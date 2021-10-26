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В Украине в начала следующего года заработает единый реестр оружия, - Монастырский

В Украине в начала следующего года заработает единый реестр оружия, - Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что приоритетным вопросом для него является создание полноценного реестра оружия и заверил, что такой будет создан в ближайшее время.

Об этом он заявил на совещании 26 октября в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поставил задачу, чтобы до конца этого года, максимум начала следующего, в Украине заработал полноценный реестр оружия, который, к сожалению, не был создан за 30 лет Независимости", - сказал министр.

Также он выразил надежду, что до конца года "хотя бы в первом чтении проголосуют за закон об обращении оружия, и далее можно двигаться к принятию во втором чтении".

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что для полиции стало дополнительным вызовом то, что дельцы начали использовать почту для переправки оружия. "Люди беспрепятственно пересылают как боеприпасы, так и запчасти к оружию", - сказал он.

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Однако за 9 месяцев было зарегистрировано правонарушений, связанных с торговлей оружия, на 24 процента меньше, чем за аналогичный период. В 83 процентах уголовных производств лица получили уведомление о подозрении. Завершено расследование и направлены в суд с обвинительным актом почти 2 тысячи таких фактов. В результате, отметил Клименко, к уголовной ответственности привлекаются 2800 правонарушителей этой категории. Из них взяты под стражу 300 человек. В отношении более 230 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По словам главы Нацполиции, проблемы есть также в сбыте вооружения военнослужащими. Мы понимаем, что события на востоке наших военнослужащих толкают на то, чтобы вывозить оружие и боеприпасы в мирную жизнь. И наша главная задача – этому противодействовать", - сказал он.

Клименко привел цифры: за 9 месяцев задокументированы более 120 фактов изъятия из незаконного обращения оружия и боеприпасов у действующих военных и бывших участников боевых действий.

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Кроме того, направлены в суд уголовные производства относительно 11 организованных преступных групп, причастных к незаконному обороту оружия.

Автор: 

МВД (9327) оружие (10264) Нацполиция (16562) Монастырский Денис (335) Клименко Игорь (405)


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Топ комментарии
+7
У Кивы уже забрали автомат, которым он угрожал на видео?
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26.10.2021 14:48 Ответить
+3
Все у нас отлично в МВД! Но для полного счастья не хватало реестра оружия.
"Приоритетный вопрос" говоришь ... Ню, ню ...
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26.10.2021 14:51 Ответить
+3
даже Гепа, находясь в Шарите при смерти накладывал цифровую подпись на решения, подписвал документы, распоряжения... кто об этом помнит?
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26.10.2021 14:53 Ответить
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У Кивы уже забрали автомат, которым он угрожал на видео?
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26.10.2021 14:48 Ответить
Наконец то хоть какие то движения в этом вопросе. Вообще классно что реестры и базы данных создаются, так нужно во всех сферах действовать.
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26.10.2021 14:48 Ответить
у мусорів реєстр зброї всіх цивільних - добре? ви серйозно? вас нічому життя не вчить, схоже.
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26.10.2021 15:53 Ответить
у мусоров и так есть все данные о легально купленном оружии. а нелегального и в реестре не будет.
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26.10.2021 16:16 Ответить
назовите хоть какое-то положительное движение за последние два года?

Справка: направление движения так же зависит от степеней свободы.

У свободного тела в пространстве шесть степеней свободы.
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26.10.2021 17:00 Ответить
Все у нас отлично в МВД! Но для полного счастья не хватало реестра оружия.
"Приоритетный вопрос" говоришь ... Ню, ню ...
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26.10.2021 14:51 Ответить
И денег побольше, реестр без распила бабла никак не получится.
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26.10.2021 15:10 Ответить
Ну так дураку же понятно что в этом и была основная идея "приоритетного вопроса". Гос. откатчики очень ********* IT проекты. Дорого, сложно и обосновать всегда можно: "диджитализация", епт. А то, что в МВД не комплект 50%, ну то такое ... Там же денег не заработаешь.
И это, плять, министр МВД... Испанский стыд!
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26.10.2021 15:39 Ответить
реестр вакцинаций есть - в него кто хочет , что хочет то и вносит, реестр БТИ тоже есть - с таким же доступом ... чем этот будет отличаться?
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26.10.2021 14:51 Ответить
даже Гепа, находясь в Шарите при смерти накладывал цифровую подпись на решения, подписвал документы, распоряжения... кто об этом помнит?
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26.10.2021 14:53 Ответить
Всем срочно зарегистрироваться, особо владельцам гранатометов!!
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26.10.2021 14:53 Ответить
вот и реестр педофилов заработал, скоро будет реестр зеленых.
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26.10.2021 15:03 Ответить
А владельцам схронов, тоже регистрироваться, или пока подождать?
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26.10.2021 15:11 Ответить
Ждите, будет отдельный реестр.
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26.10.2021 15:26 Ответить
В теперешней нашей власти навяжчивые идеи, вот теперь реестр, а раньше было млрд деревьев, полная цифровизация, през.университет и т.п.
ВСЕ ДЛЯ ДЕРИБАНА БЮДЖЕТА!! УРА!!
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26.10.2021 14:59 Ответить
Трехлетнюю перерегистрацию когда отменят, или хотя бы увеличат срок?
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26.10.2021 15:27 Ответить
Так вони ж планують техогляди повернути для автомобілів. Там взагалі два роки.
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26.10.2021 15:48 Ответить
А почему бы не ввести единый реестр вакцинированных людей и тогда не нужны будут всякие Диї и т.п.???
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26.10.2021 15:28 Ответить
Так до этого что было,просто в блокнот записывали?
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26.10.2021 15:36 Ответить
У МВД свой реестр, у Минобороны свой, у СБУ свой, были еще всякие структуры расформированные, реструктуризарованные.... И не факт, что у всех были электронные реестры, какие-то наградные пистолеты показаны только на бумаге (приказе о награждении). А все это нужно, свести в один реестр. Опыт показывает, что это дело не 1 года работы.
Какие то реестры типа СБУ, Разведки.. могут вообще секретными оказаться и МВД пошлют нах! Я даже уверен, что если они секретными не были, то же СБУ сделает их секретными в срочном порядке
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26.10.2021 16:16 Ответить
ты о чем вообще? табельное и служебное оружие ни в какие реестры не попадет. этот реестр касается только граждан, владеющих оружием в частном порядке и на законных основаниях.
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26.10.2021 16:19 Ответить
Ніяким законом ні пересилання поштою ***********, ні пересилання поштою запчастин до зброї, ні навіть пересилання самої зброї не заборонене. Немає такого закону. Мусарський наказ - не закон.
Якщо заборона пересилання зброї і *********** і є доцільною, то заборона пересилання запчастин до зброї є дуже-дуже спірною.
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26.10.2021 16:51 Ответить
А 45-пятку от деда в сIнажнику та три куста роз к ней тоже регистрировать надо
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26.10.2021 18:19 Ответить
Цікаво на яких підставах він планує створювати той єдиний реєстр власників зброї? На підставі ухваленого лише в першому читанні законопроекту? А його не бентежить те що відповідно до законодавства реєстри майнових прав має створювати та тримати мінюст, бо зброя є таким самим майном як і будь-яке інше?
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26.10.2021 18:47 Ответить
 
 