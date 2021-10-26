"Слуга народа" Арахамия об ошибках в санкционном списке СНБО: Просто продавали его и все - предлагали до $300 тыс. ВИДЕО
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 108 технических ошибок в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны были допущены намеренно, и за такую "ошибку" якобы предлагали от $100 000 до $300 000.
Об этом Арахамия сказал в эфире программы Хард с Влащенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам Арахамии, "разного рода люди" сообщают, что коррумпированные сотрудники правоохранительних органов якобы приходили к ним и предлагали от 0 000 до 0 000 за возможность допустить ошибки при составлении санкционного списка "воров в законе", чтобы подсанкционные лица имели возможность перемещаться за границу.
"Просто продавали этот список и все – к сожалению, так. Правда жизни", – сказал глава фракции СН.
Он также подчеркнул, что список готовился большой группой людей, потому не верит, что при составлении перечня были допущены случайные ошибки.
Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".
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абидно, да !
вот так он и стал мультимиллионером за месяц (по его же признанию)
ЗЕльоные макаки
- окропить зебилов "желтой благодатью" в видосиках на тему "бавимося с коррупцией";
- заработать/получить откаты на договорняках по списку;
- устранить конкурентов и поставить своих/нужных людей на потоки контрабанды
Это как с с законом про казино: орали о "доходы в бюджет от казино вырастут до 7 млрд.грн!
А по факту - после "закона от клована про казино" доходы упали и составляют менее 0.7 млрд.грн
оспади, да конспектируйте кто-нибудь его чистосердечные - это жеж потом так пригодиться !!!!!
коломойский, его клоун - зеленский, арахамия и т.д.?
или ты так подтверждаешь, что зеленский работает на "прошлых"?)) а то ведь ВСЕ чиновники зеленского - были взяты им как раз из прошлых.. чиновников януковоща - от портнова до татарова и монастырского))
навіть не стратегічним..
за скільки РНБО здасться самому пуйлу ?
мне кажется или агрохимия в последнее время работает против коЗЕманды своими откровениями?
P.S.
Это еще боольшой вопрос: Ошиблись потому, что безграмотные бестолочи или потому, что заплатили.
я так понимаю он гонит бочку на правоохранителей, которые слили за бабки больше сотни людей, а бедная рнбо и президент тут не причем?)
На втором месте - пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (14%).
Порохоботы казлы.
Розкладаю "по поличках":
1) список цей - не "рознарядка" тому може буть і меншим , і більшим
2) Із списку не "виключали" "негідників", а просто "не вносили" - за бабло!
Головне в іншому:
3) В список "призначили" людей, що ніякого стосунку ні до "олігархів", ні до "злодіїв у законі", ні до "корупціонерів" не мають , але мають активну життєву позицію , що суперечить поглядам "ЗЕ-шобли" Мета? "Під шумок" розправиться з "невгодними" чужими руками
AmazonОфіс (Адміністрація, Секретаріат... один х...й) Президента України
шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !
https://youtu.be/odw7wn9AdCY
https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
26 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%b1.html#comments Комментарии: 1
У нас были и «черные сотни» на таможне и введение на таможенные посты подразделений полиции… Но финансовые потоки как шли мимо бюджета, так и идут.
Берем свежую статистику госказначейства за январь-сентябрь 2021 года: при плане в 276 млрд. грн., таможня «дала» 284 млрд. - перевыполнение всего на 8 ярдов или смешные 3%.
И это на фоне рекордного восстановления импорта в текущем году по сравнению с прошлым.А импорт у нас - главный «поставщик» налогов: НДС на импорт в Украине - бюджетообразующий.
Такую информацию https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 приводит сегодня в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ.
В футболе всегда счет на табло, игра забудется, а счет останется.
Точно также и борьба с коррупцией: ее резульаты проявляются в сотнях лет тюремных сроков, которые суммарно получают коррупционеры и в сотнях ярдах гривен, собранных в бюджет.
Как в Южной Корее, где семья приговоренного к пожизненному сроку бывшего президента Чон Ду Хвана до сих пор выплачивает в бюджет 370 млн. дол., украденных оным у страны.
А тут еще и скандал в СНБОУ - часть контрабандистов, попавших под санкции, оказывается, успела выйти из числа участников своих компаний в промежутке между самим решением СНБО и указом президента о введении в действие его решений.
То есть воспользовались своеобразным «окном возможностей».
Об этом говорят расследования журналистов из «Bihus.Info».
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-300-000-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B0.html «Силовикам платили по $300 000 за «ошибки» в санкционном списке СНБО» - источник
Само «окно возможностей» продлилось не много ни мало - 6 дней!!!
15 апреля - решение СНБО о санкциях против контрабандистов. А указ президента о введении санкций - почему-то только 21 апреля.
В результате, часть «контрабандистов» успели выйти из числа участников своих компаний и эти фирмы под санкции не попали.
Такая борьба с контрабандой напоминает мне старый советский мультфильм «Ограбление по…», когда «Марио шел грабить банк» и об этом, за несколько дней, знали все жители поселка, при чем даже полицейские и работники «ограбляемого» банка…
У нас так же происходит «Борьба с коррупцией по….».
В начале - анонс решения и «большой шухер».
Затем само решение СНБО.
Потом опять грандиозный шухер. Ну и в финале: «кто не спрятался, я не виноват», а спрятаться успели почти все.
Бороться с коррупцией необходимо с помощью быстрых, превентивных ударов, когда президент подписывает указы в момент принятия решения, а не шесть дней спустя.
Тем более, что есть действенные методы превентивной борьбы, с копеечной себестоимостью, о которых я пишу все эти годы.
У нас уже проводились исследования относительно статистических расхождений в показателях импорта товаров в Украину по данным нашей таможни и таможенных органов стран - торговых партнеров.
Разрывы статистических данных были просто чудовищны.
В различные годы, они доходили до 45% от официальных показателей украинской таможни, а суммы расхождений варьировались от 8 до 18 млрд. дол. в год.
Самый высокий уровень расхождения был зафиксирован с Китаем, что неудивительно, учитывая количество китайского ширпотреба, продаваемого на различным «километрах» и «хитрых» рынках.
Но через таможню проходит не только неучтенный импорт, но и фиктивный/неучтенных экспорт.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE.html Саакашвили: в Украине при Зеленском коррупционеры крысят ежегодно половину бюджета
Фиктивный экспорт - это, когда сумма товарных поставок завышается с целью получить дополнительные суммы возмещения НДС.
Кстати, мои предложения, переданные ряду депутатам, которые на эфирах рвут рубахи до пупа в порыве ненависти к коррупции, увязать факт возмещения НДС экспортерам с датой возврата экспортной выручки в страну, вызвали легкое подрагивание лицевого нерва у слуг народа.
Что касается неучтенного экспорта, то он фиксируется в операциях ФПГ, которые часть валютной выручки аккумулируют на иностранных контролируемых компаниях: в Украине их фирмы почти банкроты, зато зарубежные торговые дома, размещенные в оффшорных зонах или зарегистрированные на «венских бомжей», декларируют доходы на сотни миллионов за счет получения до 30% неучтенной в Украине торговой выручки.
Но есть и еще один неучтенный экспорт - это когда экспортируется подакцизный товар, большей частью сигареты и запрещенное к вывозу сырье (лес-кругляк).
Что касается схем по импорту, то существуют и так называемый «схемный пересорт» на «импортных скрутках».
Как-то видел не публичную статистику НБУ: отклонение реального финансового потока по импорту/экспорту от официального составляет до 40 млрд. дол. в год.
Делим эту цифру на шесть и получаем потери бюджета только по НДС: либо недополучение налога, либо выплаченное фиктивное возмещение.
То есть речь идет о 6-7 млрд. дол., которые может дать таможня при реальной борьбе с контрабандой (плюс пошлины).
Суммарно - до 200 млрд. грн. в год.
Эта сумма превышает программу сотрудничества с МВФ и равна годовому трансферту на покрытие дефицита пенсионного фонда.
И сопоставима с бюджетом на образование и медицину.
За эти деньги всем пенсионерам можно доплачивать по 1,5 тыс. грн. в месяц в течение всего года
Проблему фиктивного импорта/экспорта можно было решить простым, но весьма эффективным способом: внесением в контракты с главами региональных таможен пункта о том, что если по итогам месяца данные по импорту/экспорту, отраженные в украинской статистике отличаются более чем на 1% от данных страны-торгового партнера, данный чиновник с позором и волчьим билетом увольняется с занимаемой должности.
А по факту отклонения, проводится целевое расследование по конктрентым кодам-товаров и партиям поставок.
Вот только нужны ли нынешней власти такие простые, эффективные и главное не показушные методы борьбы?
С коррупцией нужно бороться, сидя за монитором компьютера, как это делают в ЕС, где большая часть документов оформляется в электронном виде, а взаимодействие таможенного инспектора и предпринимателя осуществляется дистанционно.
В таком формате, от действий таможни страдают контрабандисты, а легальные импортеры и экспортеры фактически не замечают таможенных инспекторов.
Даже в «диктаторской» Беларуси, запускается инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) Брестской таможни в районе парка «Заречица» станции Брест-Северный, построенный в рамках межправительственного соглашения Республики Беларусь и КНР.
Комплекс стоимостью 5,5 млн. дол. представляет собой целую сеть инфраструктурных и логистических комплексов, а также сканирующий туннель, который оснащен технологией быстрого таможенного контроля и скоростной самоадаптации, простыми словами, он может просвечивать грузы в движении, не останавливая товарные составы и выявляя например блоки сигарет в пиломатериалах.
У нас же правит бал дикое средневековье, с «черными таможенными сотнями», копами, получающими доступ к автоматизированной системе таможенного оформления и политическим диалогом в стиле: «Верещагин! Уходи на х… с баркаса! Сейчас подойдём поближе, Фёдор Иванович».
Может поэтому, и «Новый шелковый путь» прошел мимо нас, хотя именно украинское направление всегда считалось наиболее перспективным. Чисто географически….
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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https://twitter.com/sergiy_taran/status/1452964349862088704 4 ч
На прикладі «продажу» помилок у санкційному списку «злодіїв у законі», який оприлюднив Арахамія, ми принаймні, бачимо як саме буде ухвалювати «список олігархів». Тільки цифри, певно, будуть трохи інші.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7056359891056723?__cft__[0]=AZVXONVHl4L2BqpqYW97e5z6kTMA4-x5LgrtvNofKbkD-Y6bsONyy1Fgnc15KOivuhVQ5y4cg0lLE3TEHalfRyax6ApEVnBZDD7rt4EuXaZfNvNzicweeffXYXXaBUZCs5jN-YNQrtKSX3goFdDozbCJ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Я правильно понимаю, что глава партии власти, у которой в ВР монобольшинство и которая назначает не только Кабмин, но и руководителей ВСЕХ правоохранительных структур, спокойн озвучивает, что эти подконтрольных им структуры занимаются коррупцией? Я правильно понимаю, что это явка с повинной? И он считает, что кто-то поверит, что он не знал об этом или не участвовал? То, что это озвучил полудурок в полукедах не отменяет перечисленного мной. Пусть ещё скажет, что в Вену на самолёте Фирташа летал случайно. Два раза. И оба раза случайно. А у него таки коррупция в ДНК. Это уже всем понятно.
Так, у меня от всего этого кошмара уже начинается плавиться мозг. И как же стыдно перед моими европейскими коллегами за это недоразумение с мандатом украинского народного депутата.
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4461091200594641?__cft__[0]=AZW4GQHLS4jIwtYL9_sZYZJsINXC0b1jusucYDDj-Si_rnyH5M-Z0gPx4VczXPNTyVOoJenGGYVF_SQiH_axKVTx4XvqWoQl5ziFVwg39-yWGnMFqeSwAoTIfPdovLRlU6E&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Зеленський з його гнилим оточенням побудували бізнес на РНБО.
Тупо продавали криміналу місця по 300 тисяч доларів.
Хтось ще досі довіряє цим виродкам?!
Якби це сталось в країні, де влада відповідальна, президент би давно пішов у відставку, а Зеленський - паразит, тому його єдиний принцип - утриматись при владі.
На пожизненное....
А Давиду Георгиевичу теперь надо обходить метаднові вечіркі... Ну так. На всяк випадок.
как не зарабатывать деньги Ермаку
и поцЗеденту пару процентов отвалит