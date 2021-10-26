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Новости Тарифы ЖКХ
13 060 18

Кабмин снизил вдвое тариф для украинцев без поставщика газа до 7,96 грн за кубометр

Кабмин снизил вдвое тариф для украинцев без поставщика газа до 7,96 грн за кубометр

Оставшееся без поставщика газа население будет платить за него 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн в октябре.

Об этом известно из постановления правительства от 25 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Так, с 1 октября по 30 ноября 2021 года бытовые потребители, пользующиеся услугами поставщика последней надежды, будут платить ему 7,96 гривны за кубометр с НДС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Менее 10% бюджетных учреждений смогли заключить с "Нафтогаз Трейдингом" договоры на закупку газа по льготным ценам, - журналист Винничук

Бюджетные учреждения, учреждения здравоохранения государственной и коммунальной собственности будут платить ПОНу 16,8 гривни за кубометр с НДС.

Поставщик газа последней надежды (ППН) предоставляет услуги населению в случае, если они остались без газопоставщика. Например, в результате банкротства, окончания или аннулирования лицензии, неизбрания поставщика потребителем после разрыва контракта с другим учреждением. В 2015 году ППН был выбран НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, к ППН автоматически переходят все потребители обанкротившихся газопоставщиков, которых в этом году оказалось немало. Да, без поставщиков осталось около 600 тысяч потребителей.

В сентябре этот тариф составил 11,78 грн/кубометр. В то же время "Нафтогаз" работает на рынке также как обычный поставщик газа и предлагает тариф 7,96 грн/куб по годовому тарифу. 600 тысяч домохозяйств с началом отопительного сезона в октябре должны были платить за газ 16,5 грн/куб.

Автор: 

Газ (10237) Кабмин (14034) Нафтогаз (3114) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+6
Т.е. сначала поднял втрое, а потом типа снизил вдвое? Класс Кушайте и не обляпайтесь. Плюс втрое поднятые тарифы за доставку.
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26.10.2021 14:17 Ответить
+6
Ну да. Ваше любимое. Ваша свыня. Смачного

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26.10.2021 14:59 Ответить
+5
Врешь. Причем тупо. Таких рекордных тарифов не было никогда. И доставку начали брать именно при зелохе. И олигархам списали газовых долгов на 100 миллиардов именно при зебарыге. И это уже не имеет никакого отношения к рынку.
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26.10.2021 14:36 Ответить
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А с Декабря засадят на все деньги?
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26.10.2021 14:10 Ответить
Не увеличат ЦЕНУ ЗА ТРАНЗИТ !
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26.10.2021 14:53 Ответить
Т.е. сначала поднял втрое, а потом типа снизил вдвое? Класс Кушайте и не обляпайтесь. Плюс втрое поднятые тарифы за доставку.
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26.10.2021 14:17 Ответить
ну рынок имненно такого качества и 143 реформы нам преподнесла прошлая влада
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26.10.2021 14:23 Ответить
Врешь. Причем тупо. Таких рекордных тарифов не было никогда. И доставку начали брать именно при зелохе. И олигархам списали газовых долгов на 100 миллиардов именно при зебарыге. И это уже не имеет никакого отношения к рынку.
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26.10.2021 14:36 Ответить
дебил, посмотри платежки, идиот говенный, ничего не светит твоей свыне, народ помнит, что сделали с тарифами при его владычестве страной и 143 реформы, поэтому и зеленой шобле твой кумир позорно проиграл
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26.10.2021 14:47 Ответить
Что, даун, штырит? Твои проблемы. И смотрю. Таких рекордных цен за отопление, за газ и его доставку, за воду и водоотвод, за электроэнергию и т.д не было до этого никогда. Так во сколько раз, вы дебилы, обещали понизить тарифы и цены в 2019 году? Ну и, понизили? Обосрались жидко в очередной раз. Кушайте и не обляпайтесь. Смачного и глотайте.
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26.10.2021 15:06 Ответить
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26.10.2021 14:48 Ответить
Ну да. Ваше любимое. Ваша свыня. Смачного

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26.10.2021 14:59 Ответить
доплачивать остальное кто будет? налогоплательщики?
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26.10.2021 14:17 Ответить
а население по 16 смогло бы заплатить? оно и по 8 не может
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26.10.2021 14:22 Ответить
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26.10.2021 15:56 Ответить
небось уряд собрался на выход..., непонятно, кто заплатит в конце концов за этот праздник жизни...
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26.10.2021 14:26 Ответить
Зелене блювотиння пробує максимально відтягнути свій кінець!
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26.10.2021 14:30 Ответить
ППН - Президент Потребляющий Наркотики
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26.10.2021 14:32 Ответить
Кочазаспа кто поставшик газа?
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26.10.2021 15:19 Ответить
А что там с ОСББ? почему ОСББ закупающее газ для оттопления многоквартирных домов,почему оно должно платить коммерчеескую цену за газ.? ОСББ это некоммерческая и неприбыльная организация которая занимается обслуживанием многоквартирного дома. Если индивидуальный газовый котел в каждой квартире-то цена на газ нормальная,а если одна большая котельня на весь многоквартирный дом-тогда покупайте газ по коммерческой цене как любое юрлицо(((
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26.10.2021 16:24 Ответить
 
 