НАПК проверяет причастность нардепа Гереги к сети гипермаркетов в оккупированном Крыму, - СМИ
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет декларацию народного депутата от группы "За майбутнє" Александра Гереги за 2020 год.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно по запросу НАПК в "Слідство.Інфо".
В частности, в материале говорится, что благодаря утечке Pandora Papers журналисты обнаружили сеть оффшорных компаний, принадлежавшую народному депутату Александру Гереге. Эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.
Документы международных провайдеров, которые получили журналисты, определяют супруг Герег владельцами пяти кипрских компаний.
"Все они принадлежали супругам Герегам через сеть оффшорных компаний, в том числе через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования", - говорится в материале.
В "Слідство.Інфо" добавляют, что оба фонда не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний - Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.
"Последняя владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов в оккупированном Крыму, "Новацентр К". Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма являлись частью "Эпицентра", - добавляет "Слідство.Інфо".
В материале также говорится, что документы из самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги минимум до 2019-го.
Данные из реестра Республики Кипр свидетельствюет, что компания Atropa Services S.A., которая упоминается в утечке Pandora Papers как связанная с бизнесом семьи Герег, была владелицей Edlagor Enterprises Limited до марта 2020 года.
Сам Герега на вопрос "Слідство.Інфо" ответил, что никакого бизнеса в оккупированном Крыму не ведет.
"Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был утрачен после его оккупации и аннексии Российской Федерацией", - сказал парламентарий.
Также он отрицал принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр". Однако, говорится материале, документы провайдера в Dadlaw свидетельствуют о том, что эта компания принадлежала Александру Гереге.
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