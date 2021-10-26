До 1,5 млн граждан Украины употребляют наркотики, их количество продолжает расти, - Венедиктова

От 1 до 1,5 миллионов населения Украины употребляют наркотики, при этом ежегодно количество таких людей растет на 8-10%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Темпы роста наркомании в Украине являются одними из самых высоких в мире", - подчеркнула она.

Венедиктова отметила, что ежегодно наркотики становятся причиной смерти около тысячи человек. При этом от наркомании и связанных с ней болезней умирают около 120 тысяч украинцев.

По словам генпрокурора, около 20% объемов наркотиков в Украине распространяются с помощью интернета.

"Каждый пятый факт сбыта наркотиков в 2021 году осуществлялся с помощью сети интернет. В этом году правоохранителями учтено 24,5 тысяч уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств", - рассказала Венедиктова.

Как отметила генпрокурор, больше всего таких преступлений зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.

В то же время Венедиктова рассказала, что количество изъятых Нацполицией наркотиков снизилось почти в пять раз до 1 тысячи килограммов против 5 тысяч, изъятых в 2020 году.

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