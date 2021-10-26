Рейтинг Зеленского с августа упал с 28,8% до 25,7%, а "Слуги народа" с 26,6% до 21,6%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть шесть партий. Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (25,7% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (14%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.
"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 10% и 16% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – соответственно 8% и 13%, за ВО "Батькивщина" – соответственно 7% и 11%, за партию "Наши " – соответственно 4% и 6%, за партию "Сила и честь" – соответственно 4% и 6%", - говорится в исследовании.
"По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка партии "Слуга народа" (с 17% до 14% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (с 14% до 8% среди всех опрошенных), что частично можно объяснить появлением в списке партий, который предлагался респондентам, партии "Наши", которая ориентируется на тот же сегмент избирателей, что и ОПЗЖ. По сравнению с январем 2021 года на статистически значимом уровне снизилась электоральная поддержка партии "Голос" (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных)", - отметили авторы исследования.
Отметим, что в сравнении с данными предыдущего опроса Центра Разумкова за июль-август 2021 года рейтинг "Слуги народа" упал с 26,6% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать до 21,6%.
"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, наибольшее количество голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Намерены проголосовать за П. Порошенко соответственно 9% и 14% опрошенных, за Ю. Бойко - соответственно 7% и 12%, за Ю. Тимошенко - соответственно 7% и 10%, за Д. Разумкова - соответственно 6% и 9%", - говорится в исследовании.
"По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка В.Зеленского (с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). Также по сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки П.Порошенко (с 12% до 9% среди всех опрошенных). По сравнению с концом июля-началом августа вырос уровень электоральной поддержки Д.Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных)", - отмечают авторы исследования.
Отметим, что в сравнении с данными предыдущего опроса Центра Разумкова за июль-август 2021 года рейтинг Владимира Зеленского упал с 28,8% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать до 25,7%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательских проектов, осуществляемых Центром Разумкова при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.
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Так что не с нуля Клована раскрутили.
Про нас и говорить не стоит - мы за время независимости проявили себя во всей красе, превратив крепкое государство с выдающимся научно-промышленным наследием и ядреным бонбами в...расползающуюся по швам аграрную помойку третьего мира, которая по бумажным показателям существенно уступает даже некоторым помойкам африканского континента (sic!).
И кстати, как показали практика, "влияние" майданов - самообман. Власть возвращает всё на круги своя всего за пару лет, что петя не так давно отлично продемонстрировал.
А если подытожить, то нам очень повезло жить в текущем времени, ибо наши потомки хлебнут уже на полную катушку.
Шотакое? Отставить уныние! Рейтинги все фальшивые, сами знаете. У Петра 85%. Армию поднял. Мове научил. В веру обратил. Зе-шмаркля. Юлька-варовка. Гриценко- очкарик. Смешко- смешной. Гройсман- тоже еврей.
Только Петро! Петра взад!
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Порошенко в политике- флюгер. Талантливый интриган с отличным чутьём перемены ветра. А вы дурацкая секта. Не все идиоты, но все одурачены и зомбированы.
Остальную твою белиберду не дочитывал. Обычно сектантам больше одного своего поста не посвящаю. Тебе посвятил два.
Не благодари!
Поняв, что ничего не светит, Пётр в конце 2012 ушел из министерства и из политики в целом. Залёг на дно вплоть до декабря 2013г. Ну а далее…бульдозер на Банковой, три лоха-конкурента и фантастический джекпот в 54%.
Это третий пост, балбес! Да ещё какой длинный. С тебя бутылка, новой почтой!)))
Петру стоит слиться под Диму. Не баллотироваться в 2024. А порохоботам намекнуть голосовать за Диму. Тогда второй тур Зе и Ра обеспечен. Зе сильнонапряжется.
Я выше как раз обозначил, что при выборе между Зеленским и Разумковым проголосую за первого. (если вообще пойду голосовать) Откуда в твоём воспалённом сознании появился данный вывод, навсегда останется загадкой.
"Петру стоит слиться под Диму. Не баллотироваться в 2024. А порохоботам намекнуть голосовать за Диму. Тогда второй тур Зе и Ра обеспечен. Зе сильнонапряжется."
А цю методичку я добре знаю, тож розслабся, вбоге.
Тем не менее, победа любого из этих маргинальных кандидатов моментально приведёт к политической дестабилизации страны.
К счастью на сегодняшний день подобный второй тур не самый вероятный сценарий.
Не охота писать длинно, просто скажу, что мне кажется, что Порошенко вообще не будет баллотироваться в 2024.
шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !
https://youtu.be/odw7wn9AdCY
https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
Из таких выборов, хорошо было бы первые 2 или 3 выборов провести с избирателями только с высшим образованием. Если такое возможно.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повну перевірку президента України Володимира Зеленського після оприлюднення інформації про його офшори. Правопорушень не знайшли."