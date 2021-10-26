Лукашенко обвинил Запад в переброске танков на границу с Беларусью: "Боюсь, чтобы они войнушку не развязали"

Захвативший в Беларуси власть "президент" Александр Лукашенко заявил, что Запад якобы перебросил танки к границе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт белорусского диктатора.

"Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе - танки… Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь", - говорится в сообщении.

Лукашенко обратился к инспектору по Гродненской области Юрию Караеву: "Ты, Юра, смотри тут (ты же генерал кроме всего прочего), что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 может стать лекарством от рака, - Лукашенко. ВИДЕО