Кулеба о вероятности прекращения Россией транзита газа через Украину: У нас есть ряд асимметричных ответных шагов

В случае прекращения Россией поставок газа через территорию Украины с целью его транзита в Европу Украина предпримет ответные меры.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину (для транзита. - Ред.). В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов", - написал Кулеба.

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