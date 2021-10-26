"Слуга народа" Арахамия инициировал исключение меня из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, - Буймистер

Исключенная из фракции "Слуги народа" Людмила Буймистер узнала из СМИ об инициативе главы ее бывшей фракции Давида Арахамии исключить политика из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО. Буймистер считает, что это является подыгрыванием России и может перечеркнуть двухлетний прогресс в сотрудничестве Украины с НАТО.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По доброй уже традиции узнаю от журналистов, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, aka DJ Brown подал в профильный комитет заявление об исключении меня из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО. Немного истории. По профессии я юрист международник, свободно говорю на шести языках, имею большой опыт работы в международной правовой сфере, что даёт мне возможность говорить на одном языке с нашими стратегическими партнёрами. Поэтому мой профиль был основной причиной включения меня в состав делегации ещё в 2019 году. Последние 2 года я активно участвовала в работе комитета ПА НАТО по Гражданскому Измерению Безопасности (CDS)", - заявила политик.

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"Этот Комитет занимается ключевыми проблемами безопасности, такими как:

повышение устойчивости к гибридным угрозам;

противодействие российской пропаганде;

преодоление вызовов пандемии коронавируса;

вопросы энергетической безопасности;

женщины в вооруженных силах; а также

другие важные аспекты евроатлантической безопасности, связанные с защитой и благополучием гражданского населения.

Моя активная позиция и постоянные переговоры с делегациями других стран значительно усилили их поддержку евроатлантической интеграции Украины, укрепили сотрудничество и позволили отразить большую часть позиций Украины в резолюциях CDS", - отметила Буймистер.

"Весной 2020 года сессия Парламентской Ассамблеи НАТО, которая должна была пройти в Киеве, была отменена из-за вспышки коронавируса Covid-19, так как не все страны были готовы направить в Украину свои делегации. Спустя полтора года с большим трудом нам удалось организовать визит наших стратегических партнеров в красную карантинную зону в Одессе для проведения Межпарламентского Совета Украина-НАТО (UNIC) 26-27 октября, чтобы обсудить вопросы, над которыми мы работаем последние 2 года. Для всех очевидно, что необходимо консолидировать все усилия для защиты и продвижения конституционно закреплённого курса Украины на евроатлантическую интеграцию. Вместо этого DJ Brown решает играть музыку Кремля, устраняя профессионалов, отстаивающих позиции Украины и перечеркнуть двухлетний прогресс в сотрудничестве Украины с НАТО", - акцентировала нардеп.

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"Более того, вызовы безопасности Черноморского Региона станут одной из ключевых тем для обсуждения на UNIC. На сколько мне известно, я являюсь единственным экспертом в области международного морского права в Верховной Раде Украины. Ещё в институте я защитила дипломную работу на тему делимитации (разграничения) морских границ в Азовском море и Керченском проливе. Поэтому исключение меня из состава делегации так выгодно России. Но я не сдамся! Я уже направила своё требование о сохранении моей позиции члена ПА НАТО и UNIC в качестве вне-фракционного народного депутата. До встречи в Одессе", - резюмировала она.

"Народный депутат Украины Людмила Буймистер заявляет, что ее пытаются исключить из делегации Верховной Рады

в Парламентской Ассамблее НАТО. Очередная бестолковая инициатива или системное разрушение украинского представительства в НАТО?" - прокомментировал информацию замглавы МИД Украины Егор Божок.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".

18 октября фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции.

19 октября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении депутата Людмилы Буймистер из фракции "Слуга народа".