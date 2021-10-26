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Садовый сравнил смертность от пневмонии во Львове за три года: выросла в 289 раз. ИНФОГРАФИКА
Если в октябре 2019-го от пневмонии во Львове умер один человек, то в этом году количество умерших от воспаления легких в городе уже достигло 289-ти.
Такую статистику мэр Львова Андрей Садовый опубликовал на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, львовская статистика смертей от пневмонии в октябре такая:
- 2019 год – 1;
- 2020 год – 128 (вторая волна эпидемии коронавируса в Украине);
- 2021 год – 289 (первая волна с дельта-штаммом).
Садовый обратил внимание, что это данные за 25 октября, до конца месяца число умерших может стать еще больше.
"Отправьте эту картинку каждому, кто не верит в угрозу, с которой мы все столкнулись. Я с ужасом понимаю, что такие еще есть", – пишет мэр Львова.
Топ комментарии
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показать весь комментарий26.10.2021 15:42 Ответить Ссылка
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+5 Вася Шевченко #371210
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смертность от пневмонии во Львове увеличилась в
289раз!!!
А что по всей Украине!! Страшно подумать!!
Банду Геть!!!
Він завжди прекрасно уживався та уживається з антиукраїнською владою.
Данные Государственной службы статистики.
Так, всего за первые 8 месяцев 2021 года умерли более 439 тысяч украинцев.
Самой распространенной причиной стали болезни системы кровообращения - 276 тысяч смертей. Из них 192 тысячи человек умерли от ишемической болезни сердца, а 53 тысяч - от цереброваскулярной болезни.
Второй распространенной причиной смерти являются новообразования - 49 тысяч смертей.
От осложнения вследствие COVID-19 -37 тысяч летальных случаев.
От болезней органов пищеварения умерли 16 тысяч человек, а от болезней органов дыхания - почти 14 тысяч.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 214 человек, среди них туберкулез - 1 905. От СПИДа умерло 1 546 украинцев.
8 627 украинцев погибли в результате внешних причин.
Так транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2 200 граждан, утопление - 1 269, пожары - 808, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 033, отравление алкоголем - 1 181, самоубийства - 4 099 , умышленные убийства - 848.
А если бы в октябре 2019 никто не умер, посчитаете, математики?
- Та нема ніякого коронавірусу! Звичайний грип. Не буду маску носити.
- Усі вакцини -- шмурдяк неперевірений. А змушумати колотися -- фашизм.
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Результат -- в земле.
Дивно з кожного зливного бачка чути піzдемію ковидла , а львівяни вмирають на пневмонію! Цікава штука андлійку, нє?