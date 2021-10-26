Лукашенко обвинил Запад в переброске танков на границу с Беларусью: "Боюсь, чтобы они войнушку не развязали"
Захвативший в Беларуси власть "президент" Александр Лукашенко заявил, что Запад якобы перебросил танки к границе
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт белорусского диктатора.
"Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе - танки… Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь", - говорится в сообщении.
Лукашенко обратился к инспектору по Гродненской области Юрию Караеву: "Ты, Юра, смотри тут (ты же генерал кроме всего прочего), что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте".
Топ комментарии
+25 Павло ШОвте
показать весь комментарий26.10.2021 17:01 Ответить Ссылка
+16 Вася Шевченко #371210
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+10 Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий26.10.2021 17:26 Ответить Ссылка
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под идиота косит...или таки деменция ???
Ганс, адчуваеш, як пахне беларускае мяса і яйкі?
Яшчэ б!
Дык ці не развязаць нам вайнушку?
Ну а про напад на Луку... Ваші навчання з московитами проти Вейшнорії до цих пір викликають регот! Тож репетуй далі!
злобные крадутся...
Надо было бы ему
раньше нае*нуться!
- да кому нахрен нужны ваши завывания?
фото концентрации враждебных войск на границе с Западом.
сотни Белазов - Запад сразу испугается.