Рейтинг Зеленского с августа упал с 28,8% до 25,7%, а "Слуги народа" с 26,6% до 21,6%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть шесть партий. Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (25,7% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (14%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 10% и 16% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – соответственно 8% и 13%, за ВО "Батькивщина" – соответственно 7% и 11%, за партию "Наши " – соответственно 4% и 6%, за партию "Сила и честь" – соответственно 4% и 6%", - говорится в исследовании.

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"По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка партии "Слуга народа" (с 17% до 14% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (с 14% до 8% среди всех опрошенных), что частично можно объяснить появлением в списке партий, который предлагался респондентам, партии "Наши", которая ориентируется на тот же сегмент избирателей, что и ОПЗЖ. По сравнению с январем 2021 года на статистически значимом уровне снизилась электоральная поддержка партии "Голос" (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных)", - отметили авторы исследования.

Отметим, что в сравнении с данными предыдущего опроса Центра Разумкова за июль-август 2021 года рейтинг "Слуги народа" упал с 26,6% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать до 21,6%.

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"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, наибольшее количество голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Намерены проголосовать за П. Порошенко соответственно 9% и 14% опрошенных, за Ю. Бойко - соответственно 7% и 12%, за Ю. Тимошенко - соответственно 7% и 10%, за Д. Разумкова - соответственно 6% и 9%", - говорится в исследовании.

"По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка В.Зеленского (с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). Также по сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки П.Порошенко (с 12% до 9% среди всех опрошенных). По сравнению с концом июля-началом августа вырос уровень электоральной поддержки Д.Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных)", - отмечают авторы исследования.

Отметим, что в сравнении с данными предыдущего опроса Центра Разумкова за июль-август 2021 года рейтинг Владимира Зеленского упал с 28,8% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать до 25,7%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательских проектов, осуществляемых Центром Разумкова при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.