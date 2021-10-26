Кулеба о вероятности прекращения Россией транзита газа через Украину: У нас есть ряд асимметричных ответных шагов
В случае прекращения Россией поставок газа через территорию Украины с целью его транзита в Европу Украина предпримет ответные меры.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину (для транзита. - Ред.). В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов", - написал Кулеба.
Топ комментарии
+25 Вахмурка Кржемелик
показать весь комментарий26.10.2021 16:47 Ответить Ссылка
+10 Игорь Васечкин #488879
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+10 Mark Rabkin
показать весь комментарий26.10.2021 16:49 Ответить Ссылка
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ему бы романы писать...
А конкретно дядя можно озвучить ,а не вокруг да около