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Новости Покушение на Шефира
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Венедиктова о расследовании дела о покушении на Шефира: "То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем"

Венедиктова о расследовании дела о покушении на Шефира:

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что совместная следственная группа активно работает по установлению всех причастных к покушению на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По покушению на Шефира. То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем", - сказала Венедиктова журналистам во вторник в Киеве.

По ее словам, дело расследует совместная следственная группа. "Дело заслушивается каждую неделю. Как только у нас будет та информация, с которой можно выходить на широкую публику, мы выйдем. Но на месте мы не стоим", - заверила генпрокурор.

Она отметила, что в тех случаях, когда злоумышленник не был установлен "по горячим следам", расследование дела затягивается.

"Если мы не нашли сразу же того, кого привлечь к ответственности, это не означает, что мы завершили дальнейшее расследование. У нас всегда есть вопрос исполнителя, посредника, организатора и заказчика. И если правоохранители видят, что они могут "подняться выше", они работают дальше, не выходя с какими-то первыми победами", - пояснила Венедиктова

Она подытожила: "В данном случае очень взвешенный подход. И если мы не выходим (с обнародованием информации. – Ред.), то это не означает, что мы не работаем. Работаем".

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

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По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Венедиктова Ирина (726) Шефир Сергей (120) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+11
То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем, мы пытаемся притянуть за уши хоть какую то правдоподобную версию случившегося.
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26.10.2021 15:01 Ответить
+11
не выходите на брифинги
потому что туфта о покушении на МАШИНУ-никого не интересует
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26.10.2021 15:08 Ответить
+10
Как с Чаусом , зеУРОДЫ угадились 😂Теперь не знают , как Молдову ублажить ! С шефиром тот же по-дебильному написанный сценарий от погорелого 95
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26.10.2021 15:04 Ответить
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То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем, мы пытаемся притянуть за уши хоть какую то правдоподобную версию случившегося.
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26.10.2021 15:01 Ответить
Ага. Вы сидите и выдумываете все бОльшие и бОльшие глупости. А народ хереет с ваших тупых выходок.
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26.10.2021 15:02 Ответить
Да,ходить на брифинги-это тоже работа...
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26.10.2021 15:03 Ответить
Как с Чаусом , зеУРОДЫ угадились 😂Теперь не знают , как Молдову ублажить ! С шефиром тот же по-дебильному написанный сценарий от погорелого 95
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26.10.2021 15:04 Ответить
не выходите на брифинги
потому что туфта о покушении на МАШИНУ-никого не интересует
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26.10.2021 15:08 Ответить
я и моя молодая команда что-то делаем... хорошего... (с)
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26.10.2021 15:17 Ответить
Вони вже зрозуміли що нічого правдоподібного "зляпать" не здатні і українці усі їх "потуги" на сміх здіймають! ТОму і сидять мовчки!
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26.10.2021 15:26 Ответить
В этом деле самое главное - не выйти на себя !!!
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26.10.2021 15:31 Ответить
Головне не вийти на самих себе.
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26.10.2021 15:32 Ответить
А что расследовать, если и так все ясно? постановка неудачной режиссуры и исполнения Квартал 95.
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26.10.2021 15:34 Ответить
Просто не получился дубль...
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26.10.2021 17:39 Ответить
И наоборот если мы не работаем то это не значит что мы не выходим на брифинги
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26.10.2021 15:45 Ответить
Бенядиктова, вот именно Вы, лучше бы не работали бы, больше бы преступлений было бы открыто, особенно среди зЕплесени!
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26.10.2021 15:47 Ответить
Біда цих збльовків що вони найтупіші з народу і тому як вони починають ******* лохи котрі їх терплять починають ржати по дефолту! І не тому що квартал , а тому що це ще крутіша тупорилість ніж кваґтал.
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26.10.2021 15:49 Ответить
Ну, про роботу дама загнула. Я би сказав, що, навіть якщо вони і виходять на брифінги, не це означає, що вони працюють.
Тирять, або допомагають тирити гроші, це - "ДА", чергову сотню справ завести на АТОвців, ветерані, Порошенка теж саме - "Да". От і вся робота
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26.10.2021 15:51 Ответить
Пока нет ясности, было ли покушение или постановка 95 квартала ...
Не показали, даже, героя-водителя, которого ранили в ногу, а он и ,,не почувствовал,, ..
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26.10.2021 16:44 Ответить
Що досі лісом бродять у пошуках покушенців ?
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26.10.2021 16:58 Ответить
ця тп уже стає токсичною
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26.10.2021 18:09 Ответить
Венедиктова о расследовании дела о покушении на Шефира: "То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем
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26.10.2021 18:49 Ответить
Блазень роздув пригоду з Шефіром до світового рівня. ДУРІСТЬ НЕ МАЄ МЕЖ. Найліпшу справу псує безмірне перебільшення !!!!!! А при цьому ніхто не загинув, а от про дтп з участю депутата -слуги Трухіна , де постраждали 9 осіб він так і сказав : там же ніхто не загинув "
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26.10.2021 19:51 Ответить
Ищут визитку Пороха.
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27.10.2021 01:27 Ответить
 
 