Корниенко о назначении депутатами себе в помощники родственников других нардепов: Это не прямое кумовство

Глава партии "Слуга народа" и первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко отреагировал на информацию о том, что помощниками народных депутатов работают 12 родственников других нардепов.

Об этом он заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

По мнению политика, из этой ситуации стоит сделать "кадровые выводы", но кумовством он это не считает.

"Здесь мысли разошлись. Мое личное мнение ... заключается в том, что мы на это должны отреагировать, мы не должны об этом просто забыть. И, наверное, нужно коллегам все-таки сделать кадровые выводы, а тем коллегам, которые еще не встряли в это - не встревать. Нужно ли какое-нибудь другое наказание, возмещать деньги и т. п. Мне кажется, это процедурно труднее будет сделать. Я бы не сказал, что это прямое кумовство, потому что вряд ли они даже знакомы между собой", - сказал Корниенко.

Часть депутатов считают подобные назначения обусловленными с профессиональной точки зрения, добавил парламентарий.

"Но понятно, что моральную сторону дела нельзя не учитывать и нужно с этим что-то делать. Я думаю, будут какие-то действия со стороны депутатов. Когда было предыдущее расследование ... о прямых родственниках, то все депутаты увольняли их и больше таким не занимались", - объяснил Корниенко.

Напомним, ранее вышло расследование программы "Схемы", в котором говорилось, что почти 4,5 миллиона гривен потратили из бюджета за два года работы Верховной Рады 9-го созыва на 12 родственников депутатов, работающих помощниками у других парламентариев.

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