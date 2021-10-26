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НАПК проверяет причастность нардепа Гереги к сети гипермаркетов в оккупированном Крыму, - СМИ

НАПК проверяет причастность нардепа Гереги к сети гипермаркетов в оккупированном Крыму, - СМИ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет декларацию народного депутата от группы "За майбутнє" Александра Гереги за 2020 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно по запросу НАПК в "Слідство.Інфо".

В частности, в материале говорится, что благодаря утечке Pandora Papers журналисты обнаружили сеть оффшорных компаний, принадлежавшую народному депутату Александру Гереге. Эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.

Документы международных провайдеров, которые получили журналисты, определяют супруг Герег владельцами пяти кипрских компаний.

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"Все они принадлежали супругам Герегам через сеть оффшорных компаний, в том числе через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования", - говорится в материале.

В "Слідство.Інфо" добавляют, что оба фонда не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний - Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

"Последняя владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов в оккупированном Крыму, "Новацентр К". Сеть представлена ​​четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма являлись частью "Эпицентра", - добавляет "Слідство.Інфо".

В материале также говорится, что документы из самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги минимум до 2019-го.

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Данные из реестра Республики Кипр свидетельствюет, что компания Atropa Services S.A., которая упоминается в утечке Pandora Papers как связанная с бизнесом семьи Герег, была владелицей Edlagor Enterprises Limited до марта 2020 года.

Сам Герега на вопрос "Слідство.Інфо" ответил, что никакого бизнеса в оккупированном Крыму не ведет.

"Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был утрачен после его оккупации и аннексии Российской Федерацией", - сказал парламентарий.

Также он отрицал принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр". Однако, говорится материале, документы провайдера в Dadlaw свидетельствуют о том, что эта компания принадлежала Александру Гереге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офшорные фирмы нардепа Гереги связаны с сетью гипермаркетов в оккупированном Крыму, - СМИ

Автор: 

Герега (155) НАПК (1225)


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Топ комментарии
+4
Кто то сомневается что причастен ? ))
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26.10.2021 13:11 Ответить
+4
Один из тех случаев, когда форма не соответствует содержанию.

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26.10.2021 13:27 Ответить
+2
Також визнають зразковим декларантом.
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26.10.2021 13:13 Ответить
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Кто то сомневается что причастен ? ))
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26.10.2021 13:11 Ответить
А на фото - чистий Українець.
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26.10.2021 13:58 Ответить
Ну неужели все евреи Иуды? Меня забанили за подробный вопрос, но тем не менее , причина и следствие должны быть нами учтены
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26.10.2021 14:10 Ответить
Народився
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 27 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 (54 роки)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Городок , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР

Громадянство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна

Національність
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець
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26.10.2021 14:11 Ответить
Герега був мільтимільйонером,а став вже доларовим мільярдером.
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26.10.2021 13:12 Ответить
зато він з МАЙБАХУ БЄНІ й без ТБ
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26.10.2021 13:23 Ответить
В нього є ще конкретні справи.В нас мер його людина.
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26.10.2021 15:19 Ответить
Також визнають зразковим декларантом.
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26.10.2021 13:13 Ответить
Це той, що масочки на літачку вові підвозивдля піару а насправді для свого ЕПІЦЕНТРУ? КОВІД почав ще тоді вбивати рейтинг вови... Зараз долупить!!!
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26.10.2021 13:13 Ответить
вкладати в крадівництво на шлак для своїх олігархів під асфальт замість в медицину під час ковіду... ЦЕ ВОРОГИ КРАЇНИ!
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26.10.2021 13:15 Ответить
А ПОТІМ ЗАМОРОЗИТИ ТИХ, ХТО НАМАГАЄТЬСЯ ВИЖИТИ САМОТУЖКИ ПО ДОМІВКАХ ПРИ тем-рі 14 , саме таку обіцяють взимку( а зараз 17), та ще з віяловим відключення електрики - ТО ВАГНЕРІВСЬКА ЗРАДА ЦЕ ВЖЕ НІЩО!!!
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26.10.2021 13:18 Ответить
Шо ж там у вас в Америке так плохо то все?
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26.10.2021 13:25 Ответить
нє прінімаццца!
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26.10.2021 13:33 Ответить
жалюгідні тупі зелені
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26.10.2021 13:34 Ответить
Ну видно зелёные и в Америке зелёные, бедная Америка.
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26.10.2021 14:57 Ответить
Один из тех случаев, когда форма не соответствует содержанию.

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26.10.2021 13:27 Ответить
Оборотень в вышиванке. Рыг на самом деле. Такие не должны иметь своих сми и телеканалов.
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26.10.2021 13:35 Ответить
Коли ЦЯ влада починає на когось наїжджати...
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26.10.2021 13:35 Ответить
Може на кінець накажуть цих юдів
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26.10.2021 14:11 Ответить
твой ЗЕослик накажет...?
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26.10.2021 16:54 Ответить
"Епіцентр" - смачний шматок бізнесу. Хтось зможе спробувати відкусити.
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26.10.2021 14:34 Ответить
 
 