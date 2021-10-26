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На ИВЛ выживает один из десяти пациентов: Закарпатская ОГА показала жуткие кадры из COVID-реанимации. ФОТОрепортаж
В Закарпатской области все, кто находится на ИВЛ и в реанимации, - невакцинированны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"Спасти удается не каждого. Только 1 из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает. По состоянию на 25.10 в Закарпатье от COVID-19 умерли 1713 человек. Все, кто сейчас находится на ИВЛ и в реанимации, - невакцинированы", - говорится в сообщении.
"Вакцинация или реанимация? Простой вопрос, цена которому - наша жизнь", - сказал глава ОГА Анатолий Полосков.
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+51 Антон Есипенко #474204
показать весь комментарий26.10.2021 16:48 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий26.10.2021 17:02 Ответить Ссылка
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До речі не робіть вакцинацію вона вам не потрібна
Да, руки і ноги стають ватними. Тимчасово відчуваєш себе дуже старою, немічною людиною. Але ти ЖИВЕШ і не турбуєш ні лікарів, ні близьких. Посидиш вдома 5-7 днів і ти вже здоровий.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C#%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Інгаляціями (вдиханням) кисню широко користуються при різних захворюваннях, що супроводжуються гіпоксією (нестачею кисню): при захворюваннях органів дихання (пневмонія, набряк легень тощо)
Так от при пневмонії немає відкритих ран ,а при пневмоніті (хімічне обпалення) є. Тому ні в якому разі не можна давати кисень. Це призводить до ще більших опіків у присутності оксиданта.
Як почнуться процеси ,то "дворник Вася с цензоровского форума!" першим побіжить робити їм масаж шиї конопляним шнурком і колоноскопію осиновим колом!
Сімейна лікарка правильно заповнила довідку дитині до школи за 3м разом! Хоча там під кожною стрічкою дрібним шрифтом написано шпаргалку для імбецилів -що там писати.
95% відсотків білохалатних мають просто флешку забиту знаннями і жодного шансу ними скористатись. Думати у них не прийнято ,інакше б їм протоколи ніхто не навязав.
Если вы являетесь врачом и указываете другому врачу на его ошибки - это одно. А если вы не являетесь врачом, ваши познания ограничены советами прабабушки о правильном использовании подорожника и, тем не менее, вы продолжаете давать советы врачам - это другое.
Думаю протоколы лечения разрабатывались не просто так. А делалось это людьми, понимающими в медицине, для того, чтобы врачи всего мира не совершали одних и тех же ошибок. Вы же не хотите, чтоб прийдя в больницу с ковидом вас начали лечить марганцовкой и средством от запора (чисто попробовать, а вдруг получится?).
результаты, если сможешь доложи
чрезмерно насыщеная кислородом жидкость, вызывает ожоги тканей. Как кислота.
Подумайте почему кислород на латыни звучит Oxigen
Решите вопрос как перманганат калия использовать в лечении легких и Нобелевская премия по медицине ваша.
А еще активные металлы будь то литий, натрий, калий хранят в масле для исключения взаимодействия оных с кислородом.
Ах, да есть такие виды: ХЧ, ЧДА. Серную кислоту хранят в любой концентрации. С водой ее смешивают так: льют ее в воду, а не наоборот. Бо она тяжелее воды если это имелось в виду
он же учебник процитировал.
Глупо конечно во время идиократии учебниками пользоваться,
видимо из старшего поколения, не адаптировался...
Вставлю свои пять копеек в научный медицинский диспут. А вы не задумывались, что просто так ИВЛ никому не тыкают. Его ж наверняка суют тогда, когда полный капец. И без него таки было бы 10 изи 10. А так хоть кто-то вычухается. Кроме того, в Украине (как и во всём остальном мире) лечение не является обязательным и если поциент не хочет, то его никто заставить не может (за исключением, если поциент - псих и тогда его разрешения уже спрашивать не будут). Вот было бы интересно, много нарида отказалось от ИВЛ? Все те, кто против этого метода, когда будете в больничке и врач будет пихать трубку в горло - отказывайтесь. Потом напишете как всё прошло.
поэтому
1) выбирают не-Лоха
2) не хотят "дырявиться"
вопрос только ты подготовился материально - вакциной, или лох и считаешь что это тебя не касается
1) https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf
Читаем про сокращение коек и делаем выводы.
2) https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2017/05/18/7144263/ https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2017/05/18/7144263/
Читаем дальше. Хотели евромедицину - распишитесь и получите и благодарите незабвенную Уляну.
Так что на счет нехватки мест - все вопросы к успешным реформаторам.
Это раз.
А на счет вакцинированных... а я бы очень хотел бы посмотреть на статистику по возрастным группам и сопутствующим заболеваниям. Потому как знаете ли... есть некоторым образом отчеты гос. службы в Британии... и там по этому поводу очень интересные цифры...
З.Ы.: Скока там лямов на пропаганду вакцинации выделяли? Вот - освоение.
При ненадлежащем уходе за заинтубированными больными на ИВЛ возможно развитие серьёзных осложнений, нисходящей инфекции вплоть до тяжелых пневмоний, пролежней трахеи под манжеткой интубационной трубки, также возможно развитие гипоксии при потере герметичности где либо в системе легкие-аппарат или про неверном выборе величины дыхательного объема на 1 вдох или величины давления вдоха. Кратковременная примитивная ИВЛ типа мешка Амбу это одно дело, а длительная многосуточная аппаратная ИВЛ это совсем-совсем другое требующее определенных практических навыков, знаний и опыта.
Написал сие для того, чтобы Вы могли требовать надлежащий минимум в случае чего. Здоровья всем!
а его никто даже не обругал...
наверное, снег с кирпичами пойдет...
Так це всього 0,13% населення області. Мені здається, чи реально від раку і серцевих помирає набагато більше?
А для общего развития почитайте справки о причине смерти и попробуйте найти в них запись "умер от старости".
https://youtu.be/8RjoobnJKUE?t=71