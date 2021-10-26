Закон об олигархах предусматривает полный контроль государства над телевидением по российскому образцу, – экс-глава СБУ
Проект закона об олигархах приведет к установлению контроля государства над частными телеканалами по сценарию России начала 2000-х годов.
Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.
"Это вообще не закон об олигархах. Это закон, как схватить телеканалы. Еще что настораживает – это очередная российская модель. Вот я просто лично с Борисом Березовским в Лондоне, когда он еще был жив, разговаривал. Так было с ним в 2000-х, когда Путин захотел забрать все частные телеканалы", – сказал нардеп в эфире телеканала "Прямой".
По его словам, контроль государства над телеканалами в России привел к тотальной цензуре и узурпации властей.
"Телеканалы в России что транслируют? То, что смотрит, должно быть, господин Данилов. Сплошная пропаганда о жесткой вертикали и большой власти", - добавил Наливайченко.
Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.
Во время голосования были одновременно приняты разные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.
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В турборежимі.
От ЗЕлені й вирішила сквиздити цю ідейку під себе - та дали протестувати Данілову, як ВЛАСНУ ЙОГО ЖОПОЛИЗА ДУМКУ
Пример - экс-регионал Макеенко.
Владел "ПРЯМЫМ", но работал на следующего собственника канала.
Каждый выходной прекрасный концерт Поплавского.
Правда, один и тот же в повторе...
При ВАЗеленському їх статки зросли в рази. Беззаконня- повне. Роби, кради, що хочеш. Тому і лижуть Бубочку на каналах бені-медведчука-ахметки-пінчука-льовочкіна, тому і купуються голоси за "закон" про
деолігархізаціюузурпацію.
- Сала?
- Не. Са...са... са...
- Самогона?
- Та не. Са... са... Са...лупу!
Не в этой стране, шибздик, не с этими людьми. Забей себе коечку в Ростове, а потом уже выёживайся.
ОТАКА ПУЙНЯ ДЛЯ ДЕБІЛОМАЛЯТОК ВІД СЛУГ