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Встреча глав МИД в Нормандском формате будет тогда, когда Лавров согласится принять в ней участие, - Кулеба
Встреча министров иностранных дел Нормандского формата состоится, когда глава МИД РФ Сергей Лавров согласится принять в ней участие.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Встреча министров будет тогда, когда Сергей Лавров согласится принять в ней участие. Мы с Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом готовы", - говорится в сообщении.
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