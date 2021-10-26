1 106 смертей за сутки: Россия обновила рекорд суточной смертности от COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 446 случаев, умерли за сутки 1 106 пациентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Предыдущий максимум по числу умерших был зафиксирован 23 октября: тогда за сутки умерли 1 075 пациентов.
Больше всего скончавшихся в Москве - 86, в столице последнюю неделю идет практически ежедневный рост летальных исходов, в Санкт-Петербурге умерли 72 пациента, в Краснодарском крае - 40. Показатели летальности в обеих столицах соотносимы с данными конца июня, когда фиксировались максимальные значения, в отдельные дни превышающие 100 скончавшихся за сутки.
Всего в России за время за время пандемии зарегистрировано 8 млн 316 тыс. 019 случаев коронавирусной инфекции, 232 775 умерших и 7 млн 213 тыс. 584 выздоровевших.
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"С" - стратегия.
прохладен чист его уют
все портят только практиканты
блюют..
(из ынтернетов)
А что еще взять с народа, 30 лет голосующего за коррупционеров.
Хотя я согласен, в Украине огромное число умерших, зато "Велике будівництво" - зЕлох устроил!
Множить надо на 5 или на 8.
https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/742521.html
В Україні без Крима та ЛДНР приблизно 39 млн. людей
В Росії 146 млн.
Т.ч. без заниження смертності від ковіду в Україні за останню добу померло 2202 людини
В Росії - 5952
І в даному випадку, на жаль, смертність в Україні вище ніж в Росії. В Україні 56 померлих від ковід на мільйон населення, в Росії - 40,8.
Дякуємо за це "майстрам спорту з боротьби з коронавірусом", тля
Даривин чистит общество забирая старых, больных и людей с интуитивным мышлением.
В этом есть мрачный позитив - во первых меньше голосующих за популистов, нагрузка на ПФ и низкоквалифицированной рабочей силы. Если короны небыло бы, ее стоило бы придумать. Соболезнования, если это вас коснулось.
наголосували, зебіли, блін..(