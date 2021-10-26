На ИВЛ выживает один из десяти пациентов: Закарпатская ОГА показала жуткие кадры из COVID-реанимации. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области все, кто находится на ИВЛ и в реанимации, - невакцинированны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Спасти удается не каждого. Только 1 из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает. По состоянию на 25.10 в Закарпатье от COVID-19 умерли 1713 человек. Все, кто сейчас находится на ИВЛ и в реанимации, - невакцинированы", - говорится в сообщении.

"Вакцинация или реанимация? Простой вопрос, цена которому - наша жизнь", - сказал глава ОГА Анатолий Полосков.

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