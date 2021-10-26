"Слуга народа" Арахамия об ошибках в санкционном списке СНБО: Просто продавали его и все - предлагали до $300 тыс. ВИДЕО

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 108 технических ошибок в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны были допущены намеренно, и за такую "ошибку" якобы предлагали от $100 000 до $300 000.

Об этом Арахамия сказал в эфире программы Хард с Влащенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Арахамии, "разного рода люди" сообщают, что коррумпированные сотрудники правоохранительних органов якобы приходили к ним и предлагали от 0 000 до 0 000 за возможность допустить ошибки при составлении санкционного списка "воров в законе", чтобы подсанкционные лица имели возможность перемещаться за границу.

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"Просто продавали этот список и все – к сожалению, так. Правда жизни", – сказал глава фракции СН.

Он также подчеркнул, что список готовился большой группой людей, потому не верит, что при составлении перечня были допущены случайные ошибки.

Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".