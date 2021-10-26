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В Польше вступили в силу поправки о немедленном выдворении нелегальных мигрантов с территории страны

В Польше вступили в силу поправки о немедленном выдворении нелегальных мигрантов с территории страны

В Польше вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие, что если нелегала задержали сразу после незаконного пересечения границы, такое лицо должно немедленно покинуть территорию страны по решению командира пограничного отряда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда"со ссылкой на RMF24.

Эти изменения кардинально меняют ситуацию для мигрантов, которые ищут возможность попасть в Польшу и глубже в ЕС с территории Беларуси.

Командир отряда пограничников, выявляющих нелегального мигранта, должен будет составить акт о незаконном пересечении границы и выдать решение о том, что это лицо должно покинуть территорию Польши. Вдобавок, таким мигрантам будет временно запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны - на период от 6 месяцев до 3 лет, а информация об этом будет внесена в информационные системы Шенгена.

Решение командира пограничного отряда можно оспорить выше, но это не означает отсрочку его выполнения.

Кроме того, изменения позволяют оставлять без рассмотрения заявку на получение убежища, если она подана немедленно после незаконного пересечения границы ЕС, если только это лицо не прибыло "напрямую с территории, где его жизнь и свободы под серьезной угрозой", и не привело правдоподобные причины для такого нелегального пересечения границы.

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Как сообщалось, польский парламент в связи с наплывом нелегальных мигрантов утвердил план строительства стены на границе с Беларусью стоимостью 1,6 млрд злотых - 350 миллионов евро.

С 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах действует чрезвычайное положение.

На днях сообщили, что Польша доведет до 10 тысяч число военных, помогающих охранять границу с Беларусью.

Беларусь (7921) закон (3178) мигранты (986) Польша (8511) миграция (261)


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Топ комментарии
+10
Таке відчуття інколи що справжня європа залишилась лише в Польщі
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26.10.2021 13:21 Ответить
+8
яка з них праця?
вони на соціалку біжать, а не працювати, як українці
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26.10.2021 13:14 Ответить
+6
Згодний! Одна Польща не виявляє ознак сцикливості перед ******. Та й перед Брюселем також.
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26.10.2021 13:24 Ответить
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Вы же на корню рубите лукашенковский стартап! Чувак только во вкус входить начал, турагентсва у чуркобесов открывать массово собирался!
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26.10.2021 12:57 Ответить
Таке відчуття інколи що справжня європа залишилась лише в Польщі
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26.10.2021 13:21 Ответить
Згодний! Одна Польща не виявляє ознак сцикливості перед ******. Та й перед Брюселем також.
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26.10.2021 13:24 Ответить
Так і є . Єдина нормальна країна в ЄС .
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26.10.2021 13:45 Ответить
Взагалі не завадило вислати з Європи усіх нелегалів.
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26.10.2021 12:58 Ответить
Краще примусова важка праця на шахтах та інших важких сферах десь на рік мінімум а потім депортації без варіантів.Побачите як рукою зніме.
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26.10.2021 13:06 Ответить
яка з них праця?
вони на соціалку біжать, а не працювати, як українці
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26.10.2021 13:14 Ответить
Так а я за що.Прийняти закон що незаконний перетин кордону штраф від 1000 до 100000€ і суд має визначити скільки.Скажім з боку Білорусі штраф мають бути не менше ніж 75000€ не мають чим сплатити примусова праця поки не виплатить борг.Якщо ж хворі не можуть працювати то в окрему тюрму з дуже поганими умовами пока на 3.І побачите нікого не буде бажання перетинати кордон.
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26.10.2021 13:28 Ответить
І чим тоді поляки будуть кращі Лукашенка? Один обманом забирає останні гроші, а інший буде тримати в рабстві.
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26.10.2021 13:38 Ответить
$12000-15000 це останні?
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26.10.2021 15:49 Ответить
Вони там продають все майно, щоб потрапити в ЕС. Так останні.
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26.10.2021 16:32 Ответить
Давай их пожалеем, ага
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27.10.2021 18:14 Ответить
От нелегалов одни неприятности
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26.10.2021 13:08 Ответить
Молодці поляки !

Путінсько-лукашенськівська схема закидання мігрантів ломається на місці через коліно командиром пограничників
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26.10.2021 13:13 Ответить
Шах і мат бульбофюреру.
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26.10.2021 14:02 Ответить
Стой, стрелять буду! Первый предупредительный в воздух, второй в нарушителя государственной границы и едешь в отпуск домой на неделю. Разве не так было?
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26.10.2021 14:36 Ответить
Респект полякам!
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26.10.2021 14:41 Ответить
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26.10.2021 14:56 Ответить
Т.е., по мнению поляков, в Белоруси никакой угрозы нет?
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26.10.2021 15:20 Ответить
Так. Картопляні тонтон-макути поки що не розстрілюють людей на місці.
Для нелегальних мігрантів на території Бєларусі існують цілком прийнятні можливості повернення додому в свої країни. Ув'язнювати, або тримати за руки їх там ніхто не буде.
Чи у вас є альтернративна інформація?
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26.10.2021 16:05 Ответить
Яка справа полякам до загроз нелегалам у Білорусії? Це справа нелегалів. Ніхто нікого не гвалтував.
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26.10.2021 19:52 Ответить
Полякам БРАВО! Респект і уважуха!
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26.10.2021 19:53 Ответить
 
 