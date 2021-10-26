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Лукашенко обвинил Запад в переброске танков на границу с Беларусью: "Боюсь, чтобы они войнушку не развязали"

Лукашенко обвинил Запад в переброске танков на границу с Беларусью:

Захвативший в Беларуси власть "президент" Александр Лукашенко заявил, что Запад якобы перебросил танки к границе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт белорусского диктатора.

"Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе - танки… Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь", - говорится в сообщении.

Лукашенко обратился к инспектору по Гродненской области Юрию Караеву: "Ты, Юра, смотри тут (ты же генерал кроме всего прочего), что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте".

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Автор: 

Беларусь (7921) Лукашенко Александр (3618) оружие (10266) танк (2274)


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Топ комментарии
+25
пишеш таке і в пополнялку за телефон. )
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26.10.2021 17:01 Ответить
+16
кто "они"? где еще "они" развязали войнушку, бульбофюрер хреновый???
под идиота косит...или таки деменция ???
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26.10.2021 17:02 Ответить
+10
Стандартный рашистский бред.
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26.10.2021 17:26 Ответить
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Если не про Запад,так старому узурпатору и дураку вообще не о чем говорить.
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26.10.2021 17:00 Ответить
пишеш таке і в пополнялку за телефон. )
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26.10.2021 17:01 Ответить
Нечестивый бежит-когда за ним и не гонятся...
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26.10.2021 17:02 Ответить
аминь, Библия верна
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26.10.2021 23:36 Ответить
кто "они"? где еще "они" развязали войнушку, бульбофюрер хреновый???
под идиота косит...или таки деменция ???
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26.10.2021 17:02 Ответить
Так там Вейшнорія другий рік просратися дає.
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26.10.2021 17:12 Ответить
Напомнить, где. Ближайшие - Балканы Югославия. Ирак , Ливия, Сирия. последний Афганистан угробили. а так классные пацаны на западе.
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26.10.2021 17:17 Ответить
Стандартный рашистский бред.
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26.10.2021 17:26 Ответить
а вы кацапы нигде и носа своего не всунули...
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26.10.2021 17:27 Ответить
в твоем списке не хватает россии (надеюсь она там будет) и будет полный набор стран изгоев больных реваншизмом, империализмом, диктатурой, тоталитаризмом и фанатизмом
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26.10.2021 19:08 Ответить
шизофренический бульбодолбобё
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26.10.2021 17:05 Ответить
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26.10.2021 17:05 Ответить


Ганс, адчуваеш, як пахне беларускае мяса і яйкі?
Яшчэ б!
Дык ці не развязаць нам вайнушку?
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26.10.2021 17:09 Ответить
Бронепамперс треба надівати, ніяк танк не страшний.
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26.10.2021 17:09 Ответить
Всі бронепамперси викуплені та зарезервовані найвеличнішим на увесь строк його каденції... Лука повинен ввести "імпортозаміщення" для забезпечення себе таким необхідним реквізитом
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26.10.2021 17:24 Ответить
бульбофюрер с рашистом перебросили 180 тысяч в Белорусь для того, что бы стращать и Европу и Украину "войнушкой" вместе с танками и всей остальной "военной страшилкой"
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26.10.2021 17:10 Ответить
У каждого фашистского режима было свое название вождя - дуче, каудильо, фюрер, *****, таракан,
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26.10.2021 17:11 Ответить
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26.10.2021 20:50 Ответить
не сцы батя - у тебя сын-херой подрос незаконнорожденный)
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26.10.2021 17:11 Ответить
видел как во Львов приехали туристы из Беларуси. Человек 35. И все они шли с лукашенковскими зелено-красными шарфиками. Так противно было смотреть. Или заставили их , но все равно противно.
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26.10.2021 17:14 Ответить
А інших з БРСР уже не випускають! Не здивуюся якщо до групи приєднаний і КГБіст - як в часи СРСР
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26.10.2021 17:24 Ответить
Леопарды это ж немецкие.Про Абрамсы было бы правдоподобнее
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26.10.2021 17:15 Ответить
У поляков под 250 Леопардов на вооружении, кроме семисот своих польских (модификация Т72).
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26.10.2021 17:23 Ответить
Я незнал.Тогда выходит что усатый таракан не зря абасрался
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26.10.2021 17:50 Ответить
Кстати, от прямо сейчас поляки заключили контракт ещё на 250 Абрамсов, там шо-то в районе 6 миллиардов долларов сумма.
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26.10.2021 17:25 Ответить
Mozet on pro Litvu tut manevri prosli Leopardi byli v tom cysle i Abramsi takze.Otrabatyvali kak zacytu tak i napadenije
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26.10.2021 17:32 Ответить
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26.10.2021 17:34 Ответить
tut leopardi novyje nemci na nas napadali protiv nas i amerikosov
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26.10.2021 17:36 Ответить
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26.10.2021 17:52 Ответить
Лука - идиот редкостный и ископаемый, таких поискать еще нужно и то не факт, что найдешь....
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26.10.2021 17:17 Ответить
Тільки "Лєопарди"? А "Тигрів" та "Пантер" він не побачив? Зразка, скажімо, 1944 року...
Ну а про напад на Луку... Ваші навчання з московитами проти Вейшнорії до цих пір викликають регот! Тож репетуй далі!
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26.10.2021 17:21 Ответить
О чем западу говорить с самозванцем диктатором старпером?!! С подстилкой Путлера можно только общаться перед его надгробием с надпьсю "сдохнувший тиран белорусского народа"
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26.10.2021 17:22 Ответить
Он имеет в виду Леопарды на вооружении Польской Армии )
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26.10.2021 17:22 Ответить
Вот вейшнорцы все к Луке
злобные крадутся...
Надо было бы ему
раньше нае*нуться!
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26.10.2021 17:24 Ответить
Если ты сам войнушку не развяжешь, никто ее не развяжет. Кому ты нахер нужен, картофельный диктатор?
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26.10.2021 17:27 Ответить
- не отдадим наших завываний! не отдадим наших завываний!
- да кому нахрен нужны ваши завывания?
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26.10.2021 17:30 Ответить
Они не воевать приехали, а за "качественнонатуральной" пивомолочной продукцией, з сроком придатностi 180 дiб.
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26.10.2021 17:30 Ответить
Усатый мудак пытался маскироваться под успешного хозяйственника.
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26.10.2021 17:42 Ответить
Лукашенко все больше скатывается в вариант персонажа где то между Жириновским и Кивой.
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26.10.2021 18:04 Ответить
У бульбофюрера в голове бомбардировщики НАТО лязгают гусеницами у границ....
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26.10.2021 18:20 Ответить
Бульбобесие.
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26.10.2021 18:24 Ответить
У старого деменція:все пердло переплутало-це ти натворило...а кремлівська мафія вже давно пре біженців в Європу і навіть не зупинило,що перед ними сирійські діти-витравили військовим газом.....вбивці ви...ешофот вас жде!
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26.10.2021 18:28 Ответить
https://youtu.be/OyVRRhqlL6A
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26.10.2021 18:49 Ответить
оно застряло где в 70 годах прошлого столетия картопляник
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26.10.2021 19:45 Ответить
Майша, вы, як два маёры, таксама верыце ў гэтае шызафрэнічнае трызненне вашага фюрара?
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26.10.2021 19:48 Ответить
Лукашенко привел факты и предъявил, как доказательства своих слов,
фото концентрации враждебных войск на границе с Западом.
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26.10.2021 19:51 Ответить
Параноїк бульбашний.
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26.10.2021 20:04 Ответить
Ну що бацька міняй памперс,ти герой з кремлівським головорізом коли у вас велика перевага.
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26.10.2021 20:19 Ответить
Бульба спить, і бачить себе полководцем Македонським. З аНтоматом на пузі.
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26.10.2021 21:03 Ответить
Бойся-бойся, лысый поц. Можно выставить со стороны Беларуси
сотни Белазов - Запад сразу испугается.
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26.10.2021 22:13 Ответить
 
 