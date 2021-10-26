На Ривненской АЭС произошла авария на трубопроводе. Была вспышка водорода, - ГСЧС
На территории Ривненской атомной электростанции (АЭС) произошла авария на трубопроводе. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"26 октября в 15:03 в г. Вараш на территории Ривненской АЭС на открытой территории возле блока № 3 (находится на планово-предупредительном ремонте) произошла разгерметизация водородного трубопровода (диам. 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения. Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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