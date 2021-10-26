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Украина движется к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем в предыдущие годы, - Корниенко

Украина движется к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем в предыдущие годы, - Корниенко

Украина должна стать современной, модерновой, с открытой экономикой и крепкими институтами демократии.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО (UNIC), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Подчеркивается, что он поблагодарил партнеров – стран-членов НАТО, стран-членов Парламентской ассамблеи НАТО за поддержку процессов внутренних реформ в Украине.

"Ваше слово одобрения, поддержки – иногда весит очень многое. В каком-то смысле ваше слово превращается в оружие, в аргумент, помогающий кого-то убедить в Украине. Мы с вами – единомышленники по поводу будущего Украины. Мы хотим видеть ее современной, модерновой, с открытой экономикой и крепкими институтами демократии. Уверен – вы видите это так же", – подчеркнул парламентарий.

Корниенко отметил, что команда президента Владимира Зеленского сразу взяла курс на модернизацию Украины и реальные реформы, а многие изменения при этом были воплощены впервые за 10, 20 и даже 30 лет, несмотря на сопротивление.

В частности, по его словам, речь идет об открытии рынков, борьбе с "кнопкодавством", отмене депутатской неприкосновенности, проведении реальной децентрализации власти, ограничении влияния крупного бизнеса на политику, комплексной реформе прокуратуры и беспрецедентной судебной реформе, обеспечении институциональной независимости и способности антикоррупционных органов.

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Кроме того, по словам первого вице-спикера, парламент вышел на финишную прямую в реформе Службы безопасности Украины, проводится банковская реформа – на прошлой неделе ВР завершила очередной этап, усиливший Нацбанк.

"Можно продолжать с примерами, но направление понятно: построение прозрачных и крепких институтов, свободных от коррупции – для быстрого экономического роста и развития. Результаты наших реформ свидетельствуют: мы двигаемся к стандартам НАТО, причем двигаемся гораздо быстрее, чем в предыдущие годы. Народ Украины уже устал от обещаний политиков. Это заставляет нас двигаться быстрее", – заявил первый вице-спикер.

Автор: 

НАТО (10085) СБУ (20042) членство в НАТО (1534) реформы (3953) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+15
Наркомани
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26.10.2021 11:45 Ответить
+13
Казочка для лохів. Яка НАТА коли цілий президент України зливає спецоперацію *****. Не вважайте що в НАТІ сидять лохи.
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26.10.2021 11:49 Ответить
+12
Окажемся потом в Таёжном Союзе от столь стремительного движа ?
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26.10.2021 11:46 Ответить
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Наркомани
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26.10.2021 11:45 Ответить
Хвали мене, моя губонька. Від скромності не помре.
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26.10.2021 11:46 Ответить
І до сала по 50...
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26.10.2021 11:50 Ответить
Окажемся потом в Таёжном Союзе от столь стремительного движа ?
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26.10.2021 11:46 Ответить
Естественно. Иначе зачем было закрывать офис реформ под НАТО в министерстве обороны? Или вводить новую должность для Тарана и Хомчака. Именно для НАТО.
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26.10.2021 11:53 Ответить
Спасіба, ******** Ссанич! Тепер тіко новини від вашої кодли читати буду, бо за ними ми живемо в процвітаючій країні, незважаючи на опір Пороха та порохоботів.
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26.10.2021 11:47 Ответить
я не знаю, как там на счет стандартов НАТО, но к РФ зеленский двигает Украину семимильными шагами.
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26.10.2021 11:48 Ответить
Как в НАТО не движемся?! Вон Клоун прекратил закупки отечественного вооружения и все "новое", что сейчас поставляется в армию это исключительно то, что подарили нам из ненужного американцы, британцы.....а это по стандартам НАТО.... Так что он вроде как и не соврал в армию сейчас поставляется исключительно НАТОвское... Не то что при попередниках Стугны, Нептуны там всякие
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26.10.2021 11:56 Ответить
с вашим министром обороны мы движемся в опу
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26.10.2021 11:49 Ответить
Казочка для лохів. Яка НАТА коли цілий президент України зливає спецоперацію *****. Не вважайте що в НАТІ сидять лохи.
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26.10.2021 11:49 Ответить
Украину в НАТО двигает путин, а зельц настырно ему мешает
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26.10.2021 11:54 Ответить
Корнієнку пора припиняти пити зранку , бо подумки ми скоро будемо на Марсі 🤣🤣🤣
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26.10.2021 11:56 Ответить
Зеленым лживым Языком!
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26.10.2021 12:12 Ответить
Цікаво, якби цим клоунам на зараз гарячу фазу війни і пусту казну, який би був результат?🤬 Якщо вони рукожопі не можуть хочаб зберегти той позитив який зроблений до них. А що до НАТО, то усі рішення прийняті до них!
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26.10.2021 12:16 Ответить
канешна канешна! впервые за 30 лет... никогда до этого...найвеличнейший из преЗЕнелохов...
фонтаном похвалы самим себе гениальным и талантливым... скоро смоют остатки доверия у закордоннья...
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26.10.2021 12:18 Ответить
Рейтинг Зеленського росте, сало по 50 грн за кг, рухаємося дуже швидко в НАТО.

Хто тепер вам повірить
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26.10.2021 12:38 Ответить
Нету у НАТО стандартов!
Быстро движемся в никуда?
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26.10.2021 12:38 Ответить
Ой мля ну,а якже,хтоб сумнівався,що Зюзя дитина "ПР"за НАТО?

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26.10.2021 12:58 Ответить
Здесь каждое слово Корниенко противоречит правде жизни. "Современной и модерновой" - сейчас у нас технологически во многом отсталая экономика, ее конкурентсность и рыночность в начальном развитии, старыми совковыми отношениями пропитано все. "Открытая экономика" монополисты-олигархи уже давно сделали экномику Украиныфактически закрытой от конкурентного иностранного капитала, от новых современных бизнес-технологий, все блокируется и зелные ничего в этом отношении не делают. ""Крепкие институты демократии" - страна на всех парах несется к авторитоизму Зеленского с подавлением свободы слова, демократии и т.д.
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26.10.2021 17:44 Ответить
Здесь каждое слово Корниенко противоречит правде жизни. "Современной и модерновой" - сейчас у нас технологически во многом отсталая экономика, ее конкурентсность и рыночность в начальном развитии, старыми совковыми отношениями пропитано буквально все. "Открытая экономика" - монополисты-олигархи уже давно сделали экномику Украины фактически закрытой от конкурентного иностранного капитала, от новых современных бизнес-технологий, все блокируется и зеленые ничего в этом отношении не делают. ""Крепкие институты демократии" - страна на всех парах несется к авториторизму Зеленского с подавлением свободы слова, демократии, с массовыми фальсификациями на выборах и арестами политических противников.
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26.10.2021 17:48 Ответить
 
 