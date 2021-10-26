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"Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь", - в Минздраве призывают родителей вакцинировать пропустивших прививку детей

Министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) призвали украинских родителей наверстать прививки, чтобы защитить детей от полиомиелита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сейчас очень важно говорить о полиомиелите, ведь он впервые за много лет вернулся в Украину. И пока идет эпидемиологическое расследование этого случая, под угрозой - все невакцинированные дети до 5 лет. Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда - привести к смерти. Я призываю родителей не рисковать здоровьем своих детей! Проверьте вакцинальный статус ребенка и если вы отказались от прививок или пропустили по каким-либо причинам, обратитесь к семейному врачу или педиатру и наверстайте их. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет. Прививки - безвозмездные и все регионы обеспечены качественными вакцинами в достаточном количестве", - подчеркнул Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины.

Ирина Кисляк, специалист отдела организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Украины, обратила внимание на группы риска и призвала их вакцинироваться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детей массово вакцинируют от полиомиелита на Ривненщине после вспышки болезни

"В первую очередь, нужно пересмотреть свой взгляд на вакцинацию от полиомиелита родителям, чьи дети не получили прививки вовремя. Ведь именно их дети могут заболеть этим недугом и распространить его", - отметила Ирина.

Из-за подтвержденного в Ривненской области случая риск заболеть полиомиелитом появился во всех областях Украины, особенно для непривитых детей младше 5 лет. Если у вашего ребенка возникли симптомы - диарея, тошнота, рвота, головная боль, боль в животе и горле, лихорадка или слабость в руках или ногах - нужно немедленно обратиться за помощью к семейному врачу или другому медицинскому работнику.

Международные эксперты советуют родителям детей до 5 лет оградить их от страшной болезни, если этого еще не сделали.

"Полиомиелит в любой стране представляет угрозу всем детям во всем мире. За первые 8 месяцев этого года в Украине только 53% детей до 1 года получили свою дозу вакцины от полио. Сегодня я обращаюсь к украинским родителям. Очень важно, чтобы ваши дети получили прививки по национальному календарю. От полио нет лекарства, и вакцинация является единственной возможной защитой", - отмечает Мурат Шахин, глава офиса ЮНИСЕФ в Украине.

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В зависимости от результатов исследования правительство при поддержке международных партнеров разработает план действий, чтобы остановить распространение вируса и защитить детей.

Напомним, полиомиелит - опасное вирусное заболевание, которое может повлечь за собой неизлечимый паралич и даже смерть. Часто у носителей полио нет никаких симптомов болезни или есть признаки ОРВИ или расстройства желудка, но они инфицируют других, если у них нет достаточного количества прививок.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет. Привиться можно в государственных поликлиниках бесплатно.

Напомним, в селе на Ривненщине произошла вспышка полиомиелита. Парализовало девочку в возрасте 1 года и 4 месяцев, родители которой отказались от вакцинации по религиозным убеждениям. Позже полиовирус обнаружили еще у шести детей из этой же семьи. В области объявили чрезвычайную ситуацию. Невакцинированных детей там не будут пускать на учебу.

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Автор: 

вакцина (3815) дети (6576) Минздрав (4903)


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Топ комментарии
+8
Что за гребанный бред?
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26.10.2021 16:53 Ответить
+3
На ціинтар їбанько сходи спитай суільки там лежить невакцинованих, які померли від поліомеліта. Голову лікуй, для початку, а потім вже про вакцини пиши.
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26.10.2021 16:56 Ответить
+3
еще один дикий специалист из сёл под Ривнэ
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26.10.2021 16:57 Ответить
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От полиомиелита призывают, а от ковида заставляют, как так, дискриминация прям.
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26.10.2021 16:28 Ответить
може потому призывают, а не заставляют, что пока еще не запретили ОПВ, прививку живым вирусом? он же после живет и здравствует, иногда мутирует, риски большие - многие страны уже запретили, у нас готовятся, пока не торопятся... как тут заставлять?
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26.10.2021 16:41 Ответить
никто не заставляет прививаться от ковида.
Но с нормальными людьми в одном помещении антиваксерам делать нечего.
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26.10.2021 18:44 Ответить
А чего бояться антивкасеров "нормальным" людям в одном помещении? Ведь "нормальные" то защищены, по крайней мере они так считают.
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26.10.2021 19:13 Ответить
Поліомієліт дуже тяжке захворювання. Щеплення від нього також. Скількісь років тому мені розповідала дитяча лікарка про свого сина, якому зробила в малому віці щеплення від поліомієліту. На час нашої зустрічі він мав 19 років, студент політехнічного інституту в Києві; його зріст був менше 150 см і на спині великий горб. Як казала мені його мати-педіатр, це все наслідок того щеплення від прліомієліту. То чи не краще надавати дітям профілактичне лазерне опромінення тіла, адже сеанси лазерної терапіі цілком заступають всю фарма-медицину. Лазерна терапія закінчується омолодження організму
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26.10.2021 16:29 Ответить
Что за гребанный бред?
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26.10.2021 16:53 Ответить
На ціинтар їбанько сходи спитай суільки там лежить невакцинованих, які померли від поліомеліта. Голову лікуй, для початку, а потім вже про вакцини пиши.
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26.10.2021 16:56 Ответить
еще один дикий специалист из сёл под Ривнэ
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26.10.2021 16:57 Ответить
у меня тоже есть знакомый, у которого ребенок сопле прививки стал идиотом. Ест, какает и спит -больше ничего.
ну так у него было самое настоящее противопоказание от прививок - КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ ПРИ РОДАХ!!
родители идиоты а врачи -преступники, что решились его прививать!
Это ЕДИНСТВЕННОЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ОТ ПРИВИВОК! Инсульты и кислородное голодание при родах!
а всем остальным -МОЖНО И НУЖНО прививаться!!
потому что последствия полиомиелита - гораздо более масштабные и печальные.
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26.10.2021 18:48 Ответить
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26.10.2021 18:48 Ответить
Як то кажуть : Нема ума: щитай - каліка!
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26.10.2021 16:29 Ответить
Не надо делать никаких прививок. Полиомиелит отлично лечится голоданием и чтением "Отче наш" три раза на ночь. А если ещё применить немного уринотерапии...
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26.10.2021 18:22 Ответить
это не предмет для шуток. Полиомиелит - не грипп, родителей-ативаксеров за такие приколы сажать надо, а детей - отнимать и отдавать в нормальные семьи.
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26.10.2021 18:50 Ответить
Да ладно вам. "Всё в этом мире - фигня. Кроме пчёл. Они правда тоже - фигня, только полосатая." (С)
Если кто-то решит не прививать ребёнка только на основании моего поста, то так им всем и надо.
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26.10.2021 19:42 Ответить
 
 