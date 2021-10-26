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Новости Коронавирус и карантин
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1 106 смертей за сутки: Россия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19

1 106 смертей за сутки: Россия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 446 случаев, умерли за сутки 1 106 пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Предыдущий максимум по числу умерших был зафиксирован 23 октября: тогда за сутки умерли 1 075 пациентов.

Больше всего скончавшихся в Москве - 86, в столице последнюю неделю идет практически ежедневный рост летальных исходов, в Санкт-Петербурге умерли 72 пациента, в Краснодарском крае - 40. Показатели летальности в обеих столицах соотносимы с данными конца июня, когда фиксировались максимальные значения, в отдельные дни превышающие 100 скончавшихся за сутки.

Всего в России за время за время пандемии зарегистрировано 8 млн 316 тыс. 019 случаев коронавирусной инфекции, 232 775 умерших и 7 млн 213 тыс. 584 выздоровевших.

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Автор: 

карантин (16729) россия (96184) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
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26.10.2021 12:28 Ответить
+6
Как хорошо сегодня в морге
прохладен чист его уют
все портят только практиканты
блюют..
(из ынтернетов)
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26.10.2021 12:31 Ответить
+6
В России 1100 при населении 150 млн а в Украине 730 при населении 40 млн.
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26.10.2021 12:34 Ответить
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26.10.2021 12:28 Ответить
Было бы всего горя. Бабы еще нарожают.
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26.10.2021 12:30 Ответить
Блин, на секунду меня опередила с очевидным комментом. Наташа, не делай так больше!
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26.10.2021 12:32 Ответить
Демография угро-финнского населения у кацапов провальная. Как-то держатся за счет азиатских и кавказских народов, но и это помогает мало.
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26.10.2021 12:33 Ответить
А зачем россии пенсы и хроники всякие ... Бабы еще нарожают.
"С" - стратегия.
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26.10.2021 12:31 Ответить
Как хорошо сегодня в морге
прохладен чист его уют
все портят только практиканты
блюют..
(из ынтернетов)
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26.10.2021 12:31 Ответить
Для каких зебилов такие новости? Берем наши 500 умерших и умножаем на коофициент населения московии- получаем 1500-1800 трупов в Украине.
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26.10.2021 12:34 Ответить
У нас более правдоподобная статистика - ближе к числу внезапно повышеной смертности. Вывод только один - спутник бурда, но хоть плохо, но работает. А вот 20% вакцинации при наличии бесплатного файзера это уже диагноз обществу.
А что еще взять с народа, 30 лет голосующего за коррупционеров.
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26.10.2021 13:05 Ответить
Да ну не скажи)) в выходные каждый раз в 2-3 раза меньше трупов) корона выходной берет
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26.10.2021 13:20 Ответить
Ау зелохи, как насчёт хуже не будет?
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26.10.2021 13:38 Ответить
1106 пациентов. Ага, значит ни один человек не умер. Хотя откуда там люди?
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26.10.2021 12:34 Ответить
В России 1100 при населении 150 млн а в Украине 730 при населении 40 млн.
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26.10.2021 12:34 Ответить
1100на 90 млн.
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26.10.2021 12:35 Ответить
При всем моем желании, недостающие 50млн еще не сдохли, и население там 140 млн.
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26.10.2021 12:37 Ответить
Некоторые источники утверждают, что 110-120.
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26.10.2021 12:39 Ответить
так и в Украине по некоторым источникам уже 30млн.
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26.10.2021 12:40 Ответить
А некоторые факты утверждают, что не более 80 млн. особей, а вот сколько людей не известно, их пандемия "*****", ещё убивает!
Хотя я согласен, в Украине огромное число умерших, зато "Велике будівництво" - зЕлох устроил!
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26.10.2021 15:13 Ответить
откуда у вас там столько миллионов...?
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26.10.2021 12:46 Ответить
Нашли кому верить - российской статистике. ***** само проговорилось - "не надо занижать статистику по регионам".
Множить надо на 5 или на 8.
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26.10.2021 12:38 Ответить
У зебилов точно так же занижается статистика по трупам. они же только у московитов умеют учиться.
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26.10.2021 12:39 Ответить
А вы думаете в Украине не занижают?
https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/742521.html
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26.10.2021 12:41 Ответить
на кацапскую прокладку ссылку дал...\верить...?\
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26.10.2021 12:45 Ответить
Да вбей в поиске, об этом куча украинских сайтов писало, взял первый попавшийся.
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26.10.2021 12:52 Ответить
благодарю тебя кацап...
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26.10.2021 16:18 Ответить
Брешуть практичну усі. https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/742521.html Україна занижує смертність у 3 рази, Росія у 5,4 рази

В Україні без Крима та ЛДНР приблизно 39 млн. людей

В Росії 146 млн.

Т.ч. без заниження смертності від ковіду в Україні за останню добу померло 2202 людини

В Росії - 5952

І в даному випадку, на жаль, смертність в Україні вище ніж в Росії. В Україні 56 померлих від ковід на мільйон населення, в Росії - 40,8.

Дякуємо за це "майстрам спорту з боротьби з коронавірусом", тля
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26.10.2021 13:17 Ответить
Realno cifri v orde jest na mnogo vyse.Ne 1106 ,a 5006 gde to v den
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26.10.2021 12:39 Ответить
раися вперде!
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26.10.2021 12:39 Ответить
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26.10.2021 12:40 Ответить
Менчі на кацапів наплювати, нехай хоч всі здохнуть. А в нас більше 700. Але ж у кацапів і населення в 3-4 рази більше. то в кого рекорд?!
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26.10.2021 12:49 Ответить
...з врахування втричі більшого населення, у нас вдвічі більше померлих. Дерьмаки провели вакцинацію...
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26.10.2021 12:49 Ответить
В рашке избыточная смертность внезапно стала + 500 тысяч, это примерно и есть настоящие цифры. ×5 от официальных. Тем не менее, у нас хоть статистика прозрачнее всё равно цифра нездоровая.
Даривин чистит общество забирая старых, больных и людей с интуитивным мышлением.
В этом есть мрачный позитив - во первых меньше голосующих за популистов, нагрузка на ПФ и низкоквалифицированной рабочей силы. Если короны небыло бы, ее стоило бы придумать. Соболезнования, если это вас коснулось.
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26.10.2021 12:59 Ответить
Выпускайте танцующего енота!
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26.10.2021 13:23 Ответить
З такими темпами розвідку подій в Україні, з медициною за реформами зеленого, що закатали у асфальт, ми їх швидко наздоженемо
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26.10.2021 13:35 Ответить
По соотношению к количеству населения у нас смертность к сожалению выше чем в Раше. У них население 146,2миллиона у нас 41,34 миллиона. У них за сутки умерло 1106 человек. У нас 330 человек ( т.е. при такой смертности как у нас у них умирало бы 1167. Поэтому печальная статистика. В любом случае мы не можем в этой ситуации "похвастать" более позитивным "результатами" К глубочайшему конечно сожалению. Но есть как есть.
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26.10.2021 13:42 Ответить
Ради Бога, забудьте о 146,2 миллионах, боюсь и в 2000 году было намного меньше...
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26.10.2021 15:31 Ответить
Эх, маловато
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26.10.2021 15:02 Ответить
...нажаль.. якщо у відсотках по населенню, то Зеля з зеко ****** і тут - "чемпіони"..
наголосували, зебіли, блін..(
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26.10.2021 15:42 Ответить
 
 