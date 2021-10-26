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На Ривненской АЭС произошла авария на трубопроводе. Была вспышка водорода, - ГСЧС

На Ривненской АЭС произошла авария на трубопроводе. Была вспышка водорода, - ГСЧС

На территории Ривненской атомной электростанции (АЭС) произошла авария на трубопроводе. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"26 октября в 15:03 в г. Вараш на территории Ривненской АЭС на открытой территории возле блока № 3 (находится на планово-предупредительном ремонте) произошла разгерметизация водородного трубопровода (диам. 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения. Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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На Ривненской АЭС произошла авария на трубопроводе. Была вспышка водорода, - ГСЧС 01

Автор: 

авария (1285) АЭС (546) ГСЧС (5018) Ровенская область (1247)


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Топ комментарии
+13
У нас залишились працюючі АЕС? Неподобство. Зупиняйте, ібо нехрІн. Електроенергію потрібне не виробляти і продавати, а купувати у підсанкційних білорусів і кацапів.
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26.10.2021 16:15 Ответить
+3
Не надо так шутить ..
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26.10.2021 16:08 Ответить
+3
Глянул на фото. Все думаю Чернобыль 2 не иначе. . А на деле украли цензорята картинку с нета
И лепят ее журналисты всех стран и народов к месту и нет
Армянская АЭС празднует День рождения
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26.10.2021 16:24 Ответить
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Не надо так шутить ..
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26.10.2021 16:08 Ответить
Админы, фотку поменяйте. А то поставили армянскую аэс вместо ровенской
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26.10.2021 19:24 Ответить
Не хлопок а вспышка?
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26.10.2021 16:09 Ответить
Вспышка, сопровождается формированием ударной волны, из-за чего получается хлопок.
Откройте на плите газ, и секунд через 10 зажгите спичку, получите наглядный пример.
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26.10.2021 16:21 Ответить
У нас залишились працюючі АЕС? Неподобство. Зупиняйте, ібо нехрІн. Електроенергію потрібне не виробляти і продавати, а купувати у підсанкційних білорусів і кацапів.
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26.10.2021 16:15 Ответить
Що не подобається, коли в Україні щось працює?
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26.10.2021 16:18 Ответить
Трудно быть нулевым на ресурсе ? Обычный стеб не понимаешь ?
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26.10.2021 16:26 Ответить
Иди стебись на конфетную тему в Харькове, там раскрывай свой потенциал
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26.10.2021 16:30 Ответить
Нулевка! Еще и зебильная:! Это диагноз
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26.10.2021 16:33 Ответить
Зеленский готовится поставлять водород в Европу. Проводятся предварительные НИОКР.
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26.10.2021 16:16 Ответить
Глянул на фото. Все думаю Чернобыль 2 не иначе. . А на деле украли цензорята картинку с нета
И лепят ее журналисты всех стран и народов к месту и нет
Армянская АЭС празднует День рождения
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26.10.2021 16:24 Ответить
Вах! Ара ей!
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26.10.2021 16:42 Ответить
Ибо нехер светить фото стратегических объектов. Война это ... война! (с)
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26.10.2021 16:44 Ответить
Тю. Хіба для москалів на Рівенській АЕС є таємниці? Вона споруджена ше у 1973 р. за часів СРСР
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26.10.2021 17:18 Ответить
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26.10.2021 19:23 Ответить
Трубка 5см в диаметре .Отето ЧП.
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26.10.2021 16:50 Ответить
а шо будет когда...

Украина по оптимистичному сценарию может начать экспорт в Европейский союз водорода, получаемого посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), до 2024 года.

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26.10.2021 21:13 Ответить
 
 