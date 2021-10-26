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Новости Нормандские переговоры
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Встреча глав МИД в Нормандском формате будет тогда, когда Лавров согласится принять в ней участие, - Кулеба

Встреча глав МИД в Нормандском формате будет тогда, когда Лавров согласится принять в ней участие, - Кулеба

Встреча министров иностранных дел Нормандского формата состоится, когда глава МИД РФ Сергей Лавров согласится принять в ней участие.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча министров будет тогда, когда Сергей Лавров согласится принять в ней участие. Мы с Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом готовы", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о встрече глав МИД стран "нормандской четверки": Я готов. Пока никаких сигналов из Москвы не получали

Встреча глав МИД в Нормандском формате будет тогда, когда Лавров согласится принять в ней участие, - Кулеба 01

Автор: 

Лавров Сергей (2325) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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ну вот.. сейчас опять с болот послышится ржание старого облезлого, бездомно-безродного мерина, в лучшем случае он наложит в прямом эфире, как это было с жириновским... в хужшем - покажет проспиртованную кобылячью морду зах@ровой...
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26.10.2021 16:21 Ответить
А старый мерин против...
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26.10.2021 16:22 Ответить
...ну так овкокса ж нє подвєзлі
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26.10.2021 16:26 Ответить
Лошадь загнали совсем а загнанных лошадей пристреливают ,не так ли ...
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26.10.2021 16:26 Ответить
"Чєлобітную" жде?
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26.10.2021 16:30 Ответить
Попробуйте пакетик кокса на верёвочке.Если рыпнется за пакетиком,тяните за верёвочку к столу переговоров
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26.10.2021 16:39 Ответить
Кому цей цирк потрібен?
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26.10.2021 16:45 Ответить
Встреча министров иностранных дел Нормандского формата состоится, когда глава МИД РФ Сергей Лавров(хозяин)- согласится принять в ней участие
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26.10.2021 17:14 Ответить
 
 