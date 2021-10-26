Саакашвили не нуждается в госпитализации в городскую клинику. Будет необходимость - его переведут в тюремную больницу, - глава Минздрава Грузиии Тикарадзе

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе не видит необходимости в госпитализации бывшего президента Михеила Саакашвили в городские клиники.

"На этом этапе Саакашвили не нуждается в переводе на госпитализацию в городскую клинику. Если такая необходимость возникнет в связи с объявленной голодовкой, его переведут в тюремную больницу, где есть все условия", - сказала Тикарадзе во вторник журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она прокомментировала обвинения адвокатов в том, что Саакашвили не переводят на госпитализацию в городскую больницу по политическим мотивам, и что в 2020 году в городские клиники для лечения были переведены более 500 заключенных. "Действительно, это так, и более 500 заключенных были переведены в городские клиники, но исключительно по диагнозу хирургического вмешательства", - пояснила глава Минздрава.

По ее словам, "кроме консилиума врачей, следящих за состоянием здоровья Саакашвили, местные медики осуществляют постоянный мониторинг. В любое время Саакашвили может навещать его личный врач, поэтому все риски сведены до минимума", - отметила Тикарадзе.

Она добавила, что по рекомендации консилиума врачей накануне Саакашвили в Руставской тюрьме был просканирован на мобильном аппарате Доплера, и никаких осложнений обнаружено не было.

Со своей стороны, адвокат Георгий Гелхаури, во вторник встретившийся в Руставской тюрьме с Саакашвили, заявил журналистам, что экс-президент готов лечь лишь в ту клинику, где ему окажут квалифицированную медицинскую помощь.

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При этом адвокат сообщил, что "на этом этапе состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, хотя растет слабость, и врачи поддерживают его медикаментозными препаратами".

"Саакашвили благодарит медиков, особенно реаниматологов, которые дважды его спасли. Вчера в Грузию прибыл врач из Нидерландов, а завтра из Украины прибывает врач-реаниматолог", - добавил адвокат.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.