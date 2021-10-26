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Новости Коронавирус и карантин
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На ИВЛ выживает один из десяти пациентов: Закарпатская ОГА показала жуткие кадры из COVID-реанимации. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области все, кто находится на ИВЛ и в реанимации, - невакцинированны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Спасти удается не каждого. Только 1 из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает. По состоянию на 25.10 в Закарпатье от COVID-19 умерли 1713 человек. Все, кто сейчас находится на ИВЛ и в реанимации, - невакцинированы", - говорится в сообщении.

"Вакцинация или реанимация? Простой вопрос, цена которому - наша жизнь", - сказал глава ОГА Анатолий Полосков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СOVID-19 на Закарпатье: открыты два новых ковид-отделения, развернуты дополнительные койкоместа для инфицированных

На ИВЛ выживает один из десяти пациентов: Закарпатская ОГА показала жуткие кадры из COVID-реанимации 01
На ИВЛ выживает один из десяти пациентов: Закарпатская ОГА показала жуткие кадры из COVID-реанимации 02
На ИВЛ выживает один из десяти пациентов: Закарпатская ОГА показала жуткие кадры из COVID-реанимации 03
На ИВЛ выживает один из десяти пациентов: Закарпатская ОГА показала жуткие кадры из COVID-реанимации 04
На ИВЛ выживает один из десяти пациентов: Закарпатская ОГА показала жуткие кадры из COVID-реанимации 05
На ИВЛ выживает один из десяти пациентов: Закарпатская ОГА показала жуткие кадры из COVID-реанимации 06

Автор: 

больница (1442) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+51
идешь в больничку ухаживать за больными и сам всё смотишь своими глазками
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26.10.2021 16:48 Ответить
+48
Полежати під ШВЛ.
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26.10.2021 16:47 Ответить
+16
у них был выбор - сделать прививку и максимум полежать 2-3 недели с температурой и признаками ОРЗ , попить кроверазжижающее или слушать упоротых пропагандонов-антиваксеров российских и сыграть в "русскую рулетку" с неизвестным количеством заряженных патронов револьвере.... а для некоторых - даже не роевольвер а ТТ с одним патроном
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26.10.2021 17:02 Ответить
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Страница 2 из 2
Хватит сьезжать на шнурках - было написано что "майже нема здорових" . Это оскорбление. Ты кто, царь, князь, за всех украинцев как за больных отчитыватсья? В этом и есть разница между мной и тобой - ты не понимаешь что такое хамство, как и не понимаешь того что ты нахамил первый, так как сам не воспитан.
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26.10.2021 21:22 Ответить
Це у вас там в псих лікарні і царі і князя і всі здорові.І хто ж тоді ті сотні людей які помирали і помруть за таких психів? Мабуть теж вважали себе здоровими і не вразливими як і їхні родичі.
До речі не робіть вакцинацію вона вам не потрібна
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26.10.2021 22:14 Ответить
когда ты научишься избегать слова "все" в своих блестящих выводах, тогда и станешь психически здоровым. А пока ты болен, пей таблетки.
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26.10.2021 22:30 Ответить
Як би сімейні по телефону не лікували, а хворого зразу ж везли в стаціонар, то, можливо, і не потрібно було лежати під ШВЛ.
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26.10.2021 17:04 Ответить
А если бы вакцинировались - то вообще бы никуда не надо было ехать. В случае заражения несколько дней покашлял и забыл. Но некоторые лучше умрут, чем вколят себе всякую дрянь.
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26.10.2021 17:09 Ответить
Чомусь чим більше вакцинують, тим більша смертність?, чи мені здається?
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26.10.2021 17:27 Ответить
И почему-то умирают невакцинированные в основной своей массе. Предупреждали же: новые штаммы более агрессивны. Но антиваксеры же умнее всех. Они лучше знают.
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26.10.2021 17:32 Ответить
Довіряю лише своїм очам....
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26.10.2021 17:37 Ответить
зайди в реанимацию и разуй шпакули
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26.10.2021 18:10 Ответить
В разі зараження після чесної вакцінації людина при реальному зараженні відчує ті самі симптоми, що були після щеплень, а може й ще легше.
Да, руки і ноги стають ватними. Тимчасово відчуваєш себе дуже старою, немічною людиною. Але ти ЖИВЕШ і не турбуєш ні лікарів, ні близьких. Посидиш вдома 5-7 днів і ти вже здоровий.
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26.10.2021 19:14 Ответить
Я как раз недавно переболел (вакцинирован). Три дня штормило, но температура выше 37,5 не поднималсь. Сейчас нормально себя чувствую, только обоняние пропало. Ну то такое. Восстановится.
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26.10.2021 20:03 Ответить
Це ж доказ ,що "лікарі " вбивають 90% людей котрих їм вдається замордувати киснем під тиском. Вони навіть не пробують зупинитися, продовжують вбивати, а полоскофф ще й тероризує населення страхом і шантажем використовуючи факт медичного геноциду!
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26.10.2021 17:20 Ответить
Действительно. Без кислорода умер бы себе спокойно и всё. А они не дают им умереть, что-бы поиздеваться. Вот суки.
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26.10.2021 17:33 Ответить
Людина вдихає http://geografya.ru/atmosfer/sklad_atmosferi.html суміш газів :Головними компонентами атмосфери є азот (більше 78%) і кисень (більше 20%), а також ряд інших газів (до 1%) - аргон, неон, вуглекислий газ, метан, гелій, водень, криптон, ксенон, оксид азоту, озон, двоокис сірки. Деякі гази перебувають в атмосферному повітрі в слідових кількостях. А тепер уяви собі ситуацію коли під тиском у легені ,котрі кровоточать, затрамбовують кисень.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C#%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Інгаляціями (вдиханням) кисню широко користуються при різних захворюваннях, що супроводжуються гіпоксією (нестачею кисню): при захворюваннях органів дихання (пневмонія, набряк легень тощо)
Так от при пневмонії немає відкритих ран ,а при пневмоніті (хімічне обпалення) є. Тому ні в якому разі не можна давати кисень. Це призводить до ще більших опіків у присутності оксиданта.
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26.10.2021 17:48 Ответить
Так чё ж вы раньше молчали? Срочно звоните в ВОЗ! Расскажите всему миру как надо лечить. Всем известно, что врачи - дураки и дармоеды, а как надо знает только дворник Вася с цензоровского форума!
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26.10.2021 18:03 Ответить
Про це вже давно всі знають! Просто ВОЗ спеціально нагнула всіх "лєчащіх врачєй" -продажних юд виконувати її протоколи під страхом звільнення і за велику доплату!
Як почнуться процеси ,то "дворник Вася с цензоровского форума!" першим побіжить робити їм масаж шиї конопляним шнурком і колоноскопію осиновим колом!
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26.10.2021 18:27 Ответить
Кто знает? Никто не знает. Все пребывают в неведении, а вы не хотите поделиться сакральным знанием! Начните хотябы со своего участкового врача. Подумайте сколько жизней вы можете спасти! Да вам памятник рядом с Луи Пастером поставят.
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26.10.2021 18:36 Ответить
5 Я скажу так, тут на форумі сидять люди котрі як той що з низу . для нього О2=Н2О2. Тому тратити час на те щоб пояснити теорему піфагора наприклад своєму котові .....
Сімейна лікарка правильно заповнила довідку дитині до школи за 3м разом! Хоча там під кожною стрічкою дрібним шрифтом написано шпаргалку для імбецилів -що там писати.
95% відсотків білохалатних мають просто флешку забиту знаннями і жодного шансу ними скористатись. Думати у них не прийнято ,інакше б їм протоколи ніхто не навязав.
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26.10.2021 18:52 Ответить
Ну я бы сказал так, что в отличие от чувака в белом халате с флешкой, забитой знаниями, я не имею ни белого халата ни флешки с медицинскими знаниями. Поэтому, не являясь профессионалом в какой-то области знаний, рассказывать тому, кто на это учился и в этом работает, что он делает что-то не так... это, скажем так, смело...
Если вы являетесь врачом и указываете другому врачу на его ошибки - это одно. А если вы не являетесь врачом, ваши познания ограничены советами прабабушки о правильном использовании подорожника и, тем не менее, вы продолжаете давать советы врачам - это другое.
Думаю протоколы лечения разрабатывались не просто так. А делалось это людьми, понимающими в медицине, для того, чтобы врачи всего мира не совершали одних и тех же ошибок. Вы же не хотите, чтоб прийдя в больницу с ковидом вас начали лечить марганцовкой и средством от запора (чисто попробовать, а вдруг получится?).
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26.10.2021 19:36 Ответить
Та не, селян надо лечить самогоном, салом и чесноком. Им вообще кислород и лекарства от ковида не нужны. Потому как они считают ковид гриппом.
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28.10.2021 00:53 Ответить
попробуй себе рану обработать не 3%-й перекисью водорода, а концентрированной Н2О2.
результаты, если сможешь доложи
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26.10.2021 18:32 Ответить
Вы таки считаете, что кислород и перекись водорода - это одно и то же?
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26.10.2021 18:34 Ответить
Для нього так.
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26.10.2021 18:40 Ответить
я таки считаю что перекись водорода(3%) - это способ донести молекулы кислорода к ране для ее дизинфекционной обработки. т.е. в составе жидкости(воды), насыщенной кислородом больше нормы, но
чрезмерно насыщеная кислородом жидкость, вызывает ожоги тканей. Как кислота.
Подумайте почему кислород на латыни звучит Oxigen
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26.10.2021 18:43 Ответить
Серьёзно? Ну тогда перманганат калия - такое же средство донесения кислорода. Давайте натрамбуем вам его в лёгкие и там подожжём. Выделится кислород. Дышите на здоровье.
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26.10.2021 19:38 Ответить
Не шутя. Нельзя быть таким, молодой человек. Перманганат калия - это с точки зрения химии KMnO4. В отличии от Н2О2 очень сильный окислитель. Но при концентрации 1/10% выступает как и антисептик, и обеззараживатель, и как очень эффективное заживляющее средство. Знаю случай когда за сутки разбитая в драке до состояния заячьей губа, путем полоскания заживала до первоначального состояния.
Решите вопрос как перманганат калия использовать в лечении легких и Нобелевская премия по медицине ваша.
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26.10.2021 20:18 Ответить
Надо же, какой ты умный. Применению кислородных подушек в медицине уже наверное больше 100 лет...
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26.10.2021 18:46 Ответить
Та не, я бы так и остался дураком как и ты если бы знающие люди не подсказали, что при ковиде альвеолы представляют собой лопнувшие капиляры. И то, что для них кислород в чистом виде все равно что кислота на рану(возможно слабая, но кислота)
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26.10.2021 19:03 Ответить
Не путайте кислоту с окислителем. Слабая кислота это столовый уксус, то есть это всё равно кислота но в меньшей концентрации. И вопрос на засыпку из школьного курса: почему серную кислоту хранят в высококонцентрированном виде?
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26.10.2021 19:24 Ответить
Зачем мне что-то путать если кислород сам по себе является окислителем? Т.е. вступает в реакцию с теми элементами и веществами, которых недостаточно для химического равновесия. Иными словами окисляет их с реакцией выделения тепла, либо поглощения 2ОН что опять таки ведет выделению тепла.
А еще активные металлы будь то литий, натрий, калий хранят в масле для исключения взаимодействия оных с кислородом.
Ах, да есть такие виды: ХЧ, ЧДА. Серную кислоту хранят в любой концентрации. С водой ее смешивают так: льют ее в воду, а не наоборот. Бо она тяжелее воды если это имелось в виду
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26.10.2021 19:59 Ответить
Да ВОЗу это не надо, а врачи в курсе и так -
он же учебник процитировал.
Глупо конечно во время идиократии учебниками пользоваться,
видимо из старшего поколения, не адаптировался...
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27.10.2021 00:16 Ответить
Чого ж влада не пояснила, що якщо не вакцинуватись, то можна під ШВЛ потрапити? Геть злочинну владу! )))
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26.10.2021 17:38 Ответить
В Германии с ИВЛ выживают 8 из 10.
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26.10.2021 17:48 Ответить
вряд ли
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26.10.2021 21:41 Ответить
Надо было включить кадры этой больницы в видосик зеленского про вэлыке крадивныцтво. Как офшорный клоун асфальтировал дороги на кладбища вместе обеспечения больниц
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26.10.2021 17:53 Ответить
Стара китайська мудрість гласить: Якщо людина не хоче вакцинуватись, то шанс потрапити під ШВЛ у неї зростає швидше ніж молодий бамбук під час муссонних дощів. )
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26.10.2021 18:06 Ответить
шо такое швл
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26.10.2021 18:15 Ответить
штучна вентиляція легень
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26.10.2021 18:33 Ответить
такая хрень как ивл. ничем не хуже, не лучше
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26.10.2021 18:35 Ответить
Лікарі кажуть, що ШВЛ трохи кращий
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26.10.2021 18:50 Ответить
А, ну да. Бо наш
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26.10.2021 19:05 Ответить
ивл це теж саме ,що і швл, тільки по мордорські)
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26.10.2021 19:05 Ответить
Сарказм? Ні, не чув. )
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26.10.2021 19:07 Ответить
"наши люди всегда считают, что они лучше всех разбираются в двух вещах - политике и медицине" (С)

Вставлю свои пять копеек в научный медицинский диспут. А вы не задумывались, что просто так ИВЛ никому не тыкают. Его ж наверняка суют тогда, когда полный капец. И без него таки было бы 10 изи 10. А так хоть кто-то вычухается. Кроме того, в Украине (как и во всём остальном мире) лечение не является обязательным и если поциент не хочет, то его никто заставить не может (за исключением, если поциент - псих и тогда его разрешения уже спрашивать не будут). Вот было бы интересно, много нарида отказалось от ИВЛ? Все те, кто против этого метода, когда будете в больничке и врач будет пихать трубку в горло - отказывайтесь. Потом напишете как всё прошло.
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26.10.2021 18:09 Ответить
"наши люди всегда считают, что они лучше всех разбираются в двух вещах - политике и медицине" (С)

поэтому
1) выбирают не-Лоха
2) не хотят "дырявиться"
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26.10.2021 19:40 Ответить
Тепер психів також без згоди в стаціонарі лікувати не можна. ( не жарт).
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26.10.2021 23:44 Ответить
Хм... это многое объясняет...
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27.10.2021 00:29 Ответить
Даже, если не вакцинировались, это тоже люди, наши.. Очень жаль.
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26.10.2021 18:13 Ответить
не удачники и балласт ссср
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26.10.2021 18:16 Ответить
с короной удачников не будет - рано или поздно ее подхватишь

вопрос только ты подготовился материально - вакциной, или лох и считаешь что это тебя не касается
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26.10.2021 19:42 Ответить
І кого на ШВЛ кладуть? Молодих красивих Аполлонів, чи Афродіт 20-річних? Чи ковідників завезли в лікарні -одних здорових буйволів? Та ні - доходях і без к овіду! Може, кисень і допоможе...
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26.10.2021 18:23 Ответить
Вік не має значення, більше значення має наявність хронічних хвороб, особливо респіраторки та серцево-судинних. Просто з віком таких хвороб у людини стає більше, відповідно більший відсоток ускладнень від ковіду у людей старшого віку.
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28.10.2021 12:10 Ответить
Гляньте, чо покажу.
1) https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf

Читаем про сокращение коек и делаем выводы.
2) https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2017/05/18/7144263/ https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2017/05/18/7144263/

Читаем дальше. Хотели евромедицину - распишитесь и получите и благодарите незабвенную Уляну.

Так что на счет нехватки мест - все вопросы к успешным реформаторам.
Это раз.

А на счет вакцинированных... а я бы очень хотел бы посмотреть на статистику по возрастным группам и сопутствующим заболеваниям. Потому как знаете ли... есть некоторым образом отчеты гос. службы в Британии... и там по этому поводу очень интересные цифры...

З.Ы.: Скока там лямов на пропаганду вакцинации выделяли? Вот - освоение.
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26.10.2021 18:39 Ответить
У мене є питання. Я не лікар, може не доганяю, але, здається, для роботи з ШВЛ має бути окрема медична спеціальність і окрема підготовка. Підібрати концентрацію кисню, загалом суміш газів у повітрі, правильно вивести з цього людину... Мабуть, ще багато чого. Може, хтось пояснить, бо у мене склалося враження, що наші лікарі просто не вчилися працювати з ШВЛ (їх до пандемії були одиниці і не в усіх лікарнях) А тепер роблять це в реанімації в польових умовах. Отож і відсоток виживання такий.
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26.10.2021 18:39 Ответить
Напевно і для професійного використання одноразових шприців потрібно окремі курси проходити. Про бахіли я вже мовчу.
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26.10.2021 18:53 Ответить
Квалифицированно на ИВЛ у нас могут работать только анестезиологи-реаниматологи. Подавляющее большинство медиков других специальностей к сожалению не могут даже заинтубировать больного без чего невозможна длительная и качественная ИВЛ. Больные на длительной ИВЛ находясь в состоянии легкого наркоза (искусственная кома в просторечии) нуждаются в повышенном уходе за полостью рта, дыхательными путями, увлажнении дыхательной смеси (кислород сильно сушит слизистые), в периодическом отсосе слизи из трахеи и интубационной трубки с периодическим временным приспусканием её манжеты, контроле газов крови и т.д. При смене больного воздухоподающие пути аппарата, маски, шланги трубки и т.п. должны обязательно стерилизоваться для исключения передачи микробной и вирусной флоры от одного больного к другому.
При ненадлежащем уходе за заинтубированными больными на ИВЛ возможно развитие серьёзных осложнений, нисходящей инфекции вплоть до тяжелых пневмоний, пролежней трахеи под манжеткой интубационной трубки, также возможно развитие гипоксии при потере герметичности где либо в системе легкие-аппарат или про неверном выборе величины дыхательного объема на 1 вдох или величины давления вдоха. Кратковременная примитивная ИВЛ типа мешка Амбу это одно дело, а длительная многосуточная аппаратная ИВЛ это совсем-совсем другое требующее определенных практических навыков, знаний и опыта.
Написал сие для того, чтобы Вы могли требовать надлежащий минимум в случае чего. Здоровья всем!
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26.10.2021 20:45 Ответить
как странно... профессионал отписался,
а его никто даже не обругал...
наверное, снег с кирпичами пойдет...
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27.10.2021 00:19 Ответить
. По состоянию на 25.10 в Закарпатье от COVID-19 умерли 1713 человек. Источник:

Так це всього 0,13% населення області. Мені здається, чи реально від раку і серцевих помирає набагато більше?
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26.10.2021 18:55 Ответить
І на область всього 1220 ковідмісць в лікарнях....
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26.10.2021 19:00 Ответить
Я Вам открою один секрет 100% рождённых людей умирают, ни кто не выживает. Жизнь это болезнь, которая всегда заканчивается смертью. (сарказм)
А для общего развития почитайте справки о причине смерти и попробуйте найти в них запись "умер от старости".
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26.10.2021 19:32 Ответить
вы фсе врети.нет никакого коронавируса. людишки , как обычно умирают от обычной ОРВИ и пневмонии. ничего страшного нет. и оспу пережили и чуму за последние 1000 лет. ну вымрут 50 % процентов у остальных иммунитет будет. те шо счас дохнут это чисто по приколу. НЕ ДАДИМ СЕБЯ ЗОМБИРОВАТЬ И ЧИПИРОВАТЬ!!
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26.10.2021 22:14 Ответить
ИВЛ. Интервю с медсестрой Ерин Мари Ольшевски

https://youtu.be/8RjoobnJKUE?t=71
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27.10.2021 00:29 Ответить
Антивакцинатори це наслідок переглядів руських масс медіа. Кцпи так сильно захопилися обсираранням всіх вакцин крім спутніка, що перестали взагалі вірити вакцинам. Мене все більше бере злість на тупих антивакцинаторів, котрі споживають руський медіа продукт на 7-му році війни, та вибирають наркомана головнокомандуючим. Якщо вони обирають подохнути в муках на апараті ШВЛ, хай роблять це скоріше.
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30.10.2021 05:18 Ответить
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