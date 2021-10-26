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Новости Агрессия России против Украины Война
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Один воин погиб, один ранен вследствие российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"

Один воин погиб, один ранен вследствие российского обстрела на Донбассе, - ОТУ

Сегодня, 26 октября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

Подчеркивается, что в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью. Еще один получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - отмечают в ОТУ "Схід".

"Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить огневую активность. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - следует из сообщения. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27874) Донбасс (26957) потери (4430) наемники рф (2092) операция Объединенных сил (6766)


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... на зміну Небесній сотні Небесний летить Батальон... Царство Небесне, Герою...
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26.10.2021 16:59 Ответить
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26.10.2021 17:00 Ответить
Вічна пам'ять герою....
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26.10.2021 17:03 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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26.10.2021 17:08 Ответить
Вони застосовують заборонену мінськими угодами зброю, вбивають наших військових, а ви дотримуєтесь мінських домовленостей. Вибачте, але якийсь абсурд. Вони порушують, то і Україна має право. Гилить їх з усієї зброї що є і перетворювати в лайно!!!
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26.10.2021 17:18 Ответить
Зеблазень не вірить в те , що там стріляють і вбивають наших кращих синів Украіни , тому заборонено давати кацапам і місцевим гоблінам потужну відсіч !
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26.10.2021 18:29 Ответить
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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26.10.2021 18:30 Ответить
 
 