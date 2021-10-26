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Закон об олигархах предусматривает полный контроль государства над телевидением по российскому образцу, – экс-глава СБУ

Закон об олигархах предусматривает полный контроль государства над телевидением по российскому образцу, – экс-глава СБУ

Проект закона об олигархах приведет к установлению контроля государства над частными телеканалами по сценарию России начала 2000-х годов.


Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко. 

"Это вообще не закон об олигархах. Это закон, как схватить телеканалы. Еще что настораживает – это очередная российская модель. Вот я просто лично с Борисом Березовским в Лондоне, когда он еще был жив, разговаривал. Так было с ним в 2000-х, когда Путин захотел забрать все частные телеканалы", – сказал нардеп в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, контроль государства над телеканалами в России привел к тотальной цензуре и узурпации властей.
"Телеканалы в России что транслируют? То, что смотрит, должно быть, господин Данилов. Сплошная пропаганда о жесткой вертикали и большой власти", - добавил Наливайченко.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.
Во время голосования были одновременно приняты разные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

Автор: 

Наливайченко Валентин (894) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+19
А Зеленський нічого нового і не видумує. Тупо копіпастить закони РФ.
В турборежимі.
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26.10.2021 12:30 Ответить
+10
береться вторинний признак "олігарха" але ігнорується основний - контроль над діючою владою що власне ї робить олігарха олігархом.
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26.10.2021 12:37 Ответить
+9
Навіть не це. Тупо виконує мордорські інструції, під наглядом смотрЯщих дерьмаків.
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26.10.2021 12:37 Ответить
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А Зеленський нічого нового і не видумує. Тупо копіпастить закони РФ.
В турборежимі.
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26.10.2021 12:30 Ответить
Навіть не це. Тупо виконує мордорські інструції, під наглядом смотрЯщих дерьмаків.
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26.10.2021 12:37 Ответить
зеИУДА ОТРАБАТЫВАЕТ ПРОСТО СЦЕНАРИЙ НАПИСАННЫЙ В КРЕМЛЕ И ОПЛАЧЕННЫЙ НА СЧЕТА В ОФШОРАХ
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26.10.2021 12:48 Ответить
Точно нічого нового вони вже придумати не можуть, дебіли - учора усі кричали про слова Жополиза вови в РНБО про сильного президента, а ніхто не обговорював його другу , важливішу тезу, вкинуту мимохідь про те, що парламентсько-президентська -це вибори ПРЕЗА у ВР . ПАМЯТАЄМО ЮЛІНЕ -"УСЬО ПРАПАЛО"?- тоді це був точно такий проект, написаний медведчуком під неї з Вітькою Шапкокрадом...
От ЗЕлені й вирішила сквиздити цю ідейку під себе - та дали протестувати Данілову, як ВЛАСНУ ЙОГО ЖОПОЛИЗА ДУМКУ
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26.10.2021 13:08 Ответить
Полностью согласен, там четко указано что если не хочешь быть олигархом то ты не должен владеть СМИ.
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26.10.2021 12:32 Ответить
береться вторинний признак "олігарха" але ігнорується основний - контроль над діючою владою що власне ї робить олігарха олігархом.
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26.10.2021 12:37 Ответить
СМИ можно управлять, не владея ими.
Пример - экс-регионал Макеенко.
Владел "ПРЯМЫМ", но работал на следующего собственника канала.
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26.10.2021 12:38 Ответить
а ще олігархи носять штани, - значить заборонити всім носити штани. А тим кому не сподобається оголосити посібниками.
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26.10.2021 12:39 Ответить
А депутатами олігарх може володіти?
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26.10.2021 13:18 Ответить
пишіть в лапках - або "закон", або "про олігархів"
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26.10.2021 12:33 Ответить
кто смотрит унылое украинское телевидение ,где рекламы больше чем контента .....бредятина ...
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26.10.2021 12:33 Ответить
Ну, почему унылое?
Каждый выходной прекрасный концерт Поплавского.
Правда, один и тот же в повторе...
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26.10.2021 12:40 Ответить
Не заблуждайся. Где-то среди рекламы 73% нарыли себе Голобородька.
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26.10.2021 12:40 Ответить
Они боятся этого закона приблизительно так, как и самого Зеленского. А где то в своих кругах даже ржут с него.
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26.10.2021 12:36 Ответить
Вони, олігархи, зацікавлені в кишеньковому узурпаторі.
При ВАЗеленському їх статки зросли в рази. Беззаконня- повне. Роби, кради, що хочеш. Тому і лижуть Бубочку на каналах бені-медведчука-ахметки-пінчука-льовочкіна, тому і купуються голоси за "закон" про деолігархізацію узурпацію.
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26.10.2021 12:44 Ответить
- Са... са... са...
- Сала?
- Не. Са...са... са...
- Самогона?
- Та не. Са... са... Са...лупу!

Не в этой стране, шибздик, не с этими людьми. Забей себе коечку в Ростове, а потом уже выёживайся.
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26.10.2021 12:38 Ответить
зєля-підхйловник.
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26.10.2021 12:42 Ответить
ааааааааа...спааасииитттееее петино "тв"))))))))))))))) представляю какой удар в табло для пети - он даже было готов "продать бизнес"(ха-ха три раза) но расставаться с протухшим "5 каналом" было выше его сил))))))))))))) и тут ТАКОЙ "выбор"))))))))))))
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26.10.2021 12:48 Ответить
маленький лживый мерзкий "наполеончик" с манией вяличия......Родители не могут слышать неприятные новости о Вовочке. И Клоун привык только к Апладисментам.
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26.10.2021 12:49 Ответить
У нас будет хуже чем в россии. У них захват частных каналов государством, а у нас захват всех каналов коломойским.
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26.10.2021 12:53 Ответить
Бывшие, не приглашенные властью навозом кидаются, а погань подгавкивает. Как в анекдоте про попа и не существующую дочку проститутку.
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26.10.2021 12:54 Ответить
Продовжую слідкувати за ТБ Ахмєтова , є така парочка зі 112 , котрі ведуть зараз шоу на Україна 24 "Чергові по країні" -навіть у меншості від опозиції ( а точніше її зовсім не було) проти двох Слуг й плюс пінчуківського Мілованова , бо саме Пінчуківською ВЕШ він керує та позаштатно радить Єрмаківськом ОПУщеним , так от на радість їх продоажують щемити та принижувати , доводячи до собачого відгавкування ... Я вже не кажу , що Олег Ляшко ( торпеда по ЗЕШВОДЄРАМ) вистрелює на каналі кожного тижня , нарощуючи собі рейтинг(; його бувша шефиня Юля з"являється там раза у три рази рідше.
ОТАКА ПУЙНЯ ДЛЯ ДЕБІЛОМАЛЯТОК ВІД СЛУГ
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26.10.2021 13:01 Ответить
продовжую слідкувати- або Ахмєтов знищить вову, або вова чимось дужу серйозним від нього відкупиться
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26.10.2021 13:21 Ответить
Ця карнавальна влада за димовою завісою абсурдних тез і відосиків ховає свої справжні наміри - спробу скопіювати путінський режим. Але кожна копія буде гірше орігінала, яким би мерзенним той не був.
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26.10.2021 13:29 Ответить
А чьи вообще телеканалы ? Это трудяги от нечего делать радиохулиганят ? Это все олигархи. Только контроля мало. Нужно лишить их своей пропаганды.
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26.10.2021 13:31 Ответить
В чем пропаганда? А Оставить только как в паРашке?
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26.10.2021 13:50 Ответить
Пропаганда - ведение в заблуждение населения. А для чего еще олигарху сми ? Наливайка еще то,чмо.Это при нем раха в Крыму паспорта натихоря раздавала. Казачков разводила. Он шо не знал ???
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26.10.2021 14:13 Ответить
все политтехнологи зеленых из рашковании
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26.10.2021 14:50 Ответить
Особенно адвокаты Порошенко.
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26.10.2021 14:53 Ответить
Все всепропальщики объединились в ахметовский интернационал.Ватники.
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26.10.2021 14:52 Ответить
Няньке зеленского,- ермаку-Козырю,негде больше брать образцы законов, как у своих руSSких хозяев, чего вы от него хотите?
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26.10.2021 15:48 Ответить
 
 