начали расследования закупки вакцин по неоправданно высокой цене - $17,85 за дозу. Сначала Минздрав хотел закупать вакцины по $3. Но на финальном этапе Степанов в ручном режиме остановил процесс переговоров и поручил договориться о более дорогой китайской вакцине Sinovac Biotech. Расследование ведется по статье о злоупотреблении властью с тяжелыми последствиями.

уголовная ответственность (440) Степанов Максим (2062) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+5
Ляшко просто продолжит этот провал вакцинации.
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26.10.2021 11:34 Ответить
+4
так он и куртку сносит - улик не будет)))
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26.10.2021 11:40 Ответить
+3
У этой куклы все дела в разработке и еще лет 20 будут разрабатываться.
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26.10.2021 11:35 Ответить
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Ляшко просто продолжит этот провал вакцинации.
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26.10.2021 11:34 Ответить
Он уже точно так-же закупил вакцины от гриппа. Ему тоже курточка новая нужна с машиной.
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26.10.2021 11:44 Ответить
Наверное, поспорю. Как-то живенько провал пошел. Веселее, что ли.
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26.10.2021 11:44 Ответить
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26.10.2021 11:58 Ответить
Тем, что палкой летом не выгонял принудительно на бесплатную вакцинацию пид...ов и пид...ресс, которые теперь, извините, занимают в больницах места людей, у которых готовились плановые операции? Или потому, что аналогичные чмы (множ. от "чмо") теперь орут в телекамеры, что им должны поднять пенсии, чтобы они могли делать платные тесты и их пускали в межобластной транспорт? А как насчет БЕСПЛАТНОЙ ВАКЦИНАЦИИ? Летом ни особенных очередей не было, были нормальные вакцины - все было! Никому нахрен ничего не нужно было!!! А вершина всего этого ***...ща - сливать в помойное ведро за бабки ФАЙЗЕР или др. вакцины! Где еще такое может быть?! Даже в рашке такого нет!!! Народ просто у нас лишнехромосомный! И при чем тут Ляшко. А?
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26.10.2021 11:57 Ответить
Реально жалко тех, у кого после вакцинации слабый иммунный ответ и люди болеют. Таких жалко!
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26.10.2021 11:59 Ответить
При том, что крайним сделают его.
PS лишь бы эти чокнутые ваксеры не додумались ввести запрет на продажу бухла невакцинированным.
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26.10.2021 12:00 Ответить
Многие воспользовались и летом провакцинировались бесплатно! Бесплатно - весьма существенный фактор! А садомазохистов в Украине полно! И президентские выборы регулярно об этом говорят!
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26.10.2021 13:51 Ответить
У этой куклы все дела в разработке и еще лет 20 будут разрабатываться.
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26.10.2021 11:35 Ответить
Сподіваюся до 2030 року "розработають", пізніше не треба, може не дожити.
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26.10.2021 11:39 Ответить
Лень кидать ссылку.
Вчера доблестная прокуратура закончила дело об убийстве 23-летней давности в Тернопольской области.
Подозреваемый умер несколько лет назад.
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26.10.2021 11:43 Ответить
так он и куртку сносит - улик не будет)))
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26.10.2021 11:40 Ответить
Он уже не в Украине, насколько я помню из новостей.
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26.10.2021 11:45 Ответить
"Никто не забыт и ничто не забыто" Источник:
Прямо як при совку.
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26.10.2021 11:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4
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26.10.2021 12:48 Ответить
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26.10.2021 11:42 Ответить
Зе-шобла в результате следствия вышла на себя? Не верю. Если в деле не прозвучит фамилия Порошенко, дело закроют еще до того, как Степанов узнает, что на него завели дело. И ваще, у него такая кутрка! Неужели следаку не хочется в такой же пощеголять?
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26.10.2021 11:43 Ответить
Вагнергейт і Пандора теж в розробці?
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26.10.2021 11:43 Ответить
"В нашем случае никто не забыт и ничто не забыто. Вот хоть у Трухина спросите" - добавила генпрокурор.
Занавес.
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26.10.2021 11:47 Ответить
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26.10.2021 11:59 Ответить
Отпустила их реформированная сывочолим судебная система
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26.10.2021 12:05 Ответить
Врешь. Причем тупо. Отпустила их прокуратура Зели в лице Рябошапки его приказом. Даже был скандал когда старые прокуроры отказались выполнять приказ Зели с Рябошапкой и их за это отстранили от процесса.
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26.10.2021 13:31 Ответить
куртка степанова в жопу степанова (ц)
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26.10.2021 12:47 Ответить
Угу, не забыто. А о процессуальных сроках помнят наверное только прокуроры, уволенные в результате реформ.
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26.10.2021 13:30 Ответить
значит степанов еще не занес ей, торгуется))))
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26.10.2021 18:55 Ответить
 
 