В Минобразования заявили, что Шкарлет и четыре его зама успешно сдали экзамен по украинскому языку
В августе-октябре государственный экзамен по украинскому языку как в связи с назначением, так и по собственному желанию сдавали сотрудники Министерства образования и науки.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ, успешно экзамен на уровень владения государственным языком уже сдали:
- министр образования и науки Сергей Шкарлет;
- четыре заместителя министра;
- два генеральных директора директоратов Министерства;
- главные специалисты структурных подразделений;
- патронатная служба Министра и другие.
"Отметим, что в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" с 16 июля 2021 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка проводит экзамены для определения уровня владения государственным языком. По результатам экзамена участники получают государственный сертификат", - говорится в сообщении.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтинг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які будуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
А дивує те, що всі знають, що 25% його докторської дисертації переписані з російських публікацій, що ці чужі тексти він видав за свої "дослідження", але нічого з цим фальшиводисертатником не роблять.
Аналіз дисертації наведений тут:
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100