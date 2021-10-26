С начала суток войска РФ трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 122-мм артиллерию и АГС. Потерь нет, - Минобороны
По состоянию на 11:00 26 октября зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, возле Гранитного российские наемники дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В районе Новозвановки враг осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"В течение этих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение и заставили противника прекратить огневую активность", - сообщили в штабе.
"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - добавили в пресс-центре ОС.
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