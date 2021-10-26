Люди рассказывали, что потеря вкуса - это не COVID-19, а диоксид азота, который распыляют над городом, - Ляшко

COVID-19 показал, что движение антивакцинаторов в Украине довольно распространено.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне прислали видео, которое было записано возле одного из вакцинальных центров в Черниговской области… Люди рассказывали, что першение в горле и потеря вкуса - это не ковид, а диоксид азота, который распыляют те, кто летает сверху над городом", - отметил министр.

По словам Ляшко, агитационная кампания о необходимости вакцинации от COVID-19 довольно эффективна.

"Нельзя было начинать агрессивную кампанию, призывать везде проходить прививку, когда был ограничен доступ к вакцинам, до середины лета", - отметил министр.

"Антивакцинальное движение не появилось в ковиде. Он просто показал его актуальность. И не только в Украине. Когда я был санврачом и говорил о способности делать 250 тысяч прививок в день, и даже 150, то мне смеялись и говорили: "Ну-ну, в Украине такое антивакцинальное движение, где не доверяют, никогда не сделают". Сегодня у нас 250 тысяч, почти 290", - добавил глава Минздрава.

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