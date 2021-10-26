Кабмин снизил вдвое тариф для украинцев без поставщика газа до 7,96 грн за кубометр

Оставшееся без поставщика газа население будет платить за него 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн в октябре.

Об этом известно из постановления правительства от 25 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Так, с 1 октября по 30 ноября 2021 года бытовые потребители, пользующиеся услугами поставщика последней надежды, будут платить ему 7,96 гривны за кубометр с НДС.

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Бюджетные учреждения, учреждения здравоохранения государственной и коммунальной собственности будут платить ПОНу 16,8 гривни за кубометр с НДС.

Поставщик газа последней надежды (ППН) предоставляет услуги населению в случае, если они остались без газопоставщика. Например, в результате банкротства, окончания или аннулирования лицензии, неизбрания поставщика потребителем после разрыва контракта с другим учреждением. В 2015 году ППН был выбран НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, к ППН автоматически переходят все потребители обанкротившихся газопоставщиков, которых в этом году оказалось немало. Да, без поставщиков осталось около 600 тысяч потребителей.

В сентябре этот тариф составил 11,78 грн/кубометр. В то же время "Нафтогаз" работает на рынке также как обычный поставщик газа и предлагает тариф 7,96 грн/куб по годовому тарифу. 600 тысяч домохозяйств с началом отопительного сезона в октябре должны были платить за газ 16,5 грн/куб.