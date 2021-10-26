"Золотые ворота" оказались на 16 месте в рейтинге лучших районов мира

Центр Киева, а именно микрорайон "Золотых ворот", занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира. Составители назвали его историческим сердцем города и одновременно образцом прогрессивности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Комментарии.Киев".

Британское издание "Time out" опросило более 27 тысяч жителей городов, чтобы определить лучшие районы для постоянного проживания или путешествий.

Украинская столица заняла в рейтинге 16-е место и обошла в нем Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль и Дубай.

Составители рейтинга отметили сочетание современных городских технологий, удобные зеленые зоны и сохранение исторического наследия в районе "Золотых Ворот". В материале отмечено, что центр Киева "излучает энергию и творчество".

Напомним также, что в мае этого 2021 года Киев занял 87-е место в международном рейтинге городов от компании "Resonance". Кроме того, в начале октября Киев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes и признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине.

Отметим также, что в августе прошлого года лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира.

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