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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 37 человек, выявили 1 135 новых случаев. Среди заболевших 84 ребенка, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 37 человек, выявили 1 135 новых случаев. Среди заболевших 84 ребенка, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки выявили 1135 больных коронавирусом, 37 человек скончались.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"1135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 37 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 5937 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 252 921", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 659 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 392 мужчины в возрасте от 18 до 91 года. А также 43 девочки от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик от 2 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 21 женщина в возрасте от 48 до 87 лет и 16 мужчин от 32 до 88 лет.

В больницы столицы госпитализировали 169 больных коронавирусом и 327 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 314 человек. Всего коронавирус преодолел 226 761 житель столицы.

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"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 221, в Деснянском – 167, и в Шевченковском районе – 131 случай", – отметил Кличко.

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 37 человек, выявили 1 135 новых случаев. Среди заболевших 84 ребенка, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25682) Кличко Виталий (4652) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Спасибо зе-команде за "успешную" борьбу с ковидом. За 1.5 месяца загнать страну из безопасного уровня ло катастрофы - это офигенный талантище нужно иметь.
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26.10.2021 12:18 Ответить
Они отговаривали оленей вакцинироваться?

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26.10.2021 12:27 Ответить
Они не препятствовали распространению оленей и прое@али кислородные аппараты. Т.е. покоились на лаврах "чемпионов мира по борьбе с коронавирусом" и не приготовились к новой волне и встрече с мутациями ковида.
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26.10.2021 12:45 Ответить
Это верно. Но кто хотел, вакцинировался еще летом и тем, чем хотел. А кислородные аппараты сейчас востребованы антивксерами и теми, кто тупо проволынил с вакцинацией. Так кто им доктор?
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26.10.2021 12:47 Ответить
Всё правильно. Антиваксеры сейчас могут винить только себя любимых.
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26.10.2021 12:50 Ответить
+100500!!!
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26.10.2021 12:42 Ответить
І шо там нам савєтуєт доктар Коламойскій?
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26.10.2021 12:18 Ответить
У Німеччині померло - 1, Франції - 4, Великобританії - 2...
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26.10.2021 12:29 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27459838.html Мама та тато захворіли на ковід

Татові 73, мамі 63. Не вакциновані. Мама категорично проти. Ковід - це ж вигадка, а вакцина… вакциною багаті «травлять» бідних. Вакцина вбиває. А ковідом вони, мої батьки, не хворітимуть.

Але захворіли.

Далі мій допис може здатися вам сюром. Ви читатимете й напевно роздратовано шипітимете: «та це ж неможливо». Але, на жаль, я все ж таки осмілюся переказати події та наголошую, що передаю лише те, з чим зустрілася я особисто.

Про те, що тато хворий, я дізналася випадково. Він хворів вже другий тиждень і батьки приховували це. Я стандартно зателефонувала спитати як справи й чого це так давно від них нічого не чути, та чому обидва не беруть слухавку.

- Та щось я цей, - каже тато, - прихворів.
Ми говоримо по месенджеру, відеодзвінку. Я бачу татове бліде обличчя. Він лежить на ліжку. Я стою в себе на кухні. Телефон поставила на штатив, бо збираюся готувати сніданок. Сьогодні в мене сонячно, гарний настрій і тому я гостро відчуваю контраст між моїм станом і татовим.

- А шо сталося? - питаю я, - як ти зараз почуваєшся? Що болить?

далее --> https://ibigdan.livejournal.com/27459838.html или https://www.facebook.com/100001221464229/posts/4635203526530317/ Натали Скорикова
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26.10.2021 12:41 Ответить
 
 