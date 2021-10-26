"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей", - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не оставит в покое бывшего "прокурора" оккупированного Крыма Наталью Поклонскую.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Так, у главы МИД спросили, есть ли у Украины шансы экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде.

"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД", - отметил министр.

Как сообщалось, ранее Путин назначил Поклонскую послом РФ в африканскую республику Кабо-Верде.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что Украина работает над задержанием Натальи Поклонской.

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