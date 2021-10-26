В Минобразования заявили, что Шкарлет и четыре его зама успешно сдали экзамен по украинскому языку

В августе-октябре государственный экзамен по украинскому языку как в связи с назначением, так и по собственному желанию сдавали сотрудники Министерства образования и науки.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ, успешно экзамен на уровень владения государственным языком уже сдали:

- министр образования и науки Сергей Шкарлет;

- четыре заместителя министра;

- два генеральных директора директоратов Министерства;

- главные специалисты структурных подразделений;

- патронатная служба Министра и другие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Отметим, что в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" с 16 июля 2021 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка проводит экзамены для определения уровня владения государственным языком. По результатам экзамена участники получают государственный сертификат", - говорится в сообщении.