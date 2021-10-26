За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 37 человек, выявили 1 135 новых случаев. Среди заболевших 84 ребенка, - Кличко. КАРТА
В Киеве за минувшие сутки выявили 1135 больных коронавирусом, 37 человек скончались.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ
"1135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 37 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 5937 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 252 921", – сообщил Кличко.
Заболели за прошедшие сутки: 659 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 392 мужчины в возрасте от 18 до 91 года. А также 43 девочки от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик от 2 месяцев до 17 лет.
Среди умерших: 21 женщина в возрасте от 48 до 87 лет и 16 мужчин от 32 до 88 лет.
В больницы столицы госпитализировали 169 больных коронавирусом и 327 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 314 человек. Всего коронавирус преодолел 226 761 житель столицы.
"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 221, в Деснянском – 167, и в Шевченковском районе – 131 случай", – отметил Кличко.
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Татові 73, мамі 63. Не вакциновані. Мама категорично проти. Ковід - це ж вигадка, а вакцина… вакциною багаті «травлять» бідних. Вакцина вбиває. А ковідом вони, мої батьки, не хворітимуть.
Але захворіли.
Далі мій допис може здатися вам сюром. Ви читатимете й напевно роздратовано шипітимете: «та це ж неможливо». Але, на жаль, я все ж таки осмілюся переказати події та наголошую, що передаю лише те, з чим зустрілася я особисто.
Про те, що тато хворий, я дізналася випадково. Він хворів вже другий тиждень і батьки приховували це. Я стандартно зателефонувала спитати як справи й чого це так давно від них нічого не чути, та чому обидва не беруть слухавку.
- Та щось я цей, - каже тато, - прихворів.
Ми говоримо по месенджеру, відеодзвінку. Я бачу татове бліде обличчя. Він лежить на ліжку. Я стою в себе на кухні. Телефон поставила на штатив, бо збираюся готувати сніданок. Сьогодні в мене сонячно, гарний настрій і тому я гостро відчуваю контраст між моїм станом і татовим.
- А шо сталося? - питаю я, - як ти зараз почуваєшся? Що болить?
далее --> https://ibigdan.livejournal.com/27459838.html или https://www.facebook.com/100001221464229/posts/4635203526530317/ Натали Скорикова