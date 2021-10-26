Командование оккупационных войск РФ разворачивает на Донбассе полевые лагеря и готовит принудительный "призыв" на зимние сборы. За уклонение - тюрьма, - разведка

Командование российских оккупационных войск продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК за счет расширения перечня категорий местного населения для участия в мероприятиях боевой подготовки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, с 22 октября противником на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начато развертывание полевых пунктов управления и полевых лагерей для размещения граждан, призванных в этом году на так называемые зимние военно-полевые сборы.

"Предусматривается принудительно привлечь на шестимесячные сборы ранее не призывавшихся лиц, в том числе студентов высших учебных заведений. За уклонение от призыва оккупанты угрожают лишением свободы сроком до шести лет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование войск РФ продолжает подготовку наемников, используя фейки росСМИ о неизбежности масштабного вооруженного конфликта между Украиной и РФ