Командование оккупационных войск РФ разворачивает на Донбассе полевые лагеря и готовит принудительный "призыв" на зимние сборы. За уклонение - тюрьма, - разведка
Командование российских оккупационных войск продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК за счет расширения перечня категорий местного населения для участия в мероприятиях боевой подготовки.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, с 22 октября противником на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начато развертывание полевых пунктов управления и полевых лагерей для размещения граждан, призванных в этом году на так называемые зимние военно-полевые сборы.
"Предусматривается принудительно привлечь на шестимесячные сборы ранее не призывавшихся лиц, в том числе студентов высших учебных заведений. За уклонение от призыва оккупанты угрожают лишением свободы сроком до шести лет", - говорится в сообщении.
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какая прэлесть !!!
научать молодую родину любить.....
"В один батальйон собрали всех "желудочников" Его так и называли" - "батальйон засранцев" (спогади колишнього "фольксштурміста")
Зараз ідуть "імпортні поставки" з "Матушки-Рассєї"
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские.