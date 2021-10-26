"Слуга народа" Арахамия инициировал исключение меня из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, - Буймистер
Исключенная из фракции "Слуги народа" Людмила Буймистер узнала из СМИ об инициативе главы ее бывшей фракции Давида Арахамии исключить политика из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО. Буймистер считает, что это является подыгрыванием России и может перечеркнуть двухлетний прогресс в сотрудничестве Украины с НАТО.
Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"По доброй уже традиции узнаю от журналистов, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, aka DJ Brown подал в профильный комитет заявление об исключении меня из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО. Немного истории. По профессии я юрист международник, свободно говорю на шести языках, имею большой опыт работы в международной правовой сфере, что даёт мне возможность говорить на одном языке с нашими стратегическими партнёрами. Поэтому мой профиль был основной причиной включения меня в состав делегации ещё в 2019 году. Последние 2 года я активно участвовала в работе комитета ПА НАТО по Гражданскому Измерению Безопасности (CDS)", - заявила политик.
"Этот Комитет занимается ключевыми проблемами безопасности, такими как:
повышение устойчивости к гибридным угрозам;
противодействие российской пропаганде;
преодоление вызовов пандемии коронавируса;
вопросы энергетической безопасности;
женщины в вооруженных силах; а также
другие важные аспекты евроатлантической безопасности, связанные с защитой и благополучием гражданского населения.
Моя активная позиция и постоянные переговоры с делегациями других стран значительно усилили их поддержку евроатлантической интеграции Украины, укрепили сотрудничество и позволили отразить большую часть позиций Украины в резолюциях CDS", - отметила Буймистер.
"Весной 2020 года сессия Парламентской Ассамблеи НАТО, которая должна была пройти в Киеве, была отменена из-за вспышки коронавируса Covid-19, так как не все страны были готовы направить в Украину свои делегации. Спустя полтора года с большим трудом нам удалось организовать визит наших стратегических партнеров в красную карантинную зону в Одессе для проведения Межпарламентского Совета Украина-НАТО (UNIC) 26-27 октября, чтобы обсудить вопросы, над которыми мы работаем последние 2 года. Для всех очевидно, что необходимо консолидировать все усилия для защиты и продвижения конституционно закреплённого курса Украины на евроатлантическую интеграцию. Вместо этого DJ Brown решает играть музыку Кремля, устраняя профессионалов, отстаивающих позиции Украины и перечеркнуть двухлетний прогресс в сотрудничестве Украины с НАТО", - акцентировала нардеп.
"Более того, вызовы безопасности Черноморского Региона станут одной из ключевых тем для обсуждения на UNIC. На сколько мне известно, я являюсь единственным экспертом в области международного морского права в Верховной Раде Украины. Ещё в институте я защитила дипломную работу на тему делимитации (разграничения) морских границ в Азовском море и Керченском проливе. Поэтому исключение меня из состава делегации так выгодно России. Но я не сдамся! Я уже направила своё требование о сохранении моей позиции члена ПА НАТО и UNIC в качестве вне-фракционного народного депутата. До встречи в Одессе", - резюмировала она.
"Народный депутат Украины Людмила Буймистер заявляет, что ее пытаются исключить из делегации Верховной Рады
в Парламентской Ассамблее НАТО. Очередная бестолковая инициатива или системное разрушение украинского представительства в НАТО?" - прокомментировал информацию замглавы МИД Украины Егор Божок.
Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".
18 октября фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции.
19 октября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении депутата Людмилы Буймистер из фракции "Слуга народа".
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«Готовясь к третьему походу на Украину, Совет Народных Комиссаров крепко надеется, что Вы не посрамите земли русской. Для облегчения же Вам Вашей работы я считаю своим товарищеским долгом дать некоторые указания. Ни для кого не секрет, что не Деникин заставил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас сытое украинское крестьянство. Коммуны, чрезвычайку, продовольственные отряды и комиссаров-евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет дух запорожцев и гайдамаков. Этот страшный дух, который кипит и бушует, как сам Днепр на своих порогах, заставляет украинцев творить чудеса храбрости. Только безграничная доверчивость и уступчивость каждый раз губили все завоевания украинцев».
как сама сказала "была надежда на то что эта команда будет действительно заниматься реформами и развитием"
Оскільки візит мав бути з офіційним статусом, то готувалося надання нардепам дипломатичної візи А1 та відповідна підтримка МЗС та Держдепу. Там є своя процедура, коли не просто якась окрема персона їде на запрошення Держдепу чи Конгресу (так колись доводилося літати на схожі заходи мені), а делегація від органу влади України. У цьому випадку МЗС передає відповідну ноту, у відповідь на яку терміново надається спеціальна візова підтримка Держдепу. Це підтверджує факт офіційного статусу представників України. І МЗС усі дії виконало справно, але безпосередньо перед отримання депутатами віз та зза 36 годин до вильоту із зеленої опи прозвучав гнівний окрик і слухняне телятко Кулеба негайно відкликав уже надіслану ноту. Це в дипломатичних стосунках щось настільки рідкісне й ганебне (якщо, звісно, не надано гідної аргументації), що виставляє нашу дипломатію курям на сміх... Так само й посольство України в США, яке ще напередодні активно співпрацювало з членами делегації раптом дематеріалізувалося. А зневажена як Зеленським та Єрмаком, так і Держдепом та адміністрацією Байдена недопосол Маркарова тупо відключила телефони та веліла не зв'язувати з нею через приймальню посла.
Чим це закінчилося? Слуги пролетіли мимо Вашингтона, як фанера над Потомаком, але до США таки вилетіли троє нардепів: співголова об'єднання Олексій Гончаренко, позафракційний Гео Лерос та член "Батьківщини" Володимир Кабаченко. У них є дійсні побутові візи В1/В2 й на них не мають впливу усілякі єрмаки. Відсутність у депутатів дипломатичної візи не обмежує їхньої можливості для спілкування з офіційними чинниками в США. Зустрічі мають пройти в Конгресі, Держдепі, Пентагоні, з Atlantic Council і представниками діаспори. Але, на жаль, усі ці зустрічі будуть вже не від імені держави Україна, а від групи опозиційних депутатів. І тематика переговорів різко зісунеться від виключно офіційної програми до питань вагнергейту, офшорного скандалу та переслідувань опозиції, військових тощо. Хоча, теми NS-2 та військової допомоги Україні також мають зберегтися.
Чи добавило це козирів українській дипломатії? Та ви що? Мінус колосальний. І додаткове нагадування американцям, що в Україні нема ні повноцінного міністра закордонних справ, ні реального посла в США, а є якісь примітивні хлопчики й дівчатка на побігеньках в одного завгоспа. Для чого Банкова так сама себе й своїх слуг висікла? Вони не хотіли, щоб ненависні Гончаренко й Лерос попали до Вашингтона? Так вони й так уже там. Але їх ні контролювати, ні збалансувати зелена влада вже не зможе. Не пускати своїх слуг до США, щоб їх там не переорієнтували на інші центри впливу та позбавили зеленої цноти? Або щоб не зганьбилися, як це вже пару разів бувало? Теж варіант. А може Єрмак виконав замовлення з Кремля, якому такий візит з офіційним статусом та з головними пунктами в порядку денному про NS-2 та військову допомогу Україні поперек горла став? Також реально. Навіть не знаю. Але ці зелені почвари навіть маючи на руках козирі, домудряються їх втопити й вимішати себе й країну в болоті...
Тарас Черновол
https://www.youtube.com/watch?v=rwjXALy3mhg