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Рейтинг Зеленского с августа упал с 28,8% до 25,7%, а "Слуги народа" с 26,6% до 21,6%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг Зеленского с августа упал с 28,8% до 25,7%, а

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть шесть партий. Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (25,7% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (14%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 10% и 16% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – соответственно 8% и 13%, за ВО "Батькивщина" – соответственно 7% и 11%, за партию "Наши " – соответственно 4% и 6%, за партию "Сила и честь" – соответственно 4% и 6%", - говорится в исследовании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Давайте не манипулировать, что "ЕС" опережает "Слугу народа", - Корниенко. ВИДЕО

"По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка партии "Слуга народа" (с 17% до 14% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (с 14% до 8% среди всех опрошенных), что частично можно объяснить появлением в списке партий, который предлагался респондентам, партии "Наши", которая ориентируется на тот же сегмент избирателей, что и ОПЗЖ. По сравнению с январем 2021 года на статистически значимом уровне снизилась электоральная поддержка партии "Голос" (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных)", - отметили авторы исследования.

Отметим, что в сравнении с данными предыдущего опроса Центра Разумкова за июль-август 2021 года рейтинг "Слуги народа" упал с 26,6% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать до 21,6%.

Рейтинг Зеленского с августа упал с 28,8% до 25,7%, а Слуги народа с 26,6% до 21,6%, - опрос Центра Разумкова 01

Рейтинг Зеленского с августа упал с 28,8% до 25,7%, а Слуги народа с 26,6% до 21,6%, - опрос Центра Разумкова 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 15,9%, за Бойко - 14,6%, - опрос Центра Разумкова

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, наибольшее количество голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Намерены проголосовать за П. Порошенко соответственно 9% и 14% опрошенных, за Ю. Бойко - соответственно 7% и 12%, за Ю. Тимошенко - соответственно 7% и 10%, за Д. Разумкова - соответственно 6% и 9%", - говорится в исследовании.

"По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка В.Зеленского (с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). Также по сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки П.Порошенко (с 12% до 9% среди всех опрошенных). По сравнению с концом июля-началом августа вырос уровень электоральной поддержки Д.Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных)", - отмечают авторы исследования.

Отметим, что в сравнении с данными предыдущего опроса Центра Разумкова за июль-август 2021 года рейтинг Владимира Зеленского упал с 28,8% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать до 25,7%.

Рейтинг Зеленского с августа упал с 28,8% до 25,7%, а Слуги народа с 26,6% до 21,6%, - опрос Центра Разумкова 03

Рейтинг Зеленского с августа упал с 28,8% до 25,7%, а Слуги народа с 26,6% до 21,6%, - опрос Центра Разумкова 04

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательских проектов, осуществляемых Центром Разумкова при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) Порошенко Петр (19618) рейтинг (1642) Центр Разумкова (229) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2636) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+50
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26.10.2021 12:58 Ответить
+35
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26.10.2021 12:56 Ответить
+29
ДО виборів буде 0,7%
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26.10.2021 12:56 Ответить
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Страница 2 из 2
Ну лицедея ,с нулевым опытом в политике и управлении, за пару лет же раскрутили. При хорошем вложении средств, обьединении всех патриотических сил очень даже возможно появление новой кандидатуры, той же Зеркаль. Главное , что бы это осознал П .Порошенко и всерьез задумался о своем преемнике.
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26.10.2021 15:55 Ответить
Но лицедей всё же был известен в Украине после того, как Масляков завалил их, в пользу чисто кацапских команд. А до этого убрали с конкурса "Джентльмен шоу", так как тогда среди кацапских клубов никто и близко не мог им противостоять.

Так что не с нуля Клована раскрутили.
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26.10.2021 18:14 Ответить
бойка и тимошка в анусе глубоком..им бы в Раде удержаться...
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26.10.2021 15:41 Ответить
Ющенко пришел- обосрался, Янукович пришел- обосрался, Порошенко пришел- обосрался и Зеленский за ними всеми по натоптанной дорожке идет
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26.10.2021 14:30 Ответить
Ти різницю між обосрать і обосрацца бачиш?
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26.10.2021 14:55 Ответить
Ти , як видно, великий спеціаліст в царині лайна. Єдина світла прогалина в житті - то очко нужника над головою?
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26.10.2021 17:48 Ответить
Жду опрос от СОЦИСа, чтоб посмеяться. Там 100% сивочолий на первом, разумков на 2-м, зеля на 3-м и новые лица дальше.
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26.10.2021 14:33 Ответить
Кто оплатил этот заказ?.Деньги на ветер...
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26.10.2021 14:55 Ответить
Нужен Закон: "Если рейтинг падает ниже 49% - внеочередные выборы".
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26.10.2021 15:17 Ответить
Верастюку дали на выборах 33% голосов и то официально после админ наезда на комиссию и ночного пересчета, - нет , что бы сделать повторные выборы - выборы украли так ,как во втором туре он бы не прошел. А на местных выборах которые уже состоялись после парламентских Зе получили , что то около 18%, а сейчас наверное итого меньше - какие там 21,6 и 26 % ? А вообше ,чем чаще выборы тем лучше, что бы был хоть какой то контроль над политиками, а то на второй день уже "завшись"- воруют. В США например в самой богатой стране не смотря что там тоже народ политикам не доверяет потому, что в результате такой работы большой разрыв между богатыми бедными не так как в ЕС где бездомных по сути нет, так довыборы 50% в конгресс проводят раз в 2 года, а тут выбрали их на 5 лет и с первого дня грабят и уничтожают народ и ни какой ответственности.
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26.10.2021 15:28 Ответить
Штаты - такой себе пример. Недавний эпичный выбор между клинтон и трампом - это такое же дно, как выбор между петей и вовачкай. Мы хотя бы банановая помойка третьего мира, какой с нас спрос, а вот штаты, как страна первого мира и денежный фундамент для всех государств, в плане выборов последних десятилетий пробивают дно.
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26.10.2021 17:47 Ответить
По поводу США вы наверное правы,но американцам виднее у их выборы чаще проводятся, что то не и в конгрессы бильшисть поменялась и президент сделать без согласия ни чего не может, потому и экономика растет и социалка при ковиде приличная, но лучше бы ее не было вместе с ковидом. У нас же даже не застой, а полный отстой - выборы раз в 5 лет, ответственности ни какой болше нет, потому творят, что хотят , работают чисто на себя принимая мафиозные законы при этом в придачу уничтожают население наверное потому,что тупые даже создать ни чего не могут,что бы укрась тупо грабят с убытков или просто садисты при том тоже в результате тупые. Если кандидат мошенник, а они там все такие были, а послемайданные грабят даже во время войны и чумы. Народ кроме майданов повлиять на их не может, выборов нет , вот они и безнаказанно крадут и издеваются.
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26.10.2021 18:29 Ответить
Я последний год часто смотрю образовательные видосики западного сегмента сети и могу с уверенностью сказать, что у штатов большие проблемы с демократией последние несколько десятков лет, а западные мегакорпорации на данный момент уверенно ведут нас (весь мир) в цифровой киберпанк в худшем его понимании.
Про нас и говорить не стоит - мы за время независимости проявили себя во всей красе, превратив крепкое государство с выдающимся научно-промышленным наследием и ядреным бонбами в...расползающуюся по швам аграрную помойку третьего мира, которая по бумажным показателям существенно уступает даже некоторым помойкам африканского континента (sic!).
И кстати, как показали практика, "влияние" майданов - самообман. Власть возвращает всё на круги своя всего за пару лет, что петя не так давно отлично продемонстрировал.
А если подытожить, то нам очень повезло жить в текущем времени, ибо наши потомки хлебнут уже на полную катушку.
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27.10.2021 14:53 Ответить
К сожалению согласен.
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28.10.2021 17:34 Ответить
Что-то приуныли порохоботы. Под статьёй о рейтингах только одна страница комментов. Половина из которых мои.)))
Шотакое? Отставить уныние! Рейтинги все фальшивые, сами знаете. У Петра 85%. Армию поднял. Мове научил. В веру обратил. Зе-шмаркля. Юлька-варовка. Гриценко- очкарик. Смешко- смешной. Гройсман- тоже еврей.
Только Петро! Петра взад!
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26.10.2021 15:31 Ответить
Нудно з вами , йолопами ,, нема що обговорювати , ви ж співаєте одне й те ж саме .. Тому от , лише дивлюся як ти тут пупа рвеш , бідолажний . В тисячний раз , переказуючи байки про ліпєцьку хвабрику і апшори Порошенка . .Не хочу тобі заважати Афоня ,, продовжуй .
.
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26.10.2021 16:24 Ответить
Ещё одно подтверждение факта обитания порохоботов в какой-то собственной параллельной реальности. Где ты разглядел офшоры и фабрики- хз.)) Я исключительно о политическом образе Петра. Для вас (порохоботов) этот образ сформировался только после 2014 года. Когда Петро уже оседлал свою армовиру. Предшествующие 16 лет его деятельности напрочь отторгаются вашим зомбированным сознание. Я лишь систематически вам о них напоминаю.
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26.10.2021 17:06 Ответить
З чого ти взяв, що Порошенко не існував до 2014 року? от же дійсно паралельна реальність, або просто руснява гнида. Порошенко був в політиці з 90-х років. В 2004 році саме його підтримка Майдану багато значила, його 5-ий ТБканал був єдиним опозиційним до януковоща і Кучми
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27.10.2021 10:18 Ответить
А в 12-ом что он делал в кабмине Азарова? В кучмовско-медведчуковском СДПУо чем занимался? Это при живом Черноволе… Разваливал структуру врагов изнутри?)))
Порошенко в политике- флюгер. Талантливый интриган с отличным чутьём перемены ветра. А вы дурацкая секта. Не все идиоты, но все одурачены и зомбированы.
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27.10.2021 12:22 Ответить
Так ти з паралельної реальності ? ти забув сказати, що Порох ще засновник партії регіонів. Тільки у всіх наших партій дуже гарні статути. Діла тільки залежать від персон, які там правлять. Порошенко у Азірова готував до підписання договір про Асоціацію з Євросоюзом. А що в цей час робило зелене чмо? веселило в банях олігархів, висміювало українців, уміло лизало ..опу Януковощу, )(уйлу і Кадирову. Вибори президента України це завжди вибір між поганим і ще гіршим. Але голосувати за дебільний 95 квартал із усіма їхніми шефірами і бакановими, за Бєню і малограмотне чмо, що зеленого поняття не має про політику, економіку чи юриспруденцію- це просто дніще наївних недорослів.
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27.10.2021 13:14 Ответить
Порошенко у Азарова пытался выслужить у рыгов разрешения занять кресло мэра Киева, которое на тот момент было вакантным. Об этоим естественно не расскажут на Прямом и на Цензоре не напишут. Но такая информация вполне доступна для пытливого ума.
Остальную твою белиберду не дочитывал. Обычно сектантам больше одного своего поста не посвящаю. Тебе посвятил два.
Не благодари!
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27.10.2021 13:26 Ответить
Ну і чому ж Порох не вислужив у Азірова право бути мером Києва? У тебе "питлівий ум" зразу видно русняву недоросль: аби не Порошенко. чи ти все-таки гнида?
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27.10.2021 13:46 Ответить
Снова сектантская белиберда, но первый вопрос хороший. Не выслужил потому, что фактически и.о. мэра тогда был абсолютно свой для Януковича глава гор.администрации- А.Попов. Власть в стране была полностью узурпирована. Тимошенко сидела. В срочном проведении мэрских выборов не было необходимости. Киев был оппозиционно настроен и честно победить откровенному рыгу в городе было не просто. На этом факторе и пытался сыграть Порошенко. Благодаря своему поведению флюгера, он тогда не имел чёткой политической окраски. И рыг не рыг, и националист не националист. Этот свой формальный нейтралитет он и пытался продать Януковичу. Банально не подошел под планы. Выборы было решено провести в 2015 году. И кандидатом на них вроде должен был быть всё тот же, гораздо более надёжный, Попов.
Поняв, что ничего не светит, Пётр в конце 2012 ушел из министерства и из политики в целом. Залёг на дно вплоть до декабря 2013г. Ну а далее…бульдозер на Банковой, три лоха-конкурента и фантастический джекпот в 54%.
Это третий пост, балбес! Да ещё какой длинный. С тебя бутылка, новой почтой!)))
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27.10.2021 14:42 Ответить
Останнє моє питання теж непогане. Не можу зрозуміти ти зарозумілий какцап чи зарозумілий новоє зєльоноє ліцо із любителів Голобородька. Хоча в принципі це одне і теж. Порошенко в 2012 році став народним депутатом, а не заліг на дно. І був на виду. На рахунок флюгерства: він завжди був проукраїнським. А те що він розумний, так то недолік для таких як ти і для зелених шмаркль, готових торгувати Україною оптом і вроздріб.
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27.10.2021 15:21 Ответить
Порох і зараз мій Президент! Крапка
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26.10.2021 15:38 Ответить
В своей параллельной реальности смотри до Наполеона не дойди
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26.10.2021 15:55 Ответить
Як же я буду насолоджуватися вибухами ваших ватних пердаків, коли Петро Олексійович знову повернеться ))))
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26.10.2021 17:56 Ответить
Фантастика
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26.10.2021 18:17 Ответить
З 13-ма відсотками? Повернеться?
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26.10.2021 23:01 Ответить
Скажи это отцу Кати Гандзюк , твой сраный Порох несколько дней даже не пытался в чем то помочь несчастной женщине , мало того еще и пытались помешать расследованию , и только когда американцы дали ему ******** то сразу в Киев перевезли , забыл ?
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27.10.2021 08:46 Ответить
Льоха, ти плутаєш царя-батюшку на расєє з президентом парламентсько-президентської республіки часів Порошенко. або з Вєлічайшим, у якого монобільшість і всі владні структури в його руках в Україні. Тоді була коаліція партій, які призначали прем'єра і всіх міністрів. Вплив Пороха був, але не вирішальний. Про Катю Гандзюк потрібно спитати у Авакова, який добре постарався в 2019 році, щоб дискредитувати Порошенка і фактично брав участь в приведенні до влади банди клоунів на чолі з міжнародним злочинцем Каломойським
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27.10.2021 10:26 Ответить
А нічого, що Порошенка благословив на царство такий же самий, як і Коломойський, злочинець Фірташ?
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27.10.2021 13:59 Ответить
ПАПа мой президент
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27.10.2021 11:20 Ответить
порошок, если от балласта пустого не очистится, не пройдет презом..его ближайшее окружение, кроме 3-4 челов, пустобрехи и приспособленцы...
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26.10.2021 15:44 Ответить
Та ну на. Поздно пить Боржоми. Он самый главный балласт.
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26.10.2021 20:31 Ответить
неееее, у него неплохо на вне получалось, пролетел из за тупых пи..болов, которыми себя окружил..он в людях нихрена не разбирается..
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26.10.2021 20:46 Ответить
Зате як клоун 🤡 "разбираеться"
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27.10.2021 10:04 Ответить
Конкретно, хто пустабрьохі і приспасаблєнци?
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27.10.2021 10:51 Ответить
я же написал, 3-4-5 оставит пусть, остальные нах, но это если хочет реально за трон побороться, а если только иммитацию для сугреву.... ну в общем дело его...ладно))..пусть попросит кого из своих особо деверяемых, составить ему аналитичку...кто кем был в 14м, и кто кем стал при нем в значении приобретений всего что "вкусно")))...вот от этих прилипал -поцев и поцых воровато туповатых,, пусть избавляется хоть оптом хоть в розницу...а с ними только в Раду в кол-стве ...ну как Люля примерно,чел. 10 горлопанов, и через каденцию и на маргинес.. ну как Шлюшко примерно..)))
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27.10.2021 14:17 Ответить
Наступним ************ буде Чаус, згадаєте моє слово. Недаром його як мішок картоплі волокли через кордон.
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26.10.2021 15:58 Ответить
...якщо судити по моМу скромному колу "сватів-кумів", то місяць-два тому було: "та мені пох на Зелю, за яку голосував".. але дивА стали п"ять днів тому, коли здибалися -: "нехай би воно просто здохло" (аби я - лошара більше не ганьбився зі своїм вибором).. наголосували, жлоби.....((((((((((((((((((((((((((((((
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26.10.2021 16:03 Ответить
петросян перелогінься
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26.10.2021 17:47 Ответить
А скільки ж у Пальчевського, аж страшно уявити
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26.10.2021 16:07 Ответить
Столько же, сколько и у его куратора Виктора Мертветчука.
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26.10.2021 18:19 Ответить
Цей рейтинг невартий паперу на якому він надрукований, реальні рейтинги Зелі глибоко під плінтусом
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26.10.2021 16:22 Ответить
Если Разумков не наделает глупостей и найдет медиаподдержку может стать президентом. Во втором туре он выиграет и у Зели и у Пепы, так как у Пепы рекордный антирейтинг, а Зеля еще успеет обделаться.
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26.10.2021 16:24 Ответить
У Пепы во втором туре выиграет и табуретка. А вот на счёт Володи, не факт. Я бы при таком выборе голосовал бы за Володю. Дима стрёмный, ибо хитрый. Он плохо читается. А с Володей всё уже понятно.)) Убеждён, так поступил бы не я один. Но безусловно Разумков был бы пожалуй самым опасным конкурентом Зеленскому во втором туре.
Петру стоит слиться под Диму. Не баллотироваться в 2024. А порохоботам намекнуть голосовать за Диму. Тогда второй тур Зе и Ра обеспечен. Зе сильнонапряжется.
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26.10.2021 17:30 Ответить
афанасій, зливайся в сраку, себто, додому під *****. Там тобі буде тихо і затишно, а тут не смерди, зільоними ********** тхне, аж очі ріже.
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26.10.2021 17:51 Ответить
І заради цього лайна, ти тут "вкаливал" декілька годин поспіль? Таки наступний проєкт "президент України" вирішили довірити Ахмєтову. Рудий вам хоч добре платить?
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26.10.2021 17:55 Ответить
Чукча не читатель, чукча писатель?
Я выше как раз обозначил, что при выборе между Зеленским и Разумковым проголосую за первого. (если вообще пойду голосовать) Откуда в твоём воспалённом сознании появился данный вывод, навсегда останется загадкой.
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26.10.2021 19:01 Ответить
Ти настільки тупий "пєйсатєь", що навіть своєї писанини не розумієш? Тоді для кого вона писана? Весь сенс твоїх багато часових потуг вклався в один абзац, а саме: -
"Петру стоит слиться под Диму. Не баллотироваться в 2024. А порохоботам намекнуть голосовать за Диму. Тогда второй тур Зе и Ра обеспечен. Зе сильнонапряжется."

А цю методичку я добре знаю, тож розслабся, вбоге.
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26.10.2021 19:16 Ответить
Табуретка, то ще не так страшно. Але є всі шанси, що виграє Бойко...
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27.10.2021 14:01 Ответить
В паре с Порошенко, шансы победить остаются даже у Бойко. Хотя социологическое моделирование такого второго тура всё же показывает минимальное преимущество Петра.
Тем не менее, победа любого из этих маргинальных кандидатов моментально приведёт к политической дестабилизации страны.
К счастью на сегодняшний день подобный второй тур не самый вероятный сценарий.
Не охота писать длинно, просто скажу, что мне кажется, что Порошенко вообще не будет баллотироваться в 2024.
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27.10.2021 15:00 Ответить
Зі звільненням Разумкова запущене продовження беніного серіалу Слуга народу. Новий головний герой в ролі Разумкова. Новий "справжній" слуга народу проти парламенту і президента.
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26.10.2021 19:24 Ответить
То-то вони терміново задумали вибирати президента у парламенті, своїм кодляком!
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27.10.2021 11:54 Ответить
Кто голосует за партию Смешко-Гордона ,,Сила и честь,, ?
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26.10.2021 16:58 Ответить
Весь этот шум по поводу Смешка и его "партии" - заслуга Гордона. Может я ошибаюсь, но этот Смешко, всякие там Голоса, как раньше "Самонемощь" созданы только для того, что-бы распорошить и оттянуть голоса у единственного настоящего президента Украины - Порошенка.
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26.10.2021 17:31 Ответить
У кого антирейтинг выше, у Петра Порошенко или у его наставника, Виктора Медведчука?
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26.10.2021 18:20 Ответить
Этот "настоящий президент" проголосовал вместе с зелеными за аферу дерибана украинской земли.
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26.10.2021 19:02 Ответить
Що ж це за "справжній президент" такий, що навіть різні помийні "Голоса" у нього голоси відтягують?
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26.10.2021 23:05 Ответить
ЗЕленое говно не тонет. Пока. А медленно, но уверенно погружается на дно.
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26.10.2021 17:26 Ответить
панове, прошу мiнусувати

шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !

https://youtu.be/odw7wn9AdCY

https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
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26.10.2021 18:07 Ответить
О, ванька-взводний,, тебе ,що вже випустили з дурки? Чи не ранувато, вань Юшка? Полежав би ще трошки, поколовся б на халяву.
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26.10.2021 18:10 Ответить
Чтобы выйти с катастрофического положения, лет на 15 необходимо перейти на выборы каждый год. Чтобы мошенники не засиживались.

Из таких выборов, хорошо было бы первые 2 или 3 выборов провести с избирателями только с высшим образованием. Если такое возможно.

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26.10.2021 19:17 Ответить
як в тому вислові ,пізно пити боржомі коли нирки вже відмовили)
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26.10.2021 22:16 Ответить
"Наши", "сила и честь"? Серйозно? Та хто ж ті рейтинги малює?
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26.10.2021 19:27 Ответить
Нового клоуна собi зебили шукають
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27.10.2021 10:07 Ответить
Все эти рейтинги туфта. Ни одного человека не знаю , который поддерживает клоуна. Зато половина моих знакомых готова его повесить на новогодней ёлке.
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26.10.2021 19:56 Ответить
Разумков отличный актер. Очень натурально играет. Талант. Но в этом ничего удивительного. Его мать драматическая актриса.
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26.10.2021 20:42 Ответить
Днями британський журнал «The Guardian» вийшов з обкладинкою, на якій зображені фото ряду світових лідерів, які, на думку журналістів-розслідувачів, є найбільшими власниками офшорних рахунків - фінансових інструментів для відмивання брудних грошей та приховування своїх доходів, отриманих нелегальним шляхом. Поруч з президентом Росії Путіним, президентом Азербайджану Алієвим та іншими авторитарними правителями зображено і президента України Володимира Зеленського.
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26.10.2021 22:10 Ответить
А в Україні з іноземними ЗМІ незгодні...
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повну перевірку президента України Володимира Зеленського після оприлюднення інформації про його офшори. Правопорушень не знайшли."
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26.10.2021 22:13 Ответить
скільки можна тому Смєшку рейтинги малювати (придумувати)
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26.10.2021 22:18 Ответить
Ясно що придумують. Серед усих кого я питав, навіть у незнайомих людей на зупинках транспорту, то за Смешко голосували б біля 25%.
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26.10.2021 22:39 Ответить
Ті люди кажуть, що він не без недоліків, але головне в тому, що більше голосувати абсолютно нема за кого. Тому всі ці "соцопитування" вкрай брехливі.
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26.10.2021 22:47 Ответить
🐔, ты еще по городских мусорках походи, Наберешься блох и других насекомых, зото сможешь сказать, что не 25 а 95% народа просто требует, чтобы Смешко стал президентом, а Митька Гандон, или как там его, ну тот, что выпускает конфеты "говно на палочке" и у него газета, "Брехня" называется.
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27.10.2021 07:42 Ответить
Митька Гандон, или как там его, ну, тот что выпускает конфеты "говно на палочке" постоянно кукарекает об этом Смешко. Все другие издания его не замечают, нет за что.
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27.10.2021 07:35 Ответить
За Смешка Ооочень много людей, и что удивило был во Львове...
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27.10.2021 08:46 Ответить
Зеля идёт по натоптанной тропинке Петюни.
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27.10.2021 09:39 Ответить
после последних рейтингов где у зэбыдла упал до 23% а зэпария оказалась на втором месте с 13% -срочно накалякали разумковскую брехню -и это уже не первый раз такой финт от зэлупы зелёной чтобы перебить НОВОСТЬ О ПАДЕНИИ ЗЭКЛОУНА И ЕГО ХОЛУЁВ
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27.10.2021 12:10 Ответить
О Владимире Александровиче Зеленском ничего плохого сказать не могу, кроме пожелать, чтобы его, как проотвечавшегося петуха, доблестные пилоты Крыжопольских Авиалиний до смерти укатали бы на "кукурузе"
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27.10.2021 12:54 Ответить
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