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"Золотые ворота" оказались на 16 месте в рейтинге лучших районов мира

Центр Киева, а именно микрорайон "Золотых ворот", занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира. Составители назвали его историческим сердцем города и одновременно образцом прогрессивности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Комментарии.Киев".

Британское издание "Time out" опросило более 27 тысяч жителей городов, чтобы определить лучшие районы для постоянного проживания или путешествий.

Украинская столица заняла в рейтинге 16-е место и обошла в нем Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль и Дубай.

Составители рейтинга отметили сочетание современных городских технологий, удобные зеленые зоны и сохранение исторического наследия в районе "Золотых Ворот". В материале отмечено, что центр Киева "излучает энергию и творчество".

Напомним также, что в мае этого 2021 года Киев занял 87-е место в международном рейтинге городов от компании "Resonance". Кроме того, в начале октября Киев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes и признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине.

Отметим также, что в августе прошлого года лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестовую зону 5G откроют в Киеве 28 октября, - Минцифры

Автор: 

Киев (25682) Кличко Виталий (4652)


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Топ комментарии
+4
а где можно посмотреть весь список? хочу поискать там Люберцы или Мытищи.
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26.10.2021 14:41 Ответить
+3
А ось це дуже приємно
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26.10.2021 14:49 Ответить
+1
і що ?
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26.10.2021 14:42 Ответить
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а где можно посмотреть весь список? хочу поискать там Люберцы или Мытищи.
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26.10.2021 14:41 Ответить
И Лабытнанги с Барнаулом
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26.10.2021 15:01 Ответить
Стосовно ведення бізнесу - ?
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26.10.2021 15:09 Ответить
Стосовно вибухiв на мохшанських болотах.
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26.10.2021 15:14 Ответить
https://www.timeout.com/coolest-neighbourhoods-in-the-world https://www.timeout.com/coolest-neighbourhoods-in-the-world

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26.10.2021 15:34 Ответить
и кацапов там нет
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26.10.2021 15:36 Ответить
там срани-рязани, *****, читы-дриты и сыктывкар. непременно в первой десятке.)
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26.10.2021 16:22 Ответить
і що ?
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26.10.2021 14:42 Ответить
"занесли" і "попали" в рейтинг, продавати ж якось це треба))
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26.10.2021 14:49 Ответить
не міряйте всіх в термінах "занесли"
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26.10.2021 14:51 Ответить
та шо ви шо ви, ні ні, як таке може бути!!! просто лаааагідно попросили так би мовити "на правах реклами" P.S. з чого ви взяли "всіх"??)) в статті конкретика є))
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26.10.2021 14:58 Ответить
А ось це дуже приємно
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26.10.2021 14:49 Ответить
дууууууууууууууже
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26.10.2021 14:59 Ответить
так-так, пан має рацію
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26.10.2021 15:02 Ответить
Бред сивой кобылы. Гэндель возле ворот отобрал у киевлян сквер с фонтаном... Что вы несете?
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26.10.2021 14:57 Ответить
https://www.timeout.com/coolest-neighbourhoods-in-the-world туть и про тот гендель пишуть.
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26.10.2021 15:20 Ответить
Исторический центр ... он такой исторический центр
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26.10.2021 14:58 Ответить
Придумали название для приезжих.
И что там комфортного?
Одноклассник сходу продал там квартиру при первой возможности.
Даже затрудняюсь сказать где там детский сад или школа.
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26.10.2021 15:15 Ответить
А мог бы сдавать посуточно - озолотился бы!

Туристы любят селиться в историческом центре.
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26.10.2021 16:39 Ответить
Это тоже -- заслуга зеленского?
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26.10.2021 15:44 Ответить
Обошел проспект Гарсиа...гм...Отрадно, но верится с трудом. 🤨🙄🤥
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26.10.2021 17:38 Ответить
 
 