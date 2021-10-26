Корниенко о назначении депутатами себе в помощники родственников других нардепов: Это не прямое кумовство
Глава партии "Слуга народа" и первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко отреагировал на информацию о том, что помощниками народных депутатов работают 12 родственников других нардепов.
Об этом он заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.
По мнению политика, из этой ситуации стоит сделать "кадровые выводы", но кумовством он это не считает.
"Здесь мысли разошлись. Мое личное мнение ... заключается в том, что мы на это должны отреагировать, мы не должны об этом просто забыть. И, наверное, нужно коллегам все-таки сделать кадровые выводы, а тем коллегам, которые еще не встряли в это - не встревать. Нужно ли какое-нибудь другое наказание, возмещать деньги и т. п. Мне кажется, это процедурно труднее будет сделать. Я бы не сказал, что это прямое кумовство, потому что вряд ли они даже знакомы между собой", - сказал Корниенко.
Часть депутатов считают подобные назначения обусловленными с профессиональной точки зрения, добавил парламентарий.
"Но понятно, что моральную сторону дела нельзя не учитывать и нужно с этим что-то делать. Я думаю, будут какие-то действия со стороны депутатов. Когда было предыдущее расследование ... о прямых родственниках, то все депутаты увольняли их и больше таким не занимались", - объяснил Корниенко.
Напомним, ранее вышло расследование программы "Схемы", в котором говорилось, что почти 4,5 миллиона гривен потратили из бюджета за два года работы Верховной Рады 9-го созыва на 12 родственников депутатов, работающих помощниками у других парламентариев.
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Все это было уже давно.
Ах да, чуть не забыл главный постулат порохоботов - чем хуже в стране тем лучше.
"при этом несем ответственность не только за себя, а и за других." - ну да, ну да. Этакий Данко... Только поэтому критерию Вы решаете, что лучше для других?
"несу реальную ответственность за людей" - несите себе на здоровье, только другим не нужно рассказывать, что хорошо, а что плохо.
" И я вполне вижу разницу между ситуацией в Украине в 2018-19" - ну теперь включите мозг и осознайте, что сегодняшняя ситуация это последствия той ситуации.
Плюс к этому делаете выводы основанные на собственных домыслах.
От таких ка Вы и Вашей "несу реальную ответственность за людей" нужно держаться подальше.
Это и все? Т.е. статистика и сухие цифры данных -- это домыслы? Могу еще накидать. Вот и держитесь подальше., я только за. Это не я влез в диалог. Чем теперь недовольны? И можете хоть слинять куда-нибудь подальше, я только буду рад.
семейныйдепутатский подряд.
буть так добр . проясни ситуацию
Офігівше, у своєму всевлядді, плісняве бидло.
Это обнаглевшие от своей безнаказанности циники, упиваются свалившейся на них властью. "Слуги" народа... ага, как же...
ЗЕДолб...бы, смачного.
А вот у Порошенко в шоколадках есть сахар,представляете какой ужас. а вы тут про мелочь какую-то волнуетесь.
кумакорабельная сосна, що під кумом не була.
цинизм высшей пробы