Люди рассказывали, что потеря вкуса - это не COVID-19, а диоксид азота, который распыляют над городом, - Ляшко
COVID-19 показал, что движение антивакцинаторов в Украине довольно распространено.
Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мне прислали видео, которое было записано возле одного из вакцинальных центров в Черниговской области… Люди рассказывали, что першение в горле и потеря вкуса - это не ковид, а диоксид азота, который распыляют те, кто летает сверху над городом", - отметил министр.
По словам Ляшко, агитационная кампания о необходимости вакцинации от COVID-19 довольно эффективна.
"Нельзя было начинать агрессивную кампанию, призывать везде проходить прививку, когда был ограничен доступ к вакцинам, до середины лета", - отметил министр.
"Антивакцинальное движение не появилось в ковиде. Он просто показал его актуальность. И не только в Украине. Когда я был санврачом и говорил о способности делать 250 тысяч прививок в день, и даже 150, то мне смеялись и говорили: "Ну-ну, в Украине такое антивакцинальное движение, где не доверяют, никогда не сделают". Сегодня у нас 250 тысяч, почти 290", - добавил глава Минздрава.
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З фільму "Тупий, ще тупіший".
Твой скрин ничего никому не доказывает, как и эта новость на цензоре.
студент умер через несколько часов после прививки.
это больше относится к первой части текста из твоего скрина, или ко второй? как ты думаешь?
посмотрю, у тебя больше 60 или меньше.
"До уваги всіх "антиваксерів"!!!
Христом-богом молимо - продовжуйте відстоювать свою позицію стосовно вакцинації від "КОВІД-19"...
Цим ви врятуєте нашу країну від шаленої кількості дегенератів , що заполонили суспільство!
Нам потрібна здорова в психічному плані нація , що не голосуватиме за естрадних "блазнів"!
Наперед дякуємо! Земля вам пухом... "
https://www.youtube.com/watch?v=eNiyB-xKGgY&ab_channel=Astralionica
И для ваксеров - Вот я этот Ковид перенёс в лёгкой форме, неделю ломало с температурой. Сейчас все тэсты отрицательные. Тэсты на антитела идеальные. Хоть ктото объясните мне - нахер мне ширяться?!
Для лікування ковіду-19 є простий протокол: не допускати високої температури, забезпечити розрідження крові, вчасно прийняти гормони, якщо дуріє імунка. Залежить від стану. Лікуються самі запросто, у кого працює мозок. У кого не працює або вони думали, що він їм по життю не потрібний, то лежать, нічого не роблять, а коли починають задихатися, то їх приймають в лікарнях і добивають через одного.
Ширка за деякий час відключає імунну систему і людина помирає від наперед непередбачуваних причин.
Але тупа влада вимагає сертифікати там, де це зайве.
Але всім іншим вакцинуватися потрібно, за виключенням тих, кому протипоказано.
То їм теж треба вакцинуватися згідно такої логіки?
Чи може просто включити мозок нарешті?
А про мозок у антиваксів - дякую, насмішили.
дайте мені їх, я на них подихаю,
поки у мене зараз нюх пропав
Вообще вирусы паразиты они могут и бактерии заражать. Но они не разбирают полезные или вредные.
Наступний етап - вивчення діагнозу пневмоніт! Симптоми , етіологія ,лікування.
https://vidio.blog/watch/Fz4plWU144vxzdV
Очередная страна Африки приостановила вакцинацию насления от коронавирусной инфекции сомнительным российским препаратом «Спутник V». Правительство Намибии всед за ЮАР пошло на такой шаг «в качестве меры предосторожности», так как исследования показали повышенный риск заражения ВИЧ у привитых этой вакциной мужчин.
населення навмисно робить навпаки..
але коли влада притиснула бізнес, пообіцяла його закрити, якщо робітники не будуть вакциновані, то бізнес "переконав" свої робітників на раз ,
і ніхто з робітників не згадав, що має якісь права,
мерщій побігли робити щеплення.. при чому будь-якою вакциною..
І тепер не дуже поспішає агітувати - можливо за наказом путєна...