Венедиктова о расследовании дела о покушении на Шефира: "То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что совместная следственная группа активно работает по установлению всех причастных к покушению на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По покушению на Шефира. То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем", - сказала Венедиктова журналистам во вторник в Киеве.

По ее словам, дело расследует совместная следственная группа. "Дело заслушивается каждую неделю. Как только у нас будет та информация, с которой можно выходить на широкую публику, мы выйдем. Но на месте мы не стоим", - заверила генпрокурор.

Она отметила, что в тех случаях, когда злоумышленник не был установлен "по горячим следам", расследование дела затягивается.

"Если мы не нашли сразу же того, кого привлечь к ответственности, это не означает, что мы завершили дальнейшее расследование. У нас всегда есть вопрос исполнителя, посредника, организатора и заказчика. И если правоохранители видят, что они могут "подняться выше", они работают дальше, не выходя с какими-то первыми победами", - пояснила Венедиктова

Она подытожила: "В данном случае очень взвешенный подход. И если мы не выходим (с обнародованием информации. – Ред.), то это не означает, что мы не работаем. Работаем".

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

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По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.