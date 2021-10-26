Встреча глав МИД в Нормандском формате будет тогда, когда Лавров согласится принять в ней участие, - Кулеба

Встреча министров иностранных дел Нормандского формата состоится, когда глава МИД РФ Сергей Лавров согласится принять в ней участие.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча министров будет тогда, когда Сергей Лавров согласится принять в ней участие. Мы с Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом готовы", - говорится в сообщении.

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