Садовый сравнил смертность от пневмонии во Львове за три года: выросла в 289 раз. ИНФОГРАФИКА

Если в октябре 2019-го от пневмонии во Львове умер один человек, то в этом году количество умерших от воспаления легких в городе уже достигло 289-ти.

Такую статистику мэр Львова Андрей Садовый опубликовал на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, львовская статистика смертей от пневмонии в октябре такая:

2019 год – 1;

2020 год – 128 (вторая волна эпидемии коронавируса в Украине);

2021 год – 289 (первая волна с дельта-штаммом).

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Садовый обратил внимание, что это данные за 25 октября, до конца месяца число умерших может стать еще больше.

"Отправьте эту картинку каждому, кто не верит в угрозу, с которой мы все столкнулись. Я с ужасом понимаю, что такие еще есть", – пишет мэр Львова.