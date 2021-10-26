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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили не нуждается в госпитализации в городскую клинику. Будет необходимость - его переведут в тюремную больницу, - глава Минздрава Грузиии Тикарадзе

Саакашвили не нуждается в госпитализации в городскую клинику. Будет необходимость - его переведут в тюремную больницу, - глава Минздрава Грузиии Тикарадзе

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе не видит необходимости в госпитализации бывшего президента Михеила Саакашвили в городские клиники.

"На этом этапе Саакашвили не нуждается в переводе на госпитализацию в городскую клинику. Если такая необходимость возникнет в связи с объявленной голодовкой, его переведут в тюремную больницу, где есть все условия", - сказала Тикарадзе во вторник журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она прокомментировала обвинения адвокатов в том, что Саакашвили не переводят на госпитализацию в городскую больницу по политическим мотивам, и что в 2020 году в городские клиники для лечения были переведены более 500 заключенных. "Действительно, это так, и более 500 заключенных были переведены в городские клиники, но исключительно по диагнозу хирургического вмешательства", - пояснила глава Минздрава.

По ее словам, "кроме консилиума врачей, следящих за состоянием здоровья Саакашвили, местные медики осуществляют постоянный мониторинг. В любое время Саакашвили может навещать его личный врач, поэтому все риски сведены до минимума", - отметила Тикарадзе.

Она добавила, что по рекомендации консилиума врачей накануне Саакашвили в Руставской тюрьме был просканирован на мобильном аппарате Доплера, и никаких осложнений обнаружено не было.

Со своей стороны, адвокат Георгий Гелхаури, во вторник встретившийся в Руставской тюрьме с Саакашвили, заявил журналистам, что экс-президент готов лечь лишь в ту клинику, где ему окажут квалифицированную медицинскую помощь.

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При этом адвокат сообщил, что "на этом этапе состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, хотя растет слабость, и врачи поддерживают его медикаментозными препаратами".

"Саакашвили благодарит медиков, особенно реаниматологов, которые дважды его спасли. Вчера в Грузию прибыл врач из Нидерландов, а завтра из Украины прибывает врач-реаниматолог", - добавил адвокат.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4504) здоровье (1388) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+9
міша твій дім тюрьма!
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26.10.2021 12:53 Ответить
+9
Навіщо він нам? Він не українець.Помилково надали йому громадянство,а носяться з ним,ніби він тут народився і має якусь цінність.Забудьтеся цього Саакашвілі.
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26.10.2021 12:56 Ответить
+8
Сам себя трахнул ! 🤣Бог шельму метит ! Скоро и порноактер 🤡🤢🐲довыеживается
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26.10.2021 12:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
міша твій дім тюрьма!
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26.10.2021 12:53 Ответить
Амстердамский суд постановил передать «скифское золото» Украине, сообщает https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/spthtk_=frugqk РИА «Новости» .

Разбирательства по коллекции длились семь лет.

Коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014, она состоит из 2 тыс. артефактов и поступила из четырех музеев Крыма.
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26.10.2021 12:54 Ответить
Дайте ему ложечку варенья .
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26.10.2021 12:55 Ответить
Сам себя трахнул ! 🤣Бог шельму метит ! Скоро и порноактер 🤡🤢🐲довыеживается
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26.10.2021 12:55 Ответить
Навіщо він нам? Він не українець.Помилково надали йому громадянство,а носяться з ним,ніби він тут народився і має якусь цінність.Забудьтеся цього Саакашвілі.
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26.10.2021 12:56 Ответить
Кавказский пленник, млять...
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26.10.2021 13:02 Ответить
А почему мне по по фиг?
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26.10.2021 13:33 Ответить
За чий кошт банкет?
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26.10.2021 14:25 Ответить
ей вьі - адвокатьі Сраакашвили - не носите ему наркоту. вертухаи ставят в уши вату чтоб не сльішать *************** голос Сраакашвили. . .
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26.10.2021 15:15 Ответить
 
 