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Корниенко о назначении депутатами себе в помощники родственников других нардепов: Это не прямое кумовство

Корниенко о назначении депутатами себе в помощники родственников других нардепов: Это не прямое кумовство

Глава партии "Слуга народа" и первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко отреагировал на информацию о том, что помощниками народных депутатов работают 12 родственников других нардепов.

Об этом он заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

По мнению политика, из этой ситуации стоит сделать "кадровые выводы", но кумовством он это не считает.

"Здесь мысли разошлись. Мое личное мнение ... заключается в том, что мы на это должны отреагировать, мы не должны об этом просто забыть. И, наверное, нужно коллегам все-таки сделать кадровые выводы, а тем коллегам, которые еще не встряли в это - не встревать. Нужно ли какое-нибудь другое наказание, возмещать деньги и т. п. Мне кажется, это процедурно труднее будет сделать. Я бы не сказал, что это прямое кумовство, потому что вряд ли они даже знакомы между собой", - сказал Корниенко.

Часть депутатов считают подобные назначения обусловленными с профессиональной точки зрения, добавил парламентарий.

"Но понятно, что моральную сторону дела нельзя не учитывать и нужно с этим что-то делать. Я думаю, будут какие-то действия со стороны депутатов. Когда было предыдущее расследование ... о прямых родственниках, то все депутаты увольняли их и больше таким не занимались", - объяснил Корниенко.

Напомним, ранее вышло расследование программы "Схемы", в котором говорилось, что почти 4,5 миллиона гривен потратили из бюджета за два года работы Верховной Рады 9-го созыва на 12 родственников депутатов, работающих помощниками у других парламентариев.

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Автор: 

ВР (29285) помощник депутата (40) Слуга народа (2636) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+34
Это кривое кумовство
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26.10.2021 13:50 Ответить
+20
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26.10.2021 13:53 Ответить
+18
Петрович я не пойму . ты или прикалываешься или зебобик в высшем градусе или просто долбо..б
буть так добр . проясни ситуацию
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26.10.2021 13:55 Ответить
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Это кривое кумовство
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26.10.2021 13:50 Ответить
Та да. Уже не просто сцут, а срут в глаза зебилам зеленым поносом даже не кроясь. Все равно их лохторат схавает. И не такое было и схавали.
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26.10.2021 14:01 Ответить
"И не такое было и схавали." это Вы о назначении луценка?
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26.10.2021 14:10 Ответить
Луценко показав профпридатність на своїй посаді і ефективність, а що ці шавки-навіть говорити не можуть. Які зауваження до роботи Луценка?-немає і не буде.
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26.10.2021 14:15 Ответить
Сами спросили, сами ответили.... Зачем мне это написали?
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26.10.2021 14:18 Ответить
Бриллиантовые прокуроры согласны: "Луценко показав профпридатність на своїй посаді і ефективність"
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26.10.2021 16:50 Ответить
а почему нынешняя их не садит? почему не сидит мародер порох?)))
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26.10.2021 18:44 Ответить
Наверное потому, что "нынешняя" = "предыдущая"
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28.10.2021 15:56 Ответить
да потому что народ тупее червей)))
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29.10.2021 07:04 Ответить
Вы конечно-же из другого народа?
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29.10.2021 10:16 Ответить
к большому сожалению из этого же, надеюсь примкнуть к другому или вылечить этот (хотя это бесполезно)
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29.10.2021 14:11 Ответить
Это я о уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, о домах за десятки миллионов у "бедных" безработных, о мамах "любят скорость", о бабушках миллионершах, о заморских виллах с налогов в 2000 грн. и так далее по списку. Смачного и глотайте.
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26.10.2021 14:27 Ответить
Ну если Вам смачно, то и глотайте.
Все это было уже давно.
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26.10.2021 16:49 Ответить
Врете снова. Глотнули как раз вы в 2019. И не перестаете глотать до сих пор.
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26.10.2021 17:13 Ответить
Ну да, Вы живете в другой стране.
Ах да, чуть не забыл главный постулат порохоботов - чем хуже в стране тем лучше.
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26.10.2021 18:41 Ответить
тебя родители кормят, а я кормлю троих как ты)))) в этом наша разница
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26.10.2021 18:46 Ответить
Нет, мы просто не врем так по тупому как вы. И, наверное, больше и лучше соображаем, раз предупреждали вас в 2019, что именно так - намного хуже - и будет. И прав человек выше - при этом несем ответственность не только за себя, а и за других.
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26.10.2021 18:57 Ответить
Ложь - это всегда ложь, тупая она, или утонченная.
"при этом несем ответственность не только за себя, а и за других." - ну да, ну да. Этакий Данко... Только поэтому критерию Вы решаете, что лучше для других?
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28.10.2021 10:25 Ответить
Вот вы и врете постоянно. И я не Данко, а несу реальную ответственность за людей, чтобы им была и работа и зарплата. И критерий только один - эмпирический. И я вполне вижу разницу между ситуацией в Украине в 2018-19 и сейчас. Такой жопы в нашей стране не было с нулевых годов. И в экономике, и в торговле, и в финансах, и в социалке, и далее по списку. И вас предупреждали в 2019, что именно так - намного хуже - и будет.
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28.10.2021 10:48 Ответить
И где я Вам соврал?
"несу реальную ответственность за людей" - несите себе на здоровье, только другим не нужно рассказывать, что хорошо, а что плохо.
" И я вполне вижу разницу между ситуацией в Украине в 2018-19" - ну теперь включите мозг и осознайте, что сегодняшняя ситуация это последствия той ситуации.
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28.10.2021 13:27 Ответить
Ага. Только вот кому нужно включить мозги? Т.е. это я, а не вы, привели это воровитое Бенино чмо к власти? И вот наглядная иллюстрация что хорошо, а что плохо. Распечатайте себе на память о своём выборе.

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28.10.2021 13:34 Ответить
"И где я Вам соврал?" - Вы упорно игнорируете мой вопрос.

Плюс к этому делаете выводы основанные на собственных домыслах.

От таких ка Вы и Вашей "несу реальную ответственность за людей" нужно держаться подальше.
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28.10.2021 14:04 Ответить


Это и все? Т.е. статистика и сухие цифры данных -- это домыслы? Могу еще накидать. Вот и держитесь подальше., я только за. Это не я влез в диалог. Чем теперь недовольны? И можете хоть слинять куда-нибудь подальше, я только буду рад.
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28.10.2021 14:20 Ответить
"И где я Вам соврал?"
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28.10.2021 14:23 Ответить
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28.10.2021 14:31 Ответить
В чем ложь?
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28.10.2021 15:57 Ответить
А в чем правда?
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28.10.2021 16:23 Ответить
Не желая отвечать на поставленный вопрос или испытывая затруднения в поисках ответа,задается встречный вопрос.
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28.10.2021 16:39 Ответить
Вот вы и задаете. Вы спросили- я вполне однозначно ответил. Чем теперь недовольны? И вы вообще-то обещали выше держаться подальше. Ну и, что теперь?
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28.10.2021 18:07 Ответить
Не прямое, а гибридное.
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26.10.2021 13:50 Ответить
Зеленое кумовство!
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26.10.2021 13:52 Ответить
Какое же это кумовство? Не кума же назначили!
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26.10.2021 13:52 Ответить
Это не кумовство - это семейный депутатский подряд.
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26.10.2021 14:11 Ответить
Профессионалы ,молодцы! Поэтому и дороги строяться и зарплаты и пенсии растут
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26.10.2021 13:53 Ответить
Петрович я не пойму . ты или прикалываешься или зебобик в высшем градусе или просто долбо..б
буть так добр . проясни ситуацию
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26.10.2021 13:55 Ответить
Разве дороги не строяться?
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26.10.2021 13:59 Ответить
ну во первых не строят а ремонтируют . так их и раньше ремонтировали . даже при Яныке . просто тогда подлатали . украденные деньги поделили и разошлись . а сейчас кроме этого на каждый километр дороги еще приходится по 10 бигбордов и 10 телеэфиров с восхвалением Великого будівництва . раньше воровали тихо а сейчас с помпой
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26.10.2021 14:06 Ответить
Нет. Это не строятся. Это воруются деньги по карманам в то время когда в стране жопа с медициной.

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26.10.2021 14:06 Ответить
при предидущих свиньях было по другому?
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26.10.2021 15:08 Ответить
Вам свиньям лучше знать как там у вас, у свиней. А предыдущая власть строила и ремонтировала дороги в разы дешевле. И не цепляла тупые таблички на каждом утюге. И деньги у больных и врачей не воровала на "дороги", вернее на свои карманы.

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26.10.2021 15:23 Ответить
Еще один образец большого воровства и з свежего от зеленых барыг на крови.

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26.10.2021 14:12 Ответить
И еще. Могу еще подкинуть как "строят" эти настоящие барыги, а не придуманные журнашлюхами с Г+Г

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26.10.2021 14:15 Ответить
за рахунок ковідного фонду і втричі дорожче смети тобто більше розкрадаються
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26.10.2021 14:16 Ответить
3 в 1.
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26.10.2021 15:49 Ответить
Бартер родственниками .
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26.10.2021 13:53 Ответить
А ТО ЩЕ ГЕНИ ПЕРВІРИТИ ТРЕБА - ШО ТО ЗА КУМА ШО ПІД КУМОМ НЕ БУЛА
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26.10.2021 13:53 Ответить
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26.10.2021 13:53 Ответить
пля... советнички... даже не знакомы помежду себя!
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26.10.2021 13:57 Ответить
Цинизм высшей гильдии!
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26.10.2021 13:57 Ответить
Прикритий як бікіні якоюсь там "моральною стороною"
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26.10.2021 14:04 Ответить
Это не прямое кумовство.. это кривое кумовство
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26.10.2021 13:57 Ответить
Всьо по блату.
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26.10.2021 13:59 Ответить
Какой же он мне кум, если это кума друг, что тут не понятно?
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26.10.2021 14:03 Ответить
Та какаяразніца? Бабло все рівно держава, "мудрий" нарід, платить. Чого б до годівниці й родичів не прилаштувати? Все в сім'ю, все в сім'ю.
Офігівше, у своєму всевлядді, плісняве бидло.
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26.10.2021 14:05 Ответить
"сначала ты почешешь спинку мне, а потом я тебе" - классика же.
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26.10.2021 14:06 Ответить
стоит сделать "кадровые выводы", но .- Чтобы да так нет. Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, вы покупаете или продаёте?
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26.10.2021 14:11 Ответить
хитрожопое быдло - мерзота
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26.10.2021 14:17 Ответить
Родичі це ще гірше ніж куми.Бо заробляють на свій карман разом
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26.10.2021 14:18 Ответить
А зебобики - прямые идиоты.
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26.10.2021 14:18 Ответить
От же дауни 😃
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26.10.2021 14:20 Ответить
Сколько можно повторять: нету там ни даунов, ни идиотов! Дураков там по определению нет.
Это обнаглевшие от своей безнаказанности циники, упиваются свалившейся на них властью. "Слуги" народа... ага, как же...
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26.10.2021 14:37 Ответить
Слов нет, на ум приходят только идиоматические выражения.
ЗЕДолб...бы, смачного.
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26.10.2021 14:23 Ответить
"вряд ли они даже знакомы между собой" - это кто между собой не знакомы? Депутаты со своими помощниками, помощники со своими родственниками или депутаты с депутатами?
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26.10.2021 14:24 Ответить
Вы не понимаете это другое!!!!
А вот у Порошенко в шоколадках есть сахар,представляете какой ужас. а вы тут про мелочь какую-то волнуетесь.
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26.10.2021 14:25 Ответить
Еще минус 5% от рейтинга...
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26.10.2021 14:34 Ответить
Помазаники !
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26.10.2021 14:47 Ответить
Это не кумовство, а КОРПОРАТИВНЫЙ СГОВОР - за такое вообще РАССТРЕЛИВАТЬ НАДО!
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26.10.2021 14:50 Ответить
то не кума корабельная сосна, що під кумом не була.
цинизм высшей пробы
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26.10.2021 14:58 Ответить
КУМОВСТВО ГРЕБАННОЕ, РАЗВАЛИТ УКРАИНУ И БЕЗ ВСЯКОЙ ВОЙНЫ! ...закон криминальный от 10тки за кумовство, принимать срочно нужно!...
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26.10.2021 15:49 Ответить
Це зелене кумівство.
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26.10.2021 16:55 Ответить
какая польза для украинского народа от " прямого,кривого,"зеленого"кумовства, и т.д ,кроме того,что народ должен содержать свору " кумов- бездельников" ?
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26.10.2021 17:24 Ответить
Очередная "не удобная" ситуация... Трудно слово в определение подобрать, что-то посредине между свингом и инцестом...
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26.10.2021 17:31 Ответить
 
 