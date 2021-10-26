Закон об олигархах предусматривает полный контроль государства над телевидением по российскому образцу, – экс-глава СБУ

Проект закона об олигархах приведет к установлению контроля государства над частными телеканалами по сценарию России начала 2000-х годов.



Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Это вообще не закон об олигархах. Это закон, как схватить телеканалы. Еще что настораживает – это очередная российская модель. Вот я просто лично с Борисом Березовским в Лондоне, когда он еще был жив, разговаривал. Так было с ним в 2000-х, когда Путин захотел забрать все частные телеканалы", – сказал нардеп в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, контроль государства над телеканалами в России привел к тотальной цензуре и узурпации властей.

"Телеканалы в России что транслируют? То, что смотрит, должно быть, господин Данилов. Сплошная пропаганда о жесткой вертикали и большой власти", - добавил Наливайченко.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты разные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.