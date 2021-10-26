РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9456 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
577 2

С начала суток войска РФ трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 122-мм артиллерию и АГС. Потерь нет, - Минобороны

С начала суток войска РФ трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 122-мм артиллерию и АГС. Потерь нет, - Минобороны

По состоянию на 11:00 26 октября зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, возле Гранитного российские наемники дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В районе Новозвановки враг осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В течение этих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение и заставили противника прекратить огневую активность", - сообщили в штабе.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - добавили в пресс-центре ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки войска РФ четыре раза обстреляли позиции ВСУ, - штаб ООС

Минобороны (9423) обстрел (27860) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский, верни на передовую снайперов!
показать весь комментарий
26.10.2021 12:32 Ответить
Захисники наші, бережи вас Господь.
показать весь комментарий
26.10.2021 12:48 Ответить
 
 