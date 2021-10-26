Венедиктова о расследовании дела о покушении на Шефира: "То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что совместная следственная группа активно работает по установлению всех причастных к покушению на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"По покушению на Шефира. То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем", - сказала Венедиктова журналистам во вторник в Киеве.
По ее словам, дело расследует совместная следственная группа. "Дело заслушивается каждую неделю. Как только у нас будет та информация, с которой можно выходить на широкую публику, мы выйдем. Но на месте мы не стоим", - заверила генпрокурор.
Она отметила, что в тех случаях, когда злоумышленник не был установлен "по горячим следам", расследование дела затягивается.
"Если мы не нашли сразу же того, кого привлечь к ответственности, это не означает, что мы завершили дальнейшее расследование. У нас всегда есть вопрос исполнителя, посредника, организатора и заказчика. И если правоохранители видят, что они могут "подняться выше", они работают дальше, не выходя с какими-то первыми победами", - пояснила Венедиктова
Она подытожила: "В данном случае очень взвешенный подход. И если мы не выходим (с обнародованием информации. – Ред.), то это не означает, что мы не работаем. Работаем".
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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