"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей", - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не оставит в покое бывшего "прокурора" оккупированного Крыма Наталью Поклонскую.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
Так, у главы МИД спросили, есть ли у Украины шансы экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде.
"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД", - отметил министр.
Как сообщалось, ранее Путин назначил Поклонскую послом РФ в африканскую республику Кабо-Верде.
В свою очередь в МИД Украины заявили, что Украина работает над задержанием Натальи Поклонской.
Топ комментарии
+4 Маркиз
показать весь комментарий26.10.2021 16:29 Ответить Ссылка
+4 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий26.10.2021 16:31 Ответить Ссылка
+3 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий26.10.2021 16:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://komhata_cmexa.d3.ru/v-gosdumu-vnesion-zakonoproekt-o-zaprete-klevety-v-adres-dvizheniia-taliban-2212472/ В Госдуму внесён законопроект о запрете клеветы в адрес движения «Талибан»
Депутат от «Справедливой России» Ахмед Селимханов внёс в парламент законопроект, запрещающий публичную клевету в адрес движения «Талибан». За сообщения о том, что движение и его члены якобы являются террористами, будет предусмотрена уголовная ответственность.
Если законопроект будет принят, то в адрес «Талибана»* можно будет использовать только такие определения, как «народно-патриотическое движение», «правозащитное общество» и «общество развития исламской культуры». Другие формулировки, в том числе и принятые согласно текущему законодательству, могут оказаться вне закона, а их употребление в СМИ будет караться штрафом и лишением лицензии на вещание. Также Госдума прорабатывает вопрос о выделении средств на борьбу со стигматизацией талибов в российском обществе. Так, в рамках этой кампании в список экстремистских материалов был внесён разжигающий ненависть по отношению к талибам фильм «Девятая рота».
«Мы называем членов запрещённой в России террористической организации «Талибан»* террористами, хотя никто не может назвать ни одного совершённого ими теракта. С ними такая же ситуация, как с ополченцами в Донецке или Приднестровье. Они стали жертвой пропагандистского штампа, придуманного Ельциным с подачи Березовского. Мы до сих пор вынуждены считать их террористами и ограничивать с ними контакты вместо того, чтобы объединиться в единый джамаат», - сказал депутат Селимханов.
https://panorama.pub/news/v-gosdumu-vnesyon-zakonoproekt-o-zaprete-klevety-v-adres-dvizheniya-taliban источник
ДА, немцы и мир про гитлеровцев не забывают .
Украина тоже должна иметь списки подсудных врагов