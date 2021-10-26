"12 дней в реанимации. Такого тяжелого случая еще не было", - львовские медики спасли 16-летнего парня с редким осложнением после COVID-19

В Западноукраинский специализированный детский медицинский центр госпитализировали 16-летнего жителя Золочевского района с тяжелым редким осложнением, которое возникло в результате перенесенного коронавируса.

На момент госпитализации подросток был в крайне тяжелом состоянии, без сознания, с критически низким давлением и высоким пульсом. После обследования пациенту поставили диагноз - мультисистемный воспалительный синдром, полиорганная недостаточность, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.

Мультисистемный воспалительный синдром, как пояснили врачи, развивается вследствие перенесенного коронавируса и поражает многие органы и системы. Это заболевание в мире начали фиксировать после появления коронавируса и оно получило название – педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19, или Kawa-COVID-19. Он имеет признаки синдрома токсического шока, атипичной болезни Кавасаки.

"У подростка была тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность, шок, он поступил в больницу с пульсом 190, давлением 60 на 20 и фракцией выброса 30%. И это при применении препаратов, которые мощно стимулируют работу сердца и сосудов. У него были тяжелые печеночная, почечная недостаточность, которые требовали проведения низкопоточных диализных процедур, тяжелая дыхательная недостаточность - респираторный дистресс синдром, поэтому пациент находился на аппарате искусственного дыхания", – сообщил заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Центра Роман Собко.

Кроме того, у пациента, по словам врача, были проблемы со свертывающей функцией крови, критически низкий уровень тромбоцитов, что могло спровоцировать тяжелое кровотечение. Парень был без сознания, в мозговой коме. И длительное время имел температуру 39-40 градусов.

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"Шансы на выздоровление при таком тяжелом поражении такого большого количества органов и систем были мизерны. Таких тяжелых пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом за все время пандемии в больнице не было", – отметил Собко.

Известно, что около месяца назад парень заболел коронавирусом, но перенес его в легкой форме. Тяжелое осложнение вследствие перенесенной болезни возникло лишь впоследствии.

Парень 12 дней провел в реанимации и 11 дней врачи не давали никаких прогнозов.

"Состояние тяжелое. Прогнозировать что – то в этом случае трудно, потому что никто не может сказать, что будет с подростком дальше, как его организм отреагирует на лечение", - говорили врачи.

И лишь на 12 день, 26 октября, наконец сообщили: пациенту лучше. Через несколько дней его из реанимации переведут в отделение для дальнейшего лечения.

"За все время пандемии в нашем отделении с диагнозом: мультисистемный воспалительный синдром было более 10 детей разного возраста, но такого тяжелого случая, как подросток из Золочевского района, еще не было. И я очень рад, что благодаря возможностям отделения интенсивной терапии и командной работе врачей нашего центра удалось ребенка спасти", – подчеркнул врач.