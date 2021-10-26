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Новости Коронавирус и карантин
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Садовый сравнил смертность от пневмонии во Львове за три года: выросла в 289 раз. ИНФОГРАФИКА

Если в октябре 2019-го от пневмонии во Львове умер один человек, то в этом году количество умерших от воспаления легких в городе уже достигло 289-ти.

 Такую статистику мэр Львова Андрей Садовый опубликовал на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, львовская статистика смертей от пневмонии в октябре такая:

  • 2019 год – 1;
  • 2020 год – 128 (вторая волна эпидемии коронавируса в Украине);
  • 2021 год – 289 (первая волна с дельта-штаммом).

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Садовый обратил внимание, что это данные за 25 октября, до конца месяца число умерших может стать еще больше.

"Отправьте эту картинку каждому, кто не верит в угрозу, с которой мы все столкнулись. Я с ужасом понимаю, что такие еще есть", – пишет мэр Львова.

Садовый сравнил смертность от пневмонии во Львове за три года: выросла в 289 раз 01

Автор: 

карантин (16729) Львов (4599) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
У нас невакцинованих вже не пускають в маршрутки і таксі, наступний етап - магазини, і вишенка, антиваксерам відключать інтернет.
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26.10.2021 15:42 Ответить
+5
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26.10.2021 15:32 Ответить
+5
////

Данные Государственной службы статистики.

Так, всего за первые 8 месяцев 2021 года умерли более 439 тысяч украинцев.
Самой распространенной причиной стали болезни системы кровообращения - 276 тысяч смертей. Из них 192 тысячи человек умерли от ишемической болезни сердца, а 53 тысяч - от цереброваскулярной болезни.
Второй распространенной причиной смерти являются новообразования - 49 тысяч смертей.
От осложнения вследствие COVID-19 -37 тысяч летальных случаев.
От болезней органов пищеварения умерли 16 тысяч человек, а от болезней органов дыхания - почти 14 тысяч.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 214 человек, среди них туберкулез - 1 905. От СПИДа умерло 1 546 украинцев.
8 627 украинцев погибли в результате внешних причин.
Так транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2 200 граждан, утопление - 1 269, пожары - 808, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 033, отравление алкоголем - 1 181, самоубийства - 4 099 , умышленные убийства - 848.
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26.10.2021 15:40 Ответить
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26.10.2021 15:32 Ответить
просто нужно думать башкой на избирательном участке
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26.10.2021 16:08 Ответить
Явно чего то курнул этот недоделаный типа мер. Люди не идите колоть себе отраву а то будете в этой статистике очень скоро
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26.10.2021 15:36 Ответить
У нас невакцинованих вже не пускають в маршрутки і таксі, наступний етап - магазини, і вишенка, антиваксерам відключать інтернет.
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26.10.2021 15:42 Ответить
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26.10.2021 15:46 Ответить
Любым методом пытаются вколоть эту жижу .уже начинают разгонять, что у переболевших неправильный иммунитет а правильный только после укола . Таллинский админсуд принял решение о том что - ограничение в 6 месяцев сертификата для переболевших необоснованно." Данные предоставленные здравоохранением убедительно свидетельствуют о том что переболевший заболеет вновь и будет нуждаться в госпитализации , значительно меньше чем у вакцинированных
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26.10.2021 16:03 Ответить
Можете, будь ласка, назвати закони, на підставі яких це відбувається ?
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27.10.2021 06:52 Ответить
Пока что в статистике сплошные антиваксеры. Как же так? Зрада?
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26.10.2021 15:55 Ответить
С приходом к власти Зе банды
смертность от пневмонии во Львове увеличилась в
289раз!!!
А что по всей Украине!! Страшно подумать!!
Банду Геть!!!
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26.10.2021 15:37 Ответить
простуда насморк и подорхнуть от ерунды надо быть редким ванильным
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26.10.2021 15:37 Ответить
До Зєлі та його уряду в Садового претензій традиційно немає.
Він завжди прекрасно уживався та уживається з антиукраїнською владою.
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26.10.2021 15:40 Ответить
рідкісне гівно!!!! а ще кажуть , що у Львові кращі люди в Україні!
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26.10.2021 19:52 Ответить
САДОВИЙ НЕ МІГ ТАКОГО СКАЗАТИ ЙОГО ЛИШЕ ГРОШІ ЦІКАВЛЯТЬ А ЛЮДЕЙ ЗА ГІМНО ТРИМАЄ
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26.10.2021 15:40 Ответить
////

Данные Государственной службы статистики.

Так, всего за первые 8 месяцев 2021 года умерли более 439 тысяч украинцев.
Самой распространенной причиной стали болезни системы кровообращения - 276 тысяч смертей. Из них 192 тысячи человек умерли от ишемической болезни сердца, а 53 тысяч - от цереброваскулярной болезни.
Второй распространенной причиной смерти являются новообразования - 49 тысяч смертей.
От осложнения вследствие COVID-19 -37 тысяч летальных случаев.
От болезней органов пищеварения умерли 16 тысяч человек, а от болезней органов дыхания - почти 14 тысяч.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 214 человек, среди них туберкулез - 1 905. От СПИДа умерло 1 546 украинцев.
8 627 украинцев погибли в результате внешних причин.
Так транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2 200 граждан, утопление - 1 269, пожары - 808, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 033, отравление алкоголем - 1 181, самоубийства - 4 099 , умышленные убийства - 848.
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26.10.2021 15:40 Ответить
Нет у Садового про рост в 289 раз.
А если бы в октябре 2019 никто не умер, посчитаете, математики?
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26.10.2021 15:41 Ответить
казалось бы, при чём тут вакцинация?
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26.10.2021 15:41 Ответить
Лопать махать это его максимум.
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26.10.2021 15:42 Ответить
«
- Та нема ніякого коронавірусу! Звичайний грип. Не буду маску носити.
- Усі вакцини -- шмурдяк неперевірений. А змушумати колотися -- фашизм.
»
Результат -- в земле.
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26.10.2021 15:50 Ответить
вступать в спор можно с равным по интеллекту. С умалишенными, к сожалению, в спор лучше не вмешиваться, если надо - можно помочь перейти дорогу, помочь по быту, по хозяйству, но спорить - это значит опускаться до его уровня. Если умалишенный решит переходить дорогу на красный свет - он все равно ее перейдет и будет по-детски рад лишь сиюминутному действу... завтра может так не повезти...
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26.10.2021 15:56 Ответить
Не надо им помогать переходить, заразится можно. И пусть учатся на своих ошибках
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26.10.2021 15:59 Ответить
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26.10.2021 16:44 Ответить
Питання до садового - якщо така страшна смертність то мабуть якась диверсія? Ніхто часом не почав розслідування? Може андлійко звернеться до Фсбу з заявою від імені городян про диверсію?
Дивно з кожного зливного бачка чути піzдемію ковидла , а львівяни вмирають на пневмонію! Цікава штука андлійку, нє?
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26.10.2021 16:04 Ответить
Без показателей общего уровня заболеваемости по этим годам и подтвержденного диагноза это цифры ни о чем. Тем более возникает вопрос : " В 2019 - 2020 году смертность ниже по причине большого количества непривитых?!"
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26.10.2021 20:00 Ответить
 
 