До 1,5 млн граждан Украины употребляют наркотики, их количество продолжает расти, - Венедиктова
От 1 до 1,5 миллионов населения Украины употребляют наркотики, при этом ежегодно количество таких людей растет на 8-10%.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Темпы роста наркомании в Украине являются одними из самых высоких в мире", - подчеркнула она.
Венедиктова отметила, что ежегодно наркотики становятся причиной смерти около тысячи человек. При этом от наркомании и связанных с ней болезней умирают около 120 тысяч украинцев.
По словам генпрокурора, около 20% объемов наркотиков в Украине распространяются с помощью интернета.
"Каждый пятый факт сбыта наркотиков в 2021 году осуществлялся с помощью сети интернет. В этом году правоохранителями учтено 24,5 тысяч уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств", - рассказала Венедиктова.
Как отметила генпрокурор, больше всего таких преступлений зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.
В то же время Венедиктова рассказала, что количество изъятых Нацполицией наркотиков снизилось почти в пять раз до 1 тысячи килограммов против 5 тысяч, изъятых в 2020 году.
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Тогда добавиться ещё пару миллионов
На деле - гораздо меньше, хотя хватает.
Мальчонки летом в капюшонах - верный признак.
Есть время гоняться за проституцией и подростками, стричь на этом бабло хотя даже в рашке канабис в мед сфере разрешили. А обсцыканы синяки и алкоголики по всей стране это ок. Сознательные граждане. Не наркоманы.
У тебя своих под носом как грязи, начиная с кокаиновой *ОПы.
Хвй генпрокурор садит предателей и олигархов, с наркотиками в интернете киберполиция разберется
можно им сказать
что вакцина от ковида дает приход
кривая вакцинации пойдет вверх
Легализуйте марихуану, герыч ... и наркоманов у нас совсем не будет.
Але, звісно, наркотики, особливо важкі синтетичні, - це зло, з яким потрібно боротися.
Ефект бутірату:
шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !
https://youtu.be/odw7wn9AdCY
https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144