В Украине в начала следующего года заработает единый реестр оружия, - Монастырский
Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что приоритетным вопросом для него является создание полноценного реестра оружия и заверил, что такой будет создан в ближайшее время.
Об этом он заявил на совещании 26 октября в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Поставил задачу, чтобы до конца этого года, максимум начала следующего, в Украине заработал полноценный реестр оружия, который, к сожалению, не был создан за 30 лет Независимости", - сказал министр.
Также он выразил надежду, что до конца года "хотя бы в первом чтении проголосуют за закон об обращении оружия, и далее можно двигаться к принятию во втором чтении".
В свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что для полиции стало дополнительным вызовом то, что дельцы начали использовать почту для переправки оружия. "Люди беспрепятственно пересылают как боеприпасы, так и запчасти к оружию", - сказал он.
Однако за 9 месяцев было зарегистрировано правонарушений, связанных с торговлей оружия, на 24 процента меньше, чем за аналогичный период. В 83 процентах уголовных производств лица получили уведомление о подозрении. Завершено расследование и направлены в суд с обвинительным актом почти 2 тысячи таких фактов. В результате, отметил Клименко, к уголовной ответственности привлекаются 2800 правонарушителей этой категории. Из них взяты под стражу 300 человек. В отношении более 230 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По словам главы Нацполиции, проблемы есть также в сбыте вооружения военнослужащими. Мы понимаем, что события на востоке наших военнослужащих толкают на то, чтобы вывозить оружие и боеприпасы в мирную жизнь. И наша главная задача – этому противодействовать", - сказал он.
Клименко привел цифры: за 9 месяцев задокументированы более 120 фактов изъятия из незаконного обращения оружия и боеприпасов у действующих военных и бывших участников боевых действий.
Кроме того, направлены в суд уголовные производства относительно 11 организованных преступных групп, причастных к незаконному обороту оружия.
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"Приоритетный вопрос" говоришь ... Ню, ню ...
И это, плять, министр МВД... Испанский стыд!
ВСЕ ДЛЯ ДЕРИБАНА БЮДЖЕТА!! УРА!!
Какие то реестры типа СБУ, Разведки.. могут вообще секретными оказаться и МВД пошлют нах! Я даже уверен, что если они секретными не были, то же СБУ сделает их секретными в срочном порядке
Якщо заборона пересилання зброї і *********** і є доцільною, то заборона пересилання запчастин до зброї є дуже-дуже спірною.