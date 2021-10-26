Один воин погиб, один ранен вследствие российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"

Сегодня, 26 октября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

Подчеркивается, что в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью. Еще один получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - отмечают в ОТУ "Схід".

"Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить огневую активность. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - следует из сообщения.

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