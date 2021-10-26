"Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь", - в Минздраве призывают родителей вакцинировать пропустивших прививку детей
Министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) призвали украинских родителей наверстать прививки, чтобы защитить детей от полиомиелита.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сейчас очень важно говорить о полиомиелите, ведь он впервые за много лет вернулся в Украину. И пока идет эпидемиологическое расследование этого случая, под угрозой - все невакцинированные дети до 5 лет. Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда - привести к смерти. Я призываю родителей не рисковать здоровьем своих детей! Проверьте вакцинальный статус ребенка и если вы отказались от прививок или пропустили по каким-либо причинам, обратитесь к семейному врачу или педиатру и наверстайте их. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет. Прививки - безвозмездные и все регионы обеспечены качественными вакцинами в достаточном количестве", - подчеркнул Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины.
Ирина Кисляк, специалист отдела организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Украины, обратила внимание на группы риска и призвала их вакцинироваться.
"В первую очередь, нужно пересмотреть свой взгляд на вакцинацию от полиомиелита родителям, чьи дети не получили прививки вовремя. Ведь именно их дети могут заболеть этим недугом и распространить его", - отметила Ирина.
Из-за подтвержденного в Ривненской области случая риск заболеть полиомиелитом появился во всех областях Украины, особенно для непривитых детей младше 5 лет. Если у вашего ребенка возникли симптомы - диарея, тошнота, рвота, головная боль, боль в животе и горле, лихорадка или слабость в руках или ногах - нужно немедленно обратиться за помощью к семейному врачу или другому медицинскому работнику.
Международные эксперты советуют родителям детей до 5 лет оградить их от страшной болезни, если этого еще не сделали.
"Полиомиелит в любой стране представляет угрозу всем детям во всем мире. За первые 8 месяцев этого года в Украине только 53% детей до 1 года получили свою дозу вакцины от полио. Сегодня я обращаюсь к украинским родителям. Очень важно, чтобы ваши дети получили прививки по национальному календарю. От полио нет лекарства, и вакцинация является единственной возможной защитой", - отмечает Мурат Шахин, глава офиса ЮНИСЕФ в Украине.
В зависимости от результатов исследования правительство при поддержке международных партнеров разработает план действий, чтобы остановить распространение вируса и защитить детей.
Напомним, полиомиелит - опасное вирусное заболевание, которое может повлечь за собой неизлечимый паралич и даже смерть. Часто у носителей полио нет никаких симптомов болезни или есть признаки ОРВИ или расстройства желудка, но они инфицируют других, если у них нет достаточного количества прививок.
Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет. Привиться можно в государственных поликлиниках бесплатно.
Напомним, в селе на Ривненщине произошла вспышка полиомиелита. Парализовало девочку в возрасте 1 года и 4 месяцев, родители которой отказались от вакцинации по религиозным убеждениям. Позже полиовирус обнаружили еще у шести детей из этой же семьи. В области объявили чрезвычайную ситуацию. Невакцинированных детей там не будут пускать на учебу.
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Но с нормальными людьми в одном помещении антиваксерам делать нечего.
ну так у него было самое настоящее противопоказание от прививок - КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ ПРИ РОДАХ!!
родители идиоты а врачи -преступники, что решились его прививать!
Это ЕДИНСТВЕННОЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ОТ ПРИВИВОК! Инсульты и кислородное голодание при родах!
а всем остальным -МОЖНО И НУЖНО прививаться!!
потому что последствия полиомиелита - гораздо более масштабные и печальные.
Если кто-то решит не прививать ребёнка только на основании моего поста, то так им всем и надо.