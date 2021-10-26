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До 1,5 млн граждан Украины употребляют наркотики, их количество продолжает расти, - Венедиктова

До 1,5 млн граждан Украины употребляют наркотики, их количество продолжает расти, - Венедиктова

От 1 до 1,5 миллионов населения Украины употребляют наркотики, при этом ежегодно количество таких людей растет на 8-10%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Темпы роста наркомании в Украине являются одними из самых высоких в мире", - подчеркнула она.

Венедиктова отметила, что ежегодно наркотики становятся причиной смерти около тысячи человек. При этом от наркомании и связанных с ней болезней умирают около 120 тысяч украинцев.

По словам генпрокурора, около 20% объемов наркотиков в Украине распространяются с помощью интернета.

"Каждый пятый факт сбыта наркотиков в 2021 году осуществлялся с помощью сети интернет. В этом году правоохранителями учтено 24,5 тысяч уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств", - рассказала Венедиктова.

Как отметила генпрокурор, больше всего таких преступлений зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.

В то же время Венедиктова рассказала, что количество изъятых Нацполицией наркотиков снизилось почти в пять раз до 1 тысячи килограммов против 5 тысяч, изъятых в 2020 году.

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Автор: 

наркотики (2157) статистика (2310) Венедиктова Ирина (726) борьба с наркотиками (137)


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Топ комментарии
+5
И ещё миллионы колются не пойми чем. На почте, на вокзале - где попало вобщем.
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26.10.2021 13:02 Ответить
+5
Клоунада, вся статистика на канабисе, который наркотик еще только в Северной Корее.
Есть время гоняться за проституцией и подростками, стричь на этом бабло хотя даже в рашке канабис в мед сфере разрешили. А обсцыканы синяки и алкоголики по всей стране это ок. Сознательные граждане. Не наркоманы.
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26.10.2021 13:19 Ответить
+4
Она имеет ввиду зеленых депутатов.
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26.10.2021 12:57 Ответить
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Она имеет ввиду зеленых депутатов.
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26.10.2021 12:57 Ответить
ПОРНОАКТЕР 🤢🤡 всегда в бейте
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26.10.2021 13:05 Ответить
не спорю, но помню и ющенку и юльку- которые анализ крови так и не сдали и это говорит о том, что они тоже наркотня
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26.10.2021 14:29 Ответить
І хто бореться з наркомафією,по справжньому?З нею потрібно боротися військовими методами.Тюрма наркомафії нестрашна.
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26.10.2021 12:58 Ответить
Да мы в курсе, Ира! Но тебе виднее, ты у нас око наркоманово!
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26.10.2021 12:59 Ответить
И ещё миллионы колются не пойми чем. На почте, на вокзале - где попало вобщем.
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26.10.2021 13:02 Ответить
Надо ещё легализовать только каннабис
Тогда добавиться ещё пару миллионов
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26.10.2021 13:04 Ответить
Наменого больше. Бухло - тяжелый наркотик. Правда об этом стыдливо умалчивают.
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26.10.2021 13:04 Ответить
То она судит по своему окружению.
На деле - гораздо меньше, хотя хватает.
Мальчонки летом в капюшонах - верный признак.
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26.10.2021 13:08 Ответить
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26.10.2021 13:09 Ответить
Також в тому числі?
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26.10.2021 13:33 Ответить
Наша Бубочка в их числе, гаденыш кокаиновый
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26.10.2021 13:19 Ответить
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26.10.2021 14:17 Ответить
Клоунада, вся статистика на канабисе, который наркотик еще только в Северной Корее.
Есть время гоняться за проституцией и подростками, стричь на этом бабло хотя даже в рашке канабис в мед сфере разрешили. А обсцыканы синяки и алкоголики по всей стране это ок. Сознательные граждане. Не наркоманы.
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26.10.2021 13:19 Ответить
а зезидент уже сдал анализы? Или купил справку у дружбана в частной клинике?)
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26.10.2021 13:23 Ответить
Та ще не дійшов до стадіона чи до стадії.
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26.10.2021 13:35 Ответить
видать и прокурватуру затронула наркопошесть... 1,5 млн из 39 млн... она или обкурилась или... 2.6% населения страны принимает наркотики? что они там жрут, пьют и чем ширяются перед такими заявлениями...
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26.10.2021 13:25 Ответить
Не правда, мы просто вакцинируемся
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26.10.2021 13:26 Ответить
Как неожиданно
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26.10.2021 13:29 Ответить
Как неожиданно
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26.10.2021 13:30 Ответить
Она им продает или вместе употребляют?
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26.10.2021 13:33 Ответить
Венедиктова- это дело "генпрокурора" о %% наркомов вещать?
У тебя своих под носом как грязи, начиная с кокаиновой *ОПы.
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26.10.2021 13:35 Ответить
А поіменно можна оголосити весь список, можливо там відомі імена, ну, хоча би їх.
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26.10.2021 13:38 Ответить
Тобто головний прокурор визнав крах правоохоронної системи у боротьбі із наркоманією, який виник протягом її каденції. Пора у відставку?!
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26.10.2021 13:46 Ответить
Извините, но чушь собачья это заявление. Откуда берутся эти данные у Венедиктовой, где ссылки на источник? похоже из пальца ее аналитической службы. Цифра прироста 8-10/ в год выглядит совершенно фантастической, второе, а что оно имеет ввиду под наркотиками? если коноплю, то это каменный век, и тогда наркотики ********** не 1.5 млн , а в разы меньше, потому что конопля как известно в цивилизованой части мира это лекарство и психоактивное вещество, но не наркотик. И потешила цифра 20/ наркотиков продается в инете. Только все заборы исписаны интернет адресами и закладчики круглосуточно роются за трансформаторными будками под гиканье пенсионерок. Даже дети знают, Интернет главный продавец наркотиков, а Венедиктова живет выдуманными цифрами.
Хвй генпрокурор садит предателей и олигархов, с наркотиками в интернете киберполиция разберется
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26.10.2021 14:06 Ответить
на міліон наркоманів 24 тисячі злочинів?
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26.10.2021 14:14 Ответить
если их так много
можно им сказать
что вакцина от ковида дает приход
кривая вакцинации пойдет вверх
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26.10.2021 15:12 Ответить
Это смотря что считать наркотиками. Никотин и этил ведь тоже наркотики. Но законные!
Легализуйте марихуану, герыч ... и наркоманов у нас совсем не будет.
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26.10.2021 15:15 Ответить
Статистика Бенядіктової хромає як хрома кобила. 24тис злочинів. Виникає 975тис незареєстрованих злочинів . І ще кількість наркотиків вилучених від незаконного обігу зменшується. Хрома кобила - це злочини вчиннені службовими особами які зобов"язані боротись із наркоманією. Тобто боротьба не ведеться - хрому кобилу треба гнати . алеж вона через це у дошку своя.
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26.10.2021 15:26 Ответить
а че алкашей не считают? Нужно еще кофеманов посчитать, которых трясет, если с утра не выпьют кофе, получиться не 10% тогда уже, а 95%. Надоела уже эта примитивная архаическая категоризация, сьел гриб - наркоман, выпил литр водки - не наркоман.
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26.10.2021 15:29 Ответить
Именно. По факту наркоманов процентов под 80%, ибо большинство пролетариев без курева или сиськи пива на стенку лезь начинают. Причём обоих полов - у нас очень много курящих женщин.
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26.10.2021 15:44 Ответить
Це цікаве питання. Алкоголь, наприклад, по факту є доволі важким наркотиком. Скільки людей загинуло від "синьки", - навіть важко уявити. У той же час, щоб хтось когось вбив під веселою травою, - мені про такі факти невідомо.
Але, звісно, наркотики, особливо важкі синтетичні, - це зло, з яким потрібно боротися.
Ефект бутірату:

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26.10.2021 16:21 Ответить
А зеленого торчка порахували?
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26.10.2021 16:49 Ответить
панове, прошу мiнусувати

шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !

https://youtu.be/odw7wn9AdCY

https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
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26.10.2021 18:05 Ответить
их употребляет 73%
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26.10.2021 18:48 Ответить
Думаю что 20% продаж (и каждая пятая покупка) через интернет , это очень заниженная цифра, уверен что это более 90 %, так же уверен что в силах киберполиции Украины на эту ситуацию повлиять, во всяком случае уверен что технически это решаемо - ведь с продажей оружия и торговлей детской порнографией (имею в виду розницу а не крупный опт ) киберполиция успешно справляется, но по-видимому решать проблему торговли наркотиками через интернет кому-то не выгодно, могу даже предположить кому - платежным интернет системам вроде "easypay" через которые ежедневно прокручиваются миллионы от нарко сделок.
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26.10.2021 21:16 Ответить
 
 