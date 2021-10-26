1 106 смертей за сутки: Россия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 446 случаев, умерли за сутки 1 106 пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Предыдущий максимум по числу умерших был зафиксирован 23 октября: тогда за сутки умерли 1 075 пациентов.

Больше всего скончавшихся в Москве - 86, в столице последнюю неделю идет практически ежедневный рост летальных исходов, в Санкт-Петербурге умерли 72 пациента, в Краснодарском крае - 40. Показатели летальности в обеих столицах соотносимы с данными конца июня, когда фиксировались максимальные значения, в отдельные дни превышающие 100 скончавшихся за сутки.

Всего в России за время за время пандемии зарегистрировано 8 млн 316 тыс. 019 случаев коронавирусной инфекции, 232 775 умерших и 7 млн 213 тыс. 584 выздоровевших.

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