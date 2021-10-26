За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 37 человек, выявили 1 135 новых случаев. Среди заболевших 84 ребенка, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки выявили 1135 больных коронавирусом, 37 человек скончались.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"1135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 37 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 5937 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 252 921", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 659 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 392 мужчины в возрасте от 18 до 91 года. А также 43 девочки от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик от 2 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 21 женщина в возрасте от 48 до 87 лет и 16 мужчин от 32 до 88 лет.

В больницы столицы госпитализировали 169 больных коронавирусом и 327 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 314 человек. Всего коронавирус преодолел 226 761 житель столицы.

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"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 221, в Деснянском – 167, и в Шевченковском районе – 131 случай", – отметил Кличко.